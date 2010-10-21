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ДУДИНКА - ВЫСТАВКА РУССКОЕ ЗАСТОЛЬЕ

[Индекс номера 151 (19.09.2017)]

 Эхо праздника 
Город, порт, судьба

Столица Таймыра в минувшие выходные отметила свое 350–летие. Тысячи горожан приняли участие в праздничных мероприятиях, проходивших три дня на берегу Енисея и других площадках Дудинки.
Местные жители признаются, что такого размаха, с каким отмечали это торжество, они никогда не видели. Дудинчане еще долго будут вспоминать яркую и насыщенную программу и грандиозный салют над рекой, который для них устроили организаторы юбилейного шоу. Поздравить именинницу и ее жителей приехало огромное количество гостей, в том числе из Норильска, Красноярска и Москвы.
Знаковые места
Праздничные мероприятия начались еще в пятницу, 15 сентября, с открытия мемориальных досок почетному жителю Таймыра Лонгину Хану, экс–директору Дудинского порта, и почетному дудинчанину Николаю Одинцову, бывшему руководителю местного лесозавода. Идея установить эти памятные знаки принадлежит ветеранам–портовикам и активистам Дудинки. Кроме того, имя Хана присвоили нижней объездной дороге, ведущей в город.
Накануне юбилея состоялось торжественное открытие обновленной и благоустроенной в летние месяцы площади Портовиков, которая находится на въезде в портовую зону. Главный ее объект — 17–метровый буксир, отработавший во вспомогательном флоте «Норильского никеля» более 45 лет. «Ветерана» разместили в самом центре площади, недалеко от якоря, символа порта. На открытии памятника глава города сказал, что вопреки пожеланиям многих поставить здесь современный корабль было принято решение отдать честь буксиру–работяге — в напоминание о том, что именно трудом дудинчан и работников порта создавался этот город. Перевозкой и установкой судна весом 32,5 тонны занимались службы «Норникеля». В перспективе рядом появится знак первооткрывателям Дудинки.
Сергей Ткаченко, глава Таймыра:
— Стратегия развития региона, плотно связанная с городом–портом, уникальна. У нас реализуется проект компании «Норникель» по переработке газового конденсата, здесь планируется производить порядка 75% объема топлива, который сегодня потребляют Норильск и Таймыр. У города и района в целом большой потенциал по линии недропользования. На Таймыр пришла компания «Лукойл», на арктическом шельфе в Хатангском заливе работает «Роснефть», территорию Диксона развивают предприятия, которые добывают антрацит.
Александр Рюмин, вице–президент компании «Норникель» – директор ЗФ:
— Для «Норникеля» Дудинка — ворота Таймыра: около четырех миллионов тонн груза ежегодно доставляют сюда на кораблях и отправляют отсюда в виде готовой продукции. Комбинату долго работать и долго жить, значит, и Дудинка будет процветать, а Дудинский морской порт — совершенствоваться и развиваться. Впереди у нас большое будущее.
Юрий Захаринский, заместитель председателя правительства Красноярского края, считает, что Дудинка по праву носит звание столицы Таймыра:
— Cтратегически важное место. Здорово, что в юбилей здесь открыли столько новых объектов. У нас в крае мало знают о жизни и быте коренных народов Крайнего Севера, а постоянно действующее этностойбище «Таймыр–моу» — это здорово! Подобный опыт мы постараемся использовать и в Красноярске.
Подарки к юбилею
В субботу, 16 сентября, дудинчанам и гостям города была предложена разнообразная праздничная программа. Началось все с экскурсий на ледокол «Авраамий Завенягин» и выставки автотехники, расположившейся на площадке для отстоя кранов. А еще утром в Свято–Введенской церкви Дудинки прошла торжественная литургия, епископ Норильский и Туруханский Агафангел отслужил особый молебен во здравие жителей города.
Основные мероприятия в честь 350–летия Дудинки и 80–летия Заполярного транспортного филиала «Норникеля», преемника Дудинского морского порта, развернулись на Набережной площади. А открылся праздник коллективным исполнением гимна города — его дружно подхватили тысячи человек, пришедшие на берег Енисея. Здесь была организована большая ярмарка и работал детский городок. А на сцене чествовали семейные династии работников порта и новых почетных граждан Дудинки: Алексея Дьяченко, руководившего городом с 2005 по 2016 год, и Владимира Шмаля, начальника территориального отдела в поселке Потапово администрации Дудинки; поздравляли жителей столицы Таймыра первые лица города, компании и руководители Красноярского края. На ура были приняты концертные номера творческих коллективов Дудинки и Норильска. Понравились всем фестиваль «Дудинский каравай» и фееричный парад молодоженов. На протяжении нескольких часов публику радовали своими выступлениями красноярская группа «Яхонт» и ансамбль из Казани «Волга–Волга». Ну а гвоздем программы стал концерт заслуженного артиста России Сергея Трофимова, а также известной московской группы «Пицца». Ну и надолго, конечно, запомнится участникам торжества финальный аккорд праздника — грандиозный салют из 350 залпов с лазерной подсветкой, подготовленный силами транспортного филиала ЗФ. Казалось, вся 23–тысячная Дудинка пришла посмотреть на это яркое зрелище, ставшее достойным подарком к юбилею любимого города.

Северная Москва
• События, давшие начало Дудинке, произошли в годы царствования Алексея Романова. Об этом свидетельствует дошедший до нас архивный документ «Отписка стрельца Ивашки Сорокина со товарищи о происходящих действиях в Пясиде и о построенном пониже верхния Дудины–реки зимовья мангазейскому воеводе Родиону Павлову, датированный «генваря в 9 день 7175 года», что в современном летоисчислении означает 1667 год.
• В Дудинском зимовье в XVIII веке не раз останавливались участники Великой Северной экспедиции: и Харитон Лаптев, и Семен Челюскин, и Федор Минин. В 1913 году норвежец Фритьоф Нансен назвал Дудинку «северной Москвой», важнейшим торговым центром, откуда направлялись все сообщения и торговля на восток, в тундру до самой Анабары. По этой зимней дороге купцы вели торговлю с местным населением. История Дудинки уникальна, именно потому Таймырский музей с его выставками, объединившими историческое, культурное, этнографическое и промысловое наследие Дудинки, стал в дни юбилейных торжеств самым посещаемым местом.
• Площадь муниципального образования город Дудинка составляет 223 500 кв. км. В его составе город и пять поселков: Волочанка, Левинские Пески, Потапово, Усть–Авам, Хантайское Озеро. По данным на 1 января 2017 года, на территории зарегистрированы 23 086 человек.

Марина Хорошевская
Фото Владимира Макушкина и Дениса Гаськова
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