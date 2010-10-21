[Индекс номера 149 (14.09.2017)]



Актуально

Норильск выходит на связь

Линия высокоскоростного интернета наконец достигла Норильска. Сейчас «Норникель» завершил тестовые испытания ВОЛС и готов к опытной эксплуатации сети. Промышленная эксплуатация начнется во втором квартале 2018 года.

Кабель ВОЛС способен передавать информацию со скоростью 40 Гигабит в секунду Напомним, с 2015 года компания «Единство», учрежденная «Норникелем», прокладывала оптоволоконный кабель по трассе протяженностью 956 километров. Высокоскоростная оптоволоконная линия связи обеспечит широкополосное интернет–соединение с материковой частью России со скоростью 40 Гигабит в секунду. Сейчас наш регион обеспечивается интернет–связью по спутниковым каналам, мощность которых составляет всего 1 Гигабит в секунду. — Перед тем как приступить к работе, мы провели масштабное изучение потребностей региона в цифровом контенте, — сообщила генеральный директор компании «Единство» Татьяна Мохова. — Исследованиями занималось консалтинговое агентство «Константа». В итоге был получен прогноз развития сети Интернет в Норильске до 2025 года. Согласно этим сведениям, сейчас для Таймыра скорость передачи данных в 40 Гигабит в секунду — это больше, чем необходимо. Но если интернет в Норильске вдруг получит взрывное развитие, мы можем нарастить мощности активного оборудования и увеличить скорость канала. Дополнительная прокладка кабеля не потребуется. В проект ВОЛС заложен очень большой резерв. Монтаж кабеля ВОЛС В декабре 2015 года компания «Единство» получила лицензию Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомназдор). Лицензия дает «Единству» возможность заключения договоров с операторами связи на предоставление услуг конечным потребителям и является официальным свидетельством, подтверждающим права дочерней структуры «Норникеля» на предоставление услуг связи. Проект строительства ВОЛС предполагал организацию высокоскоростного канала связи из Нового Уренгоя до Норильска. Решение об обеспечении Норильского промышленного района каналом современной связи было принято «Норникелем» в 2014 году, для чего впоследствии была основана дочерняя компания «Единство». Проект полностью финансируется за счет средств компании «Норникель». При прокладке ВОЛС использовалось два вида кабеля — подвесной, который крепят к опорам ЛЭП на высоте 22 метра над землей, и бронированный, который уложен на дне Енисея. Марка первого — Дст–25–6z–6/48(283) полностью диэлектрический самонесущий трекингстойкий подвесной волоконно–оптический кабель модульной конструкции. Марка второго — ДКПа–80–6Z–6/48(283) волоконно– оптический кабель модульной конструкции, бронированный стальной проволокой. Толщина подвесного кабеля — 14,5 мм, бронированного — около 20 мм. — В обоих видах кабеля 48 оптических волокон, — рассказал прораб участка по строительству ВОЛС через Енисей Дмитрий Каплин. — Бронированный усилен двойной металлической оплеткой и композитной защитой. В нем размещается шесть модулей, в которых находятся по восемь оптических волокон, которые также защищены и покрыты специальным гелем. За счет того что модули окрашены в разные цвета, значительно упрощается процесс спайки волокон. Производители кабеля обеспечили высокую надежность и прочность продукции. Например, при проверке бронированный провод показал очень хорошую живучесть: его можно разорвать только при силе воздействия более восьми тонн. Срок службы, при условии соблюдения правил эксплуатации, составляет около 25 лет. Помимо всего прочего внешнее покрытие защищено от грызунов. Андрей Магеров, начальник управления ГО и ЧС администрации Норильска, рассказывал «Заполярной правде» о том, как улучшится работа его подразделения с появлением в городе скоростного интернета: — Наша деятельность тесно связана с использованием различных информационных ресурсов, в частности, мы обмениваемся данными и с краем, и с Москвой. В норильской единой дежурной диспетчерской службе установлены два программных комплекса, непосредственно включенные в работу управления ГО и ЧС. Один из них — это система мониторинга термических точек на территории Сибири, с ее же помощью можно получать информацию о ледовой обстановке. Если мы видим, что на каких–то участках есть опасность возгорания тундры, мы можем оперативно отреагировать на сигнал. Если на Енисее наблюдаются ледовые заторы, у нас также есть возможность принимать неотложные решения. В будущем мы рассчитываем делать это еще быстрее и с большей точностью определять дислокацию опасных участков. Сердце норильского интернета Вторая система служит для позиционирования судов службы спасения. Сейчас мы получаем данные по узкому спутниковому каналу, вскоре это положение должно измениться. С введением в работу широкополосного интернета станет проще разыскивать пропавших людей, при условии что у них будут с собой приборы мониторинга за передвижением — трекеры. Служба 112 в Норильске работает уже полтора года, но фактически в ручном режиме: операторы принимают звонки и передают их по цепочке в профильные структуры — в полицию, скорую, пожарным. Как только в городе начнет действовать мощный канал связи, информацию можно будет передавать в разы быстрее, и система 112 будет развиваться так, как по замыслу разработчиков и должна. Добавит быстрый интернет удобства и в организации внутренней работы единой диспетчерской. Например, ежедневно в службе проводятся видеоконференции с центром кризисных ситуаций края, на которых обсуждаются насущные вопросы. Сейчас качество связи достаточно низкое — периодически пропадает звук, замирает изображение. В будущем планируется не только улучшить качество трансляции конференций, но и обучать по видеосвязи специалистов ГО и ЧС и ЕДДС, что позволит не отрывать людей от работы на несколько недель. Отмечая плюсы, которые вскоре увидит Норильск, руководитель администрации города Евгений Поздняков сказал: — Для многих наших управлений скорость — не просто вопрос комфорта, это жизненная необходимость. Например, при размещении закупок на электронной площадке в определенный временной интервал и в ограниченные сроки. Прибавьте к этому оказание МФЦ услуг в электронном виде, работу с порталами госуслуг. Массивы данных достаточно объемны и зачастую нормально воспользоваться ресурсами бывает почти невозможно. Скажу и о межведомственном документообороте: мы не вправе теперь требовать от людей какие–либо справки, если нужная информация есть у одной из наших структур. Мы сами запрашиваем эти документы, и здесь также очень важна скорость. Бухгалтерские системы, управление персоналом, финансовая, имущественная сфера — теперь мы сможем спокойно работать, задействовав все функции и возможности программного обеспечения. Надеюсь, что, когда завершится тестовая и опытная эксплуатация интернета и он станет привычным для горожан, еще один элемент, указывающий на наш отрыв от материка, окончательно канет в прошлое.

Марина Андриюк Фото предоставлено пресс–службой компании «Норникель» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Напомним, с 2015 года компания «Единство», учрежденная «Норникелем», прокладывала оптоволоконный кабель по трассе протяженностью 956 километров. Высокоскоростная оптоволоконная линия связи обеспечит широкополосное интернет–соединение с материковой частью России со скоростью 40 Гигабит в секунду. Сейчас наш регион обеспечивается интернет–связью по спутниковым каналам, мощность которых составляет всего 1 Гигабит в секунду.— Перед тем как приступить к работе, мы провели масштабное изучение потребностей региона в цифровом контенте, —. — Исследованиями занималось консалтинговое агентство «Константа». В итоге был получен прогноз развития сети Интернет в Норильске до 2025 года. Согласно этим сведениям, сейчас для Таймыра скорость передачи данных в 40 Гигабит в секунду — это больше, чем необходимо. Но если интернет в Норильске вдруг получит взрывное развитие, мы можем нарастить мощности активного оборудования и увеличить скорость канала. Дополнительная прокладка кабеля не потребуется. В проект ВОЛС заложен очень большой резерв.При прокладке ВОЛС использовалось два вида кабеля — подвесной, который крепят к опорам ЛЭП на высоте 22 метра над землей, и бронированный, который уложен на дне Енисея.Марка первого — Дст–25–6z–6/48(283) полностью диэлектрический самонесущий трекингстойкий подвесной волоконно–оптический кабель модульной конструкции.Марка второго — ДКПа–80–6Z–6/48(283) волоконно– оптический кабель модульной конструкции, бронированный стальной проволокой.Толщина подвесного кабеля — 14,5 мм, бронированного — около 20 мм.— В обоих видах кабеля 48 оптических волокон, — рассказал. — Бронированный усилен двойной металлической оплеткой и композитной защитой. В нем размещается шесть модулей, в которых находятся по восемь оптических волокон, которые также защищены и покрыты специальным гелем. За счет того что модули окрашены в разные цвета, значительно упрощается процесс спайки волокон.Производители кабеля обеспечили высокую надежность и прочность продукции. Например, при проверке бронированный провод показал очень хорошую живучесть: его можно разорвать только при силе воздействия более восьми тонн. Срок службы, при условии соблюдения правил эксплуатации, составляет около 25 лет. Помимо всего прочего внешнее покрытие защищено от грызунов., рассказывал «Заполярной правде» о том, как улучшится работа его подразделения с появлением в городе скоростного интернета:— Наша деятельность тесно связана с использованием различных информационных ресурсов, в частности, мы обмениваемся данными и с краем, и с Москвой. В норильской единой дежурной диспетчерской службе установлены два программных комплекса, непосредственно включенные в работу управления ГО и ЧС. Один из них — это система мониторинга термических точек на территории Сибири, с ее же помощью можно получать информацию о ледовой обстановке. Если мы видим, что на каких–то участках есть опасность возгорания тундры, мы можем оперативно отреагировать на сигнал. Если на Енисее наблюдаются ледовые заторы, у нас также есть возможность принимать неотложные решения. В будущем мы рассчитываем делать это еще быстрее и с большей точностью определять дислокацию опасных участков.Вторая система служит для позиционирования судов службы спасения. Сейчас мы получаем данные по узкому спутниковому каналу, вскоре это положение должно измениться. С введением в работу широкополосного интернета станет проще разыскивать пропавших людей, при условии что у них будут с собой приборы мониторинга за передвижением — трекеры.Служба 112 в Норильске работает уже полтора года, но фактически в ручном режиме: операторы принимают звонки и передают их по цепочке в профильные структуры — в полицию, скорую, пожарным. Как только в городе начнет действовать мощный канал связи, информацию можно будет передавать в разы быстрее, и система 112 будет развиваться так, как по замыслу разработчиков и должна.Добавит быстрый интернет удобства и в организации внутренней работы единой диспетчерской. Например, ежедневно в службе проводятся видеоконференции с центром кризисных ситуаций края, на которых обсуждаются насущные вопросы. Сейчас качество связи достаточно низкое — периодически пропадает звук, замирает изображение. В будущем планируется не только улучшить качество трансляции конференций, но и обучать по видеосвязи специалистов ГО и ЧС и ЕДДС, что позволит не отрывать людей от работы на несколько недель.Отмечая плюсы, которые вскоре увидит Норильск,сказал:— Для многих наших управлений скорость — не просто вопрос комфорта, это жизненная необходимость. Например, при размещении закупок на электронной площадке в определенный временной интервал и в ограниченные сроки. Прибавьте к этому оказание МФЦ услуг в электронном виде, работу с порталами госуслуг. Массивы данных достаточно объемны и зачастую нормально воспользоваться ресурсами бывает почти невозможно. Скажу и о межведомственном документообороте: мы не вправе теперь требовать от людей какие–либо справки, если нужная информация есть у одной из наших структур. Мы сами запрашиваем эти документы, и здесь также очень важна скорость. Бухгалтерские системы, управление персоналом, финансовая, имущественная сфера — теперь мы сможем спокойно работать, задействовав все функции и возможности программного обеспечения.Надеюсь, что, когда завершится тестовая и опытная эксплуатация интернета и он станет привычным для горожан, еще один элемент, указывающий на наш отрыв от материка, окончательно канет в прошлое.

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