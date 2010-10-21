[Индекс номера 143 (05.09.2017)]



Спорт–тайм

«Алания» — дважды чемпион!

Футбольная команда «Алания» стала чемпионом города, а также обладателем кубка «Заполярной правды».

Матч «Алания» – «Океан» Достойные соперники Кубок «Заполярки» традиционно закрывает сезон большого футбола в Норильске. В субботу стадион «Заполярник» принимал заключительные игры турнира: в борьбе за третье место сошлись команды «Туран» и «Строитель». Матч начался практически при пустых трибунах, зато при дожде и ветре. Впрочем, игроков этим было не испугать — спор был принципиальным: все были нацелены на победу. Наверное, потому игра получилась выразительной и упорной. Первым счет открыл «Строитель», причем уже на пятой минуте встречи. Игра шла в основном на половине поля «Турана». Вскоре строители повторили атаку, но «Туран» спас голкипер. После этого футболисты отстающей команды пошли вперед, несколько раз заставив вратаря «Строителя» серьезно понервничать. На 12–й минуте 21–й номер команды «Турана» сделал красивый прострел в ворота противника, однако это не принесло результата. «Строитель» перешел в пассивную игру, на этой волне соперник и сравнял счет. Мириться с таким положением дел строители не пожелали, и вскоре последовал опасный вход во вратарскую зону «Турана», и счет стал 2:1 в пользу «Строителя». При этом «Туран» неоднократно имел шансы отыграться, но штрафные и выходы с вратарем один на один не приносили результата. А во втором тайме «Строитель» и вовсе не дал сопернику шансов, забив два подряд гола, заставив даже немногочисленных болельщиков «Турана» потерять веру в своих футболистов. К чести турановцев надо сказать, что команда не сдавалась до финального свистка и действительно старалась отыграться. Но строителей словно стало вдвое больше на поле: они успевали и в обороне, и в защите. Окончательный результат 4:1 за «Строителем». Максим Половников, полузащитник команды «Строитель»: – «Туран» — серьезный, принципиальный соперник, мы недавно встречались на чемпионате. Играем обычно или вничью, или с небольшой разницей в счете, выигрывая друг друга по очереди. Сегодня им не повезло: сказались травмы игроков, не было постоянного вратаря, нападающего, а троих футболистов вообще удалили. Впрочем, мы тоже играли в неполном составе: кто–то в отпуске, кого–то с работы не отпустили. И, тем не менее, выиграли 4:1, хотя и тяжело было, конечно. Горячий спор А вот финальная игра получилась более нервной и горячей. На поле встретились давние соперники — «Океан» и «Алания». «Горячность» игры проявлялась и в числе нарушений, зафиксированных арбитрами, и в несдержанных словах, несшихся с поля. Невзирая на погоду, на трибунах собрались болельщики обеих команд, которые всегда их поддерживают. Первый же тайм подтвердил принципиальность встречи: хотя «Алания» и открыла счет уже на 6–й минуте матча, поединок нельзя было назвать игрой в одни ворота. «Океан» атаковал, равно как и «Алания», и первый тайм стал довольно нервным. Но за минуту до конца первой половины «Океан» пропустил второй гол. На перерыв команды ушли при счете 2:0. Впрочем, болельщики «Океана» надежды не теряли, а «Алании» — не радовались преждевременно. Дмитрий, болеет за «Аланию» уже несколько лет: – Конечно, я хочу, чтобы моя команда победила, но «Океан» — серьезный соперник. В полуфинале они играли со «Строителем». В первом тайме «Строитель» вел со счетом 2:0, но во втором тайме пропустил один гол, а за минуту до конца тайма — еще один. В итоге в основное время ничья, но по пенальти победил «Океан». Впрочем, один из болельщиков, главный судья второй лиги Ирбек Хамицаев, наблюдавший игру с трибуны, после первого тайма отметил, что «Алания» подошла к игре в оптимальной форме и изначально сильнее ведет сезон: – У обеих команд хорошие составы, но у «Алании» «длиннее» скамейка запасных. И эта команда, судя по всему, сильнее хочет выиграть. Хотя у «Океана» есть отдельные игроки, которые могут решить игру, например, 13–й номер (Павел Снитко. — Авт.) Пока игра равная, «Алания» чуть больше прессингует, что легко объяснимо: она на днях стала чемпионом города, теперь борется за второе чемпионское звание. Во втором тайме «Океан» собрался и забил гол, правда, далекий от лучших голевых образцов. Еще несколько спасительных сейвов сделал вратарь «Алании», удержав ворота от верных, казалось бы, мячей. Больше поразить ворота соперника «Океану» не удалось, зато «Алания» огорчила противника еще дважды. Итоговый счет на табло оказался таким же, как и в предыдущей игре, — 4:1. Ирбек Хамицаев: – Игра была немного затяжной, оба соперника неуступчивые, принципиальные, спор у них обычно горячий, встречались много раз с разными результатами. Во втором тайме «Океан» начал играть в дворовый футбол: забив гол, игроки так обрадовались, что бросились в атаку, и на этом команда развалилась, в строю образовались пустоты, куда и ринулись соперники. И в итоге забили еще два безответных мяча. «Океану» нужно быть более дисциплинированным. Это непредсказуемая команда — то выигрывает у сильнейших, то проигрывает слабым. В этом сезоне она боролась за лидерство, но в чемпионате города стала третьей, а в Кубке — второй. Я считаю, что «Алания» подходила фаворитом к этой игре, она выиграла Кубок год назад, стала чемпионом города сейчас, хорошо показывала себя весь сезон. * * * Награждение команды–победителя кубка «Заполярной правды» На торжественной церемонии, словно в благодарность футболистам за честную игру, вышло солнце. Ребята улыбались, принимая поздравления и награды не только за Кубок «Заполярки», но и за весь футбольный сезон — чемпионат и первенство города — 2017. Даниил Кот, главный судья соревнований: – Большой футбол в Норильске процветает, и все это благодаря вам! Спасибо всем игрокам, судейскому корпусу, болельщикам за хороший сезон. Поздравил футболистов и Михаил Голуб, начальник управления по спорту: – Мне приятно поздравить всех с окончанием сезона! Благодарю команды за доставленные минуты радости, спасибо судьям, федерации футбола, лично Даниилу Коту, а также коллективу «Заполярника» за гостеприимный прием в течение всего лета. Я приглашаю всех на новый футбольный сезон, на этот раз уже мини–футбола! Дальнейших успехов футболистам пожелала и главный редактор «Заполярной правды» Татьяна Глебова: – «Строителю» желаю в будущем году оказаться строчкой выше, остальным — не сдавать позиции! «Алания» — вы молодцы! Спасибо вам за игры! После награждения счастливый капитан «Алании» Даниил Борисенко поблагодарил всех футболистов за игры и тоже отметил принципиальность соперника: – «Океан» — команда, которая не первый год с нами соперничает, но сейчас нам удалось собраться с силами, и, когда нам забили, команда не растерялась, мы были готовы к любому развитию событий со стороны противника. Результат вы видите. Наше двукратное чемпионство пока не осознаю до конца, думаю, скоро все пойму. Кроме общекомандных награждений традиционно были определены и лучшие игроки по номинациям:

