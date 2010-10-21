[Индекс номера 149 (14.09.2017)]



Это не учения

Волна сообщений о минированиях прокатилась по Норильску. Полицейские проводили массовую проверку ряда городских объектов на наличие взрывных устройств. Реальной угрозы терактов не выявлено.

Во вторник около 15.00 в дежурную часть поступили первые сообщения о минировании торговых и развлекательных объектов города. По словам и. о. старшего специалиста по связям со СМИ норильского ОМВД Михаила Назарова, было заявлено о взрывных устройствах, заложенных в 11 точках в разных районах города, в том числе в торговых центрах «Таймыр», «Горняк», «Арена», кинокомплексе «Родина», КДЦ им. В. Высоцкого. По тревоге были подняты все силовые структуры города: полиция (более ста человек), ФСБ, МЧС, пожарные, а также скорая помощь. Из «подозрительных» зданий эвакуировали людей, причем кроме общественных объектов эвакуация коснулась и некоторых жилых домов, в частности, дома на Ленинском проспекте, 7, где находится кинотеатр «Родина». Оцепление вокруг якобы заминированных зданий не снимали вплоть до позднего вечера. При этом надо отметить, паники среди населения не наблюдалось. На следующий день объяснение происходящему дали сотрудники полиции. – Это не учения. Объекты были обследованы, в том числе с привлечением кинологической службы. Предметов, схожих со взрывчатыми устройствами, не обнаружено. Проводится проверка, устанавливаются злоумышленники. Мера наказания в случае поимки преступников зависит от числа участников, масштаба нанесенного вреда и иных факторов, — отметил Михаил Назаров. Подобных массовых сообщений о ложном минировании в Норильске не было зарегистрировано еще ни разу. Известны единичные случаи звонков, когда речь шла о закладке взрывчатки в одной из городских школ и в аэропорту «Норильск». Надо отметить, что сигналы о заминированных зданиях получали в последние дни во многих городах страны. Первые телефонные террористы объявились еще 10 сентября в Омске, в единый день голосования. К 11 сентября они активизировались в Ставрополе. За два дня из–за сообщений о минировании с 205 объектов эвакуировали не менее 45 тысяч человек. Всего звонки об угрозе взрыва были зафиксированы в 22 населенных пунктах. В краевой столице эвакуировали людей из десятка зданий. Вначале говорилось о минировании аэропорта «Емельяново» и междугородного автовокзала. Затем людей пришлось вывести из семи крупнейших торговых центров Красноярска — «Планета», «Взлетка Плаза», «Полтавский», «Красноярье», «Сибирский городок», «Атмосфера дома» и «Квант». Сотрудники полиции оцепили весь центр города. Еще одно сообщение поступило из Зеленогорска, одно — из Железногорска. Не обошел стороной шквал ложных звонков и Москву — там, к примеру, эвакуировали здание РУДН. В Перми отменили занятия в школах. Арендаторы торговых площадей, по предварительным подсчетам, понесли ущерб на многие миллионы рублей. Действия телефонных хулиганов подпадают под статью «Ложное сообщение об акте терроризма», им грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Во вторник около 15.00 в дежурную часть поступили первые сообщения о минировании торговых и развлекательных объектов города. По словам, было заявлено о взрывных устройствах, заложенных в 11 точках в разных районах города, в том числе в торговых центрах «Таймыр», «Горняк», «Арена», кинокомплексе «Родина», КДЦ им. В. Высоцкого. По тревоге были подняты все силовые структуры города: полиция (более ста человек), ФСБ, МЧС, пожарные, а также скорая помощь. Из «подозрительных» зданий эвакуировали людей, причем кроме общественных объектов эвакуация коснулась и некоторых жилых домов, в частности, дома на Ленинском проспекте, 7, где находится кинотеатр «Родина». Оцепление вокруг якобы заминированных зданий не снимали вплоть до позднего вечера. При этом надо отметить, паники среди населения не наблюдалось.На следующий день объяснение происходящему дали сотрудники полиции.– Это не учения. Объекты были обследованы, в том числе с привлечением кинологической службы. Предметов, схожих со взрывчатыми устройствами, не обнаружено. Проводится проверка, устанавливаются злоумышленники. Мера наказания в случае поимки преступников зависит от числа участников, масштаба нанесенного вреда и иных факторов, — отметил Михаил Назаров.Подобных массовых сообщений о ложном минировании в Норильске не было зарегистрировано еще ни разу. Известны единичные случаи звонков, когда речь шла о закладке взрывчатки в одной из городских школ и в аэропорту «Норильск».Надо отметить, что сигналы о заминированных зданиях получали в последние дни во многих городах страны. Первые телефонные террористы объявились еще 10 сентября в Омске, в единый день голосования. К 11 сентября они активизировались в Ставрополе. За два дня из–за сообщений о минировании с 205 объектов эвакуировали не менее 45 тысяч человек. Всего звонки об угрозе взрыва были зафиксированы в 22 населенных пунктах.В краевой столице эвакуировали людей из десятка зданий. Вначале говорилось о минировании аэропорта «Емельяново» и междугородного автовокзала. Затем людей пришлось вывести из семи крупнейших торговых центров Красноярска — «Планета», «Взлетка Плаза», «Полтавский», «Красноярье», «Сибирский городок», «Атмосфера дома» и «Квант». Сотрудники полиции оцепили весь центр города. Еще одно сообщение поступило из Зеленогорска, одно — из Железногорска. Не обошел стороной шквал ложных звонков и Москву — там, к примеру, эвакуировали здание РУДН. В Перми отменили занятия в школах. Арендаторы торговых площадей, по предварительным подсчетам, понесли ущерб на многие миллионы рублей.Действия телефонных хулиганов подпадают под статью «Ложное сообщение об акте терроризма», им грозит до пяти лет лишения свободы.

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