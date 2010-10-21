Фото новости:

День Города

[Индекс номера 145 (07.09.2017)]

 Актуально 
Нам нужны такие люди!

В Норильске продолжает действовать муниципальная программа по привлечению работников, обладающих дефицитными для Норильска специальностями. О том, как она реализуется, нам рассказала начальник отдела привлечения персонала и наградной политики управления по персоналу администрации Норильска Марина Силкина.
Специальный подход
– Программа работает с 2013 года. На сегодняшний день в ней принимают участие две отрасли: образование и здравоохранение. За это время в НПР были приглашены порядка 400 специалистов, из них для работы в системе образования 205 человек, в медучреждениях — 191. В 2017 году планируется пригласить 52 специалиста: 32 медика и 20 педагогов.
Кого конкретно приглашает город?
– Категории участников — это, во–первых, работники, обладающие специальностями, являющимися дефицитными для наших учреждений, прибывающие из других местностей. Также это могут быть молодые люди в возрасте до 30 лет, зарегистрированные на территории Норильска и в течение текущего года после окончания обучения по дефицитной специальности на материке готовые вернуться обратно, а также норильчане, получившие образование в учебных заведениях города и еще не работавшие по специальности. Приглашаем также необходимых нам специалистов, получивших временное убежище на территории Российской Федерации.
В каких именно специалистах нуждается Норильск?
– Наиболее востребованные специальности в городе в сфере образования: учителя физики, английского языка и начальных классов, педагоги дополнительного образования, музыкальные руководители. В сфере здравоохранения нам нужны врачи: офтальмологи, участковые педиатры, хирурги и неврологи, анестезиологи–реаниматологи, терапевты. Это далеко не полный перечень наших вакансий.
За последний год армию норильских учителей пополнили педагоги дополнительного образования, музыкальные руководители, учителя начальных классов, английского языка, русского языка и литературы, математики, истории. По программе к нам приехали и медики: терапевты, врачи скорой медицинской помощи, врачи клинической лабораторной диагностики и узких специальностей (анестезиологи–реаниматологи, оториноларингологи, инфекционисты, рентгенологи, неврологи, педиатры и т. д.).
Какие меры социальной поддержки предусмотрены для приглашаемых специалистов?
– Перечислю лишь некоторые. Это: выплата единовременной материальной помощи для обустройства в сумме 100 тыс. руб.; единовременное пособие в размере двух должностных окладов на самого специалиста и половина должностного оклада на каждого члена семьи; предоставление служебного жилого помещения на период работы в учреждении; материальная помощь на ремонт предоставляемого жилья на условиях 50% авансирования. Работодатель берет на себя оплату расходов, связанных с переездом работника и его семьи в Норильск, а также предоставляет оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для обустройства на новом месте жительства. Последнее — по желанию работника, естественно...
Откуда к нам приезжают специалисты?
– География весьма обширна. Это Красноярский и Алтайский края, Республика Хакасия, Кемеровская область, Ставропольский и Краснодарский края, Свердловская, Иркутская, Омская, Воронежская, Оренбургская, Белгородская области и другие регионы.
В основном в Норильск в рамках программы приезжают специалисты в возрасте от 25 до 40 лет — это 83% от общего числа приглашенных работников.
Управлением по персоналу администрации города ведется активная информационная поддержка программы. Разработана информационная брошюра «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск», она распространяется в разных регионах России. Для комфортной адаптации приглашенных специалистов и их знакомства с нашим городом создана план–схема Норильска. На этой карте указаны районы города, а также возможные способы перемещения между ними с примерным расчетом времени, необходимого на дорогу.
К слову, на официальном сайте Норильска есть страница, на которой размещается актуальная информация о реализации программы: вакансии по дефицитным специальностям, перечень документов, необходимых для участия в программе, нормативные правовые документы в рамках программы, контактная информация (адреса, телефоны, электронные адреса учреждений), пошаговая инструкция для специалиста, желающего принять участие в программе, и т. д.
Нами разработаны рекомендации для руководителей учреждений — участников программы, необходимые при подготовке и согласовании проекта приглашения с подробным описанием этапов подготовки, а также анкета для приглашенных специалистов, с помощью которой осуществляется обратная связь со специалистами: получение информации об их впечатлениях от города, нового коллектива, условий программы, оценка дальнейших планов специалиста и т. д.
Участвуют ли специалисты управления общего и дошкольного образования Норильска в ярмарках вакансий образовательных учреждений в других городах России для привлечения выпускников на работу в Норильск?
– Да, в частности, в Красноярске, Абакане и Новосибирске проводятся встречи со студентами и выпускниками вузов.
Кроме того, приглашаемым специалистам на этапе согласования проекта приглашения высылаются фотографии служебного жилья, которое будет закреплено за ними еще до прибытия в Норильск. В аэропорту специалиста встречают представители учреждения, которое приглашает его на работу. Также процесс адаптации нового сотрудника всячески поддерживает коллектив.
Образование
О новых кадрах, прибывших в Норильск по приглашению управления образования, рассказала зам. начальника управления образования по дошкольному образованию и кадровым вопросам Виктория Соколова:
– 89 воспитателей приехали к нам только за 2013 год, когда в эксплуатацию вводились несколько садов. В детском саду «Северок» тогда оказались 15 новых и весьма востребованных специалистов.
В прошлом году в НПР приехали 20 педагогов, в этом ожидаем столько же, а в 2018–2019–м планируем пригласить 15 специалистов с материка.
Некоторые специалисты, несмотря на «подъемные» размером в 100 тысяч рублей, материальную помощь, оплату дороги и предоставление жилья, вынуждены покидать регион в течение первого года работы: влияют экология, погодные условия, у людей возникают семейные проблемы на материке и т. д. Чтобы закрепить специалистов в Норильске на более продолжительное время, с 2015 года трудовой договор заключают не менее чем на пять лет.
В новом учебном году к работе в Норильске уже приступили два новых учителя математики, два — начальных классов и столько же преподавателей русского языка и литературы и английского языка, а также педагог дополнительного образования и воспитатель группы продленного дня. Остальные квоты управлению образования еще предстоит закрыть до конца года.
Здравоохранение
По словам начальника норильского отдела здравоохранения Кобы Кавтеладзе, укомплектованность медицинскими кадрами на территории составляет 64,1 %:
– По штатному расписанию медиков в Норильске должно быть 1400, по факту их 898. Так что норильское здравоохранение готово принять 502 новых специалиста — именно столько медицинских кадров городу не хватает.
Начиная с 2013–го, в Норильск прибывали в среднем 50 специалистов в год, всего — более 200 человек, из них бОльшая часть была приглашена по муниципальной программе, остальные приехали самостоятельно.
В этом году по программе ожидается 32 специалиста. В их числе: нейрохирург, дерматолог, специалист клинической лабораторной диагностики, невролог, офтальмолог, анестезиолог, инфекционист, хирург–стоматолог, патологоанатом, неонатолог, травматологи–ортопеды
(2 ставки), врачи–педиатры (3 ставки), участковые педиатры (3 ставки) и другие профессионалы. 18 из них уже на месте и трудоустроены.

