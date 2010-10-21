[Индекс номера 146 (08.09.2017)]



КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Третий пошел

На Усть–Хантайской гидроэлектростанции — торжество. В праздничной обстановке запущен очередной, третий по счету, гидроагрегат.

Усть–Хантайская ГЭС Нынешний запуск является частью долгосрочной программы модернизации оборудования ГЭС, которая была принята «Норникелем» еще в 2012 году. К этому сроку основная техника на станции отработала уже более сорока лет и нуждалась в коренной модернизации. Технически и морально устаревшие поворотно–лопастные гидроагрегаты решено было заменить на радиально–осевые. Этого требовало время, ушедшие далеко вперед технологии, новые стандарты безопасности и потребности главных потребителей энергии. В 2014 году, после детальной проработки проекта, разработки проектно–сметной документации и выбора подрядчика, представители ОАО «Тяжмаш» приступили к работам на первом пусковом комплексе (ПК–1). Машиностроителям пришлось создавать новое оборудование, предназначенное специально для Усть–Хантайской ГЭС. Предприятие «Тяжмаш» имеет ни много ни мало столетний опыт машиностроения в России. Гидроагрегаты компании успешно используются в 15 странах мира. Как отметил заместитель генерального директора ОАО «Тяжмаш» Дмитрий Трифонов, изготовление оборудования подобного рода требует индивидуального подхода: – Это как произведение художника — два одинаковых комплекса создать невозможно, — говорит Дмитрий Трифонов. — Для каждой гидроэлектростанции мы делаем агрегаты, которые повториться один в один нигде и никогда не могут. В машинном зале Бесспорным преимуществом новых гидроагрегатов с радиально–осевым рабочим колесом является более высокий коэффициент полезного действия — КПД, а следовательно, большая производительность. Немаловажный фактор — повышенная надежность оборудования. В условиях расположения Усть–Хантайской ГЭС — в скальной выработке — безопасность эксплуатации является одним из решающих аспектов, поскольку повреждение рабочего колеса, направляющего подшипника или крышки турбины создает реальную угрозу затопления машинного зала, расположенного ниже уровня воды. Около здания ГЭС на постаменте установлено рабочее колесо как раз с первого замененного гидроагрегата. Огромные блестящие лопатки позволяют составить представление о силе водной стихии, а рассказы сотрудников станции о том, что и эти лопатки, случается, срывает и ломает, дают еще больше пищи для непростых размышлений. Так что вопрос о том, насколько надежно новое оборудование, по мнению специалистов, далеко не формальный. По словам участников проекта, при замене первого на станции гидроагрегата возникали определенные сложности. Разработчикам, инженерам и монтажникам приходилось на ходу решать новые технические задачи, интегрировать найденные решения в уже существующую схему. В конечном итоге машиностроители и монтажники со своей задачей справились. После пуска на полную мощность в 2015 году гидроагрегат вышел на заявленные показатели и показал устойчивую работу в течение двух последующих испытательных лет. Приняв на вооружение опыт установки первого гидроагрегата, «Тяжмаш» приступил к выполнению следующих заказов. По словам представителей завода, только четко налаженное взаимодействие с «Норникелем», реализующим проект и являющимся заказчиком современного оборудования, позволило машиностроителям не только без задержек собирать узлы и вносить в процесс необходимые коррективы, но и работать с опережением графика. Старое рабочее колесо остается на память потомкам Монтаж и вывод второго гидроагрегата на полную проектную мощность состоялся в 2016 году, пуск третьего был запланирован на конец сентября 2017 года, однако сдать в эксплуатацию и запустить ПК–3 удалось почти на месяц раньше. Завершение комплексной программы обновления оборудования Усть–Хантайской ГЭС запланировано на 2021 год — к этому времени будут заменены все семь гидроагрегатов станции. Сейчас замена идет с учетом сроков проведения на них капитальных ремонтов: очередность пусковых комплексов установлена от агрегата № 2 к агрегату № 4 и последнему — № 7. Таким образом поддерживается стабильная работа оборудования в машинном зале ГЭС с учетом гарантированного ресурса каждого гидроагрегата в отдельности. Проектная мощность всех семи пусковых комплексов составит 502 МВт. Максимальная годовая выработка — на уровне 2,4 миллиарда кВт/ч. Мощность каждого нового гидроагрегата в отдельности увеличена с 63 МВт до 73 МВт. Общая сумма инвестиций в модернизацию Усть–Хантайской ГЭС составляет 7 миллиардов рублей. И по оценке специалистов, таймырский энергетический проект является одним из самых масштабных и знаковых в отрасли. Новый зал управления ГЭС

Денис Кожевников Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Нынешний запуск является частью долгосрочной программы модернизации оборудования ГЭС, которая была принята «Норникелем» еще в 2012 году. К этому сроку основная техника на станции отработала уже более сорока лет и нуждалась в коренной модернизации. Технически и морально устаревшие поворотно–лопастные гидроагрегаты решено было заменить на радиально–осевые. Этого требовало время, ушедшие далеко вперед технологии, новые стандарты безопасности и потребности главных потребителей энергии.В 2014 году, после детальной проработки проекта, разработки проектно–сметной документации и выбора подрядчика, представители ОАО «Тяжмаш» приступили к работам на первом пусковом комплексе (ПК–1). Машиностроителям пришлось создавать новое оборудование, предназначенное специально для Усть–Хантайской ГЭС.Предприятие «Тяжмаш» имеет ни много ни мало столетний опыт машиностроения в России. Гидроагрегаты компании успешно используются в 15 странах мира. Как отметил, изготовление оборудования подобного рода требует индивидуального подхода:– Это как произведение художника — два одинаковых комплекса создать невозможно, — говорит Дмитрий Трифонов. — Для каждой гидроэлектростанции мы делаем агрегаты, которые повториться один в один нигде и никогда не могут.Бесспорным преимуществом новых гидроагрегатов с радиально–осевым рабочим колесом является более высокий коэффициент полезного действия — КПД, а следовательно, большая производительность. Немаловажный фактор — повышенная надежность оборудования. В условиях расположения Усть–Хантайской ГЭС — в скальной выработке — безопасность эксплуатации является одним из решающих аспектов, поскольку повреждение рабочего колеса, направляющего подшипника или крышки турбины создает реальную угрозу затопления машинного зала, расположенного ниже уровня воды.Около здания ГЭС на постаменте установлено рабочее колесо как раз с первого замененного гидроагрегата. Огромные блестящие лопатки позволяют составить представление о силе водной стихии, а рассказы сотрудников станции о том, что и эти лопатки, случается, срывает и ломает, дают еще больше пищи для непростых размышлений. Так что вопрос о том, насколько надежно новое оборудование, по мнению специалистов, далеко не формальный.По словам участников проекта, при замене первого на станции гидроагрегата возникали определенные сложности. Разработчикам, инженерам и монтажникам приходилось на ходу решать новые технические задачи, интегрировать найденные решения в уже существующую схему. В конечном итоге машиностроители и монтажники со своей задачей справились. После пуска на полную мощность в 2015 году гидроагрегат вышел на заявленные показатели и показал устойчивую работу в течение двух последующих испытательных лет.Приняв на вооружение опыт установки первого гидроагрегата, «Тяжмаш» приступил к выполнению следующих заказов. По словам представителей завода, только четко налаженное взаимодействие с «Норникелем», реализующим проект и являющимся заказчиком современного оборудования, позволило машиностроителям не только без задержек собирать узлы и вносить в процесс необходимые коррективы, но и работать с опережением графика.Монтаж и вывод второго гидроагрегата на полную проектную мощность состоялся в 2016 году, пуск третьего был запланирован на конец сентября 2017 года, однако сдать в эксплуатацию и запустить ПК–3 удалось почти на месяц раньше.Завершение комплексной программы обновления оборудования Усть–Хантайской ГЭС запланировано на 2021 год — к этому времени будут заменены все семь гидроагрегатов станции. Сейчас замена идет с учетом сроков проведения на них капитальных ремонтов: очередность пусковых комплексов установлена от агрегата № 2 к агрегату № 4 и последнему — № 7. Таким образом поддерживается стабильная работа оборудования в машинном зале ГЭС с учетом гарантированного ресурса каждого гидроагрегата в отдельности.Проектная мощность всех семи пусковых комплексов составит 502 МВт. Максимальная годовая выработка — на уровне 2,4 миллиарда кВт/ч. Мощность каждого нового гидроагрегата в отдельности увеличена с 63 МВт до 73 МВт. Общая сумма инвестиций в модернизацию Усть–Хантайской ГЭС составляет 7 миллиардов рублей. И по оценке специалистов, таймырский энергетический проект является одним из самых масштабных и знаковых в отрасли.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















