Подразделения «Норильскгазпрома», «Таймыргаза» и «Норильсктрансгаза» заканчивают подготовку своих объектов к зимнему сезону.
Генеральный директор АО «Норильск-газпром» Андрей Чистов
сообщил журналистам, что фактически подготовка к предстоящей зиме началась еще весной, сразу после паводка на реках Таймыра. По большой воде на промыслы и базы газодобывающих и обслуживающих компаний, предприятий–подрядчиков начали доставлять необходимые грузы и материалы, а из тундры с промплощадок — металлолом на переработку (в первом полугодии его вывезли более 200 тонн).
За прошедшее время в рамках запланированных мероприятий проведен ремонт технологического оборудования, зданий и сооружений. Состоялись сезонные осмотры строительных конструкций, были утеплены технические и бытовые помещения, проведена ревизия и соответствующая подготовка объектов тепловодоснабжения и энергообеспечения. Готовность производственных мощностей и энергообеспечивающего оборудования к зиме составляет 100 процентов.
Летом газовики также занимались рекультивацией территорий ликвидированных и действующих скважин, очисткой промплощадок и берегов водоемов от мусора и бытовых отходов с последующим озеленением.
«Норильскгазпром» провел ремонт резервуаров и обвалование резервуарных парков конденсата и метанола на Мессояхе и Северо–Соленинском месторождении, восстановил бетонный слой причальной стенки красноярского представительства на Енисее. «Таймыргаз» в свою очередь выполнил капитальный ремонт газотурбинных электростанций и сетей электроснабжения добычи и транспортировки газа. «Норильсктрансгаз» завершил в этом сезоне техническое перевооружение подводного перехода через реки Малая и Большая Хета, а также опорно–ригельной части магистрального газопровода, заменив в рамках специального проекта с 2014 года 5680 опор.
В целом по трем газовым компаниям Таймыра обследованы более 350 км магистральных и межпромысловых газопроводов, проведены диагностика и экспертиза более 250 единиц технологического оборудования. Завершается экспертиза промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений, выполнен весь объем натурного обследования в полевых условиях, ведется обработка технических отчетов для получения положительных заключений о возможности продления срока безопасной эксплуатации этих объектов. Разрабатываются дополнительные мероприятия по улучшению условий соблюдения промышленной безопасности.Денис КожевниковФото автораwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правда