Марина Хорошевская
Фото Владимира МАКУШКИНА
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
Статьи текущего номера:
 
С вводом в эксплуатацию перинатального центра сотрудники норильского роддома получат новый статус и новую прописку. С 11 сентября начнется процедура уведомления медиков о переходе из одного учреждения в другое. Поводов для волнения здесь нет, считает руководитель территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края в Норильске Коба Кавтеладзе.

Актуально 
В Норильске продолжает действовать муниципальная программа по привлечению работников, обладающих дефицитными для Норильска специальностями. О том, как она реализуется, нам рассказала начальник отдела привлечения персонала и наградной политики управления по персоналу администрации Норильска Марина Силкина.

ЖКХ 
Все старое лифтовое оборудование в Большом Норильске будет заменено на новое в течение четырех лет. До конца этого года в многоэтажках установят 116 новых лифтов, отвечающих всем требованиям безопасности.

Мир увлечений 
В музее Норильска завершилась летняя развивающая программа для детей. На каникулах младшеклассники вместе с музейщиками изучали историю и природу Таймыра, пробовали себя в различных науках и знакомились с основами изобразительного искусства.

Человек родился 
На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 57 малышей: 33 мальчика и 24 девочки. В их числе — Алла Аубакирова.

Происшествия 
Прокуратура направила в суд иски о лишении родительских прав не только избившего двухмесячную малышку отца, но и ее матери.

Акция 
Более тысячи человек приняли участие в субботнике по озеленению городских дворов и газонов. «Зеленый десант» высадился одновременно во всех районах Норильска: Центральном, Талнахе и Кайеркане. Руководители и специалисты различных управлений администрации и «Норникеля», депутаты и просто неравнодушные горожане дружно взялись за лопаты и грабли.

Настроение 
С 15 августа по 15 сентября норильские художники (как профессионалы, так и любители) работают на природе. В течение месяца они рисуют, стараясь перенести на свои полотна красоту осенней тундры. Именно в это время таймырская природа особенно разнообразна в своей цветовой гамме. Норильский пленэр так и назвали: «Цвет полуострова». Итогом пленэра станет выставка в одной из резиденций музея.

Новости:
 7 сентября 2017 
18:00 Авиакомпания NordStar перевезла в 2017 году миллионного пассажира на месяц раньше, чем в прошлом.
17:52 Норильская публичная библиотека попала в шорт-лист VI открытого конкурса профессионального мастерства «Ревизор» с проектом «Вечная теплота».
17:42 Норильские стражи правопорядка призвали владельцев транспортных средств быть более бдительными и ответственно относиться к своему движимому имуществу.
16:49 В Норильске началась волна досдачи экзаменов. 9-классникам и 11-классникам, не получившим документ об образовании, дан шанс исправить ситуацию.
15:01 В связи с аварийно-восстановительными работами на газопроводе температура воды в Дудинке будет снижена.
14:42 Отключать горячую воду в России разрешат лишь на несколько дней.
13:13 В красноярском кардиоцентре прошла уже вторая пересадка донорского сердца.
13:12 Елена Безденежных рассказала о планах «Норникеля» на Восточном экономическом форуме.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх