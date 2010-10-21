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[Индекс номера 151 (19.09.2017)]

 Есть повод! 
Санитарный максимум

15 сентября исполнилось 95 лет санитарно–эпидемиологической службе России. В Норильске сан-эпидстанция как самостоятельное учреждение работает с сентября 1941 года. Сегодня за санитарно–эпидемиологической обстановкой в городе следят две организации: Роспотребнадзор и Норильский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае». О деятельности центра мы сегодня подробно и расскажем.
В одной связке
— Условно можно сказать, что Роспотребнадзор — голова, а мы — руки, — поясняет заместитель главного врача центра Семен Коповский. — Основная наша функция — проведение исследований по поручению этого надзорного органа.
Например, в Роспотребнадзор поступает жалоба от жильца одного из домов на шум из магазина, находящегося под его квартирой. И центр получает распоряжение о проведении внеплановой проверки. Специалисты делают по указанному адресу все необходимые замеры, и затем на основании этих исследований Роспотребнадзор выносит решение.
Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии могут обследовать любые помещения (в детских садах, поликлиниках, больницах, магазинах, на предприятиях и т. д.) не только по поручению Роспотребнадзора, но и по заявкам организаций (на договорной основе). Это могут быть замеры температуры, уровня освещенности, влажности, шума, вибрации, движения воздуха, пульсации, лабораторные исследования воды, воздуха, почвы и пищи.
Специалисты центра также проверяют уровень радиационного фона в помещениях. Например, минимум раз в год руководство всех поликлиник и больниц, где есть рентген–установки, обращается в центр, чтобы в их учреждениях провели такие замеры. А раз в три года плановую проверку, опять же с помощью сотрудников центра, осуществляет и Роспотребнадзор.
Санитарно–гигиеническая лаборатория исследует воздух, воду, почву на содержание вредных химических примесей. Измеряет температуру, уровень освещенности, шума, вибрации, ионизирующего излучения и др. (более 350 показателей). Руководит лабораторией Наталья Перепелица.
Промышленные предприятия частенько заказывают в центре проверку дефектоскопа — аппарата, выявляющего дефекты сварочных швов. Измерять ионизирующее излучение, исходящее от этого прибора, необходимо регулярно.
Всего в службе трудятся 72 человека. Это врачи по общей гигиене, эпидемиологи, бактериологи, лаборанты, фельдшеры и санитарки. В группе приемки проб работают технологи. Текучки кадров нет. Правда, ощущается нехватка молодых врачей — например, бактериологов, врачей по общей гигиене. Среднего и младшего же персонала хватает.
Состоит филиал из структурных подразделений — это управленческий отдел, санитарно–гигиеническая лаборатория, которая проводит исследования физических и химических факторов, лаборатория микробиологических исследований, два инспектирующих отдела — экспертиз и оценок и эпидемиологический, отдел приемки проб.
Эпидемиологический отдел и отдел экспертиз выдают экспертные заключения для получения лицензии, занимаются гигиеническим воспитанием работников образования, медицины, сферы обслуживания и т. д. — в общем, тех, кто работает с людьми и продуктами. Здесь также можно получить консультационные услуги по санитарному законодательству.
Центр отслеживает состояние окружающей среды на Таймыре, чтобы избежать массовых инфекционных и не инфекционных (химической этиологии) заболеваний среди населения. Также врачи центра контролируют наличие возбудителей в биоматериале от человека вируса гриппа, энтеровируса и других.
За достоверность ручаемся
— Наша организация — единственная в Норильске, которая на законных основаниях выдает личные медицинские книжки медикам, работникам торговли, общественного питания, коммунальной сферы, сотрудникам детских садов, школ, досуговых учреждений и всем тем, кому они по закону необходимы, — отмечает заведующая отделом экспертиз и оценок, врач по общей гигиене Елена Кладницкая.
И добавляет, что исследования в рамках обязательного медосмотра можно пройти во многих медицинских центрах, имеющих лицензию, в том числе и частных. Но только здесь — самый большой в Норильске, равный по материально–техническому оснащению красноярскому, аккредитованный центр исследований образцов проб биоматериала человека.
— Центр гигиены и эпидемиологии — учреждение государственное, — подчеркивает Елена Васильевна, — и несет ответственность за достоверность всех обследований. А вот кто и как, по каким методикам исследует пробы в частных медцентрах, непонятно.
Оформляя медкнижки, Кладницкая столкнулась с тем, что некоторые медицинские учреждения не обеспечивают полный медицинский осмотр. Ведь по закону мало быть обследованным, нужно еще пройти санитарный минимум (обучение) и получить аттестацию. Работая с продуктами, детьми и так далее, нужно знать, как не допустить возникновения вспышки. И такие занятия для различных категорий работников регулярно проводятся в Центре гигиены и эпидемиологии по расписанию.
— Заключительным этапом медосмотра является прием у терапевта. А я уже ставлю допуск в части гигиены, обучая специалиста санитарным правилам и режимным особенностям объекта, на котором он работает, — поясняет Кладницкая. — Получив книжку в руки, я проверяю полноту пройденного медосмотра и тестирую человека, чтобы определить уровень полученных им знаний. Если все в порядке, вклеиваю голограмму. Бывает, правда, что необходимые анализы имеются не все. Порой сталкиваюсь с тем, что в санитарной книжке нет результатов анализов на стафилококк, сальмонеллез, тиф паратиф... И меня смущает достоверность такого мед-осмотра. А если человек, пусть он и не болеет, но является носителем стафилококка и, не сдав нужный анализ, получит разрешение врача на работу в общепите, представляете, что произойдет?..
Елена Кладницкая привела конкретный пример: на днях в Норильске инфекционистом был подписан допуск к работе женщине, у которой обнаружили гельминтов. Ей противопоказано лечение, потому что она беременна, но при этом доктор разрешил ей работать с продуктами.
— Я когда прочитала заключение врача «Годна к профессии повар. Диагноз: гельминтизация. Показано лечение после родоразрешения» — глазам своим не поверила, — призналась Елена Васильевна. — Как она, будучи зараженной паразитами, может кормить людей, если в 302–м приказе четко прописано, что такие больные к подобной работе не допускаются?!
Или недавно в одной из крупных норильских торговых сетей был выявлен продавец с открытой формой туберкулеза. Кто не досмотрел и как вообще человек смог устроиться в продуктовый магазин с таким–то диагнозом?
Лаборатория микробиологических исследований проводит широкий спектр исследований воды, почвы, воздуха, пищевой продукции и биологического материала от человека на микробиологические, инфекционные и паразитологические показатели (более 200).
Лаборатория оснащена самым современным оборудованием, и в этом плане она считается одной из лучших в Красноярском крае. К слову, она занимает два этажа и 40 помещений. Заведующая — Илона Ковтун.
Быть начеку
Центр гигиены и эпидемиологии предлагает норильчанам, которые пользуются услугами салонов красоты, поинтересоваться у мастеров, проводят ли они производственный контроль качества стерильности инструментов, который предусматривает определение эффективности и параметров стерилизации.
Кстати, контроль этот могут осуществлять только сотрудники центра. Но ни один норильский салон туда с просьбой о подобной проверке не обращался. А ведь если делать маникюр и педикюр плохо обработанными инструментами, то велика вероятность заражения клиента, например, гепатитом, ВИЧ и другими инфекциями.
— Установить источник заражения этой тяжелой инфекцией очень сложно, — объясняет Кладницкая. — Допустим, женщина заболела гепатитом, при этом она не контактировала с такими больными, ей не переливали кровь, не было операций, но она делала маникюр–педикюр в разных салонах... Да, там могут быть и автоклав, и сухожаровой шкаф, но когда они последний раз поверялись специалистами? Точно ли выдерживается необходимая для качественной стерилизации температура?..
Также Кладницкая заметила, что в Норильске множество стоматологических кабинетов, но производственный контроль проводят в обязательном порядке лишь бюджетные поликлиники и единицы частных.
— Мало получить лицензию и санэпидзаключение, важно еще и контролировать свои автоклавы, в которых инструменты стерилизуются, — уверена Елена Васильевна. — Те фирмы, которые обращаются к нам за помощью, получают протокол исследований и размещают его на доске информации для потребителей, демонстрируя соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. И в таких клиниках лечить зубы можно. А в других — страшно.
Елена Васильевна подняла также проблему, на ее взгляд, актуальную для горожан, — это сдача анализов в частных медицинских центрах. Дело в том, что там производят только забор анализов, но исследовать их на месте они не могут из–за отсутствия лабораторной базы. Получается, фирма работает как посредник: взяв биоматериал, отправляет его в другую аккредитованную организацию, и нередко именно в Центр гигиены и эпидемиологии.
— Так зачем переплачивать за посреднические услуги, если можно сдать анализы на любые вирусы, инфекции и бактерии сразу в нашем центре, — удивляется Кладницкая.
Также она отметила, что в центр для исследований приносят пробы из многих медицинских учреждений города — из детской больницы, инфекционной, городской – и даже из Дудинки привозят.
Есть на территории несколько частных клиник, которые биологический материал отправляют на исследование в Красноярск или Москву. И Кладницкую этот факт настораживает, ведь отправляют они его не сразу, а по мере накопления. И промедление в итоге может сказаться на результатах анализов.
Кстати, в центр из всех медучреждений города поступают сигналы о предполагаемых инфекционных заболеваниях. Они даже могут в итоге и не подтвердиться, но если обнаруживаются такие симптомы, как рвота, диарея, высокая температура, то специалистам центра надо быть начеку, чтобы принять меры в случае инфекции, ведь заболевший может контактировать с большим количеством людей и стать источником заражения целого коллектива.
— Проблема в том, — сетует Елена Кладницкая, — что люди часто скрывают опасные симптомы, не обращаются к врачу, боясь попасть в инфекционную больницу. Надо не госпитализации бояться, а самой болезни и ее последствий, в том числе и для окружающих.
***
В День государственной санитарно-эпидемиологической службы, 15 сентября, сотрудников Центра гигиены и эпидемиологии за добросовестный труд поблагодарила заместитель руководителя администрации города Норильска по социальной политике Наталья Коростелева. Благодарственные письма главы города были вручены одиннадцати врачам и фельдшерам.

Внимание!
Консультационный пункт по вопросам защиты прав потребителей филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Норильске проводит бесплатное консультирование по всем вопросам, связанным с приобретением некачественных товаров или оказанием некачественной услуги, а также по другим вопросам в сфере защиты прав потребителей.
Прием проводится по четвергам с 13.00 до 16.00 в кабинете 310 (ул. Комсомольская, 31).
Также можно обратиться по электронной почте norilsk_KP_fguz@24.rospotrebnadzor.ru.
Телефон 46–77–06.

Надежда Сидор
Фото Владимира Макушкина
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