[Индекс номера 150 (15.09.2017)]



Мысли вслух

Многостоличность как предчувствие

В прошлом месяце мы с вами, даже если кто–то и не уделил этому должного внимания, стали свидетелями запуска проекта огромной государственной важности. Впервые на общественное обсуждение был вынесен вопрос о переносе столицы страны. Он, конечно, был на слуху и раньше, но больше в виде казуса. В этот же раз социальные сети взялись за дело всерьез. Ясно, что в следующем году тема будет подниматься снова и снова, постепенно обрастая вескими доводами и цифрами первичных расчетов.

Примеров переноса столиц в мире немало. Мы можем оценить опыт как дальнего зарубежья, например Бразилии, так и опыт нашего ближайшего южного соседа — Казахстана, где с этой целью в степи был выстроен по сути новый мегаполис. Чем же столь экстремальный шаг к перекройке территориально–государственного устройства России может быть интересен жителям Сибири, Дальнего Востока и Заполярья, в том числе и норильчанам? Для того чтобы это понять, нужно выделить именно положительные для такого решения моменты, потому что отрицательная мотивация в таких мегапроектах всегда сводится к явственной консервативной позиции: «Не трогайте работающую систему». Проблема заключается лишь в том, что система–то, как показывает практика, работает не слишком–то устойчиво. Поэтому давайте разберем аргументы «за», стараясь приводить действительно самые веские из них. Первый резон — военно-стратегический Какое–то время эту проблематику можно ещe будет забалтывать благими устремлениями и миротворческими декларациями, однако уже через год–два США выйдут из договора РСМД, и по всей западной границе России будет размещено огромное количество крылатых ракет наземного базирования «Томагавк». Это устаревшие средства доставки, летящие со скоростью пассажирского самолета, однако даже они сократят подлетное время боеголовок к Москве до десятков минут. Учтите еще, что не только мы разрабатываем гиперзвуковую ракету класса «Циркон». При массированном ударе в тысячу ракет с земли, акватории Балтики и с воздуха даже знаменитая система ПРО столицы не справится со своей задачей. Она просто не успеет отработать скоростные воздушные цели в кратчайший срок. И страна потеряет управляющий центр. Добавлю, что развитие ситуации в геополитике обязывает нас предусматривать варианты глобального безъядерного удара, тем более что такие планы действительно существуют, это не скрывается. Итак, на сегодняшний день наша столица находится в западном приграничье возле стран НАТО со всеми вытекающими опасностями. Она очень уязвима, и это ненормально. Второй резон — миграционный Именно в Москве идет беспрерывная стройка, достигшая стадии, когда строительный комплекс начинает бесконтрольно самовоспроизводиться. Поясню: чем больше строек и строительных компаний, а соответственно и денег, крутящихся в этой отрасли, тем сильнее строительное лобби требует все новых и новых фронтов работ. Когда выяснилось, что в Старой Москве строить уже негде, было принято понятное тактически, но губительное стратегически решение прирезать к столице большущий сектор Подмосковья. Стройки, естественно, требуют рабочей силы, труд которой в столице хорошо оплачивается. Поэтому нет ничего удивительного, что именно Москву постепенно заполняют мигранты из ближнего зарубежья, в том числе нелегальные. А куда же им еще ехать? Для того чтобы переломить ситуацию, Москве придется отказаться от любого жилищного строительства, что невозможно сделать в рамках существующей парадигмы развития страны. Вывод: мигрантов в столице будет все больше и больше, а Новую Москву постепенно будут заселять миллионы приезжих. Возникновение гетто, а то и целых национальных округов гарантировано. Как же остановить стройку и где же тогда строить, куда направить силы и средства? Акцентирую: направить не в приказном сталинском порядке, а волей самих владельцев и акционеров? Есть еще один большой поток мигрантов — внутренний, эта проблема хорошо знакома нам, норильчанам, как и всем жителям Сибири и Дальнего Востока вообще. Что происходит? К вашему сведению, даже в самом удаленном поселении на затерянных в тайге притоках Енисея на заборе или стене здания вы обязательно увидите объявление от имени какого–нибудь СМУ, предлагающего при помощи материнского капитала ввязаться в такие соблазнительные ипотеки Москвы и Подмосковья... То есть со всей страны людей активно переманивают в столицы, находящиеся на западных рубежах. И люди уезжают, со слезами на глазах обещая оставшейся родне навещать, чтобы не вернуться уже никогда — слишком далеко ехать придется, нереально. Россия стекается на запад, страна быстро пустеет. Этот процесс необратим. Почему? Потому что нам нечем привлечь людей в центр Сибири; комсомольские призывы не объявишь, а государство уже не определяет единолично размер длинного рубля — гарантированно высокие зарплаты дальних провинций остались в прошлом. Как распределить миграционные потоки более рационально, однако без создания гулагов, а лишь самой волей жителей и инвесторов, рыночно и прагматично? Третий резон — инфраструктурный Этим летом моя семья так и не смогла попасть из Красноярска в Казань. На поезде очень дорого и долго, а прямых авиарейсов между российскими городами–миллионниками практически нет. Их и не будет, пока не возникнет прямой либо транзитный пассажиропоток, достаточный для организации таких рейсов. Поэтому весь транзит идет через столичный авиахаб на западной границе державы. Нам приходится лететь туда, и лишь потом — куда на самом деле надо. Дело дикое, но пока неисправимое. В Москве крутятся колоссальные деньги, которые уже просто не знают, что им делать и в какой проект влезть. Шумная история со строительством скоростной платной автомагистрали Москва — Питер с памятным скандалом вокруг Химкинского леса увенчалась созданием роскошной, но пустой пока асфальтовой полосы. Программа реновации старого жилья буквально заставила рынок строящегося жилья застыть в полной растерянности: куда двигаться? Бесконечные проекты улучшения и повышения качества городской среды не спасают: комплексу нужны совсем иные объемы, помните, что я говорил о самовоспроизводстве? Деньги идут туда, где созданы лучшие условия, — они в столицах. Перенесешь столицу — перенаправишь огромные финансовые потоки, возникнут новые дороги, мосты и прочие объекты инфраструктуры. Детали мы сейчас рассматривать не будем, их слишком много для одной статьи. Но нам нельзя больше примиряться с феноменом единственного супермагнита. Магнитов должно быть несколько, что и единственно обеспечит быстрое и в то же время более равномерное развитие инфраструктуры. Четвертый резон — политэкономический В нашем обществе есть достаточно много чистых западников, все еще наивно радеющих за ориентацию исключительно в сторону заката. Однако их мнения, как и устремления самого запада, уже несущественны, потому что экономический и политический центры мира быстро смещаются на восток. России как безупречно евразийской стране опять придется равноправно работать на обе стороны. При такой стратегии разумно иметь столицу там, где она и должна находиться, — в центре территории... Лететь либо ехать самим и звать гостей, отправлять и доставлять грузы станет одинаково удобно в любом направлении, не страдая от чрезвычайно запутанной логистики и чрезмерной разницы в часовых поясах. Транзитный центр сместится вполне логично. Более продуктивной станет работа министерств и ведомств, особенно тех, что занимаются всеми видами транспорта, экономическим развитием, сырьевыми и природными ресурсами, природоохраной. Нужно быть ближе к месту действия, быстрее решать возникающие у населения и деловых сообществ вопросы. И так везде — от промышленности до науки. Согласитесь, как–то странно видеть Центр управления полетами на крайнем западе страны, а перспективный головной космодром — на крайнем востоке. Возрастет контроль за исполнительской дисциплиной и информированность чиновников высокого порядка. Они неплохо представляют себе положение дел в Московской области и, например, в Твери уже просто потому, что обыденно ездят туда на отдых, когда можно легко проверить попутно вспомнившийся сигнал. Отправка же контролера с полномочиями плечом в восемь часовых поясов и надолго у нас справедливо приравнивается к ссылке... Порой и не заставишь никого. Институт постоянных смотрящих себя не оправдывает, они порой попадают под влияние местных финансово–промышленных группировок. То есть чем ближе будет центр к провинциям, тем меньше будет бесконтрольного самодурства, меньше чудовищно наглых преступлений. И напоследок — чуть конкретней. Все чаще в качестве возможного варианта размещения новой столицы станет упоминаться Красноярск – город, стоящий на енисейском меридиане, где в районе озера Виви находится географический центр РФ, а в Туве — центр всей Азии. Екатеринбург — решение половинчатое, работать оттуда с Китаем и Японией немногим легче, чем из Москвы, а национальную столицу, такую, как Казань, главным городом всей страны не назначишь. Пора уже наконец–то оставить измученную нагрузкой Москву в покое, она настолько самодостаточна, что лишь облегченно вздохнет, освободившись от такого ярма, и начнет развиваться не количественно, а качественно, сбалансированно. Нам же остается следить, спорить, высказываться и размышлять: не стоит ли своевременно прикупить квартиру в краевом центре?

Вадим Денисов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Примеров переноса столиц в мире немало. Мы можем оценить опыт как дальнего зарубежья, например Бразилии, так и опыт нашего ближайшего южного соседа — Казахстана, где с этой целью в степи был выстроен по сути новый мегаполис.Чем же столь экстремальный шаг к перекройке территориально–государственного устройства России может быть интересен жителям Сибири, Дальнего Востока и Заполярья, в том числе и норильчанам? Для того чтобы это понять, нужно выделить именно положительные для такого решения моменты, потому что отрицательная мотивация в таких мегапроектах всегда сводится к явственной консервативной позиции: «Не трогайте работающую систему». Проблема заключается лишь в том, что система–то, как показывает практика, работает не слишком–то устойчиво. Поэтому давайте разберем аргументы «за», стараясь приводить действительно самые веские из них.Какое–то время эту проблематику можно ещe будет забалтывать благими устремлениями и миротворческими декларациями, однако уже через год–два США выйдут из договора РСМД, и по всей западной границе России будет размещено огромное количество крылатых ракет наземного базирования «Томагавк». Это устаревшие средства доставки, летящие со скоростью пассажирского самолета, однако даже они сократят подлетное время боеголовок к Москве до десятков минут. Учтите еще, что не только мы разрабатываем гиперзвуковую ракету класса «Циркон». При массированном ударе в тысячу ракет с земли, акватории Балтики и с воздуха даже знаменитая система ПРО столицы не справится со своей задачей. Она просто не успеет отработать скоростные воздушные цели в кратчайший срок. И страна потеряет управляющий центр. Добавлю, что развитие ситуации в геополитике обязывает нас предусматривать варианты глобального безъядерного удара, тем более что такие планы действительно существуют, это не скрывается.Итак, на сегодняшний день наша столица находится в западном приграничье возле стран НАТО со всеми вытекающими опасностями. Она очень уязвима, и это ненормально.Именно в Москве идет беспрерывная стройка, достигшая стадии, когда строительный комплекс начинает бесконтрольно самовоспроизводиться. Поясню: чем больше строек и строительных компаний, а соответственно и денег, крутящихся в этой отрасли, тем сильнее строительное лобби требует все новых и новых фронтов работ. Когда выяснилось, что в Старой Москве строить уже негде, было принято понятное тактически, но губительное стратегически решение прирезать к столице большущий сектор Подмосковья.Стройки, естественно, требуют рабочей силы, труд которой в столице хорошо оплачивается. Поэтому нет ничего удивительного, что именно Москву постепенно заполняют мигранты из ближнего зарубежья, в том числе нелегальные. А куда же им еще ехать?Для того чтобы переломить ситуацию, Москве придется отказаться от любого жилищного строительства, что невозможно сделать в рамках существующей парадигмы развития страны. Вывод: мигрантов в столице будет все больше и больше, а Новую Москву постепенно будут заселять миллионы приезжих. Возникновение гетто, а то и целых национальных округов гарантировано. Как же остановить стройку и где же тогда строить, куда направить силы и средства? Акцентирую: направить не в приказном сталинском порядке, а волей самих владельцев и акционеров?Есть еще один большой поток мигрантов — внутренний, эта проблема хорошо знакома нам, норильчанам, как и всем жителям Сибири и Дальнего Востока вообще. Что происходит? К вашему сведению, даже в самом удаленном поселении на затерянных в тайге притоках Енисея на заборе или стене здания вы обязательно увидите объявление от имени какого–нибудь СМУ, предлагающего при помощи материнского капитала ввязаться в такие соблазнительные ипотеки Москвы и Подмосковья... То есть со всей страны людей активно переманивают в столицы, находящиеся на западных рубежах. И люди уезжают, со слезами на глазах обещая оставшейся родне навещать, чтобы не вернуться уже никогда — слишком далеко ехать придется, нереально.Россия стекается на запад, страна быстро пустеет. Этот процесс необратим. Почему? Потому что нам нечем привлечь людей в центр Сибири; комсомольские призывы не объявишь, а государство уже не определяет единолично размер длинного рубля — гарантированно высокие зарплаты дальних провинций остались в прошлом. Как распределить миграционные потоки более рационально, однако без создания гулагов, а лишь самой волей жителей и инвесторов, рыночно и прагматично?Этим летом моя семья так и не смогла попасть из Красноярска в Казань. На поезде очень дорого и долго, а прямых авиарейсов между российскими городами–миллионниками практически нет. Их и не будет, пока не возникнет прямой либо транзитный пассажиропоток, достаточный для организации таких рейсов. Поэтому весь транзит идет через столичный авиахаб на западной границе державы. Нам приходится лететь туда, и лишь потом — куда на самом деле надо. Дело дикое, но пока неисправимое.В Москве крутятся колоссальные деньги, которые уже просто не знают, что им делать и в какой проект влезть. Шумная история со строительством скоростной платной автомагистрали Москва — Питер с памятным скандалом вокруг Химкинского леса увенчалась созданием роскошной, но пустой пока асфальтовой полосы. Программа реновации старого жилья буквально заставила рынок строящегося жилья застыть в полной растерянности: куда двигаться? Бесконечные проекты улучшения и повышения качества городской среды не спасают: комплексу нужны совсем иные объемы, помните, что я говорил о самовоспроизводстве?Деньги идут туда, где созданы лучшие условия, — они в столицах. Перенесешь столицу — перенаправишь огромные финансовые потоки, возникнут новые дороги, мосты и прочие объекты инфраструктуры. Детали мы сейчас рассматривать не будем, их слишком много для одной статьи. Но нам нельзя больше примиряться с феноменом единственного супермагнита. Магнитов должно быть несколько, что и единственно обеспечит быстрое и в то же время более равномерное развитие инфраструктуры.В нашем обществе есть достаточно много чистых западников, все еще наивно радеющих за ориентацию исключительно в сторону заката. Однако их мнения, как и устремления самого запада, уже несущественны, потому что экономический и политический центры мира быстро смещаются на восток. России как безупречно евразийской стране опять придется равноправно работать на обе стороны. При такой стратегии разумно иметь столицу там, где она и должна находиться, — в центре территории... Лететь либо ехать самим и звать гостей, отправлять и доставлять грузы станет одинаково удобно в любом направлении, не страдая от чрезвычайно запутанной логистики и чрезмерной разницы в часовых поясах. Транзитный центр сместится вполне логично. Более продуктивной станет работа министерств и ведомств, особенно тех, что занимаются всеми видами транспорта, экономическим развитием, сырьевыми и природными ресурсами, природоохраной. Нужно быть ближе к месту действия, быстрее решать возникающие у населения и деловых сообществ вопросы. И так везде — от промышленности до науки. Согласитесь, как–то странно видеть Центр управления полетами на крайнем западе страны, а перспективный головной космодром — на крайнем востоке.Возрастет контроль за исполнительской дисциплиной и информированность чиновников высокого порядка. Они неплохо представляют себе положение дел в Московской области и, например, в Твери уже просто потому, что обыденно ездят туда на отдых, когда можно легко проверить попутно вспомнившийся сигнал. Отправка же контролера с полномочиями плечом в восемь часовых поясов и надолго у нас справедливо приравнивается к ссылке... Порой и не заставишь никого. Институт постоянных смотрящих себя не оправдывает, они порой попадают под влияние местных финансово–промышленных группировок. То есть чем ближе будет центр к провинциям, тем меньше будет бесконтрольного самодурства, меньше чудовищно наглых преступлений.И напоследок — чуть конкретней. Все чаще в качестве возможного варианта размещения новой столицы станет упоминаться Красноярск – город, стоящий на енисейском меридиане, где в районе озера Виви находится географический центр РФ, а в Туве — центр всей Азии. Екатеринбург — решение половинчатое, работать оттуда с Китаем и Японией немногим легче, чем из Москвы, а национальную столицу, такую, как Казань, главным городом всей страны не назначишь.Пора уже наконец–то оставить измученную нагрузкой Москву в покое, она настолько самодостаточна, что лишь облегченно вздохнет, освободившись от такого ярма, и начнет развиваться не количественно, а качественно, сбалансированно. Нам же остается следить, спорить, высказываться и размышлять: не стоит ли своевременно прикупить квартиру в краевом центре?

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