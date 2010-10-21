[Индекс номера 154 (22.09.2017)]



Пост принял!

Вчера вечером в норильском музее в торжественной обстановке состоялась инаугурация Рината Ахметчина, официально вступившего в должность главы города. Поддержать его пришли депутаты горсовета, руководители администрации, заместители по направлениям, руководители бюджетных организаций и почетные гости. Все выразили готовность работать вместе с новым главой Норильска.

Ринат Вячеславович Ахметчин — норильчанин со стажем. Девятнадцатилетним парнем он начинал свою деятельность, что называется, «с земли», дежурным слесарем IV разряда по ремонту оборудования участка самоходного оборудования норильского шахтопроходческого треста. Дальнейший трудовой маршрут обычен и даже типичен для настоящего производственника. Это полный набор последовательно пройденных ступеней, на каждой из которых человек приобретает умения и организационный опыт, необходимый будущему руководителю среднего и высшего звена. Ринат Ахметчин работал проходчиком, затем электрослесарем, затем мастером и механиком подземного участка. Имеет два высших образования — окончил Пермский политехнический институт и Санкт–Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения по специальности «юриспруденция». Количество, как известно, всегда переходит в качество: годы работы принесли успехи в должности начальника подземного участка, заместителя начальника отдела по работе с персоналом, заместителя директора рудника «Таймырский» по персоналу. Профессиональный рост и трудолюбие молодого специалиста были замечены, и Ахметчину доверили пост заместителя руководителя горно–металлургической дирекции Заполярного филиала «Норникеля» по персоналу. Последние одиннадцать лет Ринат Ахметчин руководил дочкой ЗФ — предприятием «Норильский промышленный транспорт», созданным в 2007 году на базе автотранспортных цехов и подразделений Заполярного филиала: горнотранспортного предприятия, норильской железной дороги, производственного объединения обогатительных фабрик, предприятия механизации производства, «Надежды», ЦАТК. Под его руководством было сформировано и набрало силу самое большое транспортное предприятие в Красноярском крае. На сегодняшний день НПТ качественно решает все задачи, которые ставит ему основной заказчик — «Норникель», осуществляя все виды перевозок: стройматериалы, персонал, продукция рудников, товары народного потребления. В штате предприятия состоят почти две тысячи высококлассных квалифицированных специалистов — это слаженный, но оправданно сложный в управлении коллектив. Из этого становится понятно, что руководящей практики и умения принимать сложные управленческие решения у нового мэра предостаточно. Вчера на первой сессии пятого созыва Норильского городского Совета депутатов Ринат Вячеславович Ахметчин, ставший одним из победителей конкурса, где набрал наибольшее число баллов — 87, был утвержден на должность главы города Норильска. Еще один кандидат на столь важный для города пост, Денис Каминский, за представленный им вариант развития города получил 69 баллов. Свой выбор депутаты выразили единогласно открытым голосованием. Первые слова искренней благодарности за оказанное высокое доверие прозвучали от нового главы города здесь же, на сессии, а первые важные обещания прозвучали во время инаугурации. Ринат Ахметчин: — Не стану бросаться высокопарными фразами и в кратчайший срок обещать превратить Норильск в город–сад, но приложу все свои силы и умения для того, чтобы работать в этом направлении. Тем более что благодаря Олегу Курилову я получил коллектив настоящих профессионалов, это очень важно. Команда сформирована, куда и с чем двигаться — понятно, цели и задачи очевидны. Буду работать так же, как и привык, — с полной отдачей и на позитивный результат.

Татьяна Глебова Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда — норильчанин со стажем. Девятнадцатилетним парнем он начинал свою деятельность, что называется, «с земли», дежурным слесарем IV разряда по ремонту оборудования участка самоходного оборудования норильского шахтопроходческого треста. Дальнейший трудовой маршрут обычен и даже типичен для настоящего производственника. Это полный набор последовательно пройденных ступеней, на каждой из которых человек приобретает умения и организационный опыт, необходимый будущему руководителю среднего и высшего звена. Ринат Ахметчин работал проходчиком, затем электрослесарем, затем мастером и механиком подземного участка.Имеет два высших образования — окончил Пермский политехнический институт и Санкт–Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения по специальности «юриспруденция».Количество, как известно, всегда переходит в качество: годы работы принесли успехи в должности начальника подземного участка, заместителя начальника отдела по работе с персоналом, заместителя директора рудника «Таймырский» по персоналу. Профессиональный рост и трудолюбие молодого специалиста были замечены, и Ахметчину доверили пост заместителя руководителя горно–металлургической дирекции Заполярного филиала «Норникеля» по персоналу.Последние одиннадцать лет Ринат Ахметчин руководил дочкой ЗФ — предприятием «Норильский промышленный транспорт», созданным в 2007 году на базе автотранспортных цехов и подразделений Заполярного филиала: горнотранспортного предприятия, норильской железной дороги, производственного объединения обогатительных фабрик, предприятия механизации производства, «Надежды», ЦАТК.Под его руководством было сформировано и набрало силу самое большое транспортное предприятие в Красноярском крае. На сегодняшний день НПТ качественно решает все задачи, которые ставит ему основной заказчик — «Норникель», осуществляя все виды перевозок: стройматериалы, персонал, продукция рудников, товары народного потребления. В штате предприятия состоят почти две тысячи высококлассных квалифицированных специалистов — это слаженный, но оправданно сложный в управлении коллектив. Из этого становится понятно, что руководящей практики и умения принимать сложные управленческие решения у нового мэра предостаточно.Вчера на первой сессии пятого созыва Норильского городского Совета депутатов Ринат Вячеславович Ахметчин, ставший одним из победителей конкурса, где набрал наибольшее число баллов — 87, был утвержден на должность главы города Норильска.Еще один кандидат на столь важный для города пост,, за представленный им вариант развития города получил 69 баллов. Свой выбор депутаты выразили единогласно открытым голосованием.Первые слова искренней благодарности за оказанное высокое доверие прозвучали от нового главы города здесь же, на сессии, а первые важные обещания прозвучали во время инаугурации.— Не стану бросаться высокопарными фразами и в кратчайший срок обещать превратить Норильск в город–сад, но приложу все свои силы и умения для того, чтобы работать в этом направлении. Тем более что благодаря Олегу Курилову я получил коллектив настоящих профессионалов, это очень важно. Команда сформирована, куда и с чем двигаться — понятно, цели и задачи очевидны. Буду работать так же, как и привык, — с полной отдачей и на позитивный результат.

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