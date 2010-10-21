[Индекс номера 145 (07.09.2017)]



Мир увлечений

Лето в музее

В музее Норильска завершилась летняя развивающая программа для детей. На каникулах младшеклассники вместе с музейщиками изучали историю и природу Таймыра, пробовали себя в различных науках и знакомились с основами изобразительного искусства.

Древние окаменелости-свидетельства в руках ученого Владимира Ларина Первая смена программы «Музейная продленка» стартовала в Центральном районе 15 июня, в июле и августе к ней присоединились талнахский филиал музея и художественная галерея. Начинание стало интересным для ребят и, что немаловажно, порадовало родителей, которые приводили детей в музей в будни как в летний лагерь. Каждая площадка предлагала свою тематику. В музее Норильска маленькие норильчане занимались зоологией, этнографией и палеонтологией, в художественной галерее — готовились к выставке «Волшебный мир сказки». В филиале музея собирались юннаты Талнаха и юные геологи. Ребята познакомились с уникальными экспонатами из закрытых фондов музея. В завершении «продленки» в зале музея вырос «Парк Юрского периода» — с фигурами мамонтов и динозавров, которые школьники сделали на мастер–классах. Юные знатоки природы и истории смогли не только попробовать себя в роли исследователей, но и проявили живой интерес к науке. Несколько выпускников «продленки» сейчас всерьез думают связать свою жизнь с изыскательской деятельностью. «Музейная продленка» стала продолжением научно–просветительской программы музея Норильска «Гид по наукам». Дети не потеряли к ней интерес даже летом, в каникулы семь научных тематических смен, включавших в себя 315 музейных занятий, набрали 4743 посещения. Впереди — новый учебный год, и городской музей обязательно предложит юным норильчанам немало интересных событий в самых разнообразных форматах.

Анна Рахматулина Фото Дениса Кожевникова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Первая смена программы «Музейная продленка» стартовала в Центральном районе 15 июня, в июле и августе к ней присоединились талнахский филиал музея и художественная галерея. Начинание стало интересным для ребят и, что немаловажно, порадовало родителей, которые приводили детей в музей в будни как в летний лагерь.Каждая площадка предлагала свою тематику. В музее Норильска маленькие норильчане занимались зоологией, этнографией и палеонтологией, в художественной галерее — готовились к выставке «Волшебный мир сказки». В филиале музея собирались юннаты Талнаха и юные геологи.Ребята познакомились с уникальными экспонатами из закрытых фондов музея. В завершении «продленки» в зале музея вырос «Парк Юрского периода» — с фигурами мамонтов и динозавров, которые школьники сделали на мастер–классах.Юные знатоки природы и истории смогли не только попробовать себя в роли исследователей, но и проявили живой интерес к науке. Несколько выпускников «продленки» сейчас всерьез думают связать свою жизнь с изыскательской деятельностью.Впереди — новый учебный год, и городской музей обязательно предложит юным норильчанам немало интересных событий в самых разнообразных форматах.

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