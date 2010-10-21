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ДУДИНКА - ВЫСТАВКА РУССКОЕ ЗАСТОЛЬЕ

[Индекс номера 150 (15.09.2017)]

 Газета для детей, а также их родителей 
Забавная полянка

Сентябрь уж на дворе. В наших краях стоит, пусть и дождливая, но очень симпатичная разноцветная осень. Одни норильчане с удовольствием ходят в живописную тундру, запасаются на долгую зиму грибами да ягодами. Другие после сезона отпусков с радостью осваивают в свободное время городские просторы, добираясь даже до столицы Таймыра — Дудинки, которая в эти выходные весело и разнообразно отметит свой 350–й день рождения. Кипит творческая жизнь в наших детских садах, школах, в библиотеках. Многие занятия и встречи как раз посвящены чудесной осенней поре. Желаю всем новых интересных событий, о которых мы с удовольствием расскажем на нашей «Полянке». Спасибо всем корреспондентам, кто уже поделился с нами своими новостями! Ваша Заполярочка
Люблю Дудинку!
Настя Маслова
«Здравствуй, дорогая Заполярочка!
Передай пожалуйста мои поздравления с юбилеем удивительному городу Дудинке. Это наша соседка — столица Таймыра, всего–то в 80 километрах от Норильска. Мы с родителями любим ездить туда на машине и всегда делаем какие–то открытия. Я полюбила Дудинку зимнюю — за уютные заснеженные улочки, за северное сияние, которое впервые увидела именно там. А летнюю Дудинку люблю еще больше: за ее краны–жирафы, что важно трудятся в порту. За Енисей, который так широк, что другого берега не видно. За чудесный запах ягод и листвы в августе.
Поздравляю тебя, дорогая Дудиночка, с юбилеем! Оставайся такой же красивой, доброй и приветливой».
Настя Маслова, 11 лет, гимназия № 1

В гостях у Мультяшки
В Весеннем фойе любимого норильчанами кинотеатра «Родина» открыли детскую игровую комнату.
В уютной обстановке детишки вместе со взрослыми совершенно бесплатно могут с пользой провести время: построить настоящий замок из мягких кубиков, собрать трансформер из большого конструктора или заняться развивающими играми. В ближайшее время в детской комнате сделают новое напольное покрытие.
Время работы игровой комнаты: по будням с 12.00 до 20.00, по выходным дням с 10.00 до 20.00.
А с 17 сентября в кинотеатре возобновят проведение игровых программ. Каждое воскресенье, в 12.00, вместе с затейницей Мультяшкой можно будет совершить увлекательное путешествие на чудесную цирковую полянку, где всех ждут веселые затеи, игры и зажигательные танцы.
Новая игровая программа приурочена к старту нового,
58–го выпуска киножурнала «МУЛЬТ в кино»! Не забывайте, по старой традиции каждое воскресенье в «Родине» в 12.45 — встреча с полюбившимися мультгероями: Фиксиками, Аркадием Паровозовым, Мишками–мимимишками и другими.

Не унываем!
Говорят, что осень — унылая пора... Но не для детей из детского сада № 1 «Северок».
Для ребятишек и их родителей осенние деньки — это отличный повод проявить свое творчество и фантазию. Собранные в тундре шишки они превратили в милых ежат, привезенные с материка желуди — в веселых человечков. И даже резиновые сапожки по заданию Кота в сапогах стали волшебными домиками. Каждый, кто приходил в садик, мог полюбоваться поделками на большой семейной выставке и отметить лучшую из работ, каждая из которых была обозначена своим номером. Имена авторов до поры держали в тайне, а вчера подвели итоги. Победила работа «В гостях у тролля» Романа Дорохина и мамы Елены Викторовны Нагорной (группа «Ромашка»). Второе место – «Пес Барбос» Олеси Бондарь и мамы Лилии Владимировны (группа «Жарки»). Третье место – «Дом из колосков» Алены Донцовой и мамы Екатерины Ивановны группа («Зайчата»). Поздравляем!

«Клубок» вас научит
В детской библиотеке Кайеркана дети не только с увлечением читают, но и учатся рукодельничать.
Пять лет назад сотрудница библиотеки Тамара Кашкина предложила организовать здесь кружок под названием «Клубок». Сама она выросла в большой семье, и мама научила ее замечательно рукодельничать. Теперь искусница по воскресеньям с 13 до 15 часов проводит для школьников разнообразные мастер–классы. А недавно в библиотеке устроили праздник — день красивых букетов. Каждый смастерил свою композицию из сухоцветов и природных материалов. А 17 сентября «Клубок» устраивает день открытых дверей. Все желающие могут прийти в библиотеку и сделать под руководством участников клуба закладки для книг в виде симпатичных зверушек. Можно попробовать и веночек сплести, и точечную роспись освоить... Гости увидят и вернисаж детских работ «Чудо–штучки — чудо–ручки», и выставку книг по рукоделию.

