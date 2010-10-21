[Индекс номера 143 (05.09.2017)]



От первого лица

Мы живем в эпоху обновления

Завершает свою работу очередной созыв депутатского корпуса. Главное достижение пятилетнего периода, отмечает глава Норильска Олег Курилов, – построение эффективной системы взаимодействия между горсоветом и администрацией города.



В городском Совете работают 35 депутатов, три из них — на постоянной основе: глава города — председатель Совета, его заместитель, возглавляющие комиссию по бюджету и собственности, и председатель комиссии по городскому хозяйству. Остальные депутаты работают на общественных началах. Олег Курилов Законный интерес Если раньше наш город воспринимался лишь как приложение к «Норникелю», то сейчас ситуация резко изменилась. Норильск — участник многих региональных, государственных и международных форумов. И что немаловажно, к его представителям обращаются как к экспертам, особенно когда речь касается проблематики Крайнего Севера. – К нам постоянно приезжают различные делегации, причем не только российские, — говорит Олег Курилов. — Показательно и то, что Северный флот уже во второй раз выбирает нашу площадку для проведения военных учений. Это не случайность: возможно, на нашей территории снова появятся воинские части. А это тоже даст городу определенный толчок к развитию. Говорят о Норильске и в связи с его активной деятельностью в области законотворчества. Наши инициативы звучат и в краевом парламенте, и в Государственной думе. Такая плодотворная работа возможна только при условии консолидации двух ветвей власти. Это крайне важно, ведь помимо выполнения главной задачи — формирования бюджета и контроля за тем, как исполняет его городская администрация, на депутатов горсовета возложены и другие значимые функции. Например, каждый из них вправе сделать запрос в любой орган, и ему обязаны дать ответ. Разумеется, эффективной такая практика может быть только при условии тесного взаимодействия с администрацией города. И такое взаимодействие в Норильске отлажено на высоком уровне. Благодаря этому, в частности, нам удалось ускорить процедуру обработки обращений граждан: раньше на прохождение документов от главы города до специалиста администрации, который и будет отрабатывать запрос, уходил месяц. Сейчас — три дня. То есть документооборот ускорился в десять раз. Соответственно сократился и срок принятия конкретных решений. Подчеркну, что прочная система взаимодействия выстроена в Норильске не только между двумя ветвями власти. Точно так же дела обстоят и в отношениях с государственными органами — все решения, которые принимают депутаты на сессиях, предварительно проходят экспертизу в прокуратуре. И это абсолютно правильно, ведь задача надзорных органов и заключается в контроле над соблюдением законности на территории. Бюджетные потоки Как всем известно, городской бюджет состоит из доходной и расходной частей. Первая — это то, что поступает в казну, вторая — затраты на обеспечение нормальной жизнедеятельности города. Естественно, любой город хотел бы увеличить расходную часть бюджета, особенно если территория является донорской: тратить больше денег на собственные нужды, больше строить, больше ремонтировать и так далее. Тем не менее распоряжаться средствами самостоятельно получается не всегда. Существует такое понятие, как межбюджетные отношения. Если взять расходную часть за единое целое, то одну ее треть составляют средства, поступающие из местного бюджета, и две трети — средства краевого бюджета. Следовательно, край и диктует, на что и какие суммы можно потратить. При этом каждая расходная статья имеет целевое назначение, и для того чтобы перераспределить финансы, зачастую необходимо решение краевых депутатов. Местный горсовет может оперировать средствами, идущими из городского бюджета. Конечно, это создает определенные проблемы, особенно в экстренных ситуациях. Здесь можно вспомнить о недавнем шторме, оставившего немалую часть норильских зданий без кровли. Край тогда на ликвидацию последствий денег не дал, городу пришлось перестраивать собственные денежные потоки. – В кратчайшие сроки было принято решение о том, что средства за муниципальные квартиры, предназначенные для краевого фонда капитальных ремонтов, пойдут на восстановление кровель, — пояснил Олег Курилов. — Вот чего от нас требуют горожане — быстрой, адекватной реакции. Хорошо, что в сложных обстоятельствах нам на помощь всегда приходит градообразующее предприятие, однако существующее положение вещей нельзя в полной мере назвать благоприятным. Именно поэтому норильские депутаты уже несколько раз выходили на разные уровни власти с инициативой об изменении межбюджетных отношений — хотя бы для донорских территорий Крайнего Севера. Здесь нас поддерживает губернатор Красноярского края, но добиться понимания следует и на государственном уровне. А вот этого, к сожалению, пока не произошло. Тем не менее депутатский корпус намерен и впредь поднимать вопрос об изменении межбюджетных отношений. Ответственный выбор После выборов в городской Совет Норильск возвратится к старой системе управления. Поменяется ли в связи с этим что–либо в деятельности законодательной и исполнительной ветвей власти? – Нет, — отвечает Олег Курилов. — Если сейчас работает связка двух руководителей: глава города, он же председатель горсовета — руководитель администрации, то и впредь будет работать такая же связка: председатель горсовета — глава города. Главное, чтобы был найден общий язык, чтобы и в дальнейшем придерживались отработанной ныне системе эффективных отношений между ветвями власти. Конкурс на должность главы города уже объявлен. Документы кандидаты могут подавать до 15 сентября. Затем специально созданная комиссия, состоящая из трех представителей от Норильска и трех от края, рассмотрит список и представит наиболее достойного кандидата на утверждение уже новому составу горсовета. Будет ли выдвигаться на пост мэра Олег Курилов, пока неизвестно. Поскольку сейчас он баллотируется в депутаты горсовета, то свое решение он обещал озвучить только после выборов, то есть после 10 сентября. Что касается самих выборов, то Норильск к ним готов. Сформированы участковые комиссии, напечатаны бюллетени. У норильчан есть еще несколько дней, чтобы задуматься о важности своего участия в избирательном процессе. В горсовет войдут 35 депутатов. В каждом из четырех избирательных округов нужно выбрать по три одномандатника, в общей сложности — 12 человек. Еще 23 депутата будут определены по партийным спискам, пропорционально набранным голосам. В этом году в выборах участвуют партии «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ и «Зеленые» (в нынешнем горсовете есть представители только первых трех партий). После длительного перерыва в бюллетенях снова появилась графа «против всех». Норильск 2012-2017 За пять лет городские власти многое успели сделать. Подведем лишь некоторые итоги. • Штаб «Шторм» отладил систему закрытия дорог в случае пурги. Раньше в период непогоды то там, то здесь легковые машины застревали в пути, создавались пробки, что существенно усложняло расчистку трассы и организацию транспортных колонн. Сейчас же при приближении метели подается запрещающий сигнал на светофоры, и движение останавливается. • «Дошли руки» до коллекторного хозяйства. Подземные двух–, трехъярусные коммуникации, требующие колоссальных затрат на их содержание, начали ремонтировать. И работа эта будет продолжаться. • Активно ведется ремонт дорог. В 2012 году было отремонтировано 75,5 тысячи кв. м асфальтобетонного покрытия, в этом – уже 178 тысяч. В Центральном районе обновляют Ленинский проспект, ремонтируют и автодорогу, ведущую в Талнах. Возобновилось строительство Северной объездной дороги: в этом году в эксплуатацию будет введен участок от улицы Павлова до улицы Хантайской. Завершается освещение межрайонных трасс Норильск – Талнах и Норильск – Алыкель. • В нынешнем году продолжается благоустройство и озеленение дворов и улиц. Кстати, по наблюдению специалистов, в Норильске отмечается высокий показатель приживаемости кустарников. 