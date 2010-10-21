[Индекс номера 145 (07.09.2017)]



Настроение

Норильский пленэр

С 15 августа по 15 сентября норильские художники (как профессионалы, так и любители) работают на природе. В течение месяца они рисуют, стараясь перенести на свои полотна красоту осенней тундры. Именно в это время таймырская природа особенно разнообразна в своей цветовой гамме. Норильский пленэр так и назвали: «Цвет полуострова». Итогом пленэра станет выставка в одной из резиденций музея.

Надежда Пенцак Знатоки в курсе: пленэр — это работа на открытом воздухе. Различные группы художников объединяются, пишут и живут под одной крышей. В Норильске такой крышей стала для них турбаза «Робинзон». Именно там каждый день собираются пленэристы вне зависимости от погоды. Любопытно, что среди любителей есть даже те, кто и кисточку–то взял едва ли не впервые, но перед ними — не альбомный листок, а настоящее полотно. Кстати, сейчас пленэры стали популярнейшим видом творчества в России и других странах. Неудивительно, что набирают силу они и в Норильске. Таймырский ландшафт вдохновляет армию мастеров живописи. Буйные краски таймырской осени особенно манят их. Настоящий художник рвется на природу! На пленэр! Призыв вырваться из городской суеты и пописать этюды — осень, золотая тундра, озера, в отражении которых мгновенно меняется все окружающее, — услышали! Восемь художников, в основном преподаватели ДХШ Норильска и Талнаха, уже три недели кряду спешат на турбазу «Робинзон». Художники — люди необычные. Набираются впечатлений, подхватив палитры и краски. Вот и видится им красота... Они пытаются остановить ее в движении. И ветер сдувает этюдник, и мошка грызет... Ну и что? Все вокруг живое, фактурное, осенне–багряное. Стихия! Это вам не с фотки срисовывать долгими зимними вечерами. Картинкам таким на тему Севера — пасторальным, аляповато–цветистым — несть числа. Пока сам не помучаешься и именно на природе, сам не измотаешь холст, как та мошка шею, — все не то и не так. Необходимо прочувствовать воздушную среду пленэра. И в дружеской атмосфере это, конечно, получается куда лучше и веселее. А когда художник–педагог работает, участвует в выставочных проектах — это и личный пример для учеников! Наталия Цаль «Только в природе можно найти красоту, которая является великим объектом живописи; там–то и надо ее искать, и нигде более». Жан Огюст Доминик Энгр В конце сентября участники пленэра готовы будут порадовать норильчан своими работами на отчетной выставке «Норильский пленэр». К этому времени будет подготовлен и цветной каталог. А пока пленэрная живопись продолжается!

Юрий Афонов Фото Григараса Сипавичуса www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Знатоки в курсе: пленэр — это работа на открытом воздухе. Различные группы художников объединяются, пишут и живут под одной крышей. В Норильске такой крышей стала для них турбаза «Робинзон». Именно там каждый день собираются пленэристы вне зависимости от погоды. Любопытно, что среди любителей есть даже те, кто и кисточку–то взял едва ли не впервые, но перед ними — не альбомный листок, а настоящее полотно. Кстати, сейчас пленэры стали популярнейшим видом творчества в России и других странах. Неудивительно, что набирают силу они и в Норильске.Таймырский ландшафт вдохновляет армию мастеров живописи. Буйные краски таймырской осени особенно манят их. Настоящий художник рвется на природу! На пленэр! Призыв вырваться из городской суеты и пописать этюды — осень, золотая тундра, озера, в отражении которых мгновенно меняется все окружающее, — услышали!Восемь художников, в основном преподаватели ДХШ Норильска и Талнаха, уже три недели кряду спешат на турбазу «Робинзон». Художники — люди необычные. Набираются впечатлений, подхватив палитры и краски. Вот и видится им красота... Они пытаются остановить ее в движении. И ветер сдувает этюдник, и мошка грызет... Ну и что? Все вокруг живое, фактурное, осенне–багряное. Стихия!Это вам не с фотки срисовывать долгими зимними вечерами. Картинкам таким на тему Севера — пасторальным, аляповато–цветистым — несть числа. Пока сам не помучаешься и именно на природе, сам не измотаешь холст, как та мошка шею, — все не то и не так. Необходимо прочувствовать воздушную среду пленэра. И в дружеской атмосфере это, конечно, получается куда лучше и веселее.А когда художник–педагог работает, участвует в выставочных проектах — это и личный пример для учеников!В конце сентября участники пленэра готовы будут порадовать норильчан своими работами на отчетной выставке «Норильский пленэр». К этому времени будет подготовлен и цветной каталог.А пока пленэрная живопись продолжается!

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