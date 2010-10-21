[Индекс номера 149 (14.09.2017)]



Человек родился

Роман БАС

На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 48 малышей: 25 девочек (среди них пара близнецов) и 23 мальчика. В их числе — Роман Бас.

Родился 8 сентября в 19.35. Рост — 56 см. Вес — 3800 г В семье с громкой музыкальной фамилией Бас теперь два мальчика. Первенца, ему скоро семь лет и он готовится на следующий год пойти в школу, зовут Дмитрий. Теперь в семье появился второй богатырь, Романом его назвал старший брат, который очень ждал братика. Супруги Бас — веселые, жизнерадостные ребята. Ольге и Александру по 33 года. Оля — коренная норильчанка, работает в одном из подразделений «Норильскникельремонта», занимается экономикой предприятия. Со своим будущим мужем она познакомилась, будучи в отпуске на Украине. Александр Бас: — Я сразу понял, что эта милая, добрая девушка, красавица и рукодельница, а к тому же еще душа компании, будет моей женой. Но чтобы это осуществить, понадобилось несколько непростых лет. Я не сразу смог приехать к Ольге в Норильск, в основном она приезжала ко мне. На Украине, а я родом из Черкасс, у нас все родственники. Там мы и сыграли свадьбу восемь лет назад. После свадьбы, уже в качестве мужа, Александр приехал в наш северный город. Работает он так же, как и супруга, в «Норильскникельремонте» прорабом. Татьяна, сестра Ольги, говорит, что Саша — замечательный человек, надежный, в его руках все спорится: — Он начинал с обычного рабочего, а когда его оставили замещать «старшего по званию», отлично справился с возложенными на него обязанностями, тем самым заслужив доверие у коллег, это помогло ему пойти дальше по карьерной лестнице. В свободное от работы время ребята путешествуют, обожают тундру, рыбалку. Хобби Оли — вышивание, она в этом виде творчества преуспела: создает целые картины. Маленького Романа скоро повезут знакомить с его украинской родней. И пусть все планы и мечты этой дружной семьи сбудутся.

Напомним, рубрика «Человек родился» создавалась и существует в содружестве с норильским родильным домом, партнером «Заполярной правды» по множеству социальных проектов. В этой связи считаем своим долгом сообщить, что зал, в котором происходят все торжественные выписки мам с малышами, приобрел новое лицо: изменился интерьер, а пространство теперь разделено на несколько зон для семейных фотосессий. Автор этого перевоплощения — сотрудник роддома Анжелика Бабакова, которая ведет регистрации новорожденных. Мы поздравляем роддом с такой обновкой и надеемся, что малыши, побывавшие в этом красивом зале, станут героями нашей рубрики.

Марина Хорошевская www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда В семье с громкой музыкальной фамилией Бас теперь два мальчика. Первенца, ему скоро семь лет и он готовится на следующий год пойти в школу, зовут Дмитрий. Теперь в семье появился второй богатырь, Романом его назвал старший брат, который очень ждал братика.Супруги Бас — веселые, жизнерадостные ребята. Ольге и Александру по 33 года. Оля — коренная норильчанка, работает в одном из подразделений «Норильскникельремонта», занимается экономикой предприятия. Со своим будущим мужем она познакомилась, будучи в отпуске на Украине.Александр Бас:— Я сразу понял, что эта милая, добрая девушка, красавица и рукодельница, а к тому же еще душа компании, будет моей женой. Но чтобы это осуществить, понадобилось несколько непростых лет. Я не сразу смог приехать к Ольге в Норильск, в основном она приезжала ко мне. На Украине, а я родом из Черкасс, у нас все родственники. Там мы и сыграли свадьбу восемь лет назад.После свадьбы, уже в качестве мужа, Александр приехал в наш северный город. Работает он так же, как и супруга, в «Норильскникельремонте» прорабом.Татьяна, сестра Ольги, говорит, что Саша — замечательный человек, надежный, в его руках все спорится:— Он начинал с обычного рабочего, а когда его оставили замещать «старшего по званию», отлично справился с возложенными на него обязанностями, тем самым заслужив доверие у коллег, это помогло ему пойти дальше по карьерной лестнице.В свободное от работы время ребята путешествуют, обожают тундру, рыбалку. Хобби Оли — вышивание, она в этом виде творчества преуспела: создает целые картины.Маленького Романа скоро повезут знакомить с его украинской родней. И пусть все планы и мечты этой дружной семьи сбудутся.

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