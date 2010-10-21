[Индекс номера 146 (08.09.2017)]



Есть повод!

Жизнь моя - финансы

Вот и ещe одна дата в череде профессиональных праздников, на которой хочется остановиться особо. 8 сентября исполняется 215 лет финансовой системе России и 64 года финансовой системе Норильска. Ровно столько существует Норильск как город.

Финансово–экономический блок. Люди, контролирующие все денежные операции администрации Удивительные люди Заместитель руководителя администрации Норильска по экономике и финансам Ирина Перетятко всю свою сознательную жизнь работает в сфере финансов. Она всегда подтянута, по–деловому собрана. Образ подчеркивает строгий стильный костюм и неброский макияж, в беседе она лаконична, в работе требовательна. Вдумчивый взгляд, неспешная, выверенная речь — это то, что выделяет людей этой профессии. Основной аргумент и метод убеждения Ирины Перетятко — цифры. Финансовая система Норильска прошла огромный эволюционный путь, начав свое развитие с небольшого штата горфинотдела. Сейчас финансовый блок состоит из нескольких взаимосвязанных структур, и вся бюджетная деятельность аккумулирована именно в финансовом звене. Основную задачу финансистов коротко можно выразить тремя ее составляющими: формирование бюджета, его защита и исполнение, что очень непросто выполнить. Работать приходится, строго следуя непреложному принципу: оптимизация расходов — мобилизация доходов от всех источников, хотя основную долю поступлений в бюджет определяют результаты деятельности «Норникеля». Доходы города напрямую зависят от цены на металл и его количества, реализованного на рынках. Ирина Перетятко – Очень непросто, — говорит Ирина Васильевна, — обеспечивать позитивные цифры бюджета. Прогнозирование — лишь одна сторона процесса. Необходимо активно работать, чтобы обеспечить эти позитивные цифры реальным наполнением. Наш бюджет обязательно должен быть социально ориентированным. А это значит, что цифры должны учитывать необходимое развитие инфраструктуры города и его благоустройство, обеспечивать проекты, связанные с социальной поддержкой... Правильная финансовая политика гарантирует стабильность жизнедеятельности огромного муниципального образования, и мы это делаем. Известное специалистам выражение «Хорошо составленный годовой бюджет позволяет жить, не залезая в долги значительную часть года», думаю, очень точно описывает задачу, которая стоит перед профессионалами. Я говорю об эффективности расходов, о том, как правильно потратить деньги налогоплательщиков, и какую отдачу принесут эти средства для решения экономических и социальных проблем города. Сейчас горячая пора — как раз в эти дни норильские финансисты защищают городской бюджет в правительстве Красноярского края. Перед тем как выйти на защиту, каждая цифра обширного документа объемом не в одну сотню страниц должна быть прочувствована, говорит моя собеседница. – Да–да! Пока я не почувствую цифру, оценивая ее истинность, актуальность, уместность, если хотите, сама же и не соглашусь с ней. А значит, не смогу и защитить, — делится тонкостями профессии Ирина Перетятко. Формирование бюджета сегодня — задача нелегкая, но конструктивная, созидательная. Тем более что сейчас Норильск, как и вся Россия, перешел на трехлетний бюджет. Конечно же, он корректируется, причем постоянно, ведь текущая ситуация в жизни города сразу отражается на бюджете... – Именно эта корректировка позволяет делать наш бюджет живым, — подчеркивает главный финансист Норильска. — Главный талант финансистов — это умение своевременно определить, куда направить имеющиеся на счету денежные средства в первую очередь, и здесь «своевременно» — ключевое слово. Если для этого надо перебросить средства с одной статьи на другую — выжидать нельзя, иначе та или иная программа останется только на бумаге. Трехлетний бюджет важен для реальной экономики — при планировании инвестиций, контрактов, строек, инноваций. Годовой бюджет не позволяет бизнесу видеть перспективы своих вложений. Ориентиры, маркеры этапов видны лишь в более сильную оптику, в долгосрочной перспективе. Понимая, что выдержать такой ритм работы финансистов сложно, спрашиваю: как удается