[Индекс номера 145 (07.09.2017)]



Актуально

Нам нужны такие люди!

В Норильске продолжает действовать муниципальная программа по привлечению работников, обладающих дефицитными для Норильска специальностями. О том, как она реализуется, нам рассказала начальник отдела привлечения персонала и наградной политики управления по персоналу администрации Норильска Марина Силкина.

Специальный подход – Программа работает с 2013 года. На сегодняшний день в ней принимают участие две отрасли: образование и здравоохранение. За это время в НПР были приглашены порядка 400 специалистов, из них для работы в системе образования 205 человек, в медучреждениях — 191. В 2017 году планируется пригласить 52 специалиста: 32 медика и 20 педагогов. – Кого конкретно приглашает город? – Категории участников — это, во–первых, работники, обладающие специальностями, являющимися дефицитными для наших учреждений, прибывающие из других местностей. Также это могут быть молодые люди в возрасте до 30 лет, зарегистрированные на территории Норильска и в течение текущего года после окончания обучения по дефицитной специальности на материке готовые вернуться обратно, а также норильчане, получившие образование в учебных заведениях города и еще не работавшие по специальности. Приглашаем также необходимых нам специалистов, получивших временное убежище на территории Российской Федерации. – В каких именно специалистах нуждается Норильск? – Наиболее востребованные специальности в городе в сфере образования: учителя физики, английского языка и начальных классов, педагоги дополнительного образования, музыкальные руководители. В сфере здравоохранения нам нужны врачи: офтальмологи, участковые педиатры, хирурги и неврологи, анестезиологи–реаниматологи, терапевты. Это далеко не полный перечень наших вакансий. За последний год армию норильских учителей пополнили педагоги дополнительного образования, музыкальные руководители, учителя начальных классов, английского языка, русского языка и литературы, математики, истории. По программе к нам приехали и медики: терапевты, врачи скорой медицинской помощи, врачи клинической лабораторной диагностики и узких специальностей (анестезиологи–реаниматологи, оториноларингологи, инфекционисты, рентгенологи, неврологи, педиатры и т. д.). – Какие меры социальной поддержки предусмотрены для приглашаемых специалистов? – Перечислю лишь некоторые. Это: выплата единовременной материальной помощи для обустройства в сумме 100 тыс. руб.; единовременное пособие в размере двух должностных окладов на самого специалиста и половина должностного оклада на каждого члена семьи; предоставление служебного жилого помещения на период работы в учреждении; материальная помощь на ремонт предоставляемого жилья на условиях 50% авансирования. Работодатель берет на себя оплату расходов, связанных с переездом работника и его семьи в Норильск, а также предоставляет оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для обустройства на новом месте жительства. Последнее — по желанию работника, естественно... – Откуда к нам приезжают специалисты? – География весьма обширна. Это Красноярский и Алтайский края, Республика Хакасия, Кемеровская область, Ставропольский и Краснодарский края, Свердловская, Иркутская, Омская, Воронежская, Оренбургская, Белгородская области и другие регионы. В основном в Норильск в рамках программы приезжают специалисты в возрасте от 25 до 40 лет — это 83% от общего числа приглашенных работников. Управлением по персоналу администрации города ведется активная информационная поддержка программы. Разработана информационная брошюра «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск», она распространяется в разных регионах России. Для комфортной адаптации приглашенных специалистов и их знакомства с нашим городом создана план–схема Норильска. На этой карте указаны районы города, а также возможные способы перемещения между ними с примерным расчетом времени, необходимого на дорогу. К слову, на официальном сайте Норильска есть страница, на которой размещается актуальная информация о реализации программы: вакансии по дефицитным специальностям, перечень документов, необходимых для участия в программе, нормативные правовые документы в рамках программы, контактная информация (адреса, телефоны, электронные адреса учреждений), пошаговая инструкция для специалиста, желающего принять участие в программе, и т. д. Нами разработаны рекомендации для руководителей учреждений — участников программы, необходимые при подготовке и согласовании проекта приглашения с подробным описанием этапов подготовки, а также анкета для приглашенных специалистов, с помощью которой осуществляется обратная связь со специалистами: получение информации об их впечатлениях от города, нового коллектива, условий программы, оценка дальнейших планов специалиста и т. д. – Участвуют ли специалисты управления общего и дошкольного образования Норильска в ярмарках вакансий образовательных учреждений в других городах России для привлечения выпускников на работу в Норильск? – Да, в частности, в Красноярске, Абакане и Новосибирске проводятся встречи со студентами и выпускниками вузов. Кроме того, приглашаемым специалистам на этапе согласования проекта приглашения высылаются фотографии служебного жилья, которое будет закреплено за ними еще до прибытия в Норильск. В аэропорту специалиста встречают представители учреждения, которое приглашает его на работу. Также процесс адаптации нового сотрудника всячески поддерживает коллектив. Образование О новых кадрах, прибывших в Норильск по приглашению управления образования, рассказала зам. начальника управления образования по дошкольному образованию и кадровым вопросам Виктория Соколова: – 89 воспитателей приехали к нам только за 2013 год, когда в эксплуатацию вводились несколько садов. В детском саду «Северок» тогда оказались 15 новых и весьма востребованных специалистов. В прошлом году в НПР приехали 20 педагогов, в этом ожидаем столько же, а в 2018–2019–м планируем пригласить 15 специалистов с материка. Некоторые специалисты, несмотря на «подъемные» размером в 100 тысяч рублей, материальную помощь, оплату дороги и предоставление жилья, вынуждены покидать регион в течение первого года работы: влияют экология, погодные условия, у людей возникают семейные проблемы на материке и т. д. Чтобы закрепить специалистов в Норильске на более продолжительное время, с 2015 года трудовой договор заключают не менее чем на пять лет. В новом учебном году к работе в Норильске уже приступили два новых учителя математики, два — начальных классов и столько же преподавателей русского языка и литературы и английского языка, а также педагог дополнительного образования и воспитатель группы продленного дня. Остальные квоты управлению образования еще предстоит закрыть до конца года. Здравоохранение По словам начальника норильского отдела здравоохранения Кобы Кавтеладзе, укомплектованность медицинскими кадрами на территории составляет 64,1 %: – По штатному расписанию медиков в Норильске должно быть 1400, по факту их 898. Так что норильское здравоохранение готово принять 502 новых специалиста — именно столько медицинских кадров городу не хватает. Начиная с 2013–го, в Норильск прибывали в среднем 50 специалистов в год, всего — более 200 человек, из них бОльшая часть была приглашена по муниципальной программе, остальные приехали самостоятельно. В этом году по программе ожидается 32 специалиста. В их числе: нейрохирург, дерматолог, специалист клинической лабораторной диагностики, невролог, офтальмолог, анестезиолог, инфекционист, хирург–стоматолог, патологоанатом, неонатолог, травматологи–ортопеды (2 ставки), врачи–педиатры (3 ставки), участковые педиатры (3 ставки) и другие профессионалы. 18 из них уже на месте и трудоустроены.

