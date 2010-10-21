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ДУДИНКА - ВЫСТАВКА РУССКОЕ ЗАСТОЛЬЕ

[Индекс номера 150 (15.09.2017)]

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«Норильский никель» объявил о новом старте конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей».
Форум социальных технологий в Норильске
Напомним, цель программы — поддержка и стимулирование региональных общественных инициатив, создание благоприятных условий и возможностей для устойчивого социально–экономического развития регионов компании.
Конкурс социальных проектов от различных некоммерческих и общественных организаций проводится уже четвертый год подряд и включает восемь номинаций. Направление «Полюс будущего», например, подразумевает инициативы по развитию молодежного творчества и внедрению новых технологий, «Полюс добра» ориентирован на развитие волонтерского движения и поддержку незащищенных слоев населения, в номинации «Полюс севера» реализуются проекты из сферы экологии, туризма и исследовательской деятельности.
Грантовый фонд конкурса, по сравнению с прошлыми годами, увеличился со 100 до 125 млн рублей. Расширилась также и география конкурса: теперь это не только Красноярский край (Норильск и Таймырский Долгано–Ненецкий район), Мурманская область (Мончегорск и Печенгский район), но и Забайкальский край — в конкурсе 2017–2018 года участвуют проекты из Читы.
Для справки: в предыдущем этапе от Норильска и Таймыра на конкурс было представлено 262 заявки. Победителями стали 62 проекта от 52 организаций. Общая сумма, инвестированная в социальные проекты Норильска и Таймыра, составила тогда 55 миллионов 300 тысяч рублей. Окончание реализации действующих проектов — 1 марта 2018 года.
Новые проекты принимаются до 1 ноября. Они по–прежнему должны быть направлены на развитие социальных компетенций и волонтерства, поддержку научно–технического творчества, сохранение и возрождение культурного наследия, пропаганду здорового образа жизни, формирование экологической культуры.
«Мир новых возможностей» — это не просто деньги, вложенные в определенные проекты. Это действительно реальный способ влиять на социальную среду. Это те вложения, которые называют социальным инвестированием. Данная программа способствует развитию общественной активности местных жителей, стимулирует переход от позиции иждивенчества к позиции производителя.

Фото Владимира МАКУШКИНА
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Статьи текущего номера:
 
«Норильский никель» объявил о новом старте конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей».

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Новости:
 15 сентября 2017 
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15:48 Cегодня в норильском театре – прогон новой постановки Анны Бабановой "Норильские анекдоты"
14:56 Камень с «Норильской Голгофы» станет частью «Стены скорби».
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10:44 Норильск и Красноярск вошли в число самых грязных городов России.
10:13 Сегодня в Дудинке откроют площадь Портовиков.
10:10 Юбилею — чистый город! В преддверии 350-летнего юбилея в Дудинке состоялась общегородская санитарная очистка города.
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