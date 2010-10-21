[Индекс номера 150 (15.09.2017)]



Газета для детей, а также их родителей

Забавная полянка

Сентябрь уж на дворе. В наших краях стоит, пусть и дождливая, но очень симпатичная разноцветная осень. Одни норильчане с удовольствием ходят в живописную тундру, запасаются на долгую зиму грибами да ягодами. Другие после сезона отпусков с радостью осваивают в свободное время городские просторы, добираясь даже до столицы Таймыра — Дудинки, которая в эти выходные весело и разнообразно отметит свой 350–й день рождения. Кипит творческая жизнь в наших детских садах, школах, в библиотеках. Многие занятия и встречи как раз посвящены чудесной осенней поре. Желаю всем новых интересных событий, о которых мы с удовольствием расскажем на нашей «Полянке». Спасибо всем корреспондентам, кто уже поделился с нами своими новостями! Ваша Заполярочка

Люблю Дудинку! Настя Маслова «Здравствуй, дорогая Заполярочка! Передай пожалуйста мои поздравления с юбилеем удивительному городу Дудинке. Это наша соседка — столица Таймыра, всего–то в 80 километрах от Норильска. Мы с родителями любим ездить туда на машине и всегда делаем какие–то открытия. Я полюбила Дудинку зимнюю — за уютные заснеженные улочки, за северное сияние, которое впервые увидела именно там. А летнюю Дудинку люблю еще больше: за ее краны–жирафы, что важно трудятся в порту. За Енисей, который так широк, что другого берега не видно. За чудесный запах ягод и листвы в августе. Поздравляю тебя, дорогая Дудиночка, с юбилеем! Оставайся такой же красивой, доброй и приветливой». Настя Маслова, 11 лет, гимназия № 1

В гостях у Мультяшки В Весеннем фойе любимого норильчанами кинотеатра «Родина» открыли детскую игровую комнату. В уютной обстановке детишки вместе со взрослыми совершенно бесплатно могут с пользой провести время: построить настоящий замок из мягких кубиков, собрать трансформер из большого конструктора или заняться развивающими играми. В ближайшее время в детской комнате сделают новое напольное покрытие. Время работы игровой комнаты: по будням с 12.00 до 20.00, по выходным дням с 10.00 до 20.00. А с 17 сентября в кинотеатре возобновят проведение игровых программ. Каждое воскресенье, в 12.00, вместе с затейницей Мультяшкой можно будет совершить увлекательное путешествие на чудесную цирковую полянку, где всех ждут веселые затеи, игры и зажигательные танцы. Новая игровая программа приурочена к старту нового, 58–го выпуска киножурнала «МУЛЬТ в кино»! Не забывайте, по старой традиции каждое воскресенье в «Родине» в 12.45 — встреча с полюбившимися мультгероями: Фиксиками, Аркадием Паровозовым, Мишками–мимимишками и другими.

Не унываем! Говорят, что осень — унылая пора... Но не для детей из детского сада № 1 «Северок». Для ребятишек и их родителей осенние деньки — это отличный повод проявить свое творчество и фантазию. Собранные в тундре шишки они превратили в милых ежат, привезенные с материка желуди — в веселых человечков. И даже резиновые сапожки по заданию Кота в сапогах стали волшебными домиками. Каждый, кто приходил в садик, мог полюбоваться поделками на большой семейной выставке и отметить лучшую из работ, каждая из которых была обозначена своим номером. Имена авторов до поры держали в тайне, а вчера подвели итоги. Победила работа «В гостях у тролля» Романа Дорохина и мамы Елены Викторовны Нагорной (группа «Ромашка»). Второе место – «Пес Барбос» Олеси Бондарь и мамы Лилии Владимировны (группа «Жарки»). Третье место – «Дом из колосков» Алены Донцовой и мамы Екатерины Ивановны группа («Зайчата»). Поздравляем!

«Клубок» вас научит В детской библиотеке Кайеркана дети не только с увлечением читают, но и учатся рукодельничать. Пять лет назад сотрудница библиотеки Тамара Кашкина предложила организовать здесь кружок под названием «Клубок». Сама она выросла в большой семье, и мама научила ее замечательно рукодельничать. Теперь искусница по воскресеньям с 13 до 15 часов проводит для школьников разнообразные мастер–классы. А недавно в библиотеке устроили праздник — день красивых букетов. Каждый смастерил свою композицию из сухоцветов и природных материалов. А 17 сентября «Клубок» устраивает день открытых дверей. Все желающие могут прийти в библиотеку и сделать под руководством участников клуба закладки для книг в виде симпатичных зверушек. Можно попробовать и веночек сплести, и точечную роспись освоить... Гости увидят и вернисаж детских работ «Чудо–штучки — чудо–ручки», и выставку книг по рукоделию.

Спасеныш В этом году я впервые побывал с папой в Москве на Поклонной горе. Там я увидел каркающих над деревом ворон и убегающую от них белку. Грозные птицы били лапами по ветке. И тут к нашим ногам упал бельчонок. Он был сильно испуган, весь дрожал и не мог двигаться, он даже не пищал. Мы поместили найденыша в пакет, который попросили в кафе, и оставили у дерева в надежде, что объявится его мама. Вечерело, становилось холодно... Нас тревожила судьба зверька, поэтому мы не могли остаться безучастными. Подыскивая приют для бельчонка, мы обзвонили несколько ветлечебниц. Принять его согласились в Московском зоопарке. И мы передали бельчонка в надежные руки профессионалов. Эту трогательную историю я не забуду никогда. Арсений Болотов, 13 лет

На «Забавной полянке» вместе с девочкой Заполярочкой побывала Ирина Даниленко

рассказы, рисунки, на электронный адрес: danilenko@gazetazp.ru или на адрес редакции: 663300, г. Норильск, а/я 1299. Ребята! Присылайте свои письма,рассказы, рисунки, на электронный адрес:или на адрес редакции:663300, г. Норильск, а/я 1299. www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда «Здравствуй, дорогая Заполярочка!Передай пожалуйста мои поздравления с юбилеем удивительному городу Дудинке. Это наша соседка — столица Таймыра, всего–то в 80 километрах от Норильска. Мы с родителями любим ездить туда на машине и всегда делаем какие–то открытия. Я полюбила Дудинку зимнюю — за уютные заснеженные улочки, за северное сияние, которое впервые увидела именно там. А летнюю Дудинку люблю еще больше: за ее краны–жирафы, что важно трудятся в порту. За Енисей, который так широк, что другого берега не видно. За чудесный запах ягод и листвы в августе.Поздравляю тебя, дорогая Дудиночка, с юбилеем! Оставайся такой же красивой, доброй и приветливой».В уютной обстановке детишки вместе со взрослыми совершенно бесплатно могут с пользой провести время: построить настоящий замок из мягких кубиков, собрать трансформер из большого конструктора или заняться развивающими играми. В ближайшее время в детской комнате сделают новое напольное покрытие.Время работы игровой комнаты: по будням с 12.00 до 20.00, по выходным дням с 10.00 до 20.00.А с 17 сентября в кинотеатре возобновят проведение игровых программ. Каждое воскресенье, в 12.00, вместе с затейницей Мультяшкой можно будет совершить увлекательное путешествие на чудесную цирковую полянку, где всех ждут веселые затеи, игры и зажигательные танцы.Новая игровая программа приурочена к старту нового,58–го выпуска киножурнала «МУЛЬТ в кино»! Не забывайте, по старой традиции каждое воскресенье в «Родине» в 12.45 — встреча с полюбившимися мультгероями: Фиксиками, Аркадием Паровозовым, Мишками–мимимишками и другими.Для ребятишек и их родителей осенние деньки — это отличный повод проявить свое творчество и фантазию. Собранные в тундре шишки они превратили в милых ежат, привезенные с материка желуди — в веселых человечков. И даже резиновые сапожки по заданию Кота в сапогах стали волшебными домиками. Каждый, кто приходил в садик, мог полюбоваться поделками на большой семейной выставке и отметить лучшую из работ, каждая из которых была обозначена своим номером. Имена авторов до поры держали в тайне, а вчера подвели итоги. Победила работа «В гостях у тролля» Романа Дорохина и мамы Елены Викторовны Нагорной (группа «Ромашка»). Второе место – «Пес Барбос» Олеси Бондарь и мамы Лилии Владимировны (группа «Жарки»). Третье место – «Дом из колосков» Алены Донцовой и мамы Екатерины Ивановны группа («Зайчата»). Поздравляем!Пять лет назад сотрудница библиотеки Тамара Кашкина предложила организовать здесь кружок под названием «Клубок». Сама она выросла в большой семье, и мама научила ее замечательно рукодельничать. Теперь искусница по воскресеньям с 13 до 15 часов проводит для школьников разнообразные мастер–классы. А недавно в библиотеке устроили праздник — день красивых букетов. Каждый смастерил свою композицию из сухоцветов и природных материалов. А 17 сентября «Клубок» устраивает день открытых дверей. Все желающие могут прийти в библиотеку и сделать под руководством участников клуба закладки для книг в виде симпатичных зверушек. Можно попробовать и веночек сплести, и точечную роспись освоить... Гости увидят и вернисаж детских работ «Чудо–штучки — чудо–ручки», и выставку книг по рукоделию.В этом году я впервые побывал с папой в Москве на Поклонной горе. Там я увидел каркающих над деревом ворон и убегающую от них белку. Грозные птицы били лапами по ветке. И тут к нашим ногам упал бельчонок. Он был сильно испуган, весь дрожал и не мог двигаться, он даже не пищал. Мы поместили найденыша в пакет, который попросили в кафе, и оставили у дерева в надежде, что объявится его мама. Вечерело, становилось холодно... Нас тревожила судьба зверька, поэтому мы не могли остаться безучастными. Подыскивая приют для бельчонка, мы обзвонили несколько ветлечебниц. Принять его согласились в Московском зоопарке. И мы передали бельчонка в надежные руки профессионалов. Эту трогательную историю я не забуду никогда.

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