Марина Хорошевская Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда – Программа работает с 2013 года. На сегодняшний день в ней принимают участие две отрасли: образование и здравоохранение. За это время в НПР были приглашены порядка 400 специалистов, из них для работы в системе образования 205 человек, в медучреждениях — 191. В 2017 году планируется пригласить 52 специалиста: 32 медика и 20 педагогов.– Категории участников — это, во–первых, работники, обладающие специальностями, являющимися дефицитными для наших учреждений, прибывающие из других местностей. Также это могут быть молодые люди в возрасте до 30 лет, зарегистрированные на территории Норильска и в течение текущего года после окончания обучения по дефицитной специальности на материке готовые вернуться обратно, а также норильчане, получившие образование в учебных заведениях города и еще не работавшие по специальности. Приглашаем также необходимых нам специалистов, получивших временное убежище на территории Российской Федерации.– Наиболее востребованные специальности в городе в сфере образования: учителя физики, английского языка и начальных классов, педагоги дополнительного образования, музыкальные руководители. В сфере здравоохранения нам нужны врачи: офтальмологи, участковые педиатры, хирурги и неврологи, анестезиологи–реаниматологи, терапевты. Это далеко не полный перечень наших вакансий.За последний год армию норильских учителей пополнили педагоги дополнительного образования, музыкальные руководители, учителя начальных классов, английского языка, русского языка и литературы, математики, истории. По программе к нам приехали и медики: терапевты, врачи скорой медицинской помощи, врачи клинической лабораторной диагностики и узких специальностей (анестезиологи–реаниматологи, оториноларингологи, инфекционисты, рентгенологи, неврологи, педиатры и т. д.).– Перечислю лишь некоторые. Это: выплата единовременной материальной помощи для обустройства в сумме 100 тыс. руб.; единовременное пособие в размере двух должностных окладов на самого специалиста и половина должностного оклада на каждого члена семьи; предоставление служебного жилого помещения на период работы в учреждении; материальная помощь на ремонт предоставляемого жилья на условиях 50% авансирования. Работодатель берет на себя оплату расходов, связанных с переездом работника и его семьи в Норильск, а также предоставляет оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для обустройства на новом месте жительства. Последнее — по желанию работника, естественно...– География весьма обширна. Это Красноярский и Алтайский края, Республика Хакасия, Кемеровская область, Ставропольский и Краснодарский края, Свердловская, Иркутская, Омская, Воронежская, Оренбургская, Белгородская области и другие регионы.В основном в Норильск в рамках программы приезжают специалисты в возрасте от 25 до 40 лет — это 83% от общего числа приглашенных работников.Управлением по персоналу администрации города ведется активная информационная поддержка программы. Разработана информационная брошюра «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск», она распространяется в разных регионах России. Для комфортной адаптации приглашенных специалистов и их знакомства с нашим городом создана план–схема Норильска. На этой карте указаны районы города, а также возможные способы перемещения между ними с примерным расчетом времени, необходимого на дорогу.К слову, на официальном сайте Норильска есть страница, на которой размещается актуальная информация о реализации программы: вакансии по дефицитным специальностям, перечень документов, необходимых для участия в программе, нормативные правовые документы в рамках программы, контактная информация (адреса, телефоны, электронные адреса учреждений), пошаговая инструкция для специалиста, желающего принять участие в программе, и т. д.Нами разработаны рекомендации для руководителей учреждений — участников программы, необходимые при подготовке и согласовании проекта приглашения с подробным описанием этапов подготовки, а также анкета для приглашенных специалистов, с помощью которой осуществляется обратная связь со специалистами: получение информации об их впечатлениях от города, нового коллектива, условий программы, оценка дальнейших планов специалиста и т. д.– Да, в частности, в Красноярске, Абакане и Новосибирске проводятся встречи со студентами и выпускниками вузов.Кроме того, приглашаемым специалистам на этапе согласования проекта приглашения высылаются фотографии служебного жилья, которое будет закреплено за ними еще до прибытия в Норильск. В аэропорту специалиста встречают представители учреждения, которое приглашает его на работу. Также процесс адаптации нового сотрудника всячески поддерживает коллектив.О новых кадрах, прибывших в Норильск по приглашению управления образования, рассказала– 89 воспитателей приехали к нам только за 2013 год, когда в эксплуатацию вводились несколько садов. В детском саду «Северок» тогда оказались 15 новых и весьма востребованных специалистов.В прошлом году в НПР приехали 20 педагогов, в этом ожидаем столько же, а в 2018–2019–м планируем пригласить 15 специалистов с материка.Некоторые специалисты, несмотря на «подъемные» размером в 100 тысяч рублей, материальную помощь, оплату дороги и предоставление жилья, вынуждены покидать регион в течение первого года работы: влияют экология, погодные условия, у людей возникают семейные проблемы на материке и т. д. Чтобы закрепить специалистов в Норильске на более продолжительное время, с 2015 года трудовой договор заключают не менее чем на пять лет.В новом учебном году к работе в Норильске уже приступили два новых учителя математики, два — начальных классов и столько же преподавателей русского языка и литературы и английского языка, а также педагог дополнительного образования и воспитатель группы продленного дня. Остальные квоты управлению образования еще предстоит закрыть до конца года.По словам, укомплектованность медицинскими кадрами на территории составляет 64,1 %:– По штатному расписанию медиков в Норильске должно быть 1400, по факту их 898. Так что норильское здравоохранение готово принять 502 новых специалиста — именно столько медицинских кадров городу не хватает.Начиная с 2013–го, в Норильск прибывали в среднем 50 специалистов в год, всего — более 200 человек, из них бОльшая часть была приглашена по муниципальной программе, остальные приехали самостоятельно.В этом году по программе ожидается 32 специалиста. В их числе: нейрохирург, дерматолог, специалист клинической лабораторной диагностики, невролог, офтальмолог, анестезиолог, инфекционист, хирург–стоматолог, патологоанатом, неонатолог, травматологи–ортопеды(2 ставки), врачи–педиатры (3 ставки), участковые педиатры (3 ставки) и другие профессионалы. 18 из них уже на месте и трудоустроены.

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