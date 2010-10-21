Если говорить о самых знаковых приметах XXI века, одной из первых на ум приходит бурное развитие сети Интернет. Увы, Норильск в этом плане долго оставался на обочине прогресса, и это было по–настоящему обидным. Но уже вскоре все должно измениться. Надеемся, к лучшему. А пока — послушаем ответы норильчан на вопрос:
Денис Ганин, актер Заполярного театра драмы
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– Пока, если честно, ничего особого не жду. Ну, будет — прекрасно, давно пора... Пока интернет у меня отнимает адекватное количество времени. Но если он будет таким, как обещают, боюсь, мой гаджет прирастет к руке. Пока что из разряда хотелок — доступность, приемлемые цены. Есть надежда, что в городе начнется развитие нового сектора трудовой занятости. Конечно, в плюсе будут больницы, школы, другие госучреждения, аэропорт. В кафе появится бесплатный wi–fi. А некоторые популярные нынче ресурсы, наоборот, потеряют свою значимость и исчезнут — это локальные торрент–трекеры и прочие местечковые фишки. В общем, поживем — увидим.Ольга, мама семнадцатилетнего подростка
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– Очень жду, что цены на интернет снизятся. Например, за 10 Гб мобильного интернета сегодня я плачу 1550 рублей. Причем трафик у сына заканчивается недели через две. Оно и понятно: подростку интересно смотреть в инете видео, что–то скачивать, играть по сети. На материке даже у нашей престарелой бабушки дома есть wi–fi–роутер, и за 300 рублей в месяц можно сутками крутить фильмы в онлайн–режиме. Обычно мне с сыном удавалось договориться, что здесь мы на интернете экономим, а в отпуске в Саратове отрываемся. Этим же летом он остался в Норильске и стал просить 18 Гб за 2600 рублей, которых, естественно, также не хватит. Он мне честно говорит: я бы с удовольствием остался жить и работать в Норильске после окончания школы и вуза, но проблемы с интернетом заставляют подумывать о том, чтобы все–таки отсюда уехать. Поэтому я и надеюсь, что с приходом ВОЛС у нас появится стабильный недорогой интернет. Думаю, это поможет предотвратить отъезд выпускников и привлечет молодых специалистов из других российских городов.Гарик Филиппов, волонтер благотворительного фонда «Территория добра»:
— Без сомнения, появятся новые плюсы — более качественная видеосвязь с материком, не придется бесконечно экономить трафик. А из отрицательных моментов — рост тарифов и повышенное внимание к неосвоенной ранее территории кибермошенников. И еще, думаю, многие айтишники сейчас опасаются за свои рабочие места: выгодно будет нанимать персонал на материке, удаленно. А что: северные надбавки платить не надо, содержать работника станет куда дешевле. Кто ж от такого откажется?Татьяна Кочеткова, директор централизованной библиотечной системы
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– Современная библиотека, виртуальное пространство и интернет — неразделимые вещи. В библиотечном обслуживании уже многое изменилось, но для дальнейшего развития комплекса электронных услуг нам крайне необходим доступ к широкополосному интернету. Это позволит пользователям быстро получать информацию в удобных для них форматах, бесперебойно работать с изданиями, полнотекстовыми базами данных, электронными библиотеками, каталогом ЦБС. Будет доступ и к оцифрованным краеведческим изданиям.
Если цены на интернет для бюджетных учреждений снизятся, мы планируем предоставлять нашим посетителям бесплатный wi–fi. Кстати, несмотря на медленный норильский интернет, ЦБС предпринимала несколько попыток проведения онлайн–встреч с писателями и другими деятелями культуры. Со временем эти мероприятия должны стать регулярными и выйти на более качественный уровень.
Благодаря интернету можно будет развивать и систему непрерывного повышения квалификации наших специалистов, участвовать в общероссийских профессиональных библиотечных мероприятиях, вебинарах, онлайн–конференциях, региональных корпоративных проектах. Обновление библиотечного сайта также продолжится: появится возможность организации полноценной виртуальной справочной службы, размещения видеоконтента, трансляции библиотечных мероприятий и так далее.Игорь Чапалов, путешественник
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– Уверен, что развитие интернета на Крайнем Севере повлечет за собой реализацию передовых инфраструктурных проектов. Это улучшит качество жизни и обеспечит устойчивое развитие в долгосрочной перспективе. Ведь интернет — это не только средство коммуникации, но и способ оперативно решать многие вопросы и эффективно достигать намеченных целей.Лилия Луганская, заместитель директора кинокомплекса «Родина»
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– Мы получаем весь свой контент (а это фильмы, ролики, некоторые афиши, ключи–коды) в цифровом виде, часть его приходит к нам по интернету. Поэтому от новых возможностей мы ждем позитивных изменений в нашей работе. Надеемся, что скоростной интернет позволит нам разнообразить репертуар и «приблизить» к Норильску некоторые события. Например, сейчас выдающиеся концерты, спектакли, выставки мы показываем в записи. А почему бы не транслировать те же премьеры в прямом эфире, как это делается в Москве, Санкт–Петербурге и других городах? Ведь живой спектакль — это огромное удовольствие для зрителя.Денис Петрушенко, системный администратор
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— С быстрым интернетом на первых порах мы можем получить большие проблемы. Прежде всего, некоторые провайдеры могут просто не выдержать жесткой конкуренции, если, конечно, заранее не договорятся. А какие могут быть договоренности, когда речь идет о солидной прибыли? У нас ведь без интернета практически никуда.
С другой стороны, боюсь, как бы город наш не обезлюдел — все как залезут в сеть, так и будут там сидеть. Школьники и так через раз на занятия ходят, теперь вообще от гаджетов отрываться не будут. Но в целом, я думаю, все утрясется после нескольких месяцев эйфории.Татьяна Миронова, жительница Талнаха
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– У нас в доме неплохая скорость интернета, нам повезло. Хочется только, чтобы скайп лучше работал, чтобы эффективнее проходили обучение и конференции, относящиеся к моему бизнесу, общение с друзьями и коллегами. Поинтересовалась и у мужа, детей: чего они ждут от быстрого интернета? Главе семьи по рабaоте нужно заказывать запчасти, привлекать новых специалистов на производство. Старший сын, студент, очень хочет безлимитный тариф — ему как будущему программисту много чего надо скачивать, опять же видеокурсы для самообразования не помешают. А младший — школьник, ему с помощью интернета еще учиться и учиться. Так что все рассчитываем на неограниченные возможности Сети. Не хотим быть оторванными от мира. Пусть с интернетом жизнь в Норильске станет интереснее и проще. И главное — не переплачивать за это! Николай Гадков–Князев, дудинский предприниматель
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– Я еще много лет назад слышал обещания, что в наших краях будет расчудесный интернет. Ходили разговоры о том, что комбинат для своих нужд вот–вот проложит оптоволокно, и всем будет счастье. Но мечты сбываться не спешили, я установил себе спутниковую тарелку, и горя не знаю. Новых планов пока не строю, всякое может случиться.www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда