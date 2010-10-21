[Индекс номера 149 (14.09.2017)]



ЖКХ

Воспользуйтесь шансом

Считанные дни остались до окончания приема заявок на участие в программе по формированию современной городской среды. Всего в благоустройстве нуждаются 729 дворов, но в программу на следующий год есть шанс попасть только у 40.

Программа по формированию современной городской среды реализуется на нашей территории с 2017 года и рассчитана до 2022 года. В ее финансировании участвуют три бюджета: федеральный, краевой и местный. Львиная доля средств, порядка 58 процентов, приходится на федеральный бюджет, чуть меньше, примерно 41 процент, выделяет край, один процент поступает из местного бюджета, и небольшую долю на софинансирование работ по благо- устройству платят собственники. В рамках программы в этом году было запланировано благоустройство 36 дворов. Там появились новые скамейки, асфальт, а на домах были установлены энергосберегающие светильники. До конца сентября все работы будут завершены. Сейчас органы местного самоуправления формируют программу на 2018–2022 годы. Заявки на участие в ней принимаются до начала октября. Чтобы двор благоустроили, жильцы хотя бы одного из близлежащих домов должны провести собрание собственников жилья и проголосовать за то, чтобы их двор вошел в программу. А для организации такого собрания необходимо обратиться в свою управляющую компанию. Также собственники должны дать согласие на софинансирование работ. Если жители дома выбрали минимальный перечень работ, то размер софинансирования составит два процента, в среднем это от 300 до 600 рублей с квартиросъемщика в зависимости от площади квартиры и его доли в общем имуществе. Причем можно внести эту сумму как целиком, так и выплачивать ее равными долями в течение шести месяцев. В минимальный перечень работ входит: асфальтировка территории, установка энергосберегающих светильников, урн и скамеек. Существует еще дополнительный перечень работ по благоустройству дворов, который включает озеленение и оборудование детских игровых площадок, софинансирование в данном случае составляет 20 процентов. Здесь тоже все зависит от решения жильцов, принятого на общем собрании собственников. В 2017 году по дополнительному перечню заявилось пять талнахских дворов: в четырех были выполнены работы по озеленению, а в пятый недавно доставили оборудование для игровой площадки. – Так как жилищное законодательство предписывает уведомить собственников жилья многоквартирного дома за десять дней до проведения собрания, то получается, что у наших горожан времени осталось совсем мало, — говорит Татьяна Шульгина, и. о. начальника ЖКХ по производству. — До 15 сентября кто–то из инициативных жильцов должен сделать заявку в управляющую компанию об организации собрания собственников жилья. Если до этого срока жильцы успеют это сделать, то к 25 сентября управляющая компания предупредит квартиро- съемщиков о дате и времени проведения собрания, и плюс еще останется около пяти дней для подведения итогов. Мы уже неоднократно просили жильцов проявлять активность. И хочу вновь напомнить горожанам, что пока еще у них есть время заявить о своем участии в программе по формированию современной городской среды. Тем более что в адрес ЖКХ от жителей поступает много жалоб на состояние асфальтового покрытия, а также предложений по благоустройству территории, однако не все торопятся использовать такой шанс. И деньги ведь совсем небольшие: всего два процента с жильца за благоустройство своего двора. Оставшиеся 98 процентов — это, можно сказать, подарок бюджетов разных уровней. Добавлю, что асфальтировка придомовых территорий относится к капитальному ремонту, а его, согласно жилищному законодательству, должны оплачивать собственники. Пока что объем работ на следующий год — это проект. Цифры окончательно еще не утверждены, но уже сейчас, общаясь с краем, мы понимаем, что на благоустройство дворов будет выделено порядка 39 миллионов рублей, столько же, сколько и в текущем году. На эти средства мы планируем благоустроить 30–40 дворов, а это капля в море. После проведения управляющими компаниями совместно с УЖКХ инвентаризации всех дворовых территорий и составления на них паспортов выяснилось, что необходимо благоустроить 729 дворов. Для того чтобы это сделать, потребуется продлевать программу «Формирование современной городской среды» еще на несколько десятилетий либо существенно увеличивать ежегодный объем ее финансирования с 39 миллионов до миллиарда рублей. В этом году асфальтировка дворов была выполнена за счет средств дорожного фонда. Но на следующий год в проекте программы данные средства не предусмотрены. Участие жильцов в программе «Формирование городской современной среды» — это единственная возможность для них в следующем году увидеть в своем дворе новый асфальт. Если все же до конца сентября, пока еще принимаются заявки на участие в этой программе в следующем году, собрания собственников пройдут в более чем 40 домах, то участников программы будут определять на конкурсной основе. Преимущества есть у тех домов, в которых уровень сборов за жилищно–коммунальные услуги выше, где есть совет многоквартирного дома, где собственники приняли решение увеличить объем софинансирования до 2,5 или трех процентов. Дома, которые не пройдут конкурсный отбор, будут включены в программу на 2019 год.

Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Программа по формированию современной городской среды реализуется на нашей территории с 2017 года и рассчитана до 2022 года. В ее финансировании участвуют три бюджета: федеральный, краевой и местный. Львиная доля средств, порядка 58 процентов, приходится на федеральный бюджет, чуть меньше, примерно 41 процент, выделяет край, один процент поступает из местного бюджета, и небольшую долю на софинансирование работ по благо-устройству платят собственники.В рамках программы в этом году было запланировано благоустройство 36 дворов. Там появились новые скамейки, асфальт, а на домах были установлены энергосберегающие светильники. До конца сентября все работы будут завершены.Сейчас органы местного самоуправления формируют программу на 2018–2022 годы. Заявки на участие в ней принимаются до начала октября. Чтобы двор благоустроили, жильцы хотя бы одного из близлежащих домов должны провести собрание собственников жилья и проголосовать за то, чтобы их двор вошел в программу. А для организации такого собрания необходимо обратиться в свою управляющую компанию.Также собственники должны дать согласие на софинансирование работ. Если жители дома выбрали минимальный перечень работ, то размер софинансирования составит два процента, в среднем это от 300 до 600 рублей с квартиросъемщика в зависимости от площади квартиры и его доли в общем имуществе.Причем можно внести эту сумму как целиком, так и выплачивать ее равными долями в течение шести месяцев. В минимальный перечень работ входит: асфальтировка территории, установка энергосберегающих светильников, урн и скамеек.Существует еще дополнительный перечень работ по благоустройству дворов, который включает озеленение и оборудование детских игровых площадок, софинансирование в данном случае составляет 20 процентов. Здесь тоже все зависит от решения жильцов, принятого на общем собрании собственников. В 2017 году по дополнительному перечню заявилось пять талнахских дворов: в четырех были выполнены работы по озеленению, а в пятый недавно доставили оборудование для игровой площадки.– Так как жилищное законодательство предписывает уведомить собственников жилья многоквартирного дома за десять дней до проведения собрания, то получается, что у наших горожан времени осталось совсем мало, — говорит. — До 15 сентября кто–то из инициативных жильцов должен сделать заявку в управляющую компанию об организации собрания собственников жилья. Если до этого срока жильцы успеют это сделать, то к 25 сентября управляющая компания предупредит квартиро-съемщиков о дате и времени проведения собрания, и плюс еще останется около пяти дней для подведения итогов.Мы уже неоднократно просили жильцов проявлять активность. И хочу вновь напомнить горожанам, что пока еще у них есть время заявить о своем участии в программе по формированию современной городской среды. Тем более что в адрес ЖКХ от жителей поступает много жалоб на состояние асфальтового покрытия, а также предложений по благоустройству территории, однако не все торопятся использовать такой шанс. И деньги ведь совсем небольшие: всего два процента с жильца за благоустройство своего двора. Оставшиеся 98 процентов — это, можно сказать, подарок бюджетов разных уровней. Добавлю, что асфальтировка придомовых территорий относится к капитальному ремонту, а его, согласно жилищному законодательству, должны оплачивать собственники.Пока что объем работ на следующий год — это проект. Цифры окончательно еще не утверждены, но уже сейчас, общаясь с краем, мы понимаем, что на благоустройство дворов будет выделено порядка 39 миллионов рублей, столько же, сколько и в текущем году. На эти средства мы планируем благоустроить 30–40 дворов, а это капля в море.После проведения управляющими компаниями совместно с УЖКХ инвентаризации всех дворовых территорий и составления на них паспортов выяснилось, что необходимо благоустроить 729 дворов. Для того чтобы это сделать, потребуется продлевать программу «Формирование современной городской среды» еще на несколько десятилетий либо существенно увеличивать ежегодный объем ее финансирования с 39 миллионов до миллиарда рублей.В этом году асфальтировка дворов была выполнена за счет средств дорожного фонда. Но на следующий год в проекте программы данные средства не предусмотрены. Участие жильцов в программе «Формирование городской современной среды» — это единственная возможность для них в следующем году увидеть в своем дворе новый асфальт.Если все же до конца сентября, пока еще принимаются заявки на участие в этой программе в следующем году, собрания собственников пройдут в более чем 40 домах, то участников программы будут определять на конкурсной основе. Преимущества есть у тех домов, в которых уровень сборов за жилищно–коммунальные услуги выше, где есть совет многоквартирного дома, где собственники приняли решение увеличить объем софинансирования до 2,5 или трех процентов. Дома, которые не пройдут конкурсный отбор, будут включены в программу на 2019 год.

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