«Заполярная правда» и федерация футбола Норильска благодарит за помощь в организации и проведении соревнований спонсоров: сеть строительных магазинов «Стройград», мебельный магазин «Трио», сеть спортивных магазинов «Спортландия», кондитерский цех «Жар.Птица», кафе–кондитерскую «Карамель», магазин природной питьевой воды «Северная вода» и лично Дениса Каминского и промысловое хозяйство «Енисей» .

Татьяна Зачупейко Фото Александра Ананьева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Кубок «Заполярки» традиционно закрывает сезон большого футбола в Норильске. В субботу стадион «Заполярник» принимал заключительные игры турнира: в борьбе за третье место сошлись команды «Туран» и «Строитель». Матч начался практически при пустых трибунах, зато при дожде и ветре. Впрочем, игроков этим было не испугать — спор был принципиальным: все были нацелены на победу. Наверное, потому игра получилась выразительной и упорной.Первым счет открыл «Строитель», причем уже на пятой минуте встречи. Игра шла в основном на половине поля «Турана». Вскоре строители повторили атаку, но «Туран» спас голкипер. После этого футболисты отстающей команды пошли вперед, несколько раз заставив вратаря «Строителя» серьезно понервничать. На 12–й минуте 21–й номер команды «Турана» сделал красивый прострел в ворота противника, однако это не принесло результата. «Строитель» перешел в пассивную игру, на этой волне соперник и сравнял счет. Мириться с таким положением дел строители не пожелали, и вскоре последовал опасный вход во вратарскую зону «Турана», и счет стал 2:1 в пользу «Строителя».При этом «Туран» неоднократно имел шансы отыграться, но штрафные и выходы с вратарем один на один не приносили результата. А во втором тайме «Строитель» и вовсе не дал сопернику шансов, забив два подряд гола, заставив даже немногочисленных болельщиков «Турана» потерять веру в своих футболистов.К чести турановцев надо сказать, что команда не сдавалась до финального свистка и действительно старалась отыграться. Но строителей словно стало вдвое больше на поле: они успевали и в обороне, и в защите. Окончательный результат 4:1 за «Строителем».– «Туран» — серьезный, принципиальный соперник, мы недавно встречались на чемпионате. Играем обычно или вничью, или с небольшой разницей в счете, выигрывая друг друга по очереди. Сегодня им не повезло: сказались травмы игроков, не было постоянного вратаря, нападающего, а троих футболистов вообще удалили. Впрочем, мы тоже играли в неполном составе: кто–то в отпуске, кого–то с работы не отпустили. И, тем не менее, выиграли 4:1, хотя и тяжело было, конечно.А вот финальная игра получилась более нервной и горячей. На поле встретились давние соперники — «Океан» и «Алания». «Горячность» игры проявлялась и в числе нарушений, зафиксированных арбитрами, и в несдержанных словах, несшихся с поля. Невзирая на погоду, на трибунах собрались болельщики обеих команд, которые всегда их поддерживают.Первый же тайм подтвердил принципиальность встречи: хотя «Алания» и открыла счет уже на 6–й минуте матча, поединок нельзя было назвать игрой в одни ворота. «Океан» атаковал, равно как и «Алания», и первый тайм стал довольно нервным. Но за минуту до конца первой половины «Океан» пропустил второй гол. На перерыв команды ушли при счете 2:0. Впрочем, болельщики «Океана» надежды не теряли, а «Алании» — не радовались преждевременно., болеет за «Аланию» уже несколько лет:– Конечно, я хочу, чтобы моя команда победила, но «Океан» — серьезный соперник. В полуфинале они играли со «Строителем». В первом тайме «Строитель» вел со счетом 2:0, но во втором тайме пропустил один гол, а за минуту до конца тайма — еще один. В итоге в основное время ничья, но по пенальти победил «Океан».Впрочем, один из болельщиков,, наблюдавший игру с трибуны, после первого тайма отметил, что «Алания» подошла к игре в оптимальной форме и изначально сильнее ведет сезон:– У обеих команд хорошие составы, но у «Алании» «длиннее» скамейка запасных. И эта команда, судя по всему, сильнее хочет выиграть. Хотя у «Океана» есть отдельные игроки, которые могутрешить игру, например, 13–й номер (Павел Снитко. —.) Пока игра равная, «Алания» чуть больше прессингует, что легко объяснимо: она на днях стала чемпионом города, теперь борется за второе чемпионское звание.Во втором тайме «Океан» собрался и забил гол, правда, далекий от лучших голевых образцов. Еще несколько спасительных сейвов сделал вратарь «Алании», удержав ворота от верных, казалось бы, мячей. Больше поразить ворота соперника «Океану» не удалось, зато «Алания» огорчила противника еще дважды. Итоговый счет на табло оказался таким же, как и в предыдущей игре, — 4:1.Ирбек Хамицаев:– Игра была немного затяжной, оба соперника неуступчивые, принципиальные, спор у них обычно горячий, встречались много раз с разными результатами. Во втором тайме «Океан» начал играть в дворовый футбол: забив гол, игроки так обрадовались, что бросились в атаку, и на этом команда развалилась, в строю образовались пустоты, куда и ринулись соперники. И в итоге забили еще два безответных мяча. «Океану» нужно быть более дисциплинированным. Это непредсказуемая команда — то выигрывает у сильнейших, то проигрывает слабым. В этом сезоне она боролась за лидерство, но в чемпионате города стала третьей, а в Кубке — второй. Я считаю, что «Алания» подходила фаворитом к этой игре, она выиграла Кубок год назад, стала чемпионом города сейчас, хорошо показывала себя весь сезон.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















