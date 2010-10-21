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ДУДИНКА - ВЫСТАВКА РУССКОЕ ЗАСТОЛЬЕ

[Индекс номера 150 (15.09.2017)]

 «ЗП»–КОНСУЛЬТАНТ 
Особые условия

В последние годы в России ведется серьезная работа по модификации законодательства в части вопросов медико–социальной экспертизы и реабилитации, в том числе детей–инвалидов. О детской инвалидности и актуальных инновациях в медико–социальной экспертизе рассказал руководитель бюро МСЭ № 41 Антон Беляков.
В детском отделении психо–неврологического диспансера

Общее число детей–инвалидов в Российской Федерации составляет более 500 тысяч человек. По состоянию на 1 января 2017 года в Красноярском крае проживали 11 тысяч 593 ребенка–инвалида. Из них в Норильске, по данным управления социальной политики администрации города, — 620.
Региональной особенностью детской инвалидности в Красноярском крае сегодня является высокий уровень распространенности тяжелых нарушений здоровья, ведущих к ограничениям жизнедеятельности. Основными причинами этого специалисты называют низкое качество жизни, состояние окружающей среды, условия жизни и труда родителей.
В структуре детской инвалидности по Красноярскому краю в течение последних лет первое место стабильно занимают психические расстройства и расстройства поведения, доля которых в 2016 году составила 30,3%. На втором месте — болезни нервной системы (20,7%). Третье место — врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения.
От своевременности и качества оказания как медицинской, так и социальной помощи зависит, сможет ли ребенок, став взрослым, получить образование и затем профессию и вести полноценную самостоятельную жизнь.
Немаловажная роль в достижении этих целей отведена учреждениям медико–социальной экспертизы, основной деятельностью которых является определение в установленном порядке потребностей ребенка–инвалида в мерах социальной защиты, включая реабилитацию(абилитацию).
Солнечный ребенок
Реабилитационно–экспертная диагностика при освидетельствовании детей включает клинико–функциональную, психологическую, социальную, педагогическую, а при достижении ребенком определенного возраста — профессионально–трудовую и психофизиологическую диагностику.
В настоящее время инвалидность устанавливается в соответствии с Классификациями и критериями, которые были утверждены Приказом Минтруда России № 1024н сравнительно недавно (17.12.2015) и вступили в силу с 01.02.2016.
В новом документе более подробно изложены нарушения функций, обусловленные заболеваниями, влияющими на развитие ребенка, например муковисцидозом, врожденными пороками развития, в том числе сердца, костно–мышечной системы, центральной нервной системы; инсулинозависимым сахарным диабетом, расщелиной губы и нёба, бронхиальной астмой.
В Классификациях и критериях даны характеристики стойких нарушений функций организма, обусловленных заболеваниями, дефектами или последствиями травм. Конкретизированы критерии установления инвалидности, что способствует единому подходу, повышению качества и прозрачности выносимых учреждениями МСЭ решений.
С 9 августа 2016 года детям, в отличие от взрослых, для установления инвалидности достаточно будет наличия ограничения жизнедеятельности только одной категории и любой из трех степеней выраженности ограничений.
Для каждого ребенка–инвалида бюро медико–социальной экспертизы разрабатывает индивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА). В нее вносятся мероприятия медицинской, социальной реабилитации и технические средства реабилитации, нуждаемость в которых установлена по результатам освидетельствования.
Помимо этого в ИПРА ребенка вписываются мероприятия и по психолого–педагогической реабилитации. Они разрабатываются на основании заключения психолого–медико–педагогической комиссии, которая оценивает уровень психического, физического и речевого развития, эмоционально–волевой сферы ребенка. И именно заключение комиссии определяет условия получения обучения, зону ближайшего развития ребенка–инвалида и дает основание для определения вида образовательной программы и формы обучения.
Антон Беляков:
— Хотелось бы обратить внимание, что на территории Красноярского края помимо федеральных льготополучателей (т. е. инвалидов) лекарственные средства выделяются и региональным льготополучателям. В данную группу входят следующие категории детей: из числа определенных Постановлением правительства Российской Федерации от 30.07.94 № 890 (по категориям заболеваний и группам населения, в том числе дети до 3 лет, дети до 6 лет из многодетных семей), а также по нозологиям: гемофилия, гипофизарный нанизм, миелолейкоз, муковисцидоз, болезнь Гоше, рассеянный склероз, трансплантация органов и тканей. Лекарственные средства льготополучателю назначаются лечащим врачом по показаниям в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи и утвержденным перечнем лекарственных средств.
Таким образом, льготное обеспечение лекарствами детей из указанных категорий осуществляется вне зависимости от наличия статуса «ребенок–инвалид».
С вопросами по медико–социальной экспертизе в Красноярском крае можно обратиться по телефону горячей линии 8 (391) 291–80–53. Сведения о деятельности учреждения, о порядке оказания государственной услуги по проведению медико–социальной экспертизы, а также нормативно–правовые документы по МСЭ и реабилитации инвалидов имеются на сайте ФКУ «ГБ МСЭ по Красноярскому краю» Минтруда России mse24.ru.

Отдых без преград
Туроператоров обяжут адаптировать услуги для людей с инвалидностью. Вступление в силу нового закона ожидается 1 января 2018 года.

Минтруд РФ намерен обеспечить комфортное пребывание людей с инвалидностью в отелях и на туристических объектах на законодательном уровне, сообщают «Известия».
Поправки, внесенные в Закон «Об основах туристической деятельности в РФ», обяжут туроператоров учитывать потребности путешественников с инвалидностью. При невыполнении этих требований организаторов поездок ожидают штрафы до 20 тыс. рублей.
После вступления в действие нового закона туроператоры будут обязаны по требованию людей с инвалидностью включать в договоры пункты, обеспечивающие предоставление им доступных номеров в гостинице, экскурсионных туров и других услуг. Причем туристы с инвалидностью смогут потребовать предоставления таких услуг вне зависимости от желания турфирмы.
Если же туроператор попытается проигнорировать требование особого клиента, его ожидает административная ответственность в виде штрафа. Соответствующие статьи будут внесены в Кодекс об административных нарушениях.

Ольга Грибова
Фото Владимира Макушкина
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