[Индекс номера 150 (15.09.2017)]



Шире круг

«Норильский никель» объявил о новом старте конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей».

Форум социальных технологий в Норильске Напомним, цель программы — поддержка и стимулирование региональных общественных инициатив, создание благоприятных условий и возможностей для устойчивого социально–экономического развития регионов компании. Конкурс социальных проектов от различных некоммерческих и общественных организаций проводится уже четвертый год подряд и включает восемь номинаций. Направление «Полюс будущего», например, подразумевает инициативы по развитию молодежного творчества и внедрению новых технологий, «Полюс добра» ориентирован на развитие волонтерского движения и поддержку незащищенных слоев населения, в номинации «Полюс севера» реализуются проекты из сферы экологии, туризма и исследовательской деятельности. Грантовый фонд конкурса, по сравнению с прошлыми годами, увеличился со 100 до 125 млн рублей. Расширилась также и география конкурса: теперь это не только Красноярский край (Норильск и Таймырский Долгано–Ненецкий район), Мурманская область (Мончегорск и Печенгский район), но и Забайкальский край — в конкурсе 2017–2018 года участвуют проекты из Читы. Для справки: в предыдущем этапе от Норильска и Таймыра на конкурс было представлено 262 заявки. Победителями стали 62 проекта от 52 организаций. Общая сумма, инвестированная в социальные проекты Норильска и Таймыра, составила тогда 55 миллионов 300 тысяч рублей. Окончание реализации действующих проектов — 1 марта 2018 года. Новые проекты принимаются до 1 ноября. Они по–прежнему должны быть направлены на развитие социальных компетенций и волонтерства, поддержку научно–технического творчества, сохранение и возрождение культурного наследия, пропаганду здорового образа жизни, формирование экологической культуры. «Мир новых возможностей» — это не просто деньги, вложенные в определенные проекты. Это действительно реальный способ влиять на социальную среду. Это те вложения, которые называют социальным инвестированием. Данная программа способствует развитию общественной активности местных жителей, стимулирует переход от позиции иждивенчества к позиции производителя.

Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Напомним, цель программы — поддержка и стимулирование региональных общественных инициатив, создание благоприятных условий и возможностей для устойчивого социально–экономического развития регионов компании.Конкурс социальных проектов от различных некоммерческих и общественных организаций проводится уже четвертый год подряд и включает восемь номинаций. Направление «Полюс будущего», например, подразумевает инициативы по развитию молодежного творчества и внедрению новых технологий, «Полюс добра» ориентирован на развитие волонтерского движения и поддержку незащищенных слоев населения, в номинации «Полюс севера» реализуются проекты из сферы экологии, туризма и исследовательской деятельности.Грантовый фонд конкурса, по сравнению с прошлыми годами, увеличился со 100 до 125 млн рублей. Расширилась также и география конкурса: теперь это не только Красноярский край (Норильск и Таймырский Долгано–Ненецкий район), Мурманская область (Мончегорск и Печенгский район), но и Забайкальский край — в конкурсе 2017–2018 года участвуют проекты из Читы.Новые проекты принимаются до 1 ноября. Они по–прежнему должны быть направлены на развитие социальных компетенций и волонтерства, поддержку научно–технического творчества, сохранение и возрождение культурного наследия, пропаганду здорового образа жизни, формирование экологической культуры.«Мир новых возможностей» — это не просто деньги, вложенные в определенные проекты. Это действительно реальный способ влиять на социальную среду. Это те вложения, которые называют социальным инвестированием. Данная программа способствует развитию общественной активности местных жителей, стимулирует переход от позиции иждивенчества к позиции производителя.

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