[Индекс номера 149 (14.09.2017)]



Вопрос недели

Чего вы ждете от быстрого интернета?

Если говорить о самых знаковых приметах XXI века, одной из первых на ум приходит бурное развитие сети Интернет. Увы, Норильск в этом плане долго оставался на обочине прогресса, и это было по–настоящему обидным. Но уже вскоре все должно измениться. Надеемся, к лучшему. А пока — послушаем ответы норильчан на вопрос:

Денис Ганин, актер Заполярного театра драмы: – Пока, если честно, ничего особого не жду. Ну, будет — прекрасно, давно пора... Пока интернет у меня отнимает адекватное количество времени. Но если он будет таким, как обещают, боюсь, мой гаджет прирастет к руке. Пока что из разряда хотелок — доступность, приемлемые цены. Есть надежда, что в городе начнется развитие нового сектора трудовой занятости. Конечно, в плюсе будут больницы, школы, другие госучреждения, аэропорт. В кафе появится бесплатный wi–fi. А некоторые популярные нынче ресурсы, наоборот, потеряют свою значимость и исчезнут — это локальные торрент–трекеры и прочие местечковые фишки. В общем, поживем — увидим.

Ольга, мама семнадцатилетнего подростка: – Очень жду, что цены на интернет снизятся. Например, за 10 Гб мобильного интернета сегодня я плачу 1550 рублей. Причем трафик у сына заканчивается недели через две. Оно и понятно: подростку интересно смотреть в инете видео, что–то скачивать, играть по сети. На материке даже у нашей престарелой бабушки дома есть wi–fi–роутер, и за 300 рублей в месяц можно сутками крутить фильмы в онлайн–режиме. Обычно мне с сыном удавалось договориться, что здесь мы на интернете экономим, а в отпуске в Саратове отрываемся. Этим же летом он остался в Норильске и стал просить 18 Гб за 2600 рублей, которых, естественно, также не хватит. Он мне честно говорит: я бы с удовольствием остался жить и работать в Норильске после окончания школы и вуза, но проблемы с интернетом заставляют подумывать о том, чтобы все–таки отсюда уехать. Поэтому я и надеюсь, что с приходом ВОЛС у нас появится стабильный недорогой интернет. Думаю, это поможет предотвратить отъезд выпускников и привлечет молодых специалистов из других российских городов.

Гарик Филиппов, волонтер благотворительного фонда «Территория добра»: — Без сомнения, появятся новые плюсы — более качественная видеосвязь с материком, не придется бесконечно экономить трафик. А из отрицательных моментов — рост тарифов и повышенное внимание к неосвоенной ранее территории кибермошенников. И еще, думаю, многие айтишники сейчас опасаются за свои рабочие места: выгодно будет нанимать персонал на материке, удаленно. А что: северные надбавки платить не надо, содержать работника станет куда дешевле. Кто ж от такого откажется?

Татьяна Кочеткова, директор централизованной библиотечной системы: – Современная библиотека, виртуальное пространство и интернет — неразделимые вещи. В библиотечном обслуживании уже многое изменилось, но для дальнейшего развития комплекса электронных услуг нам крайне необходим доступ к широкополосному интернету. Это позволит пользователям быстро получать информацию в удобных для них форматах, бесперебойно работать с изданиями, полнотекстовыми базами данных, электронными библиотеками, каталогом ЦБС. Будет доступ и к оцифрованным краеведческим изданиям. Если цены на интернет для бюджетных учреждений снизятся, мы планируем предоставлять нашим посетителям бесплатный wi–fi. Кстати, несмотря на медленный норильский интернет, ЦБС предпринимала несколько попыток проведения онлайн–встреч с писателями и другими деятелями культуры. Со временем эти мероприятия должны стать регулярными и выйти на более качественный уровень. Благодаря интернету можно будет развивать и систему непрерывного повышения квалификации наших специалистов, участвовать в общероссийских профессиональных библиотечных мероприятиях, вебинарах, онлайн–конференциях, региональных корпоративных проектах. Обновление библиотечного сайта также продолжится: появится возможность организации полноценной виртуальной справочной службы, размещения видеоконтента, трансляции библиотечных мероприятий и так далее.

Игорь Чапалов, путешественник: – Уверен, что развитие интернета на Крайнем Севере повлечет за собой реализацию передовых инфраструктурных проектов. Это улучшит качество жизни и обеспечит устойчивое развитие в долгосрочной перспективе. Ведь интернет — это не только средство коммуникации, но и способ оперативно решать многие вопросы и эффективно достигать намеченных целей.

Лилия Луганская, заместитель директора кинокомплекса «Родина»: – Мы получаем весь свой контент (а это фильмы, ролики, некоторые афиши, ключи–коды) в цифровом виде, часть его приходит к нам по интернету. Поэтому от новых возможностей мы ждем позитивных изменений в нашей работе. Надеемся, что скоростной интернет позволит нам разнообразить репертуар и «приблизить» к Норильску некоторые события. Например, сейчас выдающиеся концерты, спектакли, выставки мы показываем в записи. А почему бы не транслировать те же премьеры в прямом эфире, как это делается в Москве, Санкт–Петербурге и других городах? Ведь живой спектакль — это огромное удовольствие для зрителя.

Денис Петрушенко, системный администратор: — С быстрым интернетом на первых порах мы можем получить большие проблемы. Прежде всего, некоторые провайдеры могут просто не выдержать жесткой конкуренции, если, конечно, заранее не договорятся. А какие могут быть договоренности, когда речь идет о солидной прибыли? У нас ведь без интернета практически никуда. С другой стороны, боюсь, как бы город наш не обезлюдел — все как залезут в сеть, так и будут там сидеть. Школьники и так через раз на занятия ходят, теперь вообще от гаджетов отрываться не будут. Но в целом, я думаю, все утрясется после нескольких месяцев эйфории.

Татьяна Миронова, жительница Талнаха: – У нас в доме неплохая скорость интернета, нам повезло. Хочется только, чтобы скайп лучше работал, чтобы эффективнее проходили обучение и конференции, относящиеся к моему бизнесу, общение с друзьями и коллегами. Поинтересовалась и у мужа, детей: чего они ждут от быстрого интернета? Главе семьи по рабaоте нужно заказывать запчасти, привлекать новых специалистов на производство. Старший сын, студент, очень хочет безлимитный тариф — ему как будущему программисту много чего надо скачивать, опять же видеокурсы для самообразования не помешают. А младший — школьник, ему с помощью интернета еще учиться и учиться. Так что все рассчитываем на неограниченные возможности Сети. Не хотим быть оторванными от мира. Пусть с интернетом жизнь в Норильске станет интереснее и проще. И главное — не переплачивать за это!

