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ДУДИНКА - ВЫСТАВКА РУССКОЕ ЗАСТОЛЬЕ

[Индекс номера 150 (15.09.2017)]

 Выставки 
Загадки русской души

В Дудинке начались торжества в честь 350–й годовщины города. В Таймырском музее открылась фотовыставка «Российское застолье». По замыслам организаторов, эта экспозиция должна показать не только то, как отмечались праздники на Руси, но и то, каких обычаев придерживались наши предки, встречаясь за общим столом. Это и срез истории, поданный через документальное свидетельствование, и попытка привить современникам богатые культурные традиции застолья, говорят устроители выставки.
Этот уникальный фотографический сборник — плод совместного труда Таймырского краеведческого музея и Московского дома фотографии — Мультимедиа Арт–музея. Компания «Норникель» начала большой совместный проект с Домом фотографии в рамках программы освоения Таймыра и Норильска еще в 2015 году. Так, в Норильске прошла выставка к 80–летию НГМК, горожане успели ознакомиться с фотоколлекцией «Детская мода. 100 лет назад».
В новой выставке представлено 70 фотографий. По словам представителя Мультимедиа Арт–музея Игоря Волкова, сотрудники Таймырского музея оказали неоценимую помощь в подготовке выставки, представив для нее фотографии и экспонаты из собственных фондов.
В полное собрание экспозиции входят работы величайших мастеров и культовых фотографов — от Карла Буллы, Александра Гринберга, Александра Родченко, Ивана Шагина, Бориса Игнатовича, Аркадия Шайхета, Самария Гурария, Бориса Кудоярова до Виктора Ахломова, Анатолия Ерина и Виктора Руйковича.
Многие фотоснимки повествуют об эпохе промышленного становления страны: на них можно увидеть, какая обстановка царила в производственных столовых, и даже то, как ударники соцтруда подкрепляли свои силы «не отходя от станка» — например, на металлургическом заводе.
Рассказы о том, как генсек Леонид Ильич Брежнев любил посидеть за столом после охоты, подтверждаются снимками его личного фотографа Владимира Мусаэльяна.
По словам Игоря Волкова, тема Норильска занимает особое место в архиве Дома фотографии. Человеком, который по большому счету открыл Норильский комбинат всему миру, стал корреспондент фотохроники ТАСС Всеволод Тарасевич — он несколько раз приезжал в наш город, чтобы фотографировать, фотографировать, фотографировать...
Таймырский краеведческий музей по праву может гордиться своим вкладом в проект — фотографиями, на которых запечатлен быт коренных народов Крайнего Севера во времена Советского Союза. Один из авторов — депутат Верховного Совета СССР, страстный рыбак и охотник Анатолий Силкин.
В экспозиции представлены также некоторые предметы быта таймырцев, в той или иной степени имеющие отношение к русскому застолью. Это, например, собранные в отдаленных поселках Таймыра фарфоровые гарнитуры, переданные местному музею потомками промысловиков, ныне проживающими в Красноярске.
На части снимков запечатлены известные личности: Владимир Маяковский и Лиля Брик, Марина Цветаева и Сергей Эфронт,
Иосип Броз Тито, Никита Хрущев, Михаил Шолохов, Сергей Михалков, Дмитрий Шостакович, Юрий Никулин и Булат Окуджава, Вадим Козин, первые космонавты.
Игорь Волков
Игорь Волков уточнил, что в полную экспозицию «Российского застолья» входят более двухсот снимков — от 80–х годов XIX века до начала века XXI. В версии для Таймыра выставку пришлось адаптировать к местным условиям. В том, что адаптация эта получилась удачной, — немалая заслуга сотрудников Таймырского музея. И так или иначе фотографии, охватившие сразу три эпохи нашей истории, в полной мере способны показать широту загадочного русского характера, который зачастую проявляет себя именно во время традиционного застолья.

Денис Кожевников
Фото автора
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