80% зеленых насаждений отлично укореняются и остаются расти на месте высадки. • Норильчанам начали активнее предоставлять жилье. Раньше около полутора тысяч квартир просто «висели» на балансе муниципалитета, и город ежегодно платил за их содержание сотни миллионов рублей. Вдобавок к этому к городу переходят квартиры от участников программы переселения. Сейчас людям предоставляют квартиры по коммерческому найму. Таким образом, и люди получают крышу над головой, и бюджет избавляется от дополнительных расходов. Ко всему прочему, это позволяет обеспечить жильем приглашенных в город специалистов, в основном медиков и педагогов. • Удалось обеспечить жильем детей–сирот. Общими усилиями получилось добиться внесения изменений в закон края, с тем чтобы можно было не покупать новые квартиры, а ремонтировать уже имеющийся фонд. И если раньше на выделенные краем деньги получалось приобрести максимум три квартиры, то теперь за год на эти же деньги удается отремонтировать 40–70 квартир для дальнейшей передачи их детям-сиротам. Вопрос решен полностью. • В Норильске построено три новых дошкольных учреждения. Практически отсутствует очередь среди детей от трех до семи лет. С ясельными группами дела обстоят не так гладко, но и над этим работают. Готовится к реставрации садик на улице Московской. В Талнахе приступили к реконструкции здания на улице Бауманской, 21, где также разместится дошкольное учреждение. Подрядчик уже зашел на объект. • В Талнахе найдено подходящее помещение для Центра внешкольной работы,. В настоящее время на объекте ведется ремонт фасада, однако объединения ЦВР уже переехали в новый дом и продолжают свою деятельность. • Отремонтированы бассейны, Дворец спорта «Арктика», обустраиваются новые спортивные площадки на стадионе «Заполярник». • Разворачивается проект по благоустройству территории возле озера Долгое. Зона отдыха будет задействована и зимой, и летом. Кстати, в перспективных планах — очистка дна озера, облагораживание берегов и создание здесь пляжного сектора. Дом, который построим мы Одна из самых насущных проблем территории заключается в том, что Норильск остро нуждается в новых домах, считает глава города. И их строительство — задача уже новой избранной власти. – Это не обязательно должны быть многоэтажки, можно использовать легкие конструкции, вести малоэтажное строительство. Может быть, в Норильске появятся даже таунхаусы или коттеджи, — говорит Олег Курилов, – а пока у нас очень много хрущевок, построенных с применением плит из газозолобетона, гостинок, доживающих свой век. Со временем они пойдут под снос, но делать это нужно постепенно, имея четкий план: снесли один дом и тут же построили другой. Помимо прочего, рассматриваются и существующие ростверки. Их как раз можно использовать под малоэтажное строительство, такой опыт в Норильске уже есть — дома на улице Комсомольской. Также в городе хватает недостроенных объектов, которые возводил еще комбинат. Это ряд зданий в Оганере и два дома в Центральном районе, возле озера Долгое. «Норникель» уже провел обследование конструкций и получил заключение о том, что при соблюдении определенных технологий дома можно достроить. Это обойдется значительно дешевле, нежели начинать с нуля. Начинать планируют с района озера Долгое. Сейчас идет процедура передачи домов в муниципальную собственность и оформление земельных участков. Но самое главное — это пройти госэкспертизу в крае, ведь здания строились по старым СНиПам. Основная проблема в том, что сейчас по–другому обустраивают шахты лифтов. Но в целом это решаемо. Конечно, стоит обратить внимание и на Оганер. Сейчас из–за небольшого числа жителей туда не хотят заходить сетевые магазины. Если же там появятся новые дома, можно будет снова поговорить с сетевиками. Плюсом микрорайона можно считать и чистый воздух — с закрытием никелевого завода дышать там стало намного легче. Кстати говоря, программу сохранения перспективного жилья и строительства нового в Норильске разработали еще в 2013 году, но тогда реализовать ее не получилось. Во время недавнего приезда в наш город министра строительства Красноярского края Николая Глушкова программу эту с ним обсудили. И, стоит отметить, инициатива нашла поддержку в крае: региону выгодно, чтобы город по максимуму использовал имеющуюся инфраструктуру: ростверки, коммуникации, коробки зданий. По сути, это примерно вдвое уменьшает себестоимость строительства. Так что есть надежда, что и дома у нас достроят, и люди в них поселятся, и свет в окошках загорится.