Николай Гадков–Князев, дудинский предприниматель: – Я еще много лет назад слышал обещания, что в наших краях будет расчудесный интернет. Ходили разговоры о том, что комбинат для своих нужд вот–вот проложит оптоволокно, и всем будет счастье. Но мечты сбываться не спешили, я установил себе спутниковую тарелку, и горя не знаю. Новых планов пока не строю, всякое может случиться.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда – Пока, если честно, ничего особого не жду. Ну, будет — прекрасно, давно пора... Пока интернет у меня отнимает адекватное количество времени. Но если он будет таким, как обещают, боюсь, мой гаджет прирастет к руке. Пока что из разряда хотелок — доступность, приемлемые цены. Есть надежда, что в городе начнется развитие нового сектора трудовой занятости. Конечно, в плюсе будут больницы, школы, другие госучреждения, аэропорт. В кафе появится бесплатный wi–fi. А некоторые популярные нынче ресурсы, наоборот, потеряют свою значимость и исчезнут — это локальные торрент–трекеры и прочие местечковые фишки. В общем, поживем — увидим.– Очень жду, что цены на интернет снизятся. Например, за 10 Гб мобильного интернета сегодня я плачу 1550 рублей. Причем трафик у сына заканчивается недели через две. Оно и понятно: подростку интересно смотреть в инете видео, что–то скачивать, играть по сети. На материке даже у нашей престарелой бабушки дома есть wi–fi–роутер, и за 300 рублей в месяц можно сутками крутить фильмы в онлайн–режиме. Обычно мне с сыном удавалось договориться, что здесь мы на интернете экономим, а в отпуске в Саратове отрываемся. Этим же летом он остался в Норильске и стал просить 18 Гб за 2600 рублей, которых, естественно, также не хватит. Он мне честно говорит: я бы с удовольствием остался жить и работать в Норильске после окончания школы и вуза, но проблемы с интернетом заставляют подумывать о том, чтобы все–таки отсюда уехать. Поэтому я и надеюсь, что с приходом ВОЛС у нас появится стабильный недорогой интернет. Думаю, это поможет предотвратить отъезд выпускников и привлечет молодых специалистов из других российских городов.— Без сомнения, появятся новые плюсы — более качественная видеосвязь с материком, не придется бесконечно экономить трафик. А из отрицательных моментов — рост тарифов и повышенное внимание к неосвоенной ранее территории кибермошенников. И еще, думаю, многие айтишники сейчас опасаются за свои рабочие места: выгодно будет нанимать персонал на материке, удаленно. А что: северные надбавки платить не надо, содержать работника станет куда дешевле. Кто ж от такого откажется?– Современная библиотека, виртуальное пространство и интернет — неразделимые вещи. В библиотечном обслуживании уже многое изменилось, но для дальнейшего развития комплекса электронных услуг нам крайне необходим доступ к широкополосному интернету. Это позволит пользователям быстро получать информацию в удобных для них форматах, бесперебойно работать с изданиями, полнотекстовыми базами данных, электронными библиотеками, каталогом ЦБС. Будет доступ и к оцифрованным краеведческим изданиям.Если цены на интернет для бюджетных учреждений снизятся, мы планируем предоставлять нашим посетителям бесплатный wi–fi. Кстати, несмотря на медленный норильский интернет, ЦБС предпринимала несколько попыток проведения онлайн–встреч с писателями и другими деятелями культуры. Со временем эти мероприятия должны стать регулярными и выйти на более качественный уровень.Благодаря интернету можно будет развивать и систему непрерывного повышения квалификации наших специалистов, участвовать в общероссийских профессиональных библиотечных мероприятиях, вебинарах, онлайн–конференциях, региональных корпоративных проектах. Обновление библиотечного сайта также продолжится: появится возможность организации полноценной виртуальной справочной службы, размещения видеоконтента, трансляции библиотечных мероприятий и так далее.– Уверен, что развитие интернета на Крайнем Севере повлечет за собой реализацию передовых инфраструктурных проектов. Это улучшит качество жизни и обеспечит устойчивое развитие в долгосрочной перспективе. Ведь интернет — это не только средство коммуникации, но и способ оперативно решать многие вопросы и эффективно достигать намеченных целей.– Мы получаем весь свой контент (а это фильмы, ролики, некоторые афиши, ключи–коды) в цифровом виде, часть его приходит к нам по интернету. Поэтому от новых возможностей мы ждем позитивных изменений в нашей работе. Надеемся, что скоростной интернет позволит нам разнообразить репертуар и «приблизить» к Норильску некоторые события. Например, сейчас выдающиеся концерты, спектакли, выставки мы показываем в записи. А почему бы не транслировать те же премьеры в прямом эфире, как это делается в Москве, Санкт–Петербурге и других городах? Ведь живой спектакль — это огромное удовольствие для зрителя.— С быстрым интернетом на первых порах мы можем получить большие проблемы. Прежде всего, некоторые провайдеры могут просто не выдержать жесткой конкуренции, если, конечно, заранее не договорятся. А какие могут быть договоренности, когда речь идет о солидной прибыли? У нас ведь без интернета практически никуда.С другой стороны, боюсь, как бы город наш не обезлюдел — все как залезут в сеть, так и будут там сидеть. Школьники и так через раз на занятия ходят, теперь вообще от гаджетов отрываться не будут. Но в целом, я думаю, все утрясется после нескольких месяцев эйфории.– У нас в доме неплохая скорость интернета, нам повезло. Хочется только, чтобы скайп лучше работал, чтобы эффективнее проходили обучение и конференции, относящиеся к моему бизнесу, общение с друзьями и коллегами. Поинтересовалась и у мужа, детей: чего они ждут от быстрого интернета? Главе семьи по рабaоте нужно заказывать запчасти, привлекать новых специалистов на производство. Старший сын, студент, очень хочет безлимитный тариф — ему как будущему программисту много чего надо скачивать, опять же видеокурсы для самообразования не помешают. А младший — школьник, ему с помощью интернета еще учиться и учиться. Так что все рассчитываем на неограниченные возможности Сети. Не хотим быть оторванными от мира. Пусть с интернетом жизнь в Норильске станет интереснее и проще. И главное — не переплачивать за это!– Я еще много лет назад слышал обещания, что в наших краях будет расчудесный интернет. Ходили разговоры о том, что комбинат для своих нужд вот–вот проложит оптоволокно, и всем будет счастье. Но мечты сбываться не спешили, я установил себе спутниковую тарелку, и горя не знаю. Новых планов пока не строю, всякое может случиться.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