сохранять этот профессиональный запал долгие годы? – Кажется, что я всю жизнь так живу. Не знаю, наверное, такой запас энергетики был изначально, — улыбается Ирина Васильевна, — мой запал не угасает. Да и команда у нас работает такая, что огонь в реакторах, как сказал наш президент, горит у всех. Инна Закирьяева Наверное, Перетятко подбирает людей под свою философию управления, под характер. Начальник финансового управления Инна Закирьяева, сидящая рядом, тоже улыбается, соглашаясь со сказанным. Она вообще удивительный человек! Ровный, говорят о таких людях в народе. Интеллигентная, безупречно вежливая женщина, в интонации которой всегда звучит уважение к любому собеседнику, что в нынешнее жесткое время скорее исключение, нежели правило. Но здесь — правила такие. И это очень хорошо, ведь финансовые решения надо принимать спокойно, взвешенно. «Но мы выстояли!» Марина Дулатова В 2000–е годы начальником финансового управления работала Марина Дулатова. Сейчас, поздравляя коллег с профессиональным праздником, она вспоминает сложные времена защиты бюджетов: – В конце девяностых многое менялось в администрации, трудно проходило становление депутатского корпуса. Мы боролись, отстаивая перед ними каждый рубль, порой с руганью и самыми настоящими слезами. Помню, одно из заседаний бюджетного комитета закончилось в полночь... Защита бюджета в администрации Красноярского края проходила еще более болезненно. Им казалось, что у нас слишком много средств, а нашим — что из–за огромной территории края они не понимают особенностей жизни дальних районов. В этот день добрыми словами хочется вспомнить первого начальника финотдела Раису Кармазину, ее преемниц Светлану Куимову, Ольгу Попсуевич, строгое и вечное око контрольно–ревизионного управления под руководством Ирины Соловьевой, не позволяющее отклониться от целевого использования средств. На страже эффективного расходования денег всегда стояли Алла Аверкеева и Алла Фешина, которые обосновывали их применение по направлениям. Прошлое вспоминаю с радостью. Спасибо всем, кто делал бюджет Норильска сильнее и прозрачнее. Трудности закаляют, а память о хорошем не стирается. Я всегда буду благодарна этому вечно молодому городу! Депутат Государственной думы Раиса Кармазина в финансовой сфере Норильска работала в период с 1978 по 2003 год. – Всякие были времена, — вспоминает она, — стабильные и совсем не спокойные. После распада СССР Норильску и комбинату пришлось пережить многое. В городском хозяйстве были большие сбои. Но мы выстояли! Знаете, очень важно, чтобы финансовый блок работал как часы — и точно, и своевременно. Финансы — это кровеносная система любой структуры. Если не будет слаженной работы финансистов, то город может просто парализовать. Говоря медицинским языком, случится инсульт или инфаркт. Хочу поздравить всех финансистов моего родного Норильска. Я желаю своим коллегам прежде всего здоровья. Финансистам никогда не грозит старческий маразм, их мозг тренирован, он работает под постоянной нагрузкой, это уникальные люди! * * * За годы существования главного финансового органа города менялись его названия и статус, коллектив и руководители, но суть всегда оставалась прежней: это координирующий финансовый центр, решающий проблемы социально–экономического развития Норильска. Кропотливый труд, стремление узнавать новое и применять эти знания в своей работе — неотъемлемые качества всех коллективов финансового блока. Да, это действительно кровеносная система, которая направляет финансовые потоки, фильтрует их от токсинов, создает условия для восполнения ресурсов, вовремя обнаруживает возникающие утечки и застойные явления, своевременно перераспределяя средства в зависимости от нагрузки и проблем всего организма. Общаясь с Ириной Васильевной, понимаешь, что такой человек должен обладать некими особыми качествами. Она постоянно держит в голове огромные массивы данных, следит за их актуальностью, знает устройство всех систем жизнеобеспечения города, умеет оперативно принимать сложнейшие аналитические решения. Что же, такая уж работа у тех, кто регулирует огромные финансовые потоки... И очень хорошо, что у нас есть такие люди, благодаря которым уникальный организм по имени Норильск живет и развивается.