Алла Шуняева Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Если раньше наш город воспринимался лишь как приложение к «Норникелю», то сейчас ситуация резко изменилась. Норильск — участник многих региональных, государственных и международных форумов. И что немаловажно, к его представителям обращаются как к экспертам, особенно когда речь касается проблематики Крайнего Севера.– К нам постоянно приезжают различные делегации, причем не только российские, — говорит Олег Курилов. — Показательно и то, что Северный флот уже во второй раз выбирает нашу площадку для проведения военных учений. Это не случайность: возможно, на нашей территории снова появятся воинские части. А это тоже даст городу определенный толчок к развитию.Говорят о Норильске и в связи с его активной деятельностью в области законотворчества. Наши инициативы звучат и в краевом парламенте, и в Государственной думе. Такая плодотворная работа возможна только при условии консолидации двух ветвей власти. Это крайне важно, ведь помимо выполнения главной задачи — формирования бюджета и контроля за тем, как исполняет его городская администрация, на депутатов горсовета возложены и другие значимые функции. Например, каждый из них вправе сделать запрос в любой орган, и ему обязаны дать ответ. Разумеется, эффективной такая практика может быть только при условии тесного взаимодействия с администрацией города. И такое взаимодействие в Норильске отлажено на высоком уровне.Благодаря этому, в частности, нам удалось ускорить процедуру обработки обращений граждан: раньше на прохождение документов от главы города до специалиста администрации, который и будет отрабатывать запрос, уходил месяц. Сейчас — три дня. То есть документооборот ускорился в десять раз. Соответственно сократился и срок принятия конкретных решений.Подчеркну, что прочная система взаимодействия выстроена в Норильске не только между двумя ветвями власти. Точно так же дела обстоят и в отношениях с государственными органами — все решения, которые принимают депутаты на сессиях, предварительно проходят экспертизу в прокуратуре. И это абсолютно правильно, ведь задача надзорных органов и заключается в контроле над соблюдением законности на территории.Как всем известно, городской бюджет состоит из доходной и расходной частей. Первая — это то, что поступает в казну, вторая — затраты на обеспечение нормальной жизнедеятельности города. Естественно, любой город хотел бы увеличить расходную часть бюджета, особенно если территория является донорской: тратить больше денег на собственные нужды, больше строить, больше ремонтировать и так далее. Тем не менее распоряжаться средствами самостоятельно получается не всегда. Существует такое понятие, как межбюджетные отношения. Если взять расходную часть за единое целое, то одну ее треть составляют средства, поступающие из местного бюджета, и две трети — средства краевого бюджета. Следовательно, край и диктует, на что и какие суммы можно потратить. При этом каждая расходная статья имеет целевое назначение, и для того чтобы перераспределить финансы, зачастую необходимо решение краевых депутатов. Местный горсовет может оперировать средствами, идущими из городского бюджета. Конечно, это создает определенные проблемы, особенно в экстренных ситуациях. Здесь можно вспомнить о недавнем шторме, оставившего немалую часть норильских зданий без кровли. Край тогда на ликвидацию последствий денег не дал, городу пришлось перестраивать собственные денежные потоки.– В кратчайшие сроки было принято решение о том, что средства за муниципальные квартиры, предназначенные для краевого фонда капитальных ремонтов, пойдут на восстановление кровель, — пояснил Олег Курилов. — Вот чего от нас требуют горожане — быстрой, адекватной реакции. Хорошо, что в сложных обстоятельствах нам на помощь всегда приходит градообразующее предприятие, однако существующее положение вещей нельзя в полной мере назвать благоприятным.Именно поэтому норильские депутаты уже несколько раз выходили на разные уровни власти с инициативой об изменении межбюджетных отношений — хотя бы для донорских территорий Крайнего Севера. Здесь нас поддерживает губернатор Красноярского края, но добиться понимания следует и на государственном уровне. А вот этого, к сожалению, пока не произошло. Тем не менее депутатский корпус намерен и впредь поднимать вопрос об изменении межбюджетных отношений.После выборов в городской Совет Норильск возвратится к старой системе управления. Поменяется ли в связи с этим что–либо в деятельности законодательной и исполнительной ветвей власти?– Нет, — отвечает Олег Курилов. — Если сейчас работает связка двух руководителей: глава города, он же председатель горсовета — руководитель администрации, то и впредь будет работать такая же связка: председатель горсовета — глава города. Главное, чтобы был найден общий язык, чтобы и в дальнейшем придерживались отработанной ныне системе эффективных отношений между ветвями власти.Конкурс на должность главы города уже объявлен. Документы кандидаты могут подавать до 15 сентября. Затем специально созданная комиссия, состоящая из трех представителей от Норильска и трех от края, рассмотрит список и представит наиболее достойного кандидата на утверждение уже новому составу горсовета.Будет ли выдвигаться на пост мэра Олег Курилов, пока неизвестно. Поскольку сейчас он баллотируется в депутаты горсовета, то свое решение он обещал озвучить только после выборов, то есть после 10 сентября.Что касается самих выборов, то Норильск к ним готов. Сформированы участковые комиссии, напечатаны бюллетени. У норильчан есть еще несколько дней, чтобы задуматься о важности своего участия в избирательном процессе.В горсовет войдут 35 депутатов. В каждом из четырех избирательных округов нужно выбрать по три одномандатника, в общей сложности — 12 человек. Еще 23 депутата будут определены по партийным спискам, пропорционально набранным голосам. В этом году в выборах участвуют партии «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ и «Зеленые» (в нынешнем горсовете есть представители только первых трех партий). После длительного перерыва в бюллетенях снова появилась графа «против всех».За пять лет городские власти многое успели сделать. Подведем лишь некоторые итоги.• Штаб «Шторм» отладил систему закрытия дорог в случае пурги. Раньше в период непогоды то там, то здесь легковые машины застревали в пути, создавались пробки, что существенно усложняло расчистку трассы и организацию транспортных колонн. Сейчас же при приближении метели подается запрещающий сигнал на светофоры, и движение останавливается.• «Дошли руки» до коллекторного хозяйства. Подземные двух–, трехъярусные коммуникации, требующие колоссальных затрат на их содержание, начали ремонтировать. И работа эта будет продолжаться.• Активно ведется ремонт дорог. В 2012 году было отремонтировано 75,5 тысячи кв. м асфальтобетонного покрытия, в этом – уже 178 тысяч. В Центральном районе обновляют Ленинский проспект, ремонтируют и автодорогу, ведущую в Талнах. Возобновилось строительство Северной объездной дороги: в этом году в эксплуатацию будет введен участок от улицы Павлова до улицы Хантайской. Завершается освещение межрайонных трасс Норильск – Талнах и Норильск – Алыкель.• В нынешнем году продолжается благоустройство и озеленение дворов и улиц. Кстати, по наблюдению специалистов, в Норильске отмечается высокий показатель приживаемости кустарников. 80% зеленых насаждений отлично укореняются и остаются расти на месте высадки.• Норильчанам начали активнее предоставлять жилье. Раньше около полутора тысяч квартир просто «висели» на балансе муниципалитета, и город ежегодно платил за их содержание сотни миллионов рублей. Вдобавок к этому к городу переходят квартиры от участников программы переселения. Сейчас людям предоставляют квартиры по коммерческому найму. Таким образом, и люди получают крышу над головой, и бюджет избавляется от дополнительных расходов. Ко всему прочему, это позволяет обеспечить жильем приглашенных в город специалистов, в основном медиков и педагогов.