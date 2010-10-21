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День Города

[Индекс номера 145 (07.09.2017)]

 ЖКХ 
Берегите лифт!

Все старое лифтовое оборудование в Большом Норильске будет заменено на новое в течение четырех лет. До конца этого года в многоэтажках установят 116 новых лифтов, отвечающих всем требованиям безопасности.
Сергей Назаренко демонстрирует Александру Пестрякову новое лифтовое оборудование
Износ лифтового оборудования в Норильске составляет 90 процентов. На сегодняшний день примерно у 900 лифтов истек срок эксплуатации, то есть они проработали свыше 25 лет. Так, например, самый старый лифт уже отметил свой 37–й день рождения. Находится этот раритет на Севастопольской, 13, и в ближайшее время он, как и многие его собратья, будет заменен на новый.
По словам Александра Пестрякова, председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству Норильского горсовета, замена лифтов осуществляется в рамках программы «Реформирование системы ЖКХ».
— В 2016 году была утверждена муниципальная программа реформирования и модернизации жилищно–коммунального хозяйства, рассчитанная на пять лет. Благодаря ей заменили 100 лифтов в прошлом году и 99 — в этом. До конца текущего года еще 17 старых лифтов поменяют по программе регионального оператора. На следующий год за его счет будет заменено 98 лифтов. Полностью обновить лифтовое оборудование мы планируем в течение четырех лет, — пояснил Александр Пестряков.
В шахте лифта
Согласно контрактам, ввести в эксплуатацию новые лифты должны в декабре, но бОльшую их часть планируют запустить в октябре. Сейчас уже шесть работают в домах на территории ООО «Жилкомсервис»: три на Ветеранов, 15, и столько же на Ветеранов, 13. По словам генерального директора управляющей компании Романа Красовского, до конца года планируется запустить
в эксплуатацию еще 20 лифтов. Работы по монтажу нового оборудования ведутся тремя бригадами по два человека в три смены. Причем дело продвигается довольно быстро, отмечает руководитель УК. От установки до ввода в эксплуатацию проходит порядка трех месяцев. И так как с 31 августа вступили в силу новые правила эксплуатации лифтов, то теперь при вводе оборудования в эксплуатацию обязательно требуется согласование Ростехнадзора и оформление страховки на случай поломки или другого форс–мажора.
— Монтаж каждого лифта требует комплекса решений: необходимо подготовить под его установку шахту, оборудовать новое машинное отделение и выполнить ремонт в подъезде, — поясняет Роман Красовский. — В соответствии с новыми требованиями пристальное внимание уделяется квалификации механиков, обслуживающих лифт. Теперь одного опыта работы мало, требуется еще и повышение квалификации, так как современные лифты и машинные отделения буквально напичканы электроникой.
Поэтому сотрудники управляющей компании неустанно напоминают жильцам домов о том, что порча лифтового оборудования обойдется себе дороже. Мало того что на закупку нового лифта требуется порядка двух миллионов, его поставку с материка придется долго ждать. А если прибавить еще три месяца на монтаж и ввод в эксплуатацию, то жильцам придется около года подниматься на свой этаж пешком.
Не стоит забывать и о том, что кабины современных лифтов оснащены камерами видеонаблюдения. Так что у вандалов есть все шансы стать героями криминальной хроники, а их «подвиги» им не только влетят в копеечку, но и чреваты реальным тюремным сроком. Причем за порчу имущества детьми отвечать кошельком и своей репутацией будут их родители.
Новая кабина
Сергей Назаренко, руководитель подрядной организации, занимающейся заменой лифтов, отмечает, что новые лифты отличаются мягкостью хода, остановки и открывания дверей, что существенно снижает износ устройств и деталей. Движется кабина со скоростью один метр в секунду. Это оптимальная безопасная и комфортная скорость для человека. Световые экраны позволяют следить за перемещением кабины. Ее грузоподъемность — 400 килограммов или пять человек. Эти лифты энерго-
сберегающие, а значит, они существенно экономят потребление общедомовой электроэнергии. Блок управления находится в машинном отделении, и доступ туда разрешен только механикам или комиссии по приемке лифта в эксплуатацию.
Новые лифтовые кабины оснащены светодиодным аварийным освещением, то есть в случае внезапной остановки человек не окажется в полной темноте. Также они оборудованы системой диспетчерского контроля и переговорной связью. Благодаря этому пассажира оттуда можно извлечь в течение часа, что соответствует нормативным требованиям к безопасности лифтового оборудования.
Не обошли вниманием и потребности людей с ограниченными возможностями. На кнопки лифта нанесен шрифт Брайля, имеется звуковое оповещение о перемещении кабины вверх или вниз, остановке или начале движения, а также поручень на одной из стен кабины.
Предусмотрена в современных лифтах и антивандальная защита. Кабины сделаны монолитными из сплошных металлических панелей, поверхность которых трудно помять или поцарапать и легко отмыть от наскальной живописи местных аборигенов. Устойчивы к механическому воздействию и световые экраны, которые, в случае необходимости, можно легко заменить. За год эксплуатации аналогичного лифтового оборудования в кайерканских многоэтажках от рук вандалов не пострадал ни один лифт.

Наталья Черкашина
Фото Владимира Макушкина
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