[Индекс номера 145 (07.09.2017)]



Переходный период

С вводом в эксплуатацию перинатального центра сотрудники норильского роддома получат новый статус и новую прописку. С 11 сентября начнется процедура уведомления медиков о переходе из одного учреждения в другое. Поводов для волнения здесь нет, считает руководитель территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края в Норильске Коба Кавтеладзе.

— Перинатальный центр, который станет структурным подразделением оганерской больницы, должен быть введен в строй в декабре. Важно, чтобы сразу же началась нормальная работа, — отметил Коба Кавтеладзе. — В Норильске рожают, и рожают немало. Центру просто жизненно необходим квалифицированный персонал, и мы не допустим, чтобы работа медиков, принимающих роды, прерывалась хотя бы на час. Появление в городе нового медицинского учреждения — это не только строительство и монтаж оборудования, за этим стоит огромная работа, и в том числе масса юридических аспектов, среди которых — процесс реорганизации родильного дома путем присоединения к межрайонной больнице, создание единого юридического лица, прохождение процедуры лицензирования. Это значит, что на определенную дату — в данном случае это 1 декабря 2017 года — весь персонал роддома должен быть включен в штатное расписание оганерской больницы. — Медперсонал роддома примет участие в приемке и расстановке нового оборудования, оценит условия, в которых ему предстоит работать, и так далее. В соответствии с Трудовым кодексом планируется увольнение работников роддома путем перевода в новое учреждение. Уже утверждено штатное расписание, и 1 декабря все работники родильного дома будут считаться сотрудниками перинатального центра оганерской больницы. Следовательно, максимум до 1 октября они должны быть оповещены об этих изменениях. Сам процесс оповещения начнется раньше, а именно 11 сентября. Каждый сотрудник примет самостоятельное решение: либо перейти в оганерскую больницу, либо уволиться. Мы не можем позволить, чтобы родильный дом даже на один день остался без персонала. Дабы избежать напряжения, процесс уведомления об увольнении и поступление предложений о приеме в другое учреждение будут идти параллельно, — пояснил Коба Кавтеладзе. Напомним, в конце 2013 года премьер–министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении субсидий на строительство перинатальных центров в городах России; Норильск вошел в их число. Планировалось, что перинатальный центр в нашем городе будет построен до конца 2016 года, однако сроки отодвинулись. Проект на паритетных началах финансируют Красноярский край и федеральный Фонд обязательного медицинского страхования. Всего на эти цели уйдет более 3 миллиардов рублей. На днях губернатор края Виктор Толоконский, побывавший с рабочей поездкой в Норильске, в очередной раз проинспектировал ход строительства перинатального центра и провел совещание с членами правительства края, руководством города и представителями подрядных организаций по вопросам возведения объекта. В настоящий момент готовность перинатального центра в части выполнения строительно–монтажных работ составляет 62%.

Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда — Перинатальный центр, который станет структурным подразделением оганерской больницы, должен быть введен в строй в декабре. Важно, чтобы сразу же началась нормальная работа, — отметил Коба Кавтеладзе. — В Норильске рожают, и рожают немало. Центру просто жизненно необходим квалифицированный персонал, и мы не допустим, чтобы работа медиков, принимающих роды, прерывалась хотя бы на час.Появление в городе нового медицинского учреждения — это не только строительство и монтаж оборудования, за этим стоит огромная работа, и в том числе масса юридических аспектов, среди которых — процесс реорганизации родильного дома путем присоединения к межрайонной больнице, создание единого юридического лица, прохождение процедуры лицензирования. Это значит, что на определенную дату — в данном случае это 1 декабря 2017 года — весь персонал роддома должен быть включен в штатное расписание оганерской больницы.— Медперсонал роддома примет участие в приемке и расстановке нового оборудования, оценит условия, в которых ему предстоит работать, и так далее. В соответствии с Трудовым кодексом планируется увольнение работников роддома путем перевода в новое учреждение. Уже утверждено штатное расписание, и 1 декабря все работники родильного дома будут считаться сотрудниками перинатального центра оганерской больницы. Следовательно, максимум до 1 октября они должны быть оповещены об этих изменениях. Сам процесс оповещения начнется раньше, а именно 11 сентября. Каждый сотрудник примет самостоятельное решение: либо перейти в оганерскую больницу, либо уволиться. Мы не можем позволить, чтобы родильный дом даже на один день остался без персонала. Дабы избежать напряжения, процесс уведомления об увольнении и поступление предложений о приеме в другое учреждение будут идти параллельно, — пояснил Коба Кавтеладзе.

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