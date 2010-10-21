[Индекс номера 150 (15.09.2017)]



Выставки

Загадки русской души

В Дудинке начались торжества в честь 350–й годовщины города. В Таймырском музее открылась фотовыставка «Российское застолье». По замыслам организаторов, эта экспозиция должна показать не только то, как отмечались праздники на Руси, но и то, каких обычаев придерживались наши предки, встречаясь за общим столом. Это и срез истории, поданный через документальное свидетельствование, и попытка привить современникам богатые культурные традиции застолья, говорят устроители выставки.

Этот уникальный фотографический сборник — плод совместного труда Таймырского краеведческого музея и Московского дома фотографии — Мультимедиа Арт–музея. Компания «Норникель» начала большой совместный проект с Домом фотографии в рамках программы освоения Таймыра и Норильска еще в 2015 году. Так, в Норильске прошла выставка к 80–летию НГМК, горожане успели ознакомиться с фотоколлекцией «Детская мода. 100 лет назад». В новой выставке представлено 70 фотографий. По словам представителя Мультимедиа Арт–музея Игоря Волкова, сотрудники Таймырского музея оказали неоценимую помощь в подготовке выставки, представив для нее фотографии и экспонаты из собственных фондов. В полное собрание экспозиции входят работы величайших мастеров и культовых фотографов — от Карла Буллы, Александра Гринберга, Александра Родченко, Ивана Шагина, Бориса Игнатовича, Аркадия Шайхета, Самария Гурария, Бориса Кудоярова до Виктора Ахломова, Анатолия Ерина и Виктора Руйковича. Многие фотоснимки повествуют об эпохе промышленного становления страны: на них можно увидеть, какая обстановка царила в производственных столовых, и даже то, как ударники соцтруда подкрепляли свои силы «не отходя от станка» — например, на металлургическом заводе. Рассказы о том, как генсек Леонид Ильич Брежнев любил посидеть за столом после охоты, подтверждаются снимками его личного фотографа Владимира Мусаэльяна. По словам Игоря Волкова, тема Норильска занимает особое место в архиве Дома фотографии. Человеком, который по большому счету открыл Норильский комбинат всему миру, стал корреспондент фотохроники ТАСС Всеволод Тарасевич — он несколько раз приезжал в наш город, чтобы фотографировать, фотографировать, фотографировать... Таймырский краеведческий музей по праву может гордиться своим вкладом в проект — фотографиями, на которых запечатлен быт коренных народов Крайнего Севера во времена Советского Союза. Один из авторов — депутат Верховного Совета СССР, страстный рыбак и охотник Анатолий Силкин. В экспозиции представлены также некоторые предметы быта таймырцев, в той или иной степени имеющие отношение к русскому застолью. Это, например, собранные в отдаленных поселках Таймыра фарфоровые гарнитуры, переданные местному музею потомками промысловиков, ныне проживающими в Красноярске. На части снимков запечатлены известные личности: Владимир Маяковский и Лиля Брик, Марина Цветаева и Сергей Эфронт, Иосип Броз Тито, Никита Хрущев, Михаил Шолохов, Сергей Михалков, Дмитрий Шостакович, Юрий Никулин и Булат Окуджава, Вадим Козин, первые космонавты. Игорь Волков Игорь Волков уточнил, что в полную экспозицию «Российского застолья» входят более двухсот снимков — от 80–х годов XIX века до начала века XXI. В версии для Таймыра выставку пришлось адаптировать к местным условиям. В том, что адаптация эта получилась удачной, — немалая заслуга сотрудников Таймырского музея. И так или иначе фотографии, охватившие сразу три эпохи нашей истории, в полной мере способны показать широту загадочного русского характера, который зачастую проявляет себя именно во время традиционного застолья.

Денис Кожевников Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Этот уникальный фотографический сборник — плод совместного труда Таймырского краеведческого музея и Московского дома фотографии — Мультимедиа Арт–музея. Компания «Норникель» начала большой совместный проект с Домом фотографии в рамках программы освоения Таймыра и Норильска еще в 2015 году. Так, в Норильске прошла выставка к 80–летию НГМК, горожане успели ознакомиться с фотоколлекцией «Детская мода. 100 лет назад».В новой выставке представлено 70 фотографий. По словам, сотрудники Таймырского музея оказали неоценимую помощь в подготовке выставки, представив для нее фотографии и экспонаты из собственных фондов.Многие фотоснимки повествуют об эпохе промышленного становления страны: на них можно увидеть, какая обстановка царила в производственных столовых, и даже то, как ударники соцтруда подкрепляли свои силы «не отходя от станка» — например, на металлургическом заводе.По словам Игоря Волкова, тема Норильска занимает особое место в архиве Дома фотографии. Человеком, который по большому счету открыл Норильский комбинат всему миру, стал корреспондент фотохроники ТАСС Всеволод Тарасевич — он несколько раз приезжал в наш город, чтобы фотографировать, фотографировать, фотографировать...Таймырский краеведческий музей по праву может гордиться своим вкладом в проект — фотографиями, на которых запечатлен быт коренных народов Крайнего Севера во времена Советского Союза. Один из авторов — депутат Верховного Совета СССР, страстный рыбак и охотник Анатолий Силкин.В экспозиции представлены также некоторые предметы быта таймырцев, в той или иной степени имеющие отношение к русскому застолью. Это, например, собранные в отдаленных поселках Таймыра фарфоровые гарнитуры, переданные местному музею потомками промысловиков, ныне проживающими в Красноярске.Игорь Волков уточнил, что в полную экспозицию «Российского застолья» входят более двухсот снимков — от 80–х годов XIX века до начала века XXI. В версии для Таймыра выставку пришлось адаптировать к местным условиям. В том, что адаптация эта получилась удачной, — немалая заслуга сотрудников Таймырского музея. И так или иначе фотографии, охватившие сразу три эпохи нашей истории, в полной мере способны показать широту загадочного русского характера, который зачастую проявляет себя именно во время традиционного застолья.

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