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ДУДИНКА - ВЫСТАВКА РУССКОЕ ЗАСТОЛЬЕ

[Индекс номера 154 (22.09.2017)]

 В старом городе 
Вот и лето прошло

Фотоархивная рубрика–календарь вернулась из отпуска. Поэтому сегодня в выпуске — события конца сентября.
Первый интерьер «От двух до пяти». 1969 год
Сентябрь 1966 года
В середине сентября в Норильске открылось первое детское кафе — в доме № 30 на Ленинском проспекте. Свое название — «От двух до пяти» — оно получило от одноименной книги Корнея Чуковского. Сначала кафе располагалось в уголке на верхнем этаже пристройки, над диетической столовой. Винтовая лестница вела в уютный деревянный теремок, у окна стоял аквариум, на стенах — изображения героев детских сказок. Позже ставшее любимым местом отдыха норильчат кафе заняло и первый этаж. Кормили детей самыми дефицитными продуктами, какие только попадали в Норильск 1960–х годов: «в меню кафе, которое обновляется через три дня, постоянно есть свежие яйца, сосиски, фрукты, творог, сметана». Разрабатывал меню завпроизводством Александр Лаврентьев. Именно он придумал блюда, которые до сих пор вспоминают норильчане: куриные котлетки «Курочка Ряба», салат из свежих овощей «Чиполлино», гарнир «Заячьи ушки», салат «Лакомка», блины «Солнышко» и, конечно, суп–кисель «Сластена» и икру «Золотая рыбка». А в детском баре поили молочным коктейлем и фирменным напитком из вишневого сока и меда.
Новогодний утренник в кафе. Середина 1970-х годов
Кафе пользовалось бешеной популярностью. Этому способствовало и его оформление: во время ремонта, в 1975 году, в норильских художественно–производственных мастерских разработали сказочный интерьер, пустив по стенам кафе яркую керамическую плитку с бабочками, лягушками, жуками, львами и другой живностью.
Фойе детского кафе. 1983 год

19 сентября 1998 года
Cтроительство мечети. 1995 год
В этот субботний день в Норильске торжественно открылась первая на Таймыре мечеть — она же единственная за полярным кругом и самая северная на планете. Строительство ее началось еще в конце 1993 года. Автором проекта был норильский архитектор Евгений Солнышкин, эта его работа получила диплом третьей степени на международном биеннале Союза архитекторов в Москве. А все потому, что наша мечеть спроектирована в северном исполнении. Взять хотя бы минарет, куда ведут 54 ступеньки спиральной лестницы. Обычно его делают в виде круглых башен, а у нас он — квадратный, граненый, чтобы не промерзала кирпичная кладка. Все оформительские работы велись по эскизам норильского художника Николая Сивенкова. Организовал и спонсировал строительство предприниматель Митхад Бекмеев, этнический татарин, уроженец Норильска. Мечеть он назвал в честь своих родителей — «Нурдкамал».
1998 год
На открытие мечети собрались представители местной мусульманской общины, приехал Верховный муфтий России Уль–ислам Талгат Таджуддин. Однако строительство продолжалось еще два года после этого, и в эксплуатацию здание норильской мечети было сдано в 2000 году. Первым имамом стал молодой священник Айдар Хазрат.

А еще в сентябре
Норильская буренка. 1940-е годы
В 1944 году норильский совхоз представил на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке картофель, капусту и показатели надоев — норильчане получили почетную грамоту.
В 1946 году началось строительство водопровода от реки Норильской.
В 1963 году при управлении торговли создан художественно–оформительский цех.
В 1967 году открыто крупное месторождение ангидрита на Зуб–горе, там открылся одноименный рудник.
В 1983 году получили названия новые талнахские улицы — Энтузиастов и Первопроходцев.
В 1990 году у подножья горы Шмидтихи была построена часовня в память обо всех узниках Норильлага, ставшая частью мемориального комплекса «Норильская Голгофа».
В 1987 году на улицу Талнахскую, 39а, переехала гостиница «Норильск».

Светлана Гунина
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