Фото новости:

Открытие интернета

[Индекс номера 157 (28.09.2017)]

Фундаментальное решение

Вопросы здравоохранения стали темой одной из первых рабочих встреч, проведенных главой Норильска Ринатом Ахметчиным. Таким образом, новый глава города обозначил приоритеты в текущей деятельности администрации. Вчера он обсудил с руководителем территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края Кобой Кавтеладзе дальнейшую судьбу здания детской поликлиники на ул. Федоровского, 13.
Ситуация с целостностью здания на протяжении почти двух лет находится на контроле у администрации города и специалистов–мерзлотников. Фундамент здания подмывается грунтовыми водами, которые подтапливают и растепляют его основание. Из–за угрозы обрушения поднимался даже вопрос о сносе конструкции. Однако проведенные изыскания позволили сделать вывод, что потоки грунтовых вод можно перенаправить, а значит, попытаться спасти здание. Работы в этом направлении уже идут несколько месяцев.
Коба Кавтеладзе доложил Ринату Ахметчину о состоянии дел на сегодняшний день, а также назвал источники финансирования работ. Так, 40 миллионов рублей по распоряжению губернатора выделено из средств резервного фонда краевого бюджета. Вторая часть суммы — это средства учреждений здравоохранения Норильска, поступившие от оказания платных услуг. Общая стоимость контракта составляет 80 миллионов рублей.
Контракт между подрядчиком — норильской фирмой ООО «Баска+» — и руководством детской поликлиники был подписан 11 августа. Работы разделены на три этапа. Первый предполагает усиление несущих конструкций самого здания: скрепление их металлическими стяжками. Далее предстоит усилить несущую способность свай: необходимо заполнить специальной цементной смесью пространство, образовавшееся между основанием свай и поверхностью скального грунта. Третий этап — это отделочные работы, которые включают и приведение в порядок территории поликлиники.
Подрядчик взял на себя обязательства выполнить до конца нынешнего года первые два этапа работ. Оставшаяся часть будет закончена в следующем году.
Коба Кавтеладзе отметил, что на данный момент уже проведены подготовительные мероприятия по усилению несущей способности здания: разобрана кирпичная кладка, которая мешала подступиться к колоннам, перемещены некоторые коммуникации, проведено бурение колонн. Как только в Норильск поступят необходимые материалы, начнется стяжка конструкций. Ведется сейчас и подготовка к усилению свай: подрядчик начал бурение на участках, вызывающих наибольшее опасение у проектной организации.
Что касается материалов, то они прибудут в Норильск в ближайшее время. 1 октября металлоконструкции погрузят на баржу и в город их доставят ориентировочно 10–12 октября. В эти же сроки ожидается поставка смеси для подкачки в сваи. Оборудование для ее приготовления уже находится в пути. К слову, для работы этого оборудования требуется помещение, где будет поддерживаться определенная температура, поэтому, для того чтобы создать нужные условия, подрядчик специально приобрел надувной ангар.
С учетом темпов производства работ сомнений в том, что они будут завершены в срок, у заказчика нет.
Сейчас детская поликлиника продолжает работать в том же здании, правда, график врачебного приема немного смещен: медики принимают пациентов до 16 часов, с 17.00 на объект заходят рабочие, которые продолжают трудиться до самого утра.

Марина Андриюк
Фото Владимира МАКУШКИНА
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
Статьи текущего номера:
 
Вопросы здравоохранения стали темой одной из первых рабочих встреч, проведенных главой Норильска Ринатом Ахметчиным. Таким образом, новый глава города обозначил приоритеты в текущей деятельности администрации. Вчера он обсудил с руководителем территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края Кобой Кавтеладзе дальнейшую судьбу здания детской поликлиники на ул. Федоровского, 13.

Есть повод! 
Почти три тысячи человек, работающих сегодня в 43 детсадах города, вчера отметили День дошкольного работника. Каждый год «Заполярка» рассказывает о заслуженных, а также молодых перспективных воспитателях, но в этот раз мы решили, так сказать, «обратиться к истокам» и узнать, кто выбирает этот путь, где и как обучаются будущие воспитатели и почему делают выбор в пользу столь нелегкой, но такой важной профессии.

Мир увлечений 
Ваш ребенок — непоседа и непрерывно вертится на стуле? Вводит в ступор своими голосовыми упражнениями соседей, прохожих и случайных собак? Превращает в барабан и трубу все, что попадется под руку? Что ж, такие задатки нужно развивать, а, главное, постараться направить кипучую энергию чада в правильное русло. Сегодня «Заполярка» расскажет о том, где в нашем городе дети могут научиться петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах.

Проекты 
На базе талнахского спортивного комплекса за счет грантовых средств благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» открыли фитнес–центр «Радуга».

Человек родился 
На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 59 малышей: 22 мальчика и 37 девочек. В их числе — Валерия Харчева.

Больной вопрос 
В нашем городе порой совершаются преступления против сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних. Так, за последние 10 лет от извращенцев в Норильске пострадали более 100 ребятишек, самому младшему из которых было четыре года. Сегодня мы затронем эту страшную и сложную тему, но меньше всего нам хочется горожан напугать. Наша цель — заставить родителей задуматься и быть начеку.

Вопрос недели 
Все родители волнуются за своих детей и хотят уберечь их от любых возможных трудностей. Но что делать, если современный мир полон опасностей, каждая из которых может настигнуть ваше чадо в любой момент? Как избежать беды? Мы решили поднять эту важную тему в сегодняшнем «Вопросе недели» и спросили у норильчан:

Благовест 
«Заполярная правда» узнала о том, как идет строительство храма в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Новости:
 27 сентября 2017 
17:31 Концерт духовной музыки отменяется. Нелетная погода помешала музыкантам прибыть в Норильск.
17:20 В эти минуты завершается встреча медработников Норильска с горожанами.
16:25 Губернатор Виктор Толоконский объявил об отставке.
16:08 Баттл умов. «Норникель» запустил четвертый научно-технический марафон «АрктикPRO» для подростков, интересующихся наукой и техникой.
16:02 Сегодня – День дошкольного работника. Концертами, играми, квестами поздравили воспитанники детсадов педагогов дошкольного образования с их профессиональным праздником.
15:14 В конокомплексе «Родина» пройдет премьерный показ фильма «Парижская опера».
13:09 Детскую коляску теперь можно будет не сдавать в багаж.
12:49 У юных танцоров Норильска появился шанс пройти стажировку в танцевальной студии примы-балерины Мариинского театра Дианы Вишневой.
12:33 На севере края СОБР участвует в ловле браконьеров.
12:24 "Норникель" и МШУ «Сколково» запустили образовательную программу.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх