[Индекс номера 149 (14.09.2017)]



«ЗП»–КОНСУЛЬТАНТ

Для матери и ребенка

С 2016 года материнский капитал или его часть можно использовать на социальную адаптацию и интеграцию в обществе ребенка–инвалида — как родного, так и усыновленного. О том, как это сделать, рассказали специалисты управления социальной политики администрации Норильска.

Приспособление для обучения ходьбе Стоит отметить, что средствами материнского капитала могут быть оплачены лишь те товары и услуги, которые утверждены Распоряжением правительства Российской Федерации от 30.04.2016 № 831–р. Расходы на приобретение товаров и услуг из этого перечня будут компенсированы территориальным органом Пенсионного фонда путем безналичного перечисления на счет владельца сертификата на материнский капитал. То есть сначала надо получить сертификат, потом приобрести все необходимое и при этом одобренное правительством, и затем только можно будет получить деньги. Важно понимать, что необходимость обеспечения ребенка–инвалида теми или иными товарами и услугами за счет средств материнского капитала должна быть прописана в индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА). Поэтому сначала надо обратиться в орган медико–социальной экспертизы с заявлением о внесении ИПРА показаний для обеспечения конкретным товаром или услугой, дождаться рассмотрения заявления, получить новую или дополненную программу реабилитации и только после этого приобретать.

Внимание! ИПРА с внесенными в нее товарами и услугами, приобретаемыми за счет средств материнского (семейного) капитала, должна быть действительна на день их приобретения.

И не забудьте сохранить все сопутствующие платежные документы: договоры купли–продажи, об оказании услуг, товарные чеки и т. д. Если приобретен товар, а не услуга, семье необходимо обратиться в управление социальной политики для подтверждения наличия приобретенного товара. Будет составлен акт проверки, один экземпляр которого останется семье для представления в Пенсионный фонд России. После этого владелец сертификата может обратиться в Пенсионный фонд (в том числе и через МФЦ) за компенсацией расходов на приобретенные товары или услуги, представив необходимые документы (паспорт, снилс, ИПРА и тому подобное), в том числе и платежные. Документы, подтверждающие расходы и обязательные к предъявлению: товарный или кассовый чек, договор купли–продажи с товарным или кассовым чеком либо с приходным ордером и товарной накладной, договор возмездного оказания услуг с товарным или кассовым чеком либо с приходным ордером и товарной накладной, иные документы, подтверждающие оплату товаров и услуг, с указанием стоимости приобретенных товаров. Если Пенсионный фонд, рассмотрев заявление о распоряжении средствами материнского капитала, вынесет положительное решение, то деньги на счет владельца сертификата будут направлены в течение 10 рабочих дней.

Ольга Грибова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Стоит отметить, что средствами материнского капитала могут быть оплачены лишь те товары и услуги, которые утверждены Распоряжением правительства Российской Федерации от 30.04.2016 № 831–р. Расходы на приобретение товаров и услуг из этого перечня будут компенсированы территориальным органом Пенсионного фонда путем безналичного перечисления на счет владельца сертификата на материнский капитал. То есть сначала надо получить сертификат, потом приобрести все необходимое и при этом одобренное правительством, и затем только можно будет получить деньги.Важно понимать, что необходимость обеспечения ребенка–инвалида теми или иными товарами и услугами за счет средств материнского капитала должна быть прописана в индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА). Поэтому сначала надо обратиться в орган медико–социальной экспертизы с заявлением о внесении ИПРА показаний для обеспечения конкретным товаром или услугой, дождаться рассмотрения заявления, получить новую или дополненную программу реабилитации и только после этого приобретать.И не забудьте сохранить все сопутствующие платежные документы: договоры купли–продажи, об оказании услуг, товарные чеки и т. д.Если приобретен товар, а не услуга, семье необходимо обратиться в управление социальной политики для подтверждения наличия приобретенного товара. Будет составлен акт проверки, один экземпляр которого останется семье для представления в Пенсионный фонд России.После этого владелец сертификата может обратиться в Пенсионный фонд (в том числе и через МФЦ) за компенсацией расходов на приобретенные товары или услуги, представив необходимые документы (паспорт, снилс, ИПРА и тому подобное), в том числе и платежные. Документы, подтверждающие расходы и обязательные к предъявлению: товарный или кассовый чек, договор купли–продажи с товарным или кассовым чеком либо с приходным ордером и товарной накладной, договор возмездного оказания услуг с товарным или кассовым чеком либо с приходным ордером и товарной накладной, иные документы, подтверждающие оплату товаров и услуг, с указанием стоимости приобретенных товаров.Если Пенсионный фонд, рассмотрев заявление о распоряжении средствами материнского капитала, вынесет положительное решение, то деньги на счет владельца сертификата будут направлены в течение 10 рабочих дней.

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