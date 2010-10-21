[Индекс номера 154 (22.09.2017)]



Газета для детей, а также их родителей

Забавная полянка

В разгаре осенняя пора, а значит, пора собирать урожай, даже в наших заполярных краях. Вот мы и отправились по нашим северным огородам и с радостью делимся новостями с полей. А еще в эти сентябрьские деньки норильские дети вместе со взрослыми отмечают замечательные праздники, которые дают им новые знания и очень хорошее настроение перед долгой зимой. Всегда рада вашим сообщениям о новых достижениях и открытиях. Желаю успехов во всех добрых начинаниях! Ваша Заполярочка

Талнахский урожай В теплице детского сада № 96 «Капельки» перед началом заморозков собрали урожай картошки. Из нескольких маленьких ведерок вышло целое большое ведро! Таков итог летней аграрной кампании в этом талнахском садике, где уже семь лет выращивают всевозможные овощи в небольшой теплице. И все это благодаря энтузиазму воспитателя Валентины Павловны Данильцевой (на фото), которая со времен своего краснодарского детства увлекается огородничеством. А приехав почти полвека назад на Север, она не забыла о своей любви к земледелию и передает ее своим воспитанникам. По весне они вместе выращивают из семян рассаду огурцов, помидоров, фасоли, свеклы, сладкого перца и даже тыквы. А в теплое время пересаживают рассаду на тепличные грядки — на площадке для прогулок. Семена привозят из отпуска, интересно, что нашей северной земельке очень подходят семена самораспыляющихся растений. Ребята вместе с воспитателями, а к интересному огородному делу недавно присоединилась и воспитатель Надежда Васильевна Пашина, ведут альбом наблюдений за растениями. Они радуются, что в этом году особенно удались помидоры сорта «Сладкоежка», было и много зелени — укропа и петрушки. А еще в теплице выращивают цветы: маки, ромашки, календулу, шалфей, ноготки, поэтому весь двор сада до самой осени украшен чудесными цветиками. Иногда какой–то злой невидимка пробирается в теплицу и хозяйничает там, однажды он вырвал весь зеленый лук. Но все же почти весь урожай удается сохранить. И ему радуются всем садом. Собранную картошку торжественно унесли на кухню. И дети знают: на обед супчик будет с выращенной ими картошечкой! В детском садике сейчас мечтают о теплице размером побольше. Пусть мечты в «Капельках» по капельке сбываются!

Огурцы на окне Здравствуй, дорогая Заполярочка! Мы с сыном Тимуром хотим поделиться нашей радостью: мы собрали отличный урожай огурцов на окне. Я сама родилась в Луганске, но с шести лет живу в Талнахе, работаю во взрослой поликлинике рудной столицы. Цветами и садоводством начала заниматься год назад, привлекла к этому и пятилетнего сыночка Тимура. В этом году мы вместе вырастили аж 10 огурцов! Как оказалось, особого ухода они не требуют. Тимур их сам ежедневно поливал, уходило полтора литра воды. Огурцы выросли большие, каждый длиной около 12–15 см. И вкус отличный, гораздо лучше, чем у купленных в магазине. Советую всем родителям вместе с детьми заниматься домашним огородничеством. Это очень интересно, полезно и вкусно. Марина Сеник

Привет, первоклашки! Эти ребятишки — новые знакомые «Забавной полянки». Они недавно пришли в первый класс 8–й школы, которая в ноябре отметит свое 55–летие. У них как раз закончились уроки, и они собрались в группу продленного дня. Домашние задания им пока не задают, но зато полно познавательных игр и развлечений. Первоклашкам очень нравятся их школа, новые друзья и вкусные обеды в столовой. Они шлют привет всем норильским первоклассникам и желают им отличной учебы!

Хочу в туристы 27 сентября мир отметит День туризма. Накануне праздника ребята из гимназии № 4 осваивали туристические навыки в книжном дворике публичной библиотеки. Многим пришлось попыхтеть — ведь пришлось впервые ставить трехместную палатку, а потом под руководством тренера по туризму СЮТУРиЭ Александра Кудрина добрались и до четырехместной. После того как дело было дружно сделано, всей честной компанией пили чай с брусникой под туристские байки. Теперь, окрыленные первой победой, гимназисты мечтают о настоящем походе. День рождения смайлика В детской библиотеке имени Саши Петряева для детворы из школы–интерната именинник подготовил развлекательную программу «От улыбки станет всем светлей». Вместе они мастерили сладкую гирлянду из конфет, пели «Каравай» для виновника торжества, примеряли на себя шорты–гиганты и играли в «Фанты». Ребята попробовали себя в роли актеров в театре–экспромте и показали сказку «Веселые приключения смайликов в телефонном государстве». Все дети унесли с собой заряд хорошего настроения, сладкие подарки и частичку праздника — воздушный шарик с изображением улыбки. Клуб выходного дня После летних каникул в библиотеке семейного чтения № 3 возобновляет работу клуб выходного дня «Отдыхай–ка!». 24 сентября в 13.00 для ребят 5–12 лет, их родителей, бабушек и дедушек состоится игровая программа «Правила движения достойны уважения». Вместе с озорным литературным героем Незнайкой вспомним основы безопасности на дороге, весело и с пользой проведем воскресный день в библиотеке. Ждем вас по адресу: проезд Котульского, 15. Кто в доме хозяин? В честь Всемирного дня защиты животных детский отдел талнахской городской библиотеки приглашает юных норильчан принять участие в городском конкурсе «Прекрасные и удивительные». Творческие работы в формате книжки–комикса или видеоролика принимаются до 1 октября. На все вопросы ответят по телефону: 37–20–39.

Пусть будет мир! Ребята из 8–й школы запустили в небо шары и голубей мира. Единый час духовности «Голубь мира» прошел 21 сентября в Международный день мира во всех школах нашего города. Так ребята выразили свое желание мира для всех людей на планете. В 8–й школе придумали выпустить 180 шаров трех цветов — красного, синего и белого — как символы флага России. После минуты молчания в память о тех, кто погиб, сражаясь за мирное небо, вместе с ребятами запускали шары и почетные гости из Совета ветеранов Великой Отечественной войны. Интересно, что во время необычного флешмоба ребята выстроились так, чтобы образовалось слово МИР. Это было хорошо видно жителям окрестных домов, которые с интересом наблюдали из окошек за происходящим на школьном дворе.

