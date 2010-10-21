[Индекс номера 151 (19.09.2017)]



Мягкая посадка

В аэропорту «Норильск» после трехмесячного перерыва вновь приземлились «Боинги». Завершился второй этап реконструкции аэропортового комплекса и объектов аэродромной инфраструктуры. С 18 сентября аэропорт вернулся к привычному расписанию полетов.

Первыми качество отремонтированной полосы оценили экипаж и пассажиры 105–го рейса авиакомпании NordStar. Самолет, следовавший рейсом из Москвы, коснулся земли в 06.05. Пилот Вадим Гущин сказал, что посадка, пришедшаяся на свежеуложенный отрезок полосы, была настолько мягкой, что большинство пассажиров даже не проснулись. Напомним, что вплоть до лета 2018 года в работе будет задействована вся длина ВПП — как отремонтированный за два года участок протяженностью 1740 метров, так и оставшиеся 1080 метров. Вадим Гущин отметил, что стык между двумя частями полосы почти не различим — сажая самолет, он увидел, что переход сделан очень плавным: в прошлом году граница была более заметной. Диспетчер Светлана Грубляускас говорит, что все службы аэропорта к увеличению пассажиропотока готовы — притом что один «Боинг» вмещает столько же пассажиров, сколько и три АТР. Руководитель проекта реконструкции взлетно–посадочной полосы аэропорта «Норильск» Сергей Старостин рассказал, что специалисты Ростехнадзора проверили качество выполненных работ еще в конце августа, и по итогам аэродрому было выдано заключение о соответствии. Кроме того, от Росавиации наш аэропорт получил сертификат, разрешающий эксплуатацию полосы. Согласно условиям госконтракта, гарантия на полосу — пять лет, однако, как подчеркнул Старостин, опираясь на предыдущий опыт, ремонт здесь не потребуется еще лет десять. – Полетели! Работы по реконструкции проводились в соответствии с графиком и завершились на три дня раньше, чем планировалось. Первый рейс прибыл в город согласно ранее составленному расписанию — 18 сентября. Добавим, что сдача полосы в эксплуатацию не означает, что подрядчик остался без дела до следующего лета — в ремонте нуждаются патрульная дорога и объекты радионавигации. Так что реконструкция аэропорта продолжается и не прекратится даже зимой.

Надежда Сидор Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Первыми качество отремонтированной полосы оценили экипаж и пассажиры 105–го рейса авиакомпании NordStar. Самолет, следовавший рейсом из Москвы, коснулся земли в 06.05.сказал, что посадка, пришедшаяся на свежеуложенный отрезок полосы, была настолько мягкой, что большинство пассажиров даже не проснулись.Напомним, что вплоть до лета 2018 года в работе будет задействована вся длина ВПП — как отремонтированный за два года участок протяженностью 1740 метров, так и оставшиеся 1080 метров. Вадим Гущин отметил, что стык между двумя частями полосы почти не различим — сажая самолет, он увидел, что переход сделан очень плавным: в прошлом году граница была более заметной.говорит, что все службы аэропорта к увеличению пассажиропотока готовы — притом что один «Боинг» вмещает столько же пассажиров, сколько и три АТР.рассказал, что специалисты Ростехнадзора проверили качество выполненных работ еще в конце августа, и по итогам аэродрому было выдано заключение о соответствии. Кроме того, от Росавиации наш аэропорт получил сертификат, разрешающий эксплуатацию полосы. Согласно условиям госконтракта, гарантия на полосу — пять лет, однако, как подчеркнул Старостин, опираясь на предыдущий опыт, ремонт здесь не потребуется еще лет десять.Работы по реконструкции проводились в соответствии с графиком и завершились на три дня раньше, чем планировалось. Первый рейс прибыл в город согласно ранее составленному расписанию — 18 сентября.Добавим, что сдача полосы в эксплуатацию не означает, что подрядчик остался без дела до следующего лета — в ремонте нуждаются патрульная дорога и объекты радионавигации. Так что реконструкция аэропорта продолжается и не прекратится даже зимой.

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