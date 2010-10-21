[Индекс номера 154 (22.09.2017)]



Невредно знать

Доступное творчество

Учащиеся художественных, музыкальных и школ искусств имеют право на льготы по оплате занятий.

Рассчитывать на них могут дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети–инвалиды, воспитанники детских домов, школ–интернатов, все те, кто воспитывается вне семьи, а также дети из многодетных семей. Ребятишки из этих категорий освобождаются от оплаты услуг в муниципальных бюджетных учреждениях, подведомственных управлению по делам культуры и искусства. В этих случаях занятия полностью оплачивает муниципалитет. Льгота в размере 70% от стоимости занятий в художке, музыкалке и школе искусств (также за счет местного бюджета) предоставляется детям из малообеспеченных семей, где средняя величина дохода ниже величины прожиточного минимума. Для информации: величина прожиточного минимума на второй квартал 2017 года составляла 16 тысяч 81 рубль на душу населения. Для этого родителям необходимо предоставить справку из школы о получении льготы по оплате питания. 50–процентная льгота по оплате занятий положена детям, у которых родители (или один из них) являются инвалидами первой группы. Для получения льготы необходима справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная учреждением медико–социальной экспертизы. Также на 50–процентную льготу может рассчитывать один ребенок из семьи, в которой другие дети уже обучаются в школе искусств, художке или музыкалке. В этой ситуации льгота по оплате услуг предоставляется только на одного ребенка, занятия остальных детей оплачиваются в полном объеме. Такая же льгота положена и детям одиноких родителей, то есть тем, у кого в свидетельстве о рождении сведения об одном из родителей записаны со слов другого или отсутствуют совсем, и ребятишкам, которые воспитываются одним родителем в связи со смертью другого. Для получения скидки на оплату обучения необходимы копии документов органов ЗАГС о рождении или копии свидетельства о смерти или решения суда, если один из родителей умер, был признан умершим или безвестно отсутствующим. Льготы предоставляются после предъявления необходимых документов. Если документы родители подали до 15-го числа текущего месяца, то льгота устанавливается с текущего месяца, если после этой даты, то право на льготу наступает со следующего месяца. Если в семье меняются условия, которые учитываются при предоставлении льготы по оплате услуг, например увеличивается или снижается доход или изменяется состав семьи, то родители (законные представители) обязаны об этом уведомить руководство учреждения культуры, где занимается ребенок, и предоставить подтверждающие документы.

Наталья Черкашина Фото Елены ХУДАНОВОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Рассчитывать на них могут дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети–инвалиды, воспитанники детских домов, школ–интернатов, все те, кто воспитывается вне семьи, а также дети из многодетных семей. Ребятишки из этих категорий освобождаются от оплаты услуг в муниципальных бюджетных учреждениях, подведомственных управлению по делам культуры и искусства. В этих случаях занятия полностью оплачивает муниципалитет.Льгота в размере 70% от стоимости занятий в художке, музыкалке и школе искусств (также за счет местного бюджета) предоставляется детям из малообеспеченных семей, где средняя величина дохода ниже величины прожиточного минимума. Для информации: величина прожиточного минимума на второй квартал 2017 года составляла 16 тысяч 81 рубль на душу населения. Для этого родителям необходимо предоставить справку из школы о получении льготы по оплате питания.50–процентная льгота по оплате занятий положена детям, у которых родители (или один из них) являются инвалидами первой группы. Для получения льготы необходима справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная учреждением медико–социальной экспертизы.Также на 50–процентную льготу может рассчитывать один ребенок из семьи, в которой другие дети уже обучаются в школе искусств, художке или музыкалке. В этой ситуации льгота по оплате услуг предоставляется только на одного ребенка, занятия остальных детей оплачиваются в полном объеме.Такая же льгота положена и детям одиноких родителей, то есть тем, у кого в свидетельстве о рождении сведения об одном из родителей записаны со слов другого или отсутствуют совсем, и ребятишкам, которые воспитываются одним родителем в связи со смертью другого. Для получения скидки на оплату обучения необходимы копии документов органов ЗАГС о рождении или копии свидетельства о смерти или решения суда, если один из родителей умер, был признан умершим или безвестно отсутствующим.Льготы предоставляются после предъявления необходимых документов. Если документы родители подали до 15-го числа текущего месяца, то льгота устанавливается с текущего месяца, если после этой даты, то право на льготу наступает со следующего месяца.Если в семье меняются условия, которые учитываются при предоставлении льготы по оплате услуг, например увеличивается или снижается доход или изменяется состав семьи, то родители (законные представители) обязаны об этом уведомить руководство учреждения культуры, где занимается ребенок, и предоставить подтверждающие документы.

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