Спасеныш
В этом году я впервые побывал с папой в Москве на Поклонной горе. Там я увидел каркающих над деревом ворон и убегающую от них белку. Грозные птицы били лапами по ветке. И тут к нашим ногам упал бельчонок. Он был сильно испуган, весь дрожал и не мог двигаться, он даже не пищал. Мы поместили найденыша в пакет, который попросили в кафе, и оставили у дерева в надежде, что объявится его мама. Вечерело, становилось холодно... Нас тревожила судьба зверька, поэтому мы не могли остаться безучастными. Подыскивая приют для бельчонка, мы обзвонили несколько ветлечебниц. Принять его согласились в Московском зоопарке. И мы передали бельчонка в надежные руки профессионалов. Эту трогательную историю я не забуду никогда.
Арсений Болотов, 13 лет

На «Забавной полянке» вместе с девочкой Заполярочкой побывала Ирина Даниленко

Ребята! Присылайте свои письма,
рассказы, рисунки, на электронный адрес:
danilenko@gazetazp.ru
или на адрес редакции:
663300, г. Норильск, а/я 1299.
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда

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Статьи текущего номера:
 
«Норильский никель» объявил о новом старте конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей».

Городские подробности 
После ежегодной промывки систем ТВС и запуска отопления жителей Кайеркана ждал приятный сюрприз: горячая вода в квартиры, вопреки ожиданиям, поступает вполне приемлемого качества. Прозрачная, без запаха, без осадка. С чем это связано — мы спросили у главного энергетика города, специалистов УК «Город» и АО «НТЭК».

«ЗП»–КОНСУЛЬТАНТ 
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В начале нового учебного года многие родители задаются вопросом «Чем занять ребенка в свободное время?». Сегодня «Заполярка» расскажет, какие спортивные секции есть в нашем городе и какие виды спорта пользуются у юных норильчан особой популярностью.

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В Дудинке начались торжества в честь 350–й годовщины города. В Таймырском музее открылась фотовыставка «Российское застолье». По замыслам организаторов, эта экспозиция должна показать не только то, как отмечались праздники на Руси, но и то, каких обычаев придерживались наши предки, встречаясь за общим столом. Это и срез истории, поданный через документальное свидетельствование, и попытка привить современникам богатые культурные традиции застолья, говорят устроители выставки.

Мысли вслух 
В прошлом месяце мы с вами, даже если кто–то и не уделил этому должного внимания, стали свидетелями запуска проекта огромной государственной важности. Впервые на общественное обсуждение был вынесен вопрос о переносе столицы страны. Он, конечно, был на слуху и раньше, но больше в виде казуса. В этот же раз социальные сети взялись за дело всерьез. Ясно, что в следующем году тема будет подниматься снова и снова, постепенно обрастая вескими доводами и цифрами первичных расчетов.

Газета для детей, а также их родителей 
Сентябрь уж на дворе. В наших краях стоит, пусть и дождливая, но очень симпатичная разноцветная осень. Одни норильчане с удовольствием ходят в живописную тундру, запасаются на долгую зиму грибами да ягодами. Другие после сезона отпусков с радостью осваивают в свободное время городские просторы, добираясь даже до столицы Таймыра — Дудинки, которая в эти выходные весело и разнообразно отметит свой 350–й день рождения. Кипит творческая жизнь в наших детских садах, школах, в библиотеках. Многие занятия и встречи как раз посвящены чудесной осенней поре. Желаю всем новых интересных событий, о которых мы с удовольствием расскажем на нашей «Полянке». Спасибо всем корреспондентам, кто уже поделился с нами своими новостями! Ваша Заполярочка

Новости:
 15 сентября 2017 
16:33 В рамках 80-летия Таймырского краеведческого музея и 350-летия Дудинки состоялось открытие проекта «И свет звезды далекой им освещает путь…»
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15:48 Cегодня в норильском театре – прогон новой постановки Анны Бабановой "Норильские анекдоты"
14:56 Камень с «Норильской Голгофы» станет частью «Стены скорби».
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10:13 Сегодня в Дудинке откроют площадь Портовиков.
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