[Индекс номера 150 (15.09.2017)]



Городские подробности

В Кайеркан пришла чистая вода

После ежегодной промывки систем ТВС и запуска отопления жителей Кайеркана ждал приятный сюрприз: горячая вода в квартиры, вопреки ожиданиям, поступает вполне приемлемого качества. Прозрачная, без запаха, без осадка. С чем это связано — мы спросили у главного энергетика города, специалистов УК «Город» и АО «НТЭК».

Источник проблем Как житель Кайеркана с двадцатилетним стажем я в чудо не очень–то верила. Качество горячей воды в этом районе Норильска давно стало притчей во языцех. И вот в этом году — свершилось. Вадим Любезных, главный энергетик УК «Город», пояснил, что качество воды в кайерканских квартирах зависит от ресурсоснабжающей организации — АО «НТЭК»: – От ТЭЦ–3 до Кайеркана трасса довольно протяженная — порядка 15 километров, а система сильно изношена: за годы эксплуатации в трубах образовалась масса отложений, ржавчины, и разговор о замене сетей ведется очень давно. В этом году на вводных задвижках мы получили ресурс, качество которого позволяет говорить о некотором улучшении ситуации. Что сделал НТЭК для того, чтобы добиться такого результата, я сказать не могу. Вадим Любезных осматривает теплоцентр в одном из кайерканских домов Зато Вадим Любезных хорошо знает, какое недовольство у горожан вызывает грязная вода: люди ежегодно пишут заявления о перерасчетах за некачественное предоставление услуги, представители управляющей компании встречались с квартиросъемщиками и в суде. Но повлиять на показатели качества воды без участия ресурсоснабжающей организации ни УК «Город», ни компания «Северный Управдом» не могут. *** Заместитель главного инженера АО «НТЭК» по теплотехнической части Денис Слепых: – Холодная вода для Кайеркана берется из четырех источников: из амбарнинского подземного водозабора, от норильских очистных сооружений, с ергалахского подземного водозабора и из подземного водозабора озера Подкаменное. Подземные водозаборы — это артезианская вода, ее качество контролируется. Специальной очистке она практически не нуждается, однако ее все же фильтруют с использованием химических реагентов и ванн с кварцевым песком, а для обеззараживания она хлорируется и фторируется. Для системы горячего водоснабжения воду берут со второго водозабора реки Норильской, она подается на ТЭЦ–3, где в химическом цехе стоят механические фильтры, которые удаляют взвешенные частицы, после чего на осветлителе через воду пропускают коагулянты и флокулянты — они вызывают выпадение загрязняющих веществ в виде хлопьеобразной взвеси, впоследствии ее отфильтровывают. Затем вода — уже надлежащих параметров — попадает к потребителям. Часть оборудования химцеха ТЭЦ–3 еще в 2007 году была выделена специально для очистки горячей воды, поступающей в Кайеркан. При этом большую часть года теплосети Кайеркана и Надеждинского металлургического завода разделены и работают автономно друг от друга. В Кайеркан подается осветленная, то есть очищенная вода. Поэтому и промывка теплосетей при подготовке к отопительному сезону проходит в последние годы быстрее, чем раньше. Кроме того, мы постоянно проводим целый комплекс мероприятий, которые и дают положительные результаты. Постоянно проводится замена участков трубопроводов. Этим летом по Норильску АО «НТЭК» было заменено порядка трех километров магистрального трубопровода и около пяти километров водоводов. Горячая тема Проблемы с качеством воды в Кайеркане стали одной из причин, по которой именно с этого района было решено начать установку пластинчатых теплообменников, необходимых для перехода на закрытую систему горячего водоснабжения, как того требует федеральное законодательство. Работы запланированы в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно–коммунального хозяйства» и будут вестись на средства муниципального бюджета в течение нескольких лет. Пластинчатые теплообменники — это приборы, позволяющие нагревать холодную воду до подачи в квартиры за счет горячего водоснабжения системы отопления. Такой метод позволяет решить проблему грязной горячей воды, которая наиболее актуальна для Кайеркана. Летом, обещает главный энергетик Норильска Анатолий Береговских, после отключения отопления для обеспечения функционирования теплообменников будет запущен циркуляционный трубопровод горячей воды. Плановая замена водовода До конца года в Кайеркане планируется установить 54 таких теплообменника, каждого из которых, в зависимости от схемы подключения, хватает на несколько подъездов. На территории УК «Город» установят 31 теплообменник, на территории компании «Северный Управдом» — 23 таких прибора, сообщил Анатолий Береговских. Оставшиеся дома Кайеркана планируют оснастить современными агрегатами в 2018 году. На этот же период приходится переход на закрытую систему горячего водоснабжения и муниципальных объектов — школ, детских садов. Всего в Норильске теплообменниками будет оснащено 837 многоквартирных дома, общий объем финансирования работ составляет более 1,3 миллиарда рублей. Напомним, в качестве эксперимента в 2012 году в одном из кайерканских домов — на улице Первомайской, 52, — уже был установлен автоматизированный тепловой пункт с блочным модулем подогревания горячей воды. Затем кайерканцам предложили из собственных средств оплатить установку приборов в других теплоцентрах, но горожане на такой шаг так и не решились. «Пробный» теплообменник законсервировали, и все возвратилось на круги своя. Однако сейчас вступил в силу федеральный закон, требующий перевести все многоквартирные дома на закрытую систему горячего водоснабжения, что и было прописано в муниципальной программе Норильска.

Марина Андриюк Фото Дениса Кожевникова и Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Как житель Кайеркана с двадцатилетним стажем я в чудо не очень–то верила. Качество горячей воды в этом районе Норильска давно стало притчей во языцех. И вот в этом году — свершилось., пояснил, что качество воды в кайерканских квартирах зависит от ресурсоснабжающей организации — АО «НТЭК»:– От ТЭЦ–3 до Кайеркана трасса довольно протяженная — порядка 15 километров, а система сильно изношена: за годы эксплуатации в трубах образовалась масса отложений, ржавчины, и разговор о замене сетей ведется очень давно. В этом году на вводных задвижках мы получили ресурс, качество которого позволяет говорить о некотором улучшении ситуации. Что сделал НТЭК для того, чтобы добиться такого результата, я сказать не могу.Зато Вадим Любезных хорошо знает, какое недовольство у горожан вызывает грязная вода: люди ежегодно пишут заявления о перерасчетах за некачественное предоставление услуги, представители управляющей компании встречались с квартиросъемщиками и в суде. Но повлиять на показатели качества воды без участия ресурсоснабжающей организации ни УК «Город», ни компания «Северный Управдом» не могут.

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