Николай Орлов Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда всю свою сознательную жизнь работает в сфере финансов. Она всегда подтянута, по–деловому собрана. Образ подчеркивает строгий стильный костюм и неброский макияж, в беседе она лаконична, в работе требовательна. Вдумчивый взгляд, неспешная, выверенная речь — это то, что выделяет людей этой профессии. Основной аргумент и метод убеждения Ирины Перетятко — цифры.Финансовая система Норильска прошла огромный эволюционный путь, начав свое развитие с небольшого штата горфинотдела. Сейчас финансовый блок состоит из нескольких взаимосвязанных структур, и вся бюджетная деятельность аккумулирована именно в финансовом звене. Основную задачу финансистов коротко можно выразить тремя ее составляющими: формирование бюджета, его защита и исполнение, что очень непросто выполнить. Работать приходится, строго следуя непреложному принципу: оптимизация расходов — мобилизация доходов от всех источников, хотя основную долю поступлений в бюджет определяют результаты деятельности «Норникеля». Доходы города напрямую зависят от цены на металл и его количества, реализованного на рынках.– Очень непросто, — говорит Ирина Васильевна, — обеспечивать позитивные цифры бюджета. Прогнозирование — лишь одна сторона процесса. Необходимо активно работать, чтобы обеспечить эти позитивные цифры реальным наполнением. Наш бюджет обязательно должен быть социально ориентированным. А это значит, что цифры должны учитывать необходимое развитие инфраструктуры города и его благоустройство, обеспечивать проекты, связанные с социальной поддержкой... Правильная финансовая политика гарантирует стабильность жизнедеятельности огромного муниципального образования, и мы это делаем. Известное специалистам выражение «Хорошо составленный годовой бюджет позволяет жить, не залезая в долги значительную часть года», думаю, очень точно описывает задачу, которая стоит перед профессионалами. Я говорю об эффективности расходов, о том, как правильно потратить деньги налогоплательщиков, и какую отдачу принесут эти средства для решения экономических и социальных проблем города.Сейчас горячая пора — как раз в эти дни норильские финансисты защищают городской бюджет в правительстве Красноярского края. Перед тем как выйти на защиту, каждая цифра обширного документа объемом не в одну сотню страниц должна быть прочувствована, говорит моя собеседница.– Да–да! Пока я не почувствую цифру, оценивая ее истинность, актуальность, уместность, если хотите, сама же и не соглашусь с ней. А значит, не смогу и защитить, — делится тонкостями профессии Ирина Перетятко.Формирование бюджета сегодня — задача нелегкая, но конструктивная, созидательная. Тем более что сейчас Норильск, как и вся Россия, перешел на трехлетний бюджет. Конечно же, он корректируется, причем постоянно, ведь текущая ситуация в жизни города сразу отражается на бюджете...– Именно эта корректировка позволяет делать наш бюджет живым, — подчеркивает главный финансист Норильска. — Главный талант финансистов — это умение своевременно определить, куда направить имеющиеся на счету денежные средства в первую очередь, и здесь «своевременно» — ключевое слово. Если для этого надо перебросить средства с одной статьи на другую — выжидать нельзя, иначе та или иная программа останется только на бумаге. Трехлетний бюджет важен для реальной экономики — при планировании инвестиций, контрактов, строек, инноваций. Годовой бюджет не позволяет бизнесу видеть перспективы своих вложений. Ориентиры, маркеры этапов видны лишь в более сильную оптику, в долгосрочной перспективе.Понимая, что выдержать такой ритм работы финансистов сложно, спрашиваю: как удается сохранять этот профессиональный запал долгие годы?– Кажется, что я всю жизнь так живу. Не знаю, наверное, такой запас энергетики был изначально, — улыбается Ирина Васильевна, — мой запал не угасает. Да и команда у нас работает такая, что огонь в реакторах, как сказал наш президент, горит у всех.Наверное, Перетятко подбирает людей под свою философию управления, под характер., сидящая рядом, тоже улыбается, соглашаясь со сказанным. Она вообще удивительный человек! Ровный, говорят о таких людях в народе. Интеллигентная, безупречно вежливая женщина, в интонации которой всегда звучит уважение к любому собеседнику, что в нынешнее жесткое время скорее исключение, нежели правило. Но здесь — правила такие. И это очень хорошо, ведь финансовые решения надо принимать спокойно, взвешенно.В 2000–е годы начальником финансового управления работала. Сейчас, поздравляя коллег с профессиональным праздником, она вспоминает сложные времена защиты бюджетов:– В конце девяностых многое менялось в администрации, трудно проходило становление депутатского корпуса. Мы боролись, отстаивая перед ними каждый рубль, порой с руганью и самыми настоящими слезами. Помню, одно из заседаний бюджетного комитета закончилось в полночь...Защита бюджета в администрации Красноярского края проходила еще более болезненно. Им казалось, что у нас слишком много средств, а нашим — что из–за огромной территории края они не понимают особенностей жизни дальних районов.В этот день добрыми словами хочется вспомнить первого начальника финотдела Раису Кармазину, ее преемниц Светлану Куимову, Ольгу Попсуевич, строгое и вечное око контрольно–ревизионного управления под руководством Ирины Соловьевой, не позволяющее отклониться от целевого использования средств. На страже эффективного расходования денег всегда стояли Алла Аверкеева и Алла Фешина, которые обосновывали их применение по направлениям. Прошлое вспоминаю с радостью. Спасибо всем, кто делал бюджет Норильска сильнее и прозрачнее. Трудности закаляют, а память о хорошем не стирается. Я всегда буду благодарна этому вечно молодому городу!в финансовой сфере Норильска работала в период с 1978 по 2003 год.– Всякие были времена, — вспоминает она, — стабильные и совсем не спокойные. После распада СССР Норильску и комбинату пришлось пережить многое. В городском хозяйстве были большие сбои. Но мы выстояли! Знаете, очень важно, чтобы финансовый блок работал как часы — и точно, и своевременно. Финансы — это кровеносная система любой структуры. Если не будет слаженной работы финансистов, то город может просто парализовать. Говоря медицинским языком, случится инсульт или инфаркт. Хочу поздравить всех финансистов моего родного Норильска. Я желаю своим коллегам прежде всего здоровья. Финансистам никогда не грозит старческий маразм, их мозг тренирован, он работает под постоянной нагрузкой, это уникальные люди!

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