На «Забавной полянке» вместе с девочкой Заполярочкой побывала Ирина Даниленко

рассказы, рисунки на электронный адрес: danilenko@gazetazp.ru или на адрес редакции: 663300, г. Норильск, а/я 1299. Ребята! Присылайте свои письма,рассказы, рисунки на электронный адрес:или на адрес редакции: 663300, г. Норильск, а/я 1299. www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Из нескольких маленьких ведерок вышло целое большое ведро! Таков итог летней аграрной кампании в этом талнахском садике, где уже семь лет выращивают всевозможные овощи в небольшой теплице. И все это благодаря энтузиазму воспитателя Валентины Павловны Данильцевой (), которая со времен своего краснодарского детства увлекается огородничеством. А приехав почти полвека назад на Север, она не забыла о своей любви к земледелию и передает ее своим воспитанникам. По весне они вместе выращивают из семян рассаду огурцов, помидоров, фасоли, свеклы, сладкого перца и даже тыквы. А в теплое время пересаживают рассаду на тепличные грядки — на площадке для прогулок. Семена привозят из отпуска, интересно, что нашей северной земельке очень подходят семена самораспыляющихся растений.Ребята вместе с воспитателями, а к интересному огородному делу недавно присоединилась и воспитатель Надежда Васильевна Пашина, ведут альбом наблюдений за растениями. Они радуются, что в этом году особенно удались помидоры сорта «Сладкоежка», было и много зелени — укропа и петрушки. А еще в теплице выращивают цветы: маки, ромашки, календулу, шалфей, ноготки, поэтому весь двор сада до самой осени украшен чудесными цветиками.Иногда какой–то злой невидимка пробирается в теплицу и хозяйничает там, однажды он вырвал весь зеленый лук. Но все же почти весь урожай удается сохранить. И ему радуются всем садом. Собранную картошку торжественно унесли на кухню. И дети знают: на обед супчик будет с выращенной ими картошечкой! В детском садике сейчас мечтают о теплице размером побольше. Пусть мечты в «Капельках» по капельке сбываются!Мы с сыном Тимуром хотим поделиться нашей радостью: мы собрали отличный урожай огурцов на окне. Я сама родилась в Луганске, но с шести лет живу в Талнахе, работаю во взрослой поликлинике рудной столицы. Цветами и садоводством начала заниматься год назад, привлекла к этому и пятилетнего сыночка Тимура. В этом году мы вместе вырастили аж 10 огурцов! Как оказалось, особого ухода они не требуют. Тимур их сам ежедневно поливал, уходило полтора литра воды. Огурцы выросли большие, каждый длиной около 12–15 см. И вкус отличный, гораздо лучше, чем у купленных в магазине. Советую всем родителям вместе с детьми заниматься домашним огородничеством. Это очень интересно, полезно и вкусно.Эти ребятишки — новые знакомые «Забавной полянки». Они недавно пришли в первый класс 8–й школы, которая в ноябре отметит свое 55–летие. У них как раз закончились уроки, и они собрались в группу продленного дня. Домашние задания им пока не задают, но зато полно познавательных игр и развлечений. Первоклашкам очень нравятся их школа, новые друзья и вкусные обеды в столовой. Они шлют привет всем норильским первоклассникам и желают им отличной учебы!27 сентября мир отметит День туризма. Накануне праздника ребята из гимназии № 4 осваивали туристические навыки в книжном дворике публичной библиотеки. Многим пришлось попыхтеть — ведь пришлось впервые ставить трехместную палатку, а потом под руководством тренера по туризму СЮТУРиЭ Александра Кудрина добрались и до четырехместной. После того как дело было дружно сделано, всей честной компанией пили чай с брусникой под туристские байки. Теперь, окрыленные первой победой, гимназисты мечтают о настоящем походе.В детской библиотеке имени Саши Петряева для детворы из школы–интерната именинник подготовил развлекательную программу «От улыбки станет всем светлей». Вместе они мастерили сладкую гирлянду из конфет, пели «Каравай» для виновника торжества, примеряли на себя шорты–гиганты и играли в «Фанты». Ребята попробовали себя в роли актеров в театре–экспромте и показали сказку «Веселые приключения смайликов в телефонном государстве». Все дети унесли с собой заряд хорошего настроения, сладкие подарки и частичку праздника — воздушный шарик с изображением улыбки.После летних каникул в библиотеке семейного чтения № 3 возобновляет работу клуб выходного дня «Отдыхай–ка!». 24 сентября в 13.00 для ребят 5–12 лет, их родителей, бабушек и дедушек состоится игровая программа «Правила движения достойны уважения». Вместе с озорным литературным героем Незнайкой вспомним основы безопасности на дороге, весело и с пользой проведем воскресный день в библиотеке. Ждем вас по адресу: проезд Котульского, 15.В честь Всемирного дня защиты животных детский отдел талнахской городской библиотеки приглашает юных норильчан принять участие в городском конкурсе «Прекрасные и удивительные». Творческие работы в формате книжки–комикса или видеоролика принимаются до 1 октября. На все вопросы ответят по телефону:Единый час духовности «Голубь мира» прошел 21 сентября в Международный день мира во всех школах нашего города. Так ребята выразили свое желание мира для всех людей на планете. В 8–й школе придумали выпустить 180 шаров трех цветов — красного, синего и белого — как символы флага России. После минуты молчания в память о тех, кто погиб, сражаясь за мирное небо, вместе с ребятами запускали шары и почетные гости из Совета ветеранов Великой Отечественной войны. Интересно, что во время необычного флешмоба ребята выстроились так, чтобы образовалось слово МИР. Это было хорошо видно жителям окрестных домов, которые с интересом наблюдали из окошек за происходящим на школьном дворе.

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