[Индекс номера 146 (08.09.2017)]



Главная страница

Пора ремонтов

Прошедший месяц в Заполярном филиале «Норникеля» был отмечен развернутым производством ремонтных работ на основном оборудовании.

Исполняющий обязанности начальника производственного управления ЗФ Владимир Григорчук назвал такое положение вещей закономерным, поскольку часть остановок оборудования и систем оборудования необходимо производить при положительной температуре окружающей среды — с этим и связано массовое проведение ремонтных работ в Заполярье именно летом. В августе был проведен пятисуточный комплексный ремонт в связке Талнахская обогатительная фабрика — Надеждинский металлургический завод. В этот период была отремонтирована мельница МПСИ ТОФ — заменено 120 элементов футеровки барабана, 32 элемента решеток на торце разгрузки мельницы, конвейерный транспорт, система оборотного водоснабжения фабрики, тракты рудопередачи, дробильное оборудование. На Надеждинском металлургическом заводе ремонтные работы были проведены на газоходных трактах плавильного цеха, своде печи ПВП–1, проведена очистка и ремонт основных узлов грануляционных бассейнов обеих линий и западной системы оборотного водоснабжения. В первой декаде августа был завершен ремонт печи Ванюкова № 3 на медном заводе, который начался еще в июле и продолжался десять дней, а также семисуточный ремонт анодной печи № 3. В последних числах месяца был проведен комплексный ремонт с остановкой шахты рудника «Заполярный» и Норильской обогатительной фабрики. Здесь был выполнен большой объем работ по ремонту конвейерного транспорта цепочки переработки вкрапленных руд, дробильного и флотационного оборудования НОФ. На исходе августа начался большой ремонт клинкерной линии цементного завода, длительность которого составит около 33 суток — здесь будут отремонтированы основные агрегаты: вращающаяся печь и сырьевая мельница. В минерально–сырьевом комплексе Заполярного филиала с 1 сентября начаты продолжительные работы по модернизации северной подъемной машины скипового ствола № 3 рудника «Таймырский». Работа подъема остановлена на семь месяцев — до весны 2018 года оборудование здесь будет полностью заменено. В условиях текущих ремонтов практически все предприятия Заполярного филиала справились со своими планами и обязательствами. Норильская обогатительная фабрика выполнила план по переработке сырья. «Надежда» и Талнахская обогатительная фабрика из–за больших ремонтов немного не дотянули до плановых показателей. Медный завод в августе выполнил свои плановые обязательства по производству платиновых концентратов, серебра и черновой меди.

Денис Кожевников Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда назвал такое положение вещей закономерным, поскольку часть остановок оборудования и систем оборудования необходимо производить при положительной температуре окружающей среды — с этим и связано массовое проведение ремонтных работ в Заполярье именно летом.В августе был проведен пятисуточный комплексный ремонт в связке Талнахская обогатительная фабрика — Надеждинский металлургический завод. В этот период была отремонтирована мельница МПСИ ТОФ — заменено 120 элементов футеровки барабана, 32 элемента решеток на торце разгрузки мельницы, конвейерный транспорт, система оборотного водоснабжения фабрики, тракты рудопередачи, дробильное оборудование. На Надеждинском металлургическом заводе ремонтные работы были проведены на газоходных трактах плавильного цеха, своде печи ПВП–1, проведена очистка и ремонт основных узлов грануляционных бассейнов обеих линий и западной системы оборотного водоснабжения.В первой декаде августа был завершен ремонт печи Ванюкова № 3 на медном заводе, который начался еще в июле и продолжался десять дней, а также семисуточный ремонт анодной печи № 3. В последних числах месяца был проведен комплексный ремонт с остановкой шахты рудника «Заполярный» и Норильской обогатительной фабрики. Здесь был выполнен большой объем работ по ремонту конвейерного транспорта цепочки переработки вкрапленных руд, дробильного и флотационного оборудования НОФ.На исходе августа начался большой ремонт клинкерной линии цементного завода, длительность которого составит около 33 суток — здесь будут отремонтированы основные агрегаты: вращающаяся печь и сырьевая мельница.В минерально–сырьевом комплексе Заполярного филиала с 1 сентября начаты продолжительные работы по модернизации северной подъемной машины скипового ствола № 3 рудника «Таймырский». Работа подъема остановлена на семь месяцев — до весны 2018 года оборудование здесь будет полностью заменено.В условиях текущих ремонтов практически все предприятия Заполярного филиала справились со своими планами и обязательствами. Норильская обогатительная фабрика выполнила план по переработке сырья. «Надежда» и Талнахская обогатительная фабрика из–за больших ремонтов немного не дотянули до плановых показателей.Медный завод в августе выполнил свои плановые обязательства по производству платиновых концентратов, серебра и черновой меди.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