• Удалось обеспечить жильем детей–сирот. Общими усилиями получилось добиться внесения изменений в закон края, с тем чтобы можно было не покупать новые квартиры, а ремонтировать уже имеющийся фонд. И если раньше на выделенные краем деньги получалось приобрести максимум три квартиры, то теперь за год на эти же деньги удается отремонтировать 40–70 квартир для дальнейшей передачи их детям-сиротам. Вопрос решен полностью.• В Норильске построено три новых дошкольных учреждения. Практически отсутствует очередь среди детей от трех до семи лет. С ясельными группами дела обстоят не так гладко, но и над этим работают. Готовится к реставрации садик на улице Московской. В Талнахе приступили к реконструкции здания на улице Бауманской, 21, где также разместится дошкольное учреждение. Подрядчик уже зашел на объект.• В Талнахе найдено подходящее помещение для Центра внешкольной работы,. В настоящее время на объекте ведется ремонт фасада, однако объединения ЦВР уже переехали в новый дом и продолжают свою деятельность.• Отремонтированы бассейны, Дворец спорта «Арктика», обустраиваются новые спортивные площадки на стадионе «Заполярник».• Разворачивается проект по благоустройству территории возле озера Долгое. Зона отдыха будет задействована и зимой, и летом. Кстати, в перспективных планах — очистка дна озера, облагораживание берегов и создание здесь пляжного сектора.Одна из самых насущных проблем территории заключается в том, что Норильск остро нуждается в новых домах, считает глава города. И их строительство — задача уже новой избранной власти.– Это не обязательно должны быть многоэтажки, можно использовать легкие конструкции, вести малоэтажное строительство. Может быть, в Норильске появятся даже таунхаусы или коттеджи, — говорит Олег Курилов, – а пока у нас очень много хрущевок, построенных с применением плит из газозолобетона, гостинок, доживающих свой век. Со временем они пойдут под снос, но делать это нужно постепенно, имея четкий план: снесли один дом и тут же построили другой. Помимо прочего, рассматриваются и существующие ростверки. Их как раз можно использовать под малоэтажное строительство, такой опыт в Норильске уже есть — дома на улице Комсомольской.Также в городе хватает недостроенных объектов, которые возводил еще комбинат. Это ряд зданий в Оганере и два дома в Центральном районе, возле озера Долгое. «Норникель» уже провел обследование конструкций и получил заключение о том, что при соблюдении определенных технологий дома можно достроить. Это обойдется значительно дешевле, нежели начинать с нуля.Начинать планируют с района озера Долгое. Сейчас идет процедура передачи домов в муниципальную собственность и оформление земельных участков. Но самое главное — это пройти госэкспертизу в крае, ведь здания строились по старым СНиПам. Основная проблема в том, что сейчас по–другому обустраивают шахты лифтов. Но в целом это решаемо.Конечно, стоит обратить внимание и на Оганер. Сейчас из–за небольшого числа жителей туда не хотят заходить сетевые магазины. Если же там появятся новые дома, можно будет снова поговорить с сетевиками. Плюсом микрорайона можно считать и чистый воздух — с закрытием никелевого завода дышать там стало намного легче.Кстати говоря, программу сохранения перспективного жилья и строительства нового в Норильске разработали еще в 2013 году, но тогда реализовать ее не получилось. Во время недавнего приезда в наш город министра строительства Красноярского края Николая Глушкова программу эту с ним обсудили. И, стоит отметить, инициатива нашла поддержку в крае: региону выгодно, чтобы город по максимуму использовал имеющуюся инфраструктуру: ростверки, коммуникации, коробки зданий. По сути, это примерно вдвое уменьшает себестоимость строительства. Так что есть надежда, что и дома у нас достроят, и люди в них поселятся, и свет в окошках загорится.

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