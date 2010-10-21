[Индекс номера 145 (07.09.2017)]



Человек родился

Алла Аубакирова

На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 57 малышей: 33 мальчика и 24 девочки. В их числе — Алла Аубакирова.

Родилась 2 сентября в 09.50. Рост – 52 см. Вес – 3530 г Семья Аубакировых — молодая, крепкая и... какая–то идеальная, честное слово. Все у них ладно и вовремя получается: и знакомство, и дети, и собственное развитие. Отец семейства, 29–летний Михаил, и его 25–летняя супруга Алина — норильчане. Родители у обоих, по выражению Алины, «уехали на материк отдыхать, да там и остались». Ребята познакомились в 2013 году на свадьбе у друзей — были у них свидетелями. Классическая, в общем, история, когда свидетели спустя какое–то время после чужой свадьбы сами становятся парой. У этих же друзей Алина и Михаил крестили ребенка. Алина работает медсестрой в операционном блоке оганерской больницы. Миша после окончания Норильского индустриального института по специальности «энергетика» трудится электромонтером на Надеждинском металлургическом заводе. — Он прекрасный муж, — говорит супруга о Михаиле. — Заботливый, внимательный, ответственный. Сейчас я особенно оценила все его качества, а ведь за них я, собственно, и полюбила его. С первого же разговора с Мишей я поняла, что передо мной очень непростой человек (в хорошем смысле этого слова) — глубокий, разносторонний. Он разбирается в сложных науках, числах и измерениях, изучает астрономию и физику, интересуется всеми явлениями в этой сфере. Я же гуманитарий. Он спокойный, а я эмоциональная. Мы разные, но общие вопросы именно это нам и помогает решать, понимаете?.. Наши герои поженились в 2015–м. Аллочка — спланированный ребенок. Девочка очень похожа на папу, так говорит одна из бабушек, которой сразу же после рождения малышки прислали фотографию внучки. На вопрос, как прошли роды, молодая мама улыбается: «Так, как должны были». — На что настроишься, то и получится, — уверена Алина. — Я очень готовилась к этому важнейшему событию в моей жизни: читала специальную литературу, тренировала себя физически, а главное — позитивно мыслила. Родила за шесть часов. Все отлично. Огромная благодарность акушерке и доктору, которые принимали мою девочку. А еще мне хочется, пользуясь случаем, сказать огромное спасибо всему персоналу родильного дома: они там все большие молодцы!

Марина Хорошевская Фото из архива семьи Аубакировых www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Семья Аубакировых — молодая, крепкая и... какая–то идеальная, честное слово. Все у них ладно и вовремя получается: и знакомство, и дети, и собственное развитие.Отец семейства, 29–летний Михаил, и его 25–летняя супруга Алина — норильчане. Родители у обоих, по выражению Алины, «уехали на материк отдыхать, да там и остались». Ребята познакомились в 2013 году на свадьбе у друзей — были у них свидетелями. Классическая, в общем, история, когда свидетели спустя какое–то время после чужой свадьбы сами становятся парой. У этих же друзей Алина и Михаил крестили ребенка.Алина работает медсестрой в операционном блоке оганерской больницы. Миша после окончания Норильского индустриального института по специальности «энергетика» трудится электромонтером на Надеждинском металлургическом заводе.— Он прекрасный муж, — говорит супруга о Михаиле. — Заботливый, внимательный, ответственный. Сейчас я особенно оценила все его качества, а ведь за них я, собственно, и полюбила его. С первого же разговора с Мишей я поняла, что передо мной очень непростой человек (в хорошем смысле этого слова) — глубокий, разносторонний. Он разбирается в сложных науках, числах и измерениях, изучает астрономию и физику, интересуется всеми явлениями в этой сфере. Я же гуманитарий. Он спокойный, а я эмоциональная. Мы разные, но общие вопросы именно это нам и помогает решать, понимаете?..Наши герои поженились в 2015–м. Аллочка — спланированный ребенок. Девочка очень похожа на папу, так говорит одна из бабушек, которой сразу же после рождения малышки прислали фотографию внучки. На вопрос, как прошли роды, молодая мама улыбается: «Так, как должны были».— На что настроишься, то и получится, — уверена Алина. — Я очень готовилась к этому важнейшему событию в моей жизни: читала специальную литературу, тренировала себя физически, а главное — позитивно мыслила. Родила за шесть часов. Все отлично. Огромная благодарность акушерке и доктору, которые принимали мою девочку. А еще мне хочется, пользуясь случаем, сказать огромное спасибо всему персоналу родильного дома: они там все большие молодцы!

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