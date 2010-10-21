[Индекс номера 154 (22.09.2017)]



Театр

Уездный город

Премьерой спектакля «Норильские анекдоты» по пьесе Владимира Зуева в постановке Анны Бабановой закончился очередной театральный сезон, который впервые длился так долго — целых 13 месяцев.

Я снова улетаю, улетаю, на материк опять махнув рукой... Артисты, работавшие все лето, сделали комедийный спектакль о том, что может случиться с тобой, если ты все–таки сел в самолет и улетел из этого «места силы», города контрастов, который прежде всего славится тем, что «норильчане — это особая нация». Согласно сюжету 19 жителей города N (с первых же минут становится ясно, какого именно) и один москвич регистрируются на рейс, но вскоре после взлета их самолет приземляется непонятно почему и непонятно где: то ли в Хатанге, то ли в Сургуте, то ли в Нижневартовске. Перед нами предстает разношерстное, смешное и милое сообщество людей — этакий Норильск в миниатюре: горняки и металлурги, учителя и врачи, чиновники и предприниматели. Все озадачены непредвиденной посадкой, людей на какое–то время охватывают паника и уныние: связи нет, погоды нет, однако к финалу это чувство сменяется на другое, позитивное, под названием «зато мы нашли друг друга». И уже не важно, что кто–то летит на Гоа и безнадежно опаздывает. Зрители, посмотревшие спектакль, сошлись во мнении, что постановка, сделанная наподобие капустника, напоминает им то ли фильм «Ёлки», то ли знаменитый «Гараж». Это отнюдь не портит «Анекдоты», скорее, наоборот. Только это наши «ёлки» — с норильчанами, аэропортами, задержками вылета, попутчиками, новыми знакомствами — маленькое приключение, которого мы ждем от отпуска до отпуска. По законам жанра Казалось бы, знакомая обстановка, в нашем случае даже знаковая. На языке режиссуры это называется «предлагаемыми обстоятельствами». Плюс бессмертные правила русской комедии. Все мы, и зрители, и артисты, эти правила принимаем и с удовольствием подключаемся к заявленной игре — в ней мы одновременно и участвуем, и тут же как бы смотрим на себя со стороны: где–то внутренне соглашаемся с героями, где–то улыбаемся шуткам–прибауткам типа «Полный Хараелах!», где–то хмуримся или едва сдерживаем слезы. Мизансцены, декорации и костюмы, бутафория, освещение, шумы, звуки и пластика актеров — все принимается разом и неразрывно, в одном флаконе. Вот в чем успех постановки, потому что в это веришь безоговорочно. Предлагаемые обстоятельства (прямо по Станиславскому!) выстраиваются в несколько пластов. Обстоятельства так называемого большого круга — это общая ситуация, в данном случае — Россия, Норильск, люди, связавшие свои судьбы с Севером, наши дни. Обстоятельства среднего круга отражают пол, возраст, семейное положение, социальный статус героев пьесы. И здесь по законам театра выплывает много любопытных подробностей: не только кто где работает, но и по кому скучает. Обстоятельства малого круга касаются ситуации, в которой персонаж оказывается «здесь и сейчас»: где он находится, с кем разговаривает, как меняется, его эмоции. В зависимости от этих кругов и при их пересечении выстраиваются судьбы и типажи героев. Мы как в зеркале видим отражение самих себя: одни навсегда уезжают из Норильска и едут покупать жилье на материке, другие приехали подзаработать, у третьих тут удачный бизнес и так далее. Представитель пресс–службы Олег (в исполнении Дениса Ганина), потерявший своего московского попутчика, явно свысока смотрит на «коллег по аэропорту», то и дело взывая их к совести. Светлана (Нина Валенская) — бизнесвумен, у нее «все схвачено», но она явно одинока. В мистическом аэропорту, где им предстоит провести несколько часов, женщина вдруг находит свою вторую половинку. Итальянцы Адриано и Лючия снимали «на северах» репортаж, неожиданно девушка–репортер влюбляется в местного молодого режиссера. С каждым тут что–то происходит, каждый что–то обретает или переоценивает, и спектакль как раз про вот это вот неуловимое взаимопроникновение, про то, что тепло сердец — не просто строчка из бардовской песни. Приглашение на фестиваль «Веселая корюшка» В нереальном условном аэропорту вдруг не оказывается ни одного сотрудника, потом тут ниоткуда появляется некий мистический человек, чтобы сообщить всем ...нет, не пренеприятнейшее известие, а священническую фразу «Мир вам»: мол, дружнее и добрее надо быть, норильчане... Норильчане своих не бросают Норильчане своих не бросают Историей о норильском братстве называет свою постановку главный режиссер норильского театра драмы Анна Бабанова, придумавшая превратить пространство сцены то в самолет, то в аэропорт, то в тундру. Она благодарит за участие в этом спектакле «Норильский никель», финансово поддержавший «Норильские анекдоты», а также всю постановочную команду: – Особое спасибо приезжавшему из Санкт–Петербурга режиссеру по пластике Николаю Реутову — его роль в создании спектакля трудно переоценить, а также актерам, внедрившимся в процесс во время репетиций и переделавшим «под себя» некоторые мизансцены. Сергей и Лариса Ребрий, Денис Ганин, Степан Мамойкин и другие артисты очень помогали в сценарной работе. Мы вместе попытались объясниться городу в любви, передать атмосферу норильского сообщества, где в тяжелых условиях живут люди–романтики, всегда готовые откликнуться на чужую радость и боль, проявить свои лучшие человеческие качества. Возможно, спектаклю не хватает конфликта, вокруг которого закрутилось бы более лихое действие, — вместо серьезного ключевого события здесь происходит череда мелких. В «Норильских анекдотах» нет ни страстей, ни надрыва, ни даже особой пищи для ума. Это не интеллектуальный спектакль. И архитектура, и игра — все просто. Но тут есть узнавание и еще что–то очень ценное, что отзывается в душе каждого, кто любит этот город. Цель, в принципе, достигнута, а значит, спектаклю — жить.

