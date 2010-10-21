[Индекс номера 157 (28.09.2017)]



Есть повод!

Вклад в будущее

Почти три тысячи человек, работающих сегодня в 43 детсадах города, вчера отметили День дошкольного работника. Каждый год «Заполярