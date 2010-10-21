[Индекс номера 145 (07.09.2017)]



Акция

Одно дело делаем

Более тысячи человек приняли участие в субботнике по озеленению городских дворов и газонов. «Зеленый десант» высадился одновременно во всех районах Норильска: Центральном, Талнахе и Кайеркане. Руководители и специалисты различных управлений администрации и «Норникеля», депутаты и просто неравнодушные горожане дружно взялись за лопаты и грабли.

Интересно, что на сей раз это благое начинание послужило не только делу экологии, но и делу согласия и примирения. А история вышла вот какая... Пять лет назад жильцы дома на Солнечном проезде, 10а, в рамках акции «Посевная» засеяли близлежащий склон травой. Однако позже там было решено оборудовать сноуборд–парк: спортсмены из региональной спортивной общественной организации «Шторм» получили на эти цели грант в размере 1 миллион 300 тысяч по программе «Мир новых возможностей» «Норникеля». Жильцы, уже привыкшие беспрепятственно любоваться плодами своих трудов, грядущим перспективам почему–то обрадовались не слишком. Ситуацию осложнило и то, что рядом находится здание ГТРК «Норильск» — объект, как вы сами понимаете, стратегический. Между заинтересованными сторонами разгорелась длительная и жаркая дискуссия. В итоге в конфликт вмешалась администрация города и пообещала выделить штормовцам другой участок: со временем в районе Главпочтамта появится площадка для слоупстайла — акробатических трюков на сноуборде и горных лыжах. Ну, а пока с бывшей «спорной территории» вывезли скопившийся мусор, склон отсыпали щебнем и с новыми силами взялись за озеленение. Для этого использовали специальную смесь, содержащую семена приспособленных к суровым северным условиям мятлика лугового и овсяницы красной. Семенами поделился институт Крайнего Севера. По словам Андрея Герасимова, директора РСОО «Шторм», в планах спортсменов — полностью засеять склон травой. Спортсмены обещают следить за тем, чтобы участок не пришел в запустение, и надеются, что в этом им помогут жителей окрестных домов. — Если за газоном не ухаживать, его рано или поздно вытопчут, завалят мусором, — говорит Андрей Герасимов. — Да и выгул собак растениям на пользу не идет. Поэтому мы берем на себя шефство над территорией. Это логично, поскольку наш офис находится совсем рядом. Вот так во время субботника была поставлена точка в давнем раздоре. Уже следующей весной жители домов на Солнечном проезде смогут полюбоваться молодой травкой, а у спортсменов, надеемся, все удачно сложится с площадкой для слоупстайла. Наталья Черкашина Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Интересно, что на сей раз это благое начинание послужило не только делу экологии, но и делу согласия и примирения. А история вышла вот какая...Пять лет назад жильцы дома на Солнечном проезде, 10а, в рамках акции «Посевная» засеяли близлежащий склон травой. Однако позже там было решено оборудовать сноуборд–парк: спортсмены из региональной спортивной общественной организации «Шторм» получили на эти цели грант в размере 1 миллион 300 тысяч по программе «Мир новых возможностей» «Норникеля». Жильцы, уже привыкшие беспрепятственно любоваться плодами своих трудов, грядущим перспективам почему–то обрадовались не слишком. Ситуацию осложнило и то, что рядом находится здание ГТРК «Норильск» — объект, как вы сами понимаете, стратегический. Между заинтересованными сторонами разгорелась длительная и жаркая дискуссия. В итоге в конфликт вмешалась администрация города и пообещала выделить штормовцам другой участок: со временем в районе Главпочтамта появится площадка для слоупстайла — акробатических трюков на сноуборде и горных лыжах.Ну, а пока с бывшей «спорной территории» вывезли скопившийся мусор, склон отсыпали щебнем и с новыми силами взялись за озеленение. Для этого использовали специальную смесь, содержащую семена приспособленных к суровым северным условиям мятлика лугового и овсяницы красной. Семенами поделился институт Крайнего Севера.По словам, в планах спортсменов — полностью засеять склон травой. Спортсмены обещают следить за тем, чтобы участок не пришел в запустение, и надеются, что в этом им помогут жителей окрестных домов.— Если за газоном не ухаживать, его рано или поздно вытопчут, завалят мусором, — говорит Андрей Герасимов. — Да и выгул собак растениям на пользу не идет. Поэтому мы берем на себя шефство над территорией. Это логично, поскольку наш офис находится совсем рядом.Вот так во время субботника была поставлена точка в давнем раздоре. Уже следующей весной жители домов на Солнечном проезде смогут полюбоваться молодой травкой, а у спортсменов, надеемся, все удачно сложится с площадкой для слоупстайла.

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