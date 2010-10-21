[Индекс номера 146 (08.09.2017)]



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Картина на стене

Южную стену Дворца спорта «Арктика» украсило графическое панно площадью 300 квадратных метров. Основная тема, конечно, спорт.

Размеры панно – поистине гигантские Корпоративный проект «Норникеля» «Добавь городу красок» в этом году состоялся в четвертый раз. Сергей Черепанов, главный специалист отдела региональных мероприятий управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля», которое выступило куратором творческой акции, рассказал, что панно, по сути, — компиляция, составленная из эскизов работ–победителей. Конкурс проводится по двум направлениям: рисунок - принимают участие 2 возрастные группы детей (от 4 до 6 лет, от 7 до 9 лет), и «граффити» - для более взрослой аудитории (детей от 10 до 17 лет и взрослых от 18 до 35 лет). В этом году на конкурс было заявлено более 250 работ. Детские рисунки впоследствии украсят автобусы НПОПАТ. Работы их старших товарищей мы использовали в качестве эскизов при подготовке итогового проекта рисунка для графического полотна: в данном случае у него сразу 7 авторов. Для воплощения задумок норильских мечтателей были приглашены специалисты известной российской компании RASKRASIMVSE. В нашем городе они уже успели отметиться — оформили фасады нескольких домов на улице Комсомольской, детской больницы, здания управления предприятия технологического железнодорожного транспорта. Художники Антон Путков и Никита Парунин Южную стену «Арктики» двое профессиональных художников из Санкт–Петербурга Антон Путков и Никита Парунин расписывали с 17 августа по 5 сентября. Говорят, что в Норильске они впервые, и город произвел на них сильное впечатление, в том числе — количеством мест и объемом площадей, на которых могли бы проявить себя мастера граффити. Художники рассказали, что они использовали высококачественную аэрозольную краску, устойчивую к внешнему воздействию, в том числе температурному, и ручаются за то, что панно сохранится в первозданном виде надолго. Антон Путков отметил, что сначала масштаб работ его немного обескуражил, но художники не сомневались, что справятся с задачей: – Мы давно работаем вместе, нам комфортно в паре, да и в своих силах мы уверены. Главная трудность заключалась в размерах стены: мы не ставили леса на всю ее длину, только частями, и рисунок наносили не от центра, а от краев, а после совмещали его. В итоге все вышло хорошо. В будущем году конкурс «Добавь городу красок» пройдет снова — уже сейчас выбирается, какой объект городской среды получит новое цветовое оформление.

Татьяна Сергеева Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Корпоративный проект «Норникеля» «Добавь городу красок» в этом году состоялся в четвертый раз., которое выступило куратором творческой акции, рассказал, что панно, по сути, — компиляция, составленная из эскизов работ–победителей.Конкурс проводится по двум направлениям: рисунок - принимают участие 2 возрастные группы детей (от 4 до 6 лет, от 7 до 9 лет), и «граффити» - для более взрослой аудитории (детей от 10 до 17 лет и взрослых от 18 до 35 лет). В этом году на конкурс было заявлено более 250 работ. Детские рисунки впоследствии украсят автобусы НПОПАТ. Работы их старших товарищей мы использовали в качестве эскизов при подготовке итогового проекта рисунка для графического полотна: в данном случае у него сразу 7 авторов.Для воплощения задумок норильских мечтателей были приглашены специалисты известной российской компании RASKRASIMVSE. В нашем городе они уже успели отметиться — оформили фасады нескольких домов на улице Комсомольской, детской больницы, здания управления предприятия технологического железнодорожного транспорта.Южную стену «Арктики» двое профессиональных художников из Санкт–Петербургарасписывали с 17 августа по 5 сентября. Говорят, что в Норильске они впервые, и город произвел на них сильное впечатление, в том числе — количеством мест и объемом площадей, на которых могли бы проявить себя мастера граффити.Художники рассказали, что они использовали высококачественную аэрозольную краску, устойчивую к внешнему воздействию, в том числе температурному, и ручаются за то, что панно сохранится в первозданном виде надолго.Антон Путков отметил, что сначала масштаб работ его немного обескуражил, но художники не сомневались, что справятся с задачей:– Мы давно работаем вместе, нам комфортно в паре, да и в своих силах мы уверены. Главная трудность заключалась в размерах стены: мы не ставили леса на всю ее длину, только частями, и рисунок наносили не от центра, а от краев, а после совмещали его. В итоге все вышло хорошо.В будущем году конкурс «Добавь городу красок» пройдет снова — уже сейчас выбирается, какой объект городской среды получит новое цветовое оформление.

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