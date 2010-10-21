[Индекс номера 146 (08.09.2017)]



Выбор есть

В это воскресенье, 10 сентября, норильчанам предстоит избрать депутатов городского Совета. Избирательная кампания завершается. Всем ее участникам были созданы равные условия для того, чтобы обозначить свою позицию по разным проблемам, предложить пути их решения, а горожане могли объективно оценить и сравнить программы, цели, дела и достижения партий и кандидатов.

Теперь — дело за избирателями. За кого они проголосуют, тот и окажется в представительном органе власти. Выбор есть. Тем более что в этом году на политическом ринге появились и новые ориентиры. Суббота — день тишины. Избиратели должны подумать над выбором в спокойной, далекой от агитации обстановке. В любом случае, каких бы политических взглядов мы ни придерживались, участие в голосовании — это гражданский долг каждого из нас, проявление наших искренних чувств к своему городу, забота о его будущем. После формирования состава городского Совета первостепенной задачей вновь избранных депутатов станет утверждение кандидатуры нового главы города. А потом — напряженная работа на благо всех нас. Кто войдет в новый городской Совет, станет известно уже на следующей неделе. В любом случае кандидаты должны помнить об умении привлечь и увлечь. Харизма — вещь штучная, она или есть, или ее нет. А на местах она порой гораздо важнее политических идей. Ведь как бывает: вроде бы, все правильно говорит человек, да только уснуть хочется. Потому что харизмы в ораторе –– как в противотанковой надолбе. Между прочим, это говорит о полноте внутрипартийной работы, становится показателем цельности команды — укажут лидеру на недостатки или льстиво промолчат? Вот здесь и начинается роль личности в истории и поверка качества работы с кадрами. Проявятся ли в отделениях партий новые яркие личности, сумевшие обратить на себя внимание как своих центральных структур, так и населения, какие ими будут предприняты ходы и с каким итогом, мы узнаем уже после выборов. На избирательных участках каждый избиратель получит по два бюллетеня для голосования. Первый — со списком политических партий, принимающих участие в выборах. Здесь нужно будет поставить любой знак в окошке напротив той партии, за которую вы хотите проголосовать. ТОЛЬКО ОДИН ЗНАК! Второй бюллетень — с фамилиями кандидатов, которые избираются по трехмандатным избирательным округам. Здесь могут быть фамилии как кандидатов, представляющих какую–либо партию, так и кандидатов– самовыдвиженцев. Здесь можно будет поставить знаки в ТРЕХ окошках, напротив ТРЕХ фамилий. Кстати, в единый день голосования, который в этом году приходится на 10 сентября, запланированы выборы депутатов заксобраний шести регионов. Также пройдут выборы глав 17 субъектов РФ (в 16 — всенародные). Кроме того, будут избираться депутаты городских дум административных центров в 11 регионах. Эти выборы станут последними перед президентской избирательной кампанией в РФ. Выборы главы государства должны пройти в марте 2018 года, а кампания — стартовать в конце этого года.

Николай Орлов Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Теперь — дело за избирателями. За кого они проголосуют, тот и окажется в представительном органе власти. Выбор есть. Тем более что в этом году на политическом ринге появились и новые ориентиры.Суббота — день тишины. Избиратели должны подумать над выбором в спокойной, далекой от агитации обстановке. В любом случае, каких бы политических взглядов мы ни придерживались, участие в голосовании — это гражданский долг каждого из нас, проявление наших искренних чувств к своему городу, забота о его будущем.После формирования состава городского Совета первостепенной задачей вновь избранных депутатов станет утверждение кандидатуры нового главы города. А потом — напряженная работа на благо всех нас.На избирательных участках каждый избиратель получит по два бюллетеня для голосования. Первый — со списком политических партий, принимающих участие в выборах. Здесь нужно будет поставить любой знак в окошке напротив той партии, за которую вы хотите проголосовать. ТОЛЬКО ОДИН ЗНАК!Второй бюллетень — с фамилиями кандидатов, которые избираются по трехмандатным избирательным округам. Здесь могут быть фамилии как кандидатов, представляющих какую–либо партию, так и кандидатов– самовыдвиженцев. Здесь можно будет поставить знаки в ТРЕХ окошках, напротив ТРЕХ фамилий.Кстати, в единый день голосования, который в этом году приходится на 10 сентября, запланированы выборы депутатов заксобраний шести регионов. Также пройдут выборы глав 17 субъектов РФ (в 16 — всенародные). Кроме того, будут избираться депутаты городских дум административных центров в 11 регионах.Эти выборы станут последними перед президентской избирательной кампанией в РФ. Выборы главы государства должны пройти в марте 2018 года, а кампания — стартовать в конце этого года.

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