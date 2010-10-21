[Индекс номера 145 (07.09.2017)]



Происшествия

Когда просыпается зверь

Прокуратура направила в суд иски о лишении родительских прав не только избившего двухмесячную малышку отца, но и ее матери.

Напомним, 3 августа 2017 года в следственные органы поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение города доставлена двухмесячная девочка с тяжелыми травмами. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего». В ходе расследования было установлено, что эти травмы ребенку нанес 43–летний житель Норильска, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина записан в документах как отец девочки, но на самом деле таковым не является, и проживают они в квартире с малышкой без ее матери. Разыскали мать. В ходе допроса 26–летняя женщина рассказала о том, что приехала в Норильск с четырехлетним ребенком по приглашению мужчины, с которым планировала создать семью. Отношения не сложились, и женщина осталась в чужом городе без жилья и средств к существованию. К этому времени она уже была беременна вторым ребенком. Случайный знакомый предложил помочь с жильем и деньгами. Взамен попросил отдать ему на воспитание ребенка, которого она должна была вскоре родить. Женщина добровольно отдала мужчине новорожденную девочку, при этом записав его отцом. Юлия Рыбакова Сегодня, спустя месяц после случившегося, нам стали известны подробности этого шокирующего дела. Как рассказала помощник прокурора Норильска Юлия Рыбакова, мужчина мечтал о ребенке и ранее обращался в отдел опеки и попечительства, желая усыновить какого–нибудь брошенного малыша. Пока не известна причина, по которой разрешение на усыновление ему тогда не дали. Возможно, потому, что мужчина был осужден по статье 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и был лишен водительских прав. Также в характеристике от участкового было отмечено, что несостоявшийся отец имеет склонность к употреблению спиртных напитков. Мог компетентные органы смутить и тот факт, что мужчина, хотя материально обеспечен, официально нигде не работает. Стоит отметить, что, записав родителем своей новорожденной дочки этого мужчину, женщина сразу же подала в суд на определение места жительства ребенка с отцом. Причем это решение, так же как и усыновление, принимается судом только с разрешения отдела опеки и попечительства. И получается, официально усыновить любого другого ребенка мужчине по какой–то причине не дали, но при этом место жительства новорожденной дочки с ним определили. Прошла информация, что мать мужчине девочку продала. Но доказательств этому нет. Как уж они там между собой договорились и на каких условиях, не совсем ясно — факт продажи отрицается обеими сторонами, свидетелей сделки нет, но мужчина стал официальным отцом девочки, установив отцовство, это легко делается в загсе при добровольном согласии обоих родителей. И затем, также на законных основаниях, он забрал малютку в свою квартиру. К ребенку регулярно наведывались педиатр и медсестра. Кроме того, условия проживания семьи оценивали специалисты отдела опеки и попечительства. И нареканий ни у кого не было. Мужчина показал себя заботливым отцом. Будучи материально обеспеченным, он покупал для девочки красивую дорогую одежду, качественные молочные смеси. Ухаживать за ребенком помогала приходящая няня. Как–то утром мужчина попросил няню прийти поскорее, так как дома якобы случился потоп. Когда он открыл ей дверь, женщина увидела, что его одежда и руки в крови. С криком «Что с малышкой?!» она бросилась в комнату. Девочка была завернута в пеленку и лежала на диване. Признаков жизни не подавала. Присмотревшись, няня