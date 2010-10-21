[Индекс номера 154 (22.09.2017)]



24 сентября — Международный день глухих

Увидеть и понять

Сегодня в Норильске живут более 700 человек, имеющих серьезные нарушения слуха, в том числе полностью глухие. Но даже имея такие проблемы, можно жить полноценной жизнью, считает председатель Норильского общества глухих Марина Максимова.

Международный день глухих, отмечаемый ежегодно в последнее воскресенье сентября, был учрежден в 1951 году в честь создания Всемирной федерации глухонемых. А предшествующая ему неделя отмечается как Международная неделя глухих. В нашей стране поддержкой таких людей занимается Всероссийское общество глухих (ВОГ), которое с 1955 года является членом Всемирной федерации глухих. ВОГ объединяет более 100 тысяч человек, имеет 79 региональных и более 800 местных отделений. Норильское общество глухих насчитывает 185 человек. Причины слуховых нарушений могут быть разными, рассказывает Марина Максимова: травмы, врожденные дефекты здоровья, последствия болезни или условий работы, связанной с шумовой нагрузкой: – Кто–то имеет статус поздно оглохшего, а кто–то знаком с этой проблемой с детства, у кого–то ослабленный слух, а кто–то является полностью глухим или даже глухонемым. И, тем не менее, большинство членов нашего общества — люди работающие. Главное — хотеть этого, ведь можно заниматься неквалифицированным трудом, например, работать уборщицей, посудомойщицей, плотником, разнорабочим и тому подобное. Хотя у нас были и те, кто, будучи глухим, занимался квалифицированным трудом — зубопротезированием или работал лаборантом в поликлинике. В общество глухих часто обращаются за услугами сурдоперевода, ведь не все, имеющие проблемы со слухом, владеют языком жестов (его знают около 85% членов общества). И таким людям нужна помощь сурдопереводчика, скажем, когда требуется записаться в поликлинику, получить консультацию у специалистов разных профилей, в том же Пенсионном фонде. К сожалению, не все приходят к пониманию, что при потере слуха необходимо овладеть этим языком. Да, он не прост: по сложности приравнивается к шести иностранным языкам сразу и имеет как разговорную, так и литературную форму. Более того, каждый человек изображает жесты по–своему. А еще в разных городах есть свои особенности жестовой речи, так, московская и питерская отличаются, и разница не в отдельных словах, а в серии выражений. Сегодня для желающих освоить этот язык открыты специальные курсы в управлении соцполитики. По словам Марины Максимовой, нередко к ним обращаются и здоровые люди, которые хотят заниматься сурдопереводом, чтобы полноценно общаться с глухими. Планируется набор такой группы. – Конечно, можно научиться языку жестов самостоятельно, следуя схемам, но требуется практика, без которой вы его очень быстро забудете. А что до особенностей речи в разных городах, то, если люди желают общаться, они найдут такую возможность. У нас в обществе, например, состояли и состоят люди из разных городов и даже стран: есть и грузин, и болгарин, был китаец. Но все дружны и стараются друг друга понять, — делится Марина Михайловна. Сегодня Норильское общество глухих получает помощь в трудоустройстве, в организации мероприятий, врачебную — от сурдологов города. Раз в год в Норильск приезжает слухопротезист из Красноярска, занимающийся настройкой слуховых аппаратов под каждого носителя: кто–то не воспринимает высокие частоты, кто–то — низкие. Аппараты надо настраивать ежегодно. Глухие люди, по их собственному признанию, не чувствуют себя в изоляции: они обучаются компьютерной грамотности, активно участвуют в спортивных мероприятиях, занимаются в кружке жестовой песни при обществе, посещают театральный кружок. Для детей школьного возраста в 6–й школе работает коррекционный класс, для слабослышащих дошколят открыты специализированные группы в ряде детсадов. – Я не стану отрицать, что трудности со слухом — это проблема. Но бояться ее не надо, если ребенок такой, надо как–то жить, приспосабливаться, — говорит Марина Максимова. — Ограничения есть, но и с ними люди живут счастливо, я вижу это по членам нашего общества. Единственное, хотелось бы полного принятия нас социумом: пока мы сталкиваемся с тем, что здоровые люди нередко нас сторонятся. *** Сегодня представители общества отправились в Красноярск на межрегиональный фестиваль искусств «Театр на траве». В программе выступления норильчан — жестовое стихотворение «Легенда о столбах». Марина Максимова, лауреат краевых и всероссийских конкурсов жестовой песни, волнуется: этот фестиваль должен запомниться не только впечатлениями, но и высоким результатом.

Татьяна Зачупейко Рисунки Николая Надежина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Причины слуховых нарушений могут быть разными, рассказывает: травмы, врожденные дефекты здоровья, последствия болезни или условий работы, связанной с шумовой нагрузкой:– Кто–то имеет статус поздно оглохшего, а кто–то знаком с этой проблемой с детства, у кого–то ослабленный слух, а кто–то является полностью глухим или даже глухонемым. И, тем не менее, большинство членов нашего общества — люди работающие. Главное — хотеть этого, ведь можно заниматься неквалифицированным трудом, например, работать уборщицей, посудомойщицей, плотником, разнорабочим и тому подобное. Хотя у нас были и те, кто, будучи глухим, занимался квалифицированным трудом — зубопротезированием или работал лаборантом в поликлинике.В общество глухих часто обращаются за услугами сурдоперевода, ведь не все, имеющие проблемы со слухом, владеют языком жестов (его знают около 85% членов общества). И таким людям нужна помощь сурдопереводчика, скажем, когда требуется записаться в поликлинику, получить консультацию у специалистов разных профилей, в том же Пенсионном фонде. К сожалению, не все приходят к пониманию, что при потере слуха необходимо овладеть этим языком. Да, он не прост: по сложности приравнивается к шести иностранным языкам сразу и имеет как разговорную, так и литературную форму. Более того, каждый человек изображает жесты по–своему. А еще в разных городах есть свои особенности жестовой речи, так, московская и питерская отличаются, и разница не в отдельных словах, а в серии выражений.Сегодня для желающих освоить этот язык открыты специальные курсы в управлении соцполитики. По словам Марины Максимовой, нередко к ним обращаются и здоровые люди, которые хотят заниматься сурдопереводом, чтобы полноценно общаться с глухими. Планируется набор такой группы.– Конечно, можно научиться языку жестов самостоятельно, следуя схемам, но требуется практика, без которой вы его очень быстро забудете. А что до особенностей речи в разных городах, то, если люди желают общаться, они найдут такую возможность. У нас в обществе, например, состояли и состоят люди из разных городов и даже стран: есть и грузин, и болгарин, был китаец. Но все дружны и стараются друг друга понять, — делится Марина Михайловна.Сегодня Норильское общество глухих получает помощь в трудоустройстве, в организации мероприятий, врачебную — от сурдологов города. Раз в год в Норильск приезжает слухопротезист из Красноярска, занимающийся настройкой слуховых аппаратов под каждого носителя: кто–то не воспринимает высокие частоты, кто–то — низкие. Аппараты надо настраивать ежегодно.Глухие люди, по их собственному признанию, не чувствуют себя в изоляции: они обучаются компьютерной грамотности, активно участвуют в спортивных мероприятиях, занимаются в кружке жестовой песни при обществе, посещают театральный кружок. Для детей школьного возраста в 6–й школе работает коррекционный класс, для слабослышащих дошколят открыты специализированные группы в ряде детсадов.– Я не стану отрицать, что трудности со слухом — это проблема. Но бояться ее не надо, если ребенок такой, надо как–то жить, приспосабливаться, — говорит Марина Максимова. — Ограничения есть, но и с ними люди живут счастливо, я вижу это по членам нашего общества. Единственное, хотелось бы полного принятия нас социумом: пока мы сталкиваемся с тем, что здоровые люди нередко нас сторонятся.

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