Фото новости:

День Города

[Индекс номера 145 (07.09.2017)]

 Акция 
Одно дело делаем

Более тысячи человек приняли участие в субботнике по озеленению городских дворов и газонов. «Зеленый десант» высадился одновременно во всех районах Норильска: Центральном, Талнахе и Кайеркане. Руководители и специалисты различных управлений администрации и «Норникеля», депутаты и просто неравнодушные горожане дружно взялись за лопаты и грабли.
Интересно, что на сей раз это благое начинание послужило не только делу экологии, но и делу согласия и примирения. А история вышла вот какая...
Пять лет назад жильцы дома на Солнечном проезде, 10а, в рамках акции «Посевная» засеяли близлежащий склон травой. Однако позже там было решено оборудовать сноуборд–парк: спортсмены из региональной спортивной общественной организации «Шторм» получили на эти цели грант в размере 1 миллион 300 тысяч по программе «Мир новых возможностей» «Норникеля». Жильцы, уже привыкшие беспрепятственно любоваться плодами своих трудов, грядущим перспективам почему–то обрадовались не слишком. Ситуацию осложнило и то, что рядом находится здание ГТРК «Норильск» — объект, как вы сами понимаете, стратегический. Между заинтересованными сторонами разгорелась длительная и жаркая дискуссия. В итоге в конфликт вмешалась администрация города и пообещала выделить штормовцам другой участок: со временем в районе Главпочтамта появится площадка для слоупстайла — акробатических трюков на сноуборде и горных лыжах.
Ну, а пока с бывшей «спорной территории» вывезли скопившийся мусор, склон отсыпали щебнем и с новыми силами взялись за озеленение. Для этого использовали специальную смесь, содержащую семена приспособленных к суровым северным условиям мятлика лугового и овсяницы красной. Семенами поделился институт Крайнего Севера.
По словам Андрея Герасимова, директора РСОО «Шторм», в планах спортсменов — полностью засеять склон травой. Спортсмены обещают следить за тем, чтобы участок не пришел в запустение, и надеются, что в этом им помогут жителей окрестных домов.
— Если за газоном не ухаживать, его рано или поздно вытопчут, завалят мусором, — говорит Андрей Герасимов. — Да и выгул собак растениям на пользу не идет. Поэтому мы берем на себя шефство над территорией. Это логично, поскольку наш офис находится совсем рядом.
Вот так во время субботника была поставлена точка в давнем раздоре. Уже следующей весной жители домов на Солнечном проезде смогут полюбоваться молодой травкой, а у спортсменов, надеемся, все удачно сложится с площадкой для слоупстайла.
Наталья Черкашина
Фото автора
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
Статьи текущего номера:
 
С вводом в эксплуатацию перинатального центра сотрудники норильского роддома получат новый статус и новую прописку. С 11 сентября начнется процедура уведомления медиков о переходе из одного учреждения в другое. Поводов для волнения здесь нет, считает руководитель территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края в Норильске Коба Кавтеладзе.

Актуально 
В Норильске продолжает действовать муниципальная программа по привлечению работников, обладающих дефицитными для Норильска специальностями. О том, как она реализуется, нам рассказала начальник отдела привлечения персонала и наградной политики управления по персоналу администрации Норильска Марина Силкина.

ЖКХ 
Все старое лифтовое оборудование в Большом Норильске будет заменено на новое в течение четырех лет. До конца этого года в многоэтажках установят 116 новых лифтов, отвечающих всем требованиям безопасности.

Мир увлечений 
В музее Норильска завершилась летняя развивающая программа для детей. На каникулах младшеклассники вместе с музейщиками изучали историю и природу Таймыра, пробовали себя в различных науках и знакомились с основами изобразительного искусства.

Человек родился 
На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 57 малышей: 33 мальчика и 24 девочки. В их числе — Алла Аубакирова.

Происшествия 
Прокуратура направила в суд иски о лишении родительских прав не только избившего двухмесячную малышку отца, но и ее матери.

Акция 
Более тысячи человек приняли участие в субботнике по озеленению городских дворов и газонов. «Зеленый десант» высадился одновременно во всех районах Норильска: Центральном, Талнахе и Кайеркане. Руководители и специалисты различных управлений администрации и «Норникеля», депутаты и просто неравнодушные горожане дружно взялись за лопаты и грабли.

Настроение 
С 15 августа по 15 сентября норильские художники (как профессионалы, так и любители) работают на природе. В течение месяца они рисуют, стараясь перенести на свои полотна красоту осенней тундры. Именно в это время таймырская природа особенно разнообразна в своей цветовой гамме. Норильский пленэр так и назвали: «Цвет полуострова». Итогом пленэра станет выставка в одной из резиденций музея.

Новости:
 7 сентября 2017 
18:00 Авиакомпания NordStar перевезла в 2017 году миллионного пассажира на месяц раньше, чем в прошлом.
17:52 Норильская публичная библиотека попала в шорт-лист VI открытого конкурса профессионального мастерства «Ревизор» с проектом «Вечная теплота».
17:42 Норильские стражи правопорядка призвали владельцев транспортных средств быть более бдительными и ответственно относиться к своему движимому имуществу.
16:49 В Норильске началась волна досдачи экзаменов. 9-классникам и 11-классникам, не получившим документ об образовании, дан шанс исправить ситуацию.
15:01 В связи с аварийно-восстановительными работами на газопроводе температура воды в Дудинке будет снижена.
14:42 Отключать горячую воду в России разрешат лишь на несколько дней.
13:13 В красноярском кардиоцентре прошла уже вторая пересадка донорского сердца.
13:12 Елена Безденежных рассказала о планах «Норникеля» на Восточном экономическом форуме.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх