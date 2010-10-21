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ДУДИНКА - ВЫСТАВКА РУССКОЕ ЗАСТОЛЬЕ

[Индекс номера 151 (19.09.2017)]

 Парк культуры 
В Дудинке открыли свою «Ойкумену»

В Таймырском доме народного творчества в честь 350–летия заполярной столицы открыли этностойбище «Таймырская Ойкумена».
Праздничный огонь
Это была давняя мечта ТДНТ — Главного чума Таймыра, который находится в центре города — на улице Ленина, 21. За несколько месяцев до празднования юбилея Дудинки стало известно, что «Норникель» поможет решить вопрос по устройству ограждения стойбища. Теперь заветная площадка с уникальными экспонатами и оборудованием находится под надежной охраной.
Первые гости этностойбища «Таймырская Ойкумена»
Дудинские жители летом с интересом наблюдали, как труженики ТДНТ ударно строили свое стойбище. Умелые мужчины создавали традиционные постройки коренных народов — чумы, земляные жилища–голомо, деревянный лабаз для хранения вещей и продуктов. Они изготовили из дерева и небольшую сцену, установили оригинальные скамейки. Рукодельницы сшили брезентовые покрытия для чумов, которые искусно украсили по всем правилам тундрового быта. Отличный подарок сделала верный друг ТДНТ — замечательный мастер из Красноярска, член Союза художников России Елена Ильянкова. Она окружила стойбище стадом искусно нарисованных оленей.
На открытии этностойбища в минувшую субботу собрались сотни гостей из всех волостей — от представителей краевой и местной власти до норильчан и жителей далеких тундровых поселков. Главный чум назвал свое детище «Таймырская Ойкумена». А «ойкумена» в переводе с греческого — «земля, заселенная людьми». И теперь в ранее почти необитаемом дворе ТДНТ началась интересная тундровая, этническая и творческая жизнь.
С особым энтузиазмом стойбище осваивала детвора — школьники, воспитанники интерната, детсадовцы. Именно ребятишкам — будущему Таймыра — было дано право в праздничный день разжечь священный огонь Ойкумены. Ведь по традиции именно тепло очага дает жизнь новому жилищу. Хозяйки стойбища приготовили для всех и угощения, и национальные игры, занимательные рассказы о жизни тундровиков.
На новоселье, как принято на Руси, первой в дом запускают кошку. Но в ТДНТ решили новую счастливую жизнь в стойбище начать с... собаки. Теперь в «Таймырской Ойкумене» будет жить и учить людей доброму отношению к братьям меньшим чумовой пес Аргиш.
Любовь Попова и пес Аргиш
Директор ТДНТ Любовь Попова:
— Наш новый художественно–этнографический комплекс станет местом встречи добрых друзей и проведения фольклорных праздников, площадкой для занятий по культуре народов Таймыра, замечательной экскурсионной базой, зоной кочевой жизни и визитной карточкой столицы Таймыра. Мы рады, что в этот день с нами была и Светлана Александровна Рубашкина, начальник управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля». Благодаря компании, ее финансовой поддержке Главный чум Таймыра смог открыть эту просветительскую, туристическую и обрядовую площадку. А одним из первых поддержал нашу идею об организации в центре города островка жилой тундры глава Таймыра Сергей Ткаченко. В этот праздничный день именно ему мы предоставили право торжественного открытия первой улицы этностойбища.
Интересно, что назвали первую из трех улиц «Ойкумены» — Чумовая, вслед за ней появится Обрядовая — с устройством особых мест для проведения национальных обрядов. А на улице Дружбы народов планируют ставить в дни праздников национальные жилища и других народов, проживающих в столице Таймыра. Уже договорились с местными киргизами об установке юрты.
Интересно, что этностойбище в народе уже окрестили «Летним садом». Возможно, из–за сходства ограждения «Ойкумены» с кованой оградой санкт–петербургского Летнего сада. Но, наверное, точнее назвать этот оазис тундры в центре Дудинки «Этносад»...
Маленькие барганисты
Без сомнения, частыми гостями здесь будут дети тундровиков–кочевников, которые приехали осенью на учебу в дудинский интернат. Эти ребята после привольной жизни на природе с трудом приспосабливаются к городской среде. А здесь, неподалеку от интерната, — родной уголок тундры.
На празднике Таймырский дом народного творчества от души поблагодарил всех причастных к открытию долгожданного этностойбища. Самые искренние слова благодарности его создатели адресовали «Норникелю», администрации Таймырского муниципального района. Сердечно поблагодарили и команду профессиональных строителей во главе с Владимиром Козловым, которые в самые короткие сроки установили ограждение вокруг стойбища.
И не переживайте, если вам не посчастливилось побывать на замечательном празднике. Теперь все, кто приезжает в Дудинку, смогут круглый год наведываться в местную «Ойкумену». А для того чтобы вас встретили в гостеприимных чумах и балках долган, нганасан, ненцев, эвенков и энцев да не только рассказали о национальных традициях и обрядах, но еще и приготовили к вашему приезду национальное угощение, стоит заранее договориться об этом, созвонившись с Главным чумом. И пусть не зарастет сюда народная тропа!
Тот самый лабаз
* * *
Среди многочисленных подарков Дудинке к юбилею стало и открытие на следующей день, 17 сентября, этнокультурного парка «Таймыр–моу» рядом с городским Центром народного творчества на улице Щорса, 1. Этнопарк разместился в противоположном от «Ойкумены» краю столицы Таймыра. Многие норильчане специально туда приехали в воскресный день, чтобы посмотреть, чем же завершилась почти четырехлетняя работа по этническому благоустройству территории. И это событие заслуживает отдельного рассказа. Мы обязательно поделимся впечатлениями в следующих номерах.

Ирина Даниленко
Фото Романа Перова и Ивана Желтикова
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