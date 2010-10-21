[Индекс номера 149 (14.09.2017)]



Закон и порядок

Как дела у прокурора

Расследование всех совершенных в Норильске преступлений ведется под строгим контролем прокуратуры. О надзоре за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно–разыскную деятельность, дознание и предварительное следствие на конкретных примерах «Заполярной правде» рассказал и. о. заместителя прокурора Норильска младший советник юстиции Николай Кублик.

Прокуратура вправе как отменить решение о возбуждении уголовного дела, так и наоборот, настоять на расследовании. Именно прокуратура оценивает законность действий и решений следственных органов, определяет полноту доследственной проверки. Она следит за тем, чтобы ни одно преступление не было сокрыто от учета, а процессуальные решения принимались в установленные законом сроки. Дело в том, что органам предварительного следствия даны очень широкие полномочия, поэтому без дополнительного контроля тут, конечно же, не обойтись. У всех на виду Как у прокуратуры, так и у главного следственного управления в Красноярске и Москве на особом контроле находится расследование особо тяжких преступлений, особенно совершенных в отношении несовершеннолетних и получивших широкий общественный резонанс. Как правило, по таким делам обвинительное заключение утверждает прокурор Красноярского края, но дело ему направляет прокурор Норильска. Так, например, делом краевой подсудности стало убийство троих человек, в том числе и ребенка, в одной из хрущевок на улице Комсомольской, совершенное около года назад. Приговор виновному пока не вынесен. Также прокурором Красноярского края утверждено постановление о применении принудительного лечения по уголовному делу норильчанина, который в октябре прошлого года застрелил врача–дерматовенеролога на рабочем месте. Напомним, в результате судебно–психиатрической экспертизы он был признан невменяемым. Так как решение Красноярского краевого суда о принудительном лечении еще не вынесено, обвиняемый находится в норильском СИЗО на общих основаниях. При этом за состоянием его психического здоровья следит психиатр, и в случае необходимости подследственному оказывается медицинская помощь. Если и суд признает убийцу невменяемым, он будет отправлен в одно из специализированных режимных медучреждений. Не раз проверяли на вменяемость и женщину, убившую год назад подростка, обидчика своего сына, и спрятавшую труп в мусорный бак. Следствие не исключало, что в момент совершения преступления она находилась в состоянии аффекта. После проведенных проверок и экспертиз она признана вменяемой и осуждена за убийство малолетнего. Судом ей назначено наказание в виде лишения свободы на десять лет с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на один год. Среди прочих ограничений, установленных судом, осужденной определена мера медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача–психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания. Также прокуратура проверила слова женщины, утверждавшей, что убитый издевался над ее сыном. Факты не подтвердились. Одно из тяжких преступлений, расследование которого находится на особом контроле у прокуратуры, — изнасилование 17–летнего подростка двумя мужчинами 2 сентября 2017 года в районе дома № 37 на Ленинском проспекте. Преступники задержаны. Прокуратура признала законность возбуждения уголовного дела и поддержала арест обоих подозреваемых, прокурор Норильска будет поддерживать обвинение в суде. Свой среди своих Николай Кублик отметил, что работа следственного комитета обходится практически без замечаний. За истекший период 2017 года по фактам нарушений учетно–регистрационной дисциплины внесено четыре информации. По фактам нарушений уголовно–процессуального законодательства, допущенных при расследовании уголовных дел, внесено 13 требований и информаций об их устранении. В то же время у норильского ОМВД России в части следствия дела не всегда обстоят гладко. По фактам нарушений, допущенных при расследовании уголовных дел, прокуратурой внесено 87 требований, а также десять представлений и информаций об их устранении. 17 уголовных дел возвращено для дополнительного расследования. При этом прокурор согласился, что у полиции и расследуемых дел намного больше, и сами они «разнокалиберные», что, конечно же, сказывается на качестве следствия. Впрочем, получив акт прокурорского реагирования, полиция нарушения тут же устраняет, а виновных привлекает к дисциплинарной ответственности. Поговорили мы и об укрытых от учета преступлениях — то есть о тех, по которым уголовное дело изначально не было заведено «в связи с отсутствием состава преступления», но после прокурорской проверки все–таки было возбуждено. Чаще всего это дела, связанные с наркотиками. Нередко тот, у кого полицейские находят запрещенные вещества, говорит, что они оказались у него «случайно». За этим следует отказ в возбуждении уголовного дела. Но в результате встречной проверки выясняется, что имел место факт сбыта наркотиков, и прокуратура инициирует проведение расследования. Жалобы горожан на то, что в полиции не принимают заявление или отказывают в возбуждении уголовного дела, поступают в прокуратуру нечасто. Николай Кублик считает, что дело в том, что город у нас небольшой — здесь все на виду, поэтому скрыть что–либо затруднительно. Николай Августович рассказал, что каждый прокурор, имеющий дело с сотрудниками полиции, не только знает каждого поднадзорного в лицо, но и понимает, кто как работает. – Изучая дело, я могу даже фамилию следователя не читать: по стилистике уже понятно, кто его вел, — делится Николай Кублик. — Если я понимаю, что сработано спустя рукава, принимаю меры для того, чтобы человек улучшил свои профессиональные качества. Я задаю направление расследования, в том числе и на совещаниях, чтобы сориентировать следователя. При этом и наказание нерадивого сотрудника немаловажно, ведь если человеку не указывать на ошибки и не добиваться, чтобы он их исправил, так ничего не изменится. Пусть редко, но встречаются в Норильске и уголовные дела, в которых обвиняемыми становятся полицейские. Например, два года назад сотрудник полиции был уличен в получении взятки. В единичных случаях выявляются факты избиения полицейскими (как правило, из оперативных подразделений) подозреваемых при раскрытии преступления или проведении проверок. Факты превышения служебных полномочий фиксируются примерно раз в год. Так, в результате прокурорской проверки в отношении участкового уполномоченного было заведено уголовное дело в связи со служебным подлогом — он составлял протоколы о не существующих административных правонарушениях, пытаясь таким образом улучшить показатели своей работы. Прокуратуре удалось установить, что лица, вписанные в протоколы, не ведали об этом и даже находились за пределами Норильска. Медицинский случай Помимо прочего, прокуратура ведет надзор за деятельностью учреждений здравоохранения. Николай Кублик рассказал, что последняя жалоба в этой сфере — на анестезиолога горбольницы, «продававшего» наркоз, в полицию поступила в 2007 году. Было проведено расследование, и доктору был вынесен приговор по статье «Мошенничество». С тех пор ни одного случая вымогательства денег с пациентов зафиксировано не было: сотрудник прокуратуры уверен, что норильские медики в большинстве своем — люди честные. Кстати, одним из самых сложных в психологическом плане для Кублика стало расследование смерти пациентки на операционном столе. Родственники молодой женщины посчитали, что один из хирургов горбольницы допустил халатность, что и привело к трагедии. – Медицинские дела, — признался Николай Кублик, — расследовать сложно, так же как и поддерживать по ним обвинение. Они очень интересны, но труднодоказуемы. Как правило, такие дела возбуждаются на основании заключения экспертизы, которая проводится в Красноярске. Изучив документы, эксперты делают выводы о тактике и методах лечения, устанавливают причинно–следственную связь, и уже следователь на основе их заключения выносит соответствующее процессуальное решение. Николай Августович отметил, что медицинская ошибка — это не всегда халатность. В случае, о котором идет речь, суд признал хирурга виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил ему ограничение свободы (не путать с лишением свободы) — при этом осужденный не может выезжать из города, менять место жительства и работы без уведомления компетентных органов и должен периодически отмечаться у инспектора. Вместе с тем суд не запретил виновному заниматься врачебной деятельностью. Такое решение связано с тем, что хирург — профессионал высокого класса, спасший за 30 лет работы не одну тысячу жизней. Родственники погибшей решением суда остались недовольны — они хотели, чтобы доктор был посажен в тюрьму, и ему закрыли бы путь в медицину. Кублик сочувствовал как потерпевшим, так и обвиняемому, ведь врачи не всесильны. Однако дело было расследовано в полном соответствии с законом, несмотря на личные переживания. Иногда обыватели произносят такую фразу: «Прокуратура возбудила уголовное дело...» Это может говорить о том, что граждане не разделяют полномочия правоохранительных органов и органов прокуратуры. По сути, им все равно, кто и за что отвечает: кто возбуждает дела, а кто их расследует, кто обвиняет, а кто защищает и кто весь этот процесс контролирует. Важно, чтобы в конце концов восторжествовала справедливость. И в Норильске конструктивное взаимодействие между всеми правовыми структурами налажено, отношение друг к другу у них как минимум уважительное, несмотря на то что одни контролируют других и указывают на их ошибки. Главное, что все это делается ради общего дела — борьбы с беззаконием.

Надежда Сидор Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Прокуратура вправе как отменить решение о возбуждении уголовного дела, так и наоборот, настоять на расследовании. Именно прокуратура оценивает законность действий и решений следственных органов, определяет полноту доследственной проверки. Она следит за тем, чтобы ни одно преступление не было сокрыто от учета, а процессуальные решения принимались в установленные законом сроки. Дело в том, что органам предварительного следствия даны очень широкие полномочия, поэтому без дополнительного контроля тут, конечно же, не обойтись.Как у прокуратуры, так и у главного следственного управления в Красноярске и Москве на особом контроле находится расследование особо тяжких преступлений, особенно совершенных в отношении несовершеннолетних и получивших широкий общественный резонанс. Как правило, по таким делам обвинительное заключение утверждает прокурор Красноярского края, но дело ему направляет прокурор Норильска. Так, например, делом краевой подсудности стало убийство троих человек, в том числе и ребенка, в одной из хрущевок на улице Комсомольской, совершенное около года назад. Приговор виновному пока не вынесен.Также прокурором Красноярского края утверждено постановление о применении принудительного лечения по уголовному делу норильчанина, который в октябре прошлого года застрелил врача–дерматовенеролога на рабочем месте. Напомним, в результате судебно–психиатрической экспертизы он был признан невменяемым. Так как решение Красноярского краевого суда о принудительном лечении еще не вынесено, обвиняемый находится в норильском СИЗО на общих основаниях. При этом за состоянием его психического здоровья следит психиатр, и в случае необходимости подследственному оказывается медицинская помощь. Если и суд признает убийцу невменяемым, он будет отправлен в одно из специализированных режимных медучреждений.Не раз проверяли на вменяемость и женщину, убившую год назад подростка, обидчика своего сына, и спрятавшую труп в мусорный бак. Следствие не исключало, что в момент совершения преступления она находилась в состоянии аффекта. После проведенных проверок и экспертиз она признана вменяемой и осуждена за убийство малолетнего. Судом ей назначено наказание в виде лишения свободы на десять лет с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на один год. Среди прочих ограничений, установленных судом, осужденной определена мера медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача–психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания. Также прокуратура проверила слова женщины, утверждавшей, что убитый издевался над ее сыном. Факты не подтвердились.Одно из тяжких преступлений, расследование которого находится на особом контроле у прокуратуры, — изнасилование 17–летнего подростка двумя мужчинами 2 сентября 2017 года в районе дома № 37 на Ленинском проспекте. Преступники задержаны. Прокуратура признала законность возбуждения уголовного дела и поддержала арест обоих подозреваемых, прокурор Норильска будет поддерживать обвинение в суде.Николай Кублик отметил, что работа следственного комитета обходится практически без замечаний. За истекший период 2017 года по фактам нарушений учетно–регистрационной дисциплины внесено четыре информации. По фактам нарушений уголовно–процессуального законодательства, допущенных при расследовании уголовных дел, внесено 13 требований и информаций об их устранении.В то же время у норильского ОМВД России в части следствия дела не всегда обстоят гладко. По фактам нарушений, допущенных при расследовании уголовных дел, прокуратурой внесено 87 требований, а также десять представлений и информаций об их устранении. 17 уголовных дел возвращено для дополнительного расследования.При этом прокурор согласился, что у полиции и расследуемых дел намного больше, и сами они «разнокалиберные», что, конечно же, сказывается на качестве следствия. Впрочем, получив акт прокурорского реагирования, полиция нарушения тут же устраняет, а виновных привлекает к дисциплинарной ответственности.Поговорили мы и об укрытых от учета преступлениях — то есть о тех, по которым уголовное дело изначально не было заведено «в связи с отсутствием состава преступления», но после прокурорской проверки все–таки было возбуждено. Чаще всего это дела, связанные с наркотиками. Нередко тот, у кого полицейские находят запрещенные вещества, говорит, что они оказались у него «случайно». За этим следует отказ в возбуждении уголовного дела. Но в результате встречной проверки выясняется, что имел место факт сбыта наркотиков, и прокуратура инициирует проведение расследования.Жалобы горожан на то, что в полиции не принимают заявление или отказывают в возбуждении уголовного дела, поступают в прокуратуру нечасто. Николай Кублик считает, что дело в том, что город у нас небольшой — здесь все на виду, поэтому скрыть что–либо затруднительно.Николай Августович рассказал, что каждый прокурор, имеющий дело с сотрудниками полиции, не только знает каждого поднадзорного в лицо, но и понимает, кто как работает.– Изучая дело, я могу даже фамилию следователя не читать: по стилистике уже понятно, кто его вел, — делится Николай Кублик. — Если я понимаю, что сработано спустя рукава, принимаю меры для того, чтобы человек улучшил свои профессиональные качества. Я задаю направление расследования, в том числе и на совещаниях, чтобы сориентировать следователя. При этом и наказание нерадивого сотрудника немаловажно, ведь если человеку не указывать на ошибки и не добиваться, чтобы он их исправил, так ничего не изменится.Пусть редко, но встречаются в Норильске и уголовные дела, в которых обвиняемыми становятся полицейские. Например, два года назад сотрудник полиции был уличен в получении взятки. В единичных случаях выявляются факты избиения полицейскими (как правило, из оперативных подразделений) подозреваемых при раскрытии преступления или проведении проверок.Факты превышения служебных полномочий фиксируются примерно раз в год. Так, в результате прокурорской проверки в отношении участкового уполномоченного было заведено уголовное дело в связи со служебным подлогом — он составлял протоколы о не существующих административных правонарушениях, пытаясь таким образом улучшить показатели своей работы. Прокуратуре удалось установить, что лица, вписанные в протоколы, не ведали об этом и даже находились за пределами Норильска.Помимо прочего, прокуратура ведет надзор за деятельностью учреждений здравоохранения. Николай Кублик рассказал, что последняя жалоба в этой сфере — на анестезиолога горбольницы, «продававшего» наркоз, в полицию поступила в 2007 году. Было проведено расследование, и доктору был вынесен приговор по статье «Мошенничество». С тех пор ни одного случая вымогательства денег с пациентов зафиксировано не было: сотрудник прокуратуры уверен, что норильские медики в большинстве своем — люди честные.Кстати, одним из самых сложных в психологическом плане для Кублика стало расследование смерти пациентки на операционном столе. Родственники молодой женщины посчитали, что один из хирургов горбольницы допустил халатность, что и привело к трагедии.– Медицинские дела, — признался Николай Кублик, — расследовать сложно, так же как и поддерживать по ним обвинение. Они очень интересны, но труднодоказуемы. Как правило, такие дела возбуждаются на основании заключения экспертизы, которая проводится в Красноярске. Изучив документы, эксперты делают выводы о тактике и методах лечения, устанавливают причинно–следственную связь, и уже следователь на основе их заключения выносит соответствующее процессуальное решение.Николай Августович отметил, что медицинская ошибка — это не всегда халатность. В случае, о котором идет речь, суд признал хирурга виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил ему ограничение свободы (не путать с лишением свободы) — при этом осужденный не может выезжать из города, менять место жительства и работы без уведомления компетентных органов и должен периодически отмечаться у инспектора. Вместе с тем суд не запретил виновному заниматься врачебной деятельностью. Такое решение связано с тем, что хирург — профессионал высокого класса, спасший за 30 лет работы не одну тысячу жизней.Родственники погибшей решением суда остались недовольны — они хотели, чтобы доктор был посажен в тюрьму, и ему закрыли бы путь в медицину. Кублик сочувствовал как потерпевшим, так и обвиняемому, ведь врачи не всесильны. Однако дело было расследовано в полном соответствии с законом, несмотря на личные переживания.Иногда обыватели произносят такую фразу: «Прокуратура возбудила уголовное дело...» Это может говорить о том, что граждане не разделяют полномочия правоохранительных органов и органов прокуратуры. По сути, им все равно, кто и за что отвечает: кто возбуждает дела, а кто их расследует, кто обвиняет, а кто защищает и кто весь этот процесс контролирует. Важно, чтобы в конце концов восторжествовала справедливость. И в Норильске конструктивное взаимодействие между всеми правовыми структурами налажено, отношение друг к другу у них как минимум уважительное, несмотря на то что одни контролируют других и указывают на их ошибки. Главное, что все это делается ради общего дела — борьбы с беззаконием.

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