Марина Хорошевская Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Артисты, работавшие все лето, сделали комедийный спектакль о том, что может случиться с тобой, если ты все–таки сел в самолет и улетел из этого «места силы», города контрастов, который прежде всего славится тем, что «норильчане — это особая нация».Согласно сюжету 19 жителей города N (с первых же минут становится ясно, какого именно) и один москвич регистрируются на рейс, но вскоре после взлета их самолет приземляется непонятно почему и непонятно где: то ли в Хатанге, то ли в Сургуте, то ли в Нижневартовске. Перед нами предстает разношерстное, смешное и милое сообщество людей — этакий Норильск в миниатюре: горняки и металлурги, учителя и врачи, чиновники и предприниматели. Все озадачены непредвиденной посадкой, людей на какое–то время охватывают паника и уныние: связи нет, погоды нет, однако к финалу это чувство сменяется на другое, позитивное, под названием «зато мы нашли друг друга». И уже не важно, что кто–то летит на Гоа и безнадежно опаздывает.Зрители, посмотревшие спектакль, сошлись во мнении, что постановка, сделанная наподобие капустника, напоминает им то ли фильм «Ёлки», то ли знаменитый «Гараж». Это отнюдь не портит «Анекдоты», скорее, наоборот. Только это наши «ёлки» — с норильчанами, аэропортами, задержками вылета, попутчиками, новыми знакомствами — маленькое приключение, которого мы ждем от отпуска до отпуска.Казалось бы, знакомая обстановка, в нашем случае даже знаковая. На языке режиссуры это называется «предлагаемыми обстоятельствами». Плюс бессмертные правила русской комедии. Все мы, и зрители, и артисты, эти правила принимаем и с удовольствием подключаемся к заявленной игре — в ней мы одновременно и участвуем, и тут же как бы смотрим на себя со стороны: где–то внутренне соглашаемся с героями, где–то улыбаемся шуткам–прибауткам типа «Полный Хараелах!», где–то хмуримся или едва сдерживаем слезы. Мизансцены, декорации и костюмы, бутафория, освещение, шумы, звуки и пластика актеров — все принимается разом и неразрывно, в одном флаконе. Вот в чем успех постановки, потому что в это веришь безоговорочно.Предлагаемые обстоятельства (прямо по Станиславскому!) выстраиваются в несколько пластов. Обстоятельства так называемого большого круга — это общая ситуация, в данном случае — Россия, Норильск, люди, связавшие свои судьбы с Севером, наши дни. Обстоятельства среднего круга отражают пол, возраст, семейное положение, социальный статус героев пьесы. И здесь по законам театра выплывает много любопытных подробностей: не только кто где работает, но и по кому скучает. Обстоятельства малого круга касаются ситуации, в которой персонаж оказывается «здесь и сейчас»: где он находится, с кем разговаривает, как меняется, его эмоции.В зависимости от этих кругов и при их пересечении выстраиваются судьбы и типажи героев. Мы как в зеркале видим отражение самих себя: одни навсегда уезжают из Норильска и едут покупать жилье на материке, другие приехали подзаработать, у третьих тут удачный бизнес и так далее. Представитель пресс–службы Олег (в исполнении Дениса Ганина), потерявший своего московского попутчика, явно свысока смотрит на «коллег по аэропорту», то и дело взывая их к совести. Светлана (Нина Валенская) — бизнесвумен, у нее «все схвачено», но она явно одинока. В мистическом аэропорту, где им предстоит провести несколько часов, женщина вдруг находит свою вторую половинку. Итальянцы Адриано и Лючия снимали «на северах» репортаж, неожиданно девушка–репортер влюбляется в местного молодого режиссера. С каждым тут что–то происходит, каждый что–то обретает или переоценивает, и спектакль как раз про вот это вот неуловимое взаимопроникновение, про то, что тепло сердец — не просто строчка из бардовской песни.В нереальном условном аэропорту вдруг не оказывается ни одного сотрудника, потом тут ниоткуда появляется некий мистический человек, чтобы сообщить всем ...нет, не пренеприятнейшее известие, а священническую фразу «Мир вам»: мол, дружнее и добрее надо быть, норильчане...Историей о норильском братстве называет свою постановку главный режиссер норильского театра драмы Анна Бабанова, придумавшая превратить пространство сцены то в самолет, то в аэропорт, то в тундру. Она благодарит за участие в этом спектакле «Норильский никель», финансово поддержавший «Норильские анекдоты», а также всю постановочную команду:– Особое спасибо приезжавшему из Санкт–Петербурга режиссеру по пластике Николаю Реутову — его роль в создании спектакля трудно переоценить, а также актерам, внедрившимся в процесс во время репетиций и переделавшим «под себя» некоторые мизансцены. Сергей и Лариса Ребрий, Денис Ганин, Степан Мамойкин и другие артисты очень помогали в сценарной работе. Мы вместе попытались объясниться городу в любви, передать атмосферу норильского сообщества, где в тяжелых условиях живут люди–романтики, всегда готовые откликнуться на чужую радость и боль, проявить свои лучшие человеческие качества.Возможно, спектаклю не хватает конфликта, вокруг которого закрутилось бы более лихое действие, — вместо серьезного ключевого события здесь происходит череда мелких. В «Норильских анекдотах» нет ни страстей, ни надрыва, ни даже особой пищи для ума. Это не интеллектуальный спектакль. И архитектура, и игра — все просто. Но тут есть узнавание и еще что–то очень ценное, что отзывается в душе каждого, кто любит этот город. Цель, в принципе, достигнута, а значит, спектаклю — жить.

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