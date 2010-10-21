[Индекс номера 154 (22.09.2017)]



Депутатский зал

Полномочные представители

Вчера, 21 сентября, вновь избранные депутаты официально аннулировали кандидатский статус. Решением первой сессии они утвердили полномочия народных избранников, открытым голосованием выбрали главу города, председателя городского Совета и председателей комиссий.

Новый горсовет: впереди активная работа В начале сессии председатель избирательной комиссии Евгений Волик поздравил депутатов и озвучил результаты выборов. Из 127 000 избирателей в голосовании приняли участие чуть более 21 000, явка составила 17%. В итоге замещены все тридцать пять мандатов. Больше всего мест получили представители «Единой России». Именно они получили право большинства при формировании горсовета по партийным спискам. По мажоритарным округам, то есть там, где кандидаты выдвигались и вели предвыборную кампанию самостоятельно, места в зале заседаний получили только единороссы. Общий список депутатов норильского городского Совета V созыва в алфавитном порядке: Андрушко Михаил Михайлович — ЛДПР. Белкин Павел Александрович — ЕР. Бондарь Владимир Витальевич — ЕР. Горбель Константин Иванович — ЕР. Горбунов Александр Анатольевич — ЛДПР. Горбунов Константин Олегович — ЕР. Дубров Дмитрий Владимирович — СР. Енчик Геннадий Геннадьевич — ЕР. Ерохина Эдилия Эдуардовна — ЛДПР. Изосимов Павел Семенович — ЕР. Каминский Денис Сергеевич — ЕР. Карасев Дмитрий Владимирович — ЕР. Кармановская Наталья Владимировна — «Зеленые». Ликинов Юрий Николаевич — ЕР. Липин Сергей Валерьевич — ЕР. Манкевич Алексей Анатольевич — ЛДПР. Матвеев Роман Иванович – «Зеленые». Мороз Владимир Васильевич — ЕР. Непляхович Лариса Анатольевна — СР. Низамеев Ирик Амирович — ЕР. Оробинская Надежда Григорьевна — ЕР. Панченко Сергей Николаевич — ЕР. Пестряков Александр Александрович — ЕР. Пилюгин Олег Юрьевич — ЛДПР. Плотникова Наталья Алмазовна — ЕР. Потеряхин Владимир Викторович — ЕР. Сербин Роман Олегович — ЕР. Скорик Татьяна Васильевна — ЕР. Соломаха Леонид Антонович — СР. Сукач Сергей Егорович — ЕР. Туманова Елена Петровна — ЕР. Фролочкин Владимир Александрович — ЕР. Цюпко Виктор Владимирович — ЕР. Шпетная Нина Михайловна — ЕР. Яшин Николай Николаевич — ЕР. В кулуарах администрации Первые решения депутатов касались структурных и организационных вопросов. Избранники распределились по комиссиям, выбрали председателей. А самое главное — председателя нового городского Совета. Олега Курилова на этом посту сменил Александр Пестряков, которого большинством голосов при одном голосе «против» избрали спикером депутатского корпуса. Его заместителем и одновременно председателем комиссии по бюджету, собственности и предпринимательству стал Виктор Цюпко. Для последнего это избрание не стало новостью, ведь последние несколько лет именно он возглавлял эту комиссию. Голосование за главу Норильска В ходе избрания председателей комиссий по городскому хозяйству, социальной политике, законности и местному самоуправлению впервые прозвучало только имя Дмитрия Карасева, который возглавил комиссию по городскому хозяйству. Социальный блок по–прежнему находится в ведении Владимира Бондаря, комиссию по законности и МСУ возглавил Леонид Соломаха. Таким образом, на освобожденной основе будут работать трое парламентариев: Пестряков, Цюпко и Карасев. Для них оплачиваемая работа в горсовете будет единственной и основной. Сразу же после избрания Александр Пестряков, теперь уже председатель городского Совета, заявил о планах и приоритетах в работе: — Нами собран очень большой пакет наказов, ведь избирательная компания шла интенсивно, а горожане проявляли немалую активность. В этом пакете почти 1200 вопросов. Сейчас они обрабатываются, и с середины октября мы начнем приглашать норильчан для разрешения их проблем, это первостепенная задача. Большинство обращений касаются социального блока и сферы городского хозяйства, их восемьдесят процентов... Хватает и медицинских тем, поэтому в работе будем делать акцент и на этом направлении. По моему мнению, работа предыдущего горсовета была продуктивной, сделано если и не все из запланированного, то многое. Новый статус позволит мне более эффективно работать над задачами, которые я не мог решать, работая в комиссии по городскому хозяйству. Будем двигаться дальше. Виктор Цюпко рассказывает о планах бюджетной комиссии Виктор Цюпко сказал следующее: — Планы бюджетной комиссии будут зависеть от наполнения бюджета 2018 года. В соответствии с этими параметрами мы и будем действовать. Понятно, что объем финансирования социальной сферы ни на йоту не уменьшится, а если средств у нас будет больше, чем в нынешнем году, то будет реализовываться и бюджет развития. Дмитрий Карасев, председатель комиссии по городскому хозяйству: — Суть и характер работы комиссии мне хорошо знакомы, опыт работы в этом блоке большой. А вот должность председателя накладывает серьезную ответственность. Я уже давно работаю с депутатами, перешедшими из старого созыва в новый. Взаимное понимание имеется, мы знаем, какие вопросы стоят на очереди и как многие из них нужно решать. Благодарю всех за поддержку. Работать постараюсь с максимальным качеством, сделав для этого все от меня зависящее. Теперь уже бывший сити–менеджер, то есть руководитель администрации, Евгений Поздняков поблагодарил недавних коллег за совместную работу в прошлом созыве и дал всем напутствие: — Действовать нужно в прежнем русле: решать все вопросы на комиссиях, активно обсуждать их и горячо спорить, а на сессии принимать уже взвешенные, согласованные решения. Хочу пожелать преемственности. Нами дан старт большому количеству долгосрочных проектов, надо, чтобы они успешно завершились, ведь самое неприятное для горожан — когда что–то задуманное повисает в воздухе. Печальных примеров тому, увы, хватает. Так что всем структурам норильской власти, которые отвечают за наш город, — в добрый путь!

Татьяна Глебова Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда В начале сессии председатель избирательной комиссии Евгений Волик поздравил депутатов и озвучил результаты выборов. Из 127 000 избирателей в голосовании приняли участие чуть более 21 000, явка составила 17%. В итоге замещены все тридцать пять мандатов. Больше всего мест получили представители «Единой России». Именно они получили право большинства при формировании горсовета по партийным спискам. По мажоритарным округам, то есть там, где кандидаты выдвигались и вели предвыборную кампанию самостоятельно, места в зале заседаний получили только единороссы.Первые решения депутатов касались структурных и организационных вопросов. Избранники распределились по комиссиям, выбрали председателей. А самое главное — председателя нового городского Совета.на этом посту сменил, которого большинством голосов при одном голосе «против» избрали спикером депутатского корпуса. Его заместителем и одновременно председателем комиссии по бюджету, собственности и предпринимательству стал. Для последнего это избрание не стало новостью, ведь последние несколько лет именно он возглавлял эту комиссию.В ходе избрания председателей комиссий по городскому хозяйству, социальной политике, законности и местному самоуправлению впервые прозвучало только имя, который возглавил комиссию по городскому хозяйству. Социальный блок по–прежнему находится в ведении, комиссию по законности и МСУ возглавил. Таким образом, на освобожденной основе будут работать трое парламентариев: Пестряков, Цюпко и Карасев. Для них оплачиваемая работа в горсовете будет единственной и основной.Сразу же после избрания, заявил о планах и приоритетах в работе:— Нами собран очень большой пакет наказов, ведь избирательная компания шла интенсивно, а горожане проявляли немалую активность. В этом пакете почти 1200 вопросов. Сейчас они обрабатываются, и с середины октября мы начнем приглашать норильчан для разрешения их проблем, это первостепенная задача. Большинство обращений касаются социального блока и сферы городского хозяйства, их восемьдесят процентов... Хватает и медицинских тем, поэтому в работе будем делать акцент и на этом направлении. По моему мнению, работа предыдущего горсовета была продуктивной, сделано если и не все из запланированного, то многое. Новый статус позволит мне более эффективно работать над задачами, которые я не мог решать, работая в комиссии по городскому хозяйству. Будем двигаться дальше.сказал следующее:— Планы бюджетной комиссии будут зависеть от наполнения бюджета 2018 года. В соответствии с этими параметрами мы и будем действовать. Понятно, что объем финансирования социальной сферы ни на йоту не уменьшится, а если средств у нас будет больше, чем в нынешнем году, то будет реализовываться и бюджет развития.— Суть и характер работы комиссии мне хорошо знакомы, опыт работы в этом блоке большой. А вот должность председателя накладывает серьезную ответственность. Я уже давно работаю с депутатами, перешедшими из старого созыва в новый. Взаимное понимание имеется, мы знаем, какие вопросы стоят на очереди и как многие из них нужно решать. Благодарю всех за поддержку. Работать постараюсь с максимальным качеством, сделав для этого все от меня зависящее.Теперь ужепоблагодарил недавних коллег за совместную работу в прошлом созыве и дал всем напутствие:— Действовать нужно в прежнем русле: решать все вопросы на комиссиях, активно обсуждать их и горячо спорить, а на сессии принимать уже взвешенные, согласованные решения. Хочу пожелать преемственности. Нами дан старт большому количеству долгосрочных проектов, надо, чтобы они успешно завершились, ведь самое неприятное для горожан — когда что–то задуманное повисает в воздухе. Печальных примеров тому, увы, хватает. Так что всем структурам норильской власти, которые отвечают за наш город, — в добрый путь!

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