поняла, что ребенок все же жив. Женщина вызвала скорую и полицейских. Доктора диагностировали у малютки закрытую черепно–мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы, ссадины головы и туловища, перелом левой теменной кости, кровоподтеки и травматический шок. «Как ее надо было лупить?» — спрашивают все, кто видел девочку после побоев и читал ее историю болезни. Сначала малышка лежала в реанимации городской больницы, сейчас находится в детской. Нет сомнений, что она выживет, но неизвестно, как повреждение мозга отразится на ее дальнейшем развитии. Давая показания, мужчина признался, что ничего не помнит. Потерю памяти объяснил тем, что пил и сутки ничего не ел. При этом отец понимал, что телесные повреждения дочке причинил именно он, так как в квартире они находились одни. Будучи трезвым, как считает мужчина, он никогда бы себе не позволил озвереть, ведь он дочку очень сильно любит. Однако малышка начала раздражать его своими криками — она часто плакала, он не высыпался, так как постоянно подходил к ней по ночам, из–за этого злился, и в конце концов у него сдали нервы. В прокуратуре сделали вывод, что в ту злополучную ночь отец брал дочку за нос и рот и бил ее в лицо. Мужчина сам предположил, что малютка, скорее всего, начала, как обычно, плакать, его это взбесило, он был на взводе, к тому же сильно пьяный и не отдавал себе отчета в том, что делает. Девочку спасло только то, что от болевого шока она потеряла сознание и замолчала. А вот если бы она не впала в шок, он бы ее убил. Следствие все еще ведется, мужчина находится под стражей и выйдет, скорее всего, по мнению прокуратуры, не раньше, чем лет через 10. Возникает вопрос: а будет ли какое–либо обвинение предъявлено маме и лишат ли ее родительских прав? Однозначного ответа пока нет. Да, мать определила место жительство с отцом, тем самым навредив ребенку, но при этом женщина не могла предугадать таких последствий. После выписки из роддома и до избиения мать с дочерью не виделась, но это тоже не преступление — между родителями было заключено двустороннее соглашение, что она живет своей жизнью и ни во что не вмешивается. Отец родительских прав будет лишен однозначно. Женщина же сейчас навещает дочурку в больнице. Если и ее лишить родительских прав, то у девочки, которая, скорее всего, станет инвалидом, не будет ни отца, ни матери. А кто усыновит–удочерит больного ребенка? В общем, пока остается только ждать решения суда по предъявленным прокуратурой искам. И как только вердикт будет вынесен, мы об этом напишем. Новость об избиении новорожденной в Норильске тут же разнеслась по интернету. Самое страшное, что почти во всех источниках текст начинался со слов «Очередное избиение младенца в одном из российских городов...» Мы проследили географию подобных преступлений: — «Жителей Перми шокировали кадры жестокого избиения матерью младенца. «Ты понимаешь, что я устала?!» — кричала молодая мать на своего ребенка. Женщина ругалась матом, бросала малыша на пол и избивала». — «В городской суд Красноярска направлено уголовное дело 55–летней няни с высшим образованием. Родители узнали, что она избила их девятимесячного ребенка». — «В Екатеринбурге отец поднял ребенка над своей головой и с силой бросил об асфальт. Поднял и снова бросил». — «В Ростове отчим избил двухлетнего малыша, сделав его инвалидом, — он парализован». — «В одном из сел мужчина до полусмерти избил четырехлетнего малыша в ванной, потому что он мешал ему отдыхать с друзьями в комнате». — «В Кемерово двухлетний ребенок не попросился на горшок и замарал одежду, а отец разозлился и несколько раз ударил рукой сына в живот. Малыш пожаловался на острую боль и потерял сознание. Спасти его не удалось».

Надежда Сидор www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Напомним, 3 августа 2017 года в следственные органы поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение города доставлена двухмесячная девочка с тяжелыми травмами. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего».В ходе расследования было установлено, что эти травмы ребенку нанес 43–летний житель Норильска, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина записан в документах как отец девочки, но на самом деле таковым не является, и проживают они в квартире с малышкой без ее матери.Разыскали мать. В ходе допроса 26–летняя женщина рассказала о том, что приехала в Норильск с четырехлетним ребенком по приглашению мужчины, с которым планировала создать семью. Отношения не сложились, и женщина осталась в чужом городе без жилья и средств к существованию. К этому времени она уже была беременна вторым ребенком. Случайный знакомый предложил помочь с жильем и деньгами. Взамен попросил отдать ему на воспитание ребенка, которого она должна была вскоре родить. Женщина добровольно отдала мужчине новорожденную девочку, при этом записав его отцом.Сегодня, спустя месяц после случившегося, нам стали известны подробности этого шокирующего дела. Как рассказала, мужчина мечтал о ребенке и ранее обращался в отдел опеки и попечительства, желая усыновить какого–нибудь брошенного малыша. Пока не известна причина, по которой разрешение на усыновление ему тогда не дали. Возможно, потому, что мужчина был осужден по статье 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и был лишен водительских прав. Также в характеристике от участкового было отмечено, что несостоявшийся отец имеет склонность к употреблению спиртных напитков. Мог компетентные органы смутить и тот факт, что мужчина, хотя материально обеспечен, официально нигде не работает.Стоит отметить, что, записав родителем своей новорожденной дочки этого мужчину, женщина сразу же подала в суд на определение места жительства ребенка с отцом. Причем это решение, так же как и усыновление, принимается судом только с разрешения отдела опеки и попечительства. И получается, официально усыновить любого другого ребенка мужчине по какой–то причине не дали, но при этом место жительства новорожденной дочки с ним определили.Прошла информация, что мать мужчине девочку продала. Но доказательств этому нет. Как уж они там между собой договорились и на каких условиях, не совсем ясно — факт продажи отрицается обеими сторонами, свидетелей сделки нет, но мужчина стал официальным отцом девочки, установив отцовство, это легко делается в загсе при добровольном согласии обоих родителей. И затем, также на законных основаниях, он забрал малютку в свою квартиру.К ребенку регулярно наведывались педиатр и медсестра. Кроме того, условия проживания семьи оценивали специалисты отдела опеки и попечительства. И нареканий ни у кого не было. Мужчина показал себя заботливым отцом. Будучи материально обеспеченным, он покупал для девочки красивую дорогую одежду, качественные молочные смеси. Ухаживать за ребенком помогала приходящая няня.Как–то утром мужчина попросил няню прийти поскорее, так как дома якобы случился потоп. Когда он открыл ей дверь, женщина увидела, что его одежда и руки в крови. С криком «Что с малышкой?!» она бросилась в комнату. Девочка была завернута в пеленку и лежала на диване. Признаков жизни не подавала. Присмотревшись, няня поняла, что ребенок все же жив. Женщина вызвала скорую и полицейских.Доктора диагностировали у малютки закрытую черепно–мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы, ссадины головы и туловища, перелом левой теменной кости, кровоподтеки и травматический шок. «Как ее надо было лупить?» — спрашивают все, кто видел девочку после побоев и читал ее историю болезни.Сначала малышка лежала в реанимации городской больницы, сейчас находится в детской. Нет сомнений, что она выживет, но неизвестно, как повреждение мозга отразится на ее дальнейшем развитии.Давая показания, мужчина признался, что ничего не помнит. Потерю памяти объяснил тем, что пил и сутки ничего не ел. При этом отец понимал, что телесные повреждения дочке причинил именно он, так как в квартире они находились одни. Будучи трезвым, как считает мужчина, он никогда бы себе не позволил озвереть, ведь он дочку очень сильно любит. Однако малышка начала раздражать его своими криками — она часто плакала, он не высыпался, так как постоянно подходил к ней по ночам, из–за этого злился, и в конце концов у него сдали нервы.В прокуратуре сделали вывод, что в ту злополучную ночь отец брал дочку за нос и рот и бил ее в лицо. Мужчина сам предположил, что малютка, скорее всего, начала, как обычно, плакать, его это взбесило, он был на взводе, к тому же сильно пьяный и не отдавал себе отчета в том, что делает. Девочку спасло только то, что от болевого шока она потеряла сознание и замолчала. А вот если бы она не впала в шок, он бы ее убил.Следствие все еще ведется, мужчина находится под стражей и выйдет, скорее всего, по мнению прокуратуры, не раньше, чем лет через 10.Возникает вопрос: а будет ли какое–либо обвинение предъявлено маме и лишат ли ее родительских прав? Однозначного ответа пока нет. Да, мать определила место жительство с отцом, тем самым навредив ребенку, но при этом женщина не могла предугадать таких последствий. После выписки из роддома и до избиения мать с дочерью не виделась, но это тоже не преступление — между родителями было заключено двустороннее соглашение, что она живет своей жизнью и ни во что не вмешивается.Отец родительских прав будет лишен однозначно. Женщина же сейчас навещает дочурку в больнице. Если и ее лишить родительских прав, то у девочки, которая, скорее всего, станет инвалидом, не будет ни отца, ни матери. А кто усыновит–удочерит больного ребенка? В общем, пока остается только ждать решения суда по предъявленным прокуратурой искам. И как только вердикт будет вынесен, мы об этом напишем.

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