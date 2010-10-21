[Индекс номера 157 (28.09.2017)]



Фундаментальное решение

Вопросы здравоохранения стали темой одной из первых рабочих встреч, проведенных главой Норильска Ринатом Ахметчиным. Таким образом, новый глава города обозначил приоритеты в текущей деятельности администрации. Вчера он обсудил с руководителем территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края Кобой Кавтеладзе дальнейшую судьбу здания детской поликлиники на ул. Федоровского, 13.

Ситуация с целостностью здания на протяжении почти двух лет находится на контроле у администрации города и специалистов–мерзлотников. Фундамент здания подмывается грунтовыми водами, которые подтапливают и растепляют его основание. Из–за угрозы обрушения поднимался даже вопрос о сносе конструкции. Однако проведенные изыскания позволили сделать вывод, что потоки грунтовых вод можно перенаправить, а значит, попытаться спасти здание. Работы в этом направлении уже идут несколько месяцев. Коба Кавтеладзе доложил Ринату Ахметчину о состоянии дел на сегодняшний день, а также назвал источники финансирования работ. Так, 40 миллионов рублей по распоряжению губернатора выделено из средств резервного фонда краевого бюджета. Вторая часть суммы — это средства учреждений здравоохранения Норильска, поступившие от оказания платных услуг. Общая стоимость контракта составляет 80 миллионов рублей. Контракт между подрядчиком — норильской фирмой ООО «Баска+» — и руководством детской поликлиники был подписан 11 августа. Работы разделены на три этапа. Первый предполагает усиление несущих конструкций самого здания: скрепление их металлическими стяжками. Далее предстоит усилить несущую способность свай: необходимо заполнить специальной цементной смесью пространство, образовавшееся между основанием свай и поверхностью скального грунта. Третий этап — это отделочные работы, которые включают и приведение в порядок территории поликлиники. Подрядчик взял на себя обязательства выполнить до конца нынешнего года первые два этапа работ. Оставшаяся часть будет закончена в следующем году. Коба Кавтеладзе отметил, что на данный момент уже проведены подготовительные мероприятия по усилению несущей способности здания: разобрана кирпичная кладка, которая мешала подступиться к колоннам, перемещены некоторые коммуникации, проведено бурение колонн. Как только в Норильск поступят необходимые материалы, начнется стяжка конструкций. Ведется сейчас и подготовка к усилению свай: подрядчик начал бурение на участках, вызывающих наибольшее опасение у проектной организации. Что касается материалов, то они прибудут в Норильск в ближайшее время. 1 октября металлоконструкции погрузят на баржу и в город их доставят ориентировочно 10–12 октября. В эти же сроки ожидается поставка смеси для подкачки в сваи. Оборудование для ее приготовления уже находится в пути. К слову, для работы этого оборудования требуется помещение, где будет поддерживаться определенная температура, поэтому, для того чтобы создать нужные условия, подрядчик специально приобрел надувной ангар. С учетом темпов производства работ сомнений в том, что они будут завершены в срок, у заказчика нет. Сейчас детская поликлиника продолжает работать в том же здании, правда, график врачебного приема немного смещен: медики принимают пациентов до 16 часов, с 17.00 на объект заходят рабочие, которые продолжают трудиться до самого утра.

Марина Андриюк Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Ситуация с целостностью здания на протяжении почти двух лет находится на контроле у администрации города и специалистов–мерзлотников. Фундамент здания подмывается грунтовыми водами, которые подтапливают и растепляют его основание. Из–за угрозы обрушения поднимался даже вопрос о сносе конструкции. Однако проведенные изыскания позволили сделать вывод, что потоки грунтовых вод можно перенаправить, а значит, попытаться спасти здание. Работы в этом направлении уже идут несколько месяцев.доложило состоянии дел на сегодняшний день, а также назвал источники финансирования работ. Так, 40 миллионов рублей по распоряжению губернатора выделено из средств резервного фонда краевого бюджета. Вторая часть суммы — это средства учреждений здравоохранения Норильска, поступившие от оказания платных услуг. Общая стоимость контракта составляет 80 миллионов рублей.Контракт между подрядчиком — норильской фирмой ООО «Баска+» — и руководством детской поликлиники был подписан 11 августа. Работы разделены на три этапа. Первый предполагает усиление несущих конструкций самого здания: скрепление их металлическими стяжками. Далее предстоит усилить несущую способность свай: необходимо заполнить специальной цементной смесью пространство, образовавшееся между основанием свай и поверхностью скального грунта. Третий этап — это отделочные работы, которые включают и приведение в порядок территории поликлиники.Подрядчик взял на себя обязательства выполнить до конца нынешнего года первые два этапа работ. Оставшаяся часть будет закончена в следующем году.Коба Кавтеладзе отметил, что на данный момент уже проведены подготовительные мероприятия по усилению несущей способности здания: разобрана кирпичная кладка, которая мешала подступиться к колоннам, перемещены некоторые коммуникации, проведено бурение колонн. Как только в Норильск поступят необходимые материалы, начнется стяжка конструкций. Ведется сейчас и подготовка к усилению свай: подрядчик начал бурение на участках, вызывающих наибольшее опасение у проектной организации.Что касается материалов, то они прибудут в Норильск в ближайшее время. 1 октября металлоконструкции погрузят на баржу и в город их доставят ориентировочно 10–12 октября. В эти же сроки ожидается поставка смеси для подкачки в сваи. Оборудование для ее приготовления уже находится в пути. К слову, для работы этого оборудования требуется помещение, где будет поддерживаться определенная температура, поэтому, для того чтобы создать нужные условия, подрядчик специально приобрел надувной ангар.С учетом темпов производства работ сомнений в том, что они будут завершены в срок, у заказчика нет.Сейчас детская поликлиника продолжает работать в том же здании, правда, график врачебного приема немного смещен: медики принимают пациентов до 16 часов, с 17.00 на объект заходят рабочие, которые продолжают трудиться до самого утра.

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