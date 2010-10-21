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ДУДИНКА - ВЫСТАВКА РУССКОЕ ЗАСТОЛЬЕ

[Индекс номера 150 (15.09.2017)]

 Своя игра 
Спортивные резервы

В начале нового учебного года многие родители задаются вопросом «Чем занять ребенка в свободное время?». Сегодня «Заполярка» расскажет, какие спортивные секции есть в нашем городе и какие виды спорта пользуются у юных норильчан особой популярностью.
В трех районах Норильска работают девять детско–юношеских спортивных школ (ДЮСШ), в которых развивается 21 вид спорта. В прошлом году в спортивных школах занимались более 5,5 тысячи детей, примерно такое же количество набирается и в этом году — комплектование еще продолжается.
Количество учеников ограничено нагрузкой тренеров, единовременной пропускной способностью спортивных учреждений, а также необходимостью проведения в них плановых ремонтных работ. Например, в прошлом году в начале учебного года из–за ремонта были закрыты бассейны в Талнахе и Кайеркане, норильский бассейн начал работу с октября. В текущем году все эти учреждения планируют открыться для горожан в октябре. Бассейн для малышей «Спутник», который в народе называют «лягушатником», начнет принимать ребятишек с 6 лет 1 октября.
Всё решают кадры
Сегодня спрос на занятия превышает предложение по многим видам спорта. Специфика Норильска такова, что заслуженные тренеры, воспитавшие не одно поколение замечательных спортсменов, уезжают на материк, а на смену им, как правило, приходят их же воспитанники, окончившие профильные вузы. Не так давно двоих тренеров отделения «Фехтование» пригласили работать за границу. Такие примеры, конечно, говорят о высокой квалификации и конкурентоспособности норильских специалистов, но в отдельных видах спорта все–таки ощущается кадровый дефицит, поэтому набор в них ограничен. Специалисты управления по спорту администрации Норильска просят родителей относиться к этому с пониманием, к тому же увеличивается количество набираемых детей в тех видах спорта, где нет таких проблем.
Предпочтения норильчан
Особенно популярными видами спорта в Норильске по–прежнему остаются хоккей и плавание. Наши бассейны очень востребованы у горожан, причем не только у спортсменов и любителей плавания, многие занимаются этим видом спорта по рекомендации медиков. Любят норильчане и мини–футбол, скорее всего за его демократичность, кроме того, здесь не требуется дорогостоящая экипировка. Гимнастику, акробатику и фигурное катание ценят за красоту, грацию и возможность заниматься ими уже с раннего возраста. Кстати, интерес к ним резко возрастает после показательных выступлений спортсменов на соревнованиях и городских мероприятиях.
Наименее популярен у нас горнолыжный спорт, наверное, в силу климатических условий. Зато всегда многолюдно на лыжной базе «Оль–Гуль», куда норильчане нередко приезжают покататься на лыжах целыми семьями.
На старт!
«Стартовый» возраст для каждого вида спорта индивидуален. Так, во все виды единоборств набирают с 10 лет, в акробатику, гимнастику — с шести, на фигурное катание — с четырех лет.
— Сегодня в городе работают платные клубы раннего физического развития для детей с четырех лет. Там занятия ведут в том числе и тренеры, работающие в ДЮСШ и городских спортивных федерациях. Им можно доверять — они занимаются с детьми, учитывая их возрастные и психологические особенности. В любом случае, отдавая ребенка в такой клуб, поинтересуйтесь квалификацией тренера, его образованием и опытом, — подчеркивает Елена Савосина, заместитель начальника управления по спорту по спортивно–массовой работе.
Что предлагают ДЮСШ

Татьяна Сергеева
Фото Владимира Макушкина
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