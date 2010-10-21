[Индекс номера 154 (22.09.2017)]



Мысли вслух

Потому что круглая Земля

Современники, описывая только что построенное здание норильского железнодорожного вокзала, частенько использовали эпитет «помпезное». Понять их можно. Вокруг возводились аскетического вида заводские громады, поблизости темнели низкие ряды бараков лаготделения, и только где–то вдалеке выделялся маленький пятачок максимум пятиэтажного Горстроя...

На мрачном фоне сталинский ампир здания казался чужеродным, даже чрезмерным средством выражения. Нам же нужно помнить, что такая роскошь возникла не от желания архитекторов блеснуть мастерством, а как плановый элемент строительства грандиозного Великого Северного пути. В те времена он назывался Трансполярной магистралью и был крупнейшим инфраструктурным проектом, способным изменить не только страну, но и мир в целом. Речь идет о строительстве транспортного коридора вдоль побережья российской Арктики от границы с Норвегией до мыса Дежнева на Чукотке с последующим переходом через Берингов пролив на Аляску. Свое название проект получил после войны, когда началось строительство железной дороги Воркута — Норильск, легендарной стройки 501–503, заброшенной после смерти Сталина и превращенной в самый знаменитый долгострой России. В народе его называли Трансполяркой. На беду, всего лишь через десять лет после остановки проекта на севере Западной Сибири были обнаружены грандиозные запасы нефти и газа. История строительства хорошо изучена и описана. Практически этим же маршрутом шли первые промысловики, по этому треку промышленник Сидоров провел первые товарные караваны на запад. Здесь так и не были воплощены идеи царского времени, а при Ленине в тему пытались вписаться иностранные концессионеры. Стройку в полной мере пытались разморозить в 1970–х, однако при принятии решения было учтено мнение руководства Норильского комбината, воодушевленного успехами молодого ледокольного флота. Поэтому от укладки ветки до Норильска отказались. А вот газовикам и нефтяникам Ямала дорога была необходима, так что линию от Сургута на Уренгой в семидесятых тянуть все же пришлось. Замечу, что этот проект, на котором долго топтались все желающие, объективно был очень важен для страны. Стало ясно, что в случае военных действий морские пути моментально будут заблокированы: всем памятна трагическая история конвоев, которые беспрерывно атаковали волчьи стаи «кригсмарине». Другое дело, что воплощать его начали по старым лекалам раннего Турксиба и Транссибирской магистрали — по временным нормам и с узкой колеей. Все эти ошибки мы уже совершали при прокладке трассы Норильск — Дудинка. Хлипкие насыпи и деревянные мосты... И вот в наши дни проект реанимирован под новым названием — «Северный широтный ход». Почему? Не будем особо углубляться в историю, а попытаемся увидеть конкретику и понять, зачем же этот проект нужен сейчас. Главная причина — форма земной поверхности. Земля, знаете ли, круглая. Надеюсь, всем известно, что трансполярные авиарейсы из Европы и Америки в Юго–Восточную Азию проходят по хорошо видимой на плоской карте дуге, крутой и широкой. Самолеты летят прямо над Норильском, вы видите в небе эти следы... Вследствие сферичности планеты такой путь является самым коротким. То же самое произойдет с сухопутной магистралью — грузы в тихоокеанские порты по ней пойдут в полтора, а то и два раза быстрей. Это кратчайший путь между Центральной Россией и Дальним Востоком. А в перспективе он станет элементом рассматриваемой еще с XIX века «Глобальной железнодорожной магистрали» от Кейптауна до Чили. Такой глобальный подход, конечно, впечатляет, но нам хотелось бы видеть и более насущные резоны. Они таковы. С климатом происходит что–то непонятное, ученый мир до сих пор не имеет единого мнения относительно динамики и характера изменений. Кажущееся неизбежным глобальное потепление может быстро смениться очередным малым ледниковым периодом. Во время Отечественной войны, когда в столице зимние температуры за минус тридцать были обычным делом, движение по Северному морскому пути было затруднено, и оно оставалось таковым плоть до девяностых годов. Собственно, потому и форсировали строительство атомных ледоколов. А когда–то именно окончание очередного малого ледникового периода позволило судоводителям проникнуть на Енисей. Сейчас ледовая обстановка более чем благоприятная, но кто знает, что будет твориться в Карском море и море Лаптевых лет через десять и сколько будет стоить долгая ледовая проводка? Метеорологи, увы, не могут с уверенностью заглянуть даже на месяц вперед. Реализация проекта совместно с обустройством СМП позволит России обеспечить не только устойчивый, не зависящий от капризов природы круглогодичный доступ к богатствам Арктики, но и стать ключевым государством, контролирующим колоссальные товарные потоки со всего мира. С гарантированной доставкой чего угодно и куда угодно. На карте Западной Сибири хорошо видно, что планы глобальной вахты потерпели крах. Стало ясно, что вахтовый метод применим лишь к очень узкому сектору производственной деятельности. Вопреки всему, тут и там возникли города и поселки с нормальным оседлым населением и дорогами. Однако трудовую миграцию никто не отменял, а именно надежная транспортная магистраль, кроме прочего, позволит оперативно перебрасывать дорогостоящие мощности от старых площадок к новым богатствам. А их у нас столько, что до их исчерпания еще очень далеко. Северным морским путем удобно возить стратегическую продукцию, однако это далеко не самый лучший путь для доставки стройматериалов, транспорта, техники и товаров народного потребления. Ведь везем мы их, по сути, из Арктики в Арктику, в Мурманск либо Архангельск, куда нужные регионам грузы еще нужно доставить с того же материка. Огромные расстояния, где каждая перевалка на этой букве «Г» дополнительно увеличивает стоимость. Огромное значение имеют озвученные совсем недавно планы правительства по созданию северных опорных зон, территориально–промышленных центров. Есть в списке и Норильский промрайон, объединенный в одну зону с туруханскими землями, где ждут своего часа залежи марганца и графита. Будет развиваться Ванкорский нефтегазовый район с базой Прилуки напротив Игарки, а неподалеку — перспективные по меди и никелю участки реки Фокина. Грузов потребуется много, и идти они будут в обе стороны. Речная навигация на северах очень коротка, ни о какой ритмичности тут и речи быть не может. На побережье работает новый порт Сабетта. С полным запуском этого комплекса доля РФ в мировых поставках сжиженного газа составит 10%. Еще один резон — создание в Арктике целой связки военных баз, призванных защитить как северные границы, так и безопасность судоходства. Не надо забывать и о том, что недавно «Роснефть» впервые перешагнула за северное правобережье Енисея и теперь всерьез взялась за Хатангский залив, собираясь явить деловому миру новый нефтегазовый район. Как бы там ни было, с 2006 года инвестиционный проект строительства Северного широтного хода попал в официальные долгосрочные правительственные планы, когда вопрос совместной реализации Трансполярки предварительно согласовали с РЖД, «Газпромом» и руководством ЯНАО. А 19 октября 2016 года подписи под разработанным документом поставили президент ОАО «РЖД» Белозеров и председатель правления ПАО «Газпром» Миллер. Первый этап: Обская — Салехард — Надым — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево и железнодорожные подходы к нему. А ведь это всего лишь немногим больше четырехсот километров от Игарки. Целью проекта является обеспечение вывоза грузов с месторождений северных районов Западной Сибири и сокращение протяженности транспортных маршрутов до портов северо–запада. Строительство планируется осуществить с 2018 по 2022 год при общей протяженности линии 707 км. Прогнозируемый объем перевозок — 23,9 миллиона тонн, это преимущественно газовый конденсат и нефтеналивные грузы. Изначально приоритет отдан железнодорожным путям, которые проще содержать и ремонтировать в условиях Крайнего Севера, хотя инспекторские грунтовки создаются, а параллельная прокладка полноценной автомобильной магистрали проектом предусмотрена. Пока что занятое глобальными проектами в Крыму и на Дальнем Востоке государство напрямую в проекте не участвует, отдав его концессионерам. Однако в ближайшие годы, я уверен, все изменится — такова принятая стратегия освоения севера Сибири. И трасса потянется к Енисею, частично по тому маршруту, где уже протянули линию ВОЛС. Поэтому давайте будем бережно относиться к историческому зданию нашего замечательного железнодорожного вокзала на Вокзальной, 8, и постараемся содержать его в достойном виде, чтобы оно, на радость всем, смогло с почетом встретить первый пришедший с материка состав.

Вадим Денисов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда На мрачном фоне сталинский ампир здания казался чужеродным, даже чрезмерным средством выражения. Нам же нужно помнить, что такая роскошь возникла не от желания архитекторов блеснуть мастерством, а как плановый элемент строительства грандиозного Великого Северного пути. В те времена он назывался Трансполярной магистралью и был крупнейшим инфраструктурным проектом, способным изменить не только страну, но и мир в целом. Речь идет о строительстве транспортного коридора вдоль побережья российской Арктики от границы с Норвегией до мыса Дежнева на Чукотке с последующим переходом через Берингов пролив на Аляску.Свое название проект получил после войны, когда началось строительство железной дороги Воркута — Норильск, легендарной стройки 501–503, заброшенной после смерти Сталина и превращенной в самый знаменитый долгострой России. В народе его называли Трансполяркой. На беду, всего лишь через десять лет после остановки проекта на севере Западной Сибири были обнаружены грандиозные запасы нефти и газа.История строительства хорошо изучена и описана. Практически этим же маршрутом шли первые промысловики, по этому треку промышленник Сидоров провел первые товарные караваны на запад. Здесь так и не были воплощены идеи царского времени, а при Ленине в тему пытались вписаться иностранные концессионеры.Стройку в полной мере пытались разморозить в 1970–х, однако при принятии решения было учтено мнение руководства Норильского комбината, воодушевленного успехами молодого ледокольного флота. Поэтому от укладки ветки до Норильска отказались. А вот газовикам и нефтяникам Ямала дорога была необходима, так что линию от Сургута на Уренгой в семидесятых тянуть все же пришлось.Замечу, что этот проект, на котором долго топтались все желающие, объективно был очень важен для страны. Стало ясно, что в случае военных действий морские пути моментально будут заблокированы: всем памятна трагическая история конвоев, которые беспрерывно атаковали волчьи стаи «кригсмарине». Другое дело, что воплощать его начали по старым лекалам раннего Турксиба и Транссибирской магистрали — по временным нормам и с узкой колеей. Все эти ошибки мы уже совершали при прокладке трассы Норильск — Дудинка. Хлипкие насыпи и деревянные мосты...И вот в наши дни проект реанимирован под новым названием — «Северный широтный ход». Почему? Не будем особо углубляться в историю, а попытаемся увидеть конкретику и понять, зачем же этот проект нужен сейчас. Главная причина — форма земной поверхности. Земля, знаете ли, круглая. Надеюсь, всем известно, что трансполярные авиарейсы из Европы и Америки в Юго–Восточную Азию проходят по хорошо видимой на плоской карте дуге, крутой и широкой. Самолеты летят прямо над Норильском, вы видите в небе эти следы...Вследствие сферичности планеты такой путь является самым коротким. То же самое произойдет с сухопутной магистралью — грузы в тихоокеанские порты по ней пойдут в полтора, а то и два раза быстрей. Это кратчайший путь между Центральной Россией и Дальним Востоком. А в перспективе он станет элементом рассматриваемой еще с XIX века «Глобальной железнодорожной магистрали» от Кейптауна до Чили. Такой глобальный подход, конечно, впечатляет, но нам хотелось бы видеть и более насущные резоны. Они таковы.С климатом происходит что–то непонятное, ученый мир до сих пор не имеет единого мнения относительно динамики и характера изменений. Кажущееся неизбежным глобальное потепление может быстро смениться очередным малым ледниковым периодом. Во время Отечественной войны, когда в столице зимние температуры за минус тридцать были обычным делом, движение по Северному морскому пути было затруднено, и оно оставалось таковым плоть до девяностых годов. Собственно, потому и форсировали строительство атомных ледоколов. А когда–то именно окончание очередного малого ледникового периода позволило судоводителям проникнуть на Енисей.Сейчас ледовая обстановка более чем благоприятная, но кто знает, что будет твориться в Карском море и море Лаптевых лет через десять и сколько будет стоить долгая ледовая проводка? Метеорологи, увы, не могут с уверенностью заглянуть даже на месяц вперед.Реализация проекта совместно с обустройством СМП позволит России обеспечить не только устойчивый, не зависящий от капризов природы круглогодичный доступ к богатствам Арктики, но и стать ключевым государством, контролирующим колоссальные товарные потоки со всего мира. С гарантированной доставкой чего угодно и куда угодно.На карте Западной Сибири хорошо видно, что планы глобальной вахты потерпели крах. Стало ясно, что вахтовый метод применим лишь к очень узкому сектору производственной деятельности. Вопреки всему, тут и там возникли города и поселки с нормальным оседлым населением и дорогами. Однако трудовую миграцию никто не отменял, а именно надежная транспортная магистраль, кроме прочего, позволитоперативно перебрасывать дорогостоящие мощности от старых площадок к новым богатствам. А их у нас столько, что до их исчерпания еще очень далеко.Северным морским путем удобно возить стратегическую продукцию, однако это далеко не самый лучший путь для доставки стройматериалов, транспорта, техники и товаров народного потребления. Ведь везем мы их, по сути, из Арктики в Арктику, в Мурманск либо Архангельск, куда нужные регионам грузы еще нужно доставить с того же материка. Огромные расстояния, где каждая перевалка на этой букве «Г» дополнительно увеличивает стоимость.Огромное значение имеют озвученные совсем недавно планы правительства по созданию северных опорных зон, территориально–промышленных центров. Есть в списке и Норильский промрайон, объединенный в одну зону с туруханскими землями, где ждут своего часа залежи марганца и графита. Будет развиваться Ванкорский нефтегазовый район с базой Прилуки напротив Игарки, а неподалеку — перспективные по меди и никелю участки реки Фокина. Грузов потребуется много, и идти они будут в обе стороны. Речная навигация на северах очень коротка, ни о какой ритмичности тут и речи быть не может. На побережье работает новый порт Сабетта. С полным запуском этого комплекса доля РФ в мировых поставках сжиженного газа составит 10%.Еще один резон — создание в Арктике целой связки военных баз, призванных защитить как северные границы, так и безопасность судоходства. Не надо забывать и о том, что недавно «Роснефть» впервые перешагнула за северное правобережье Енисея и теперь всерьез взялась за Хатангский залив, собираясь явить деловому миру новый нефтегазовый район.Как бы там ни было, с 2006 года инвестиционный проект строительства Северного широтного хода попал в официальные долгосрочные правительственные планы, когда вопрос совместной реализации Трансполярки предварительно согласовали с РЖД, «Газпромом» и руководством ЯНАО. А 19 октября 2016 года подписи под разработанным документом поставили президент ОАО «РЖД» Белозеров и председатель правления ПАО «Газпром» Миллер. Первый этап: Обская — Салехард — Надым — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево и железнодорожные подходы к нему. А ведь это всего лишь немногим больше четырехсот километров от Игарки.Целью проекта является обеспечение вывоза грузов с месторождений северных районов Западной Сибири и сокращение протяженности транспортных маршрутов до портов северо–запада. Строительство планируется осуществить с 2018 по 2022 год при общей протяженности линии 707 км. Прогнозируемый объем перевозок — 23,9 миллиона тонн, это преимущественно газовый конденсат и нефтеналивные грузы. Изначально приоритет отдан железнодорожным путям, которые проще содержать и ремонтировать в условиях Крайнего Севера, хотя инспекторские грунтовки создаются, а параллельная прокладка полноценной автомобильной магистрали проектом предусмотрена.Пока что занятое глобальными проектами в Крыму и на Дальнем Востоке государство напрямую в проекте не участвует, отдав его концессионерам. Однако в ближайшие годы, я уверен, все изменится — такова принятая стратегия освоения севера Сибири. И трасса потянется к Енисею, частично по тому маршруту, где уже протянули линию ВОЛС.Поэтому давайте будем бережно относиться к историческому зданию нашего замечательного железнодорожного вокзала на Вокзальной, 8, и постараемся содержать его в достойном виде, чтобы оно, на радость всем, смогло с почетом встретить первый пришедший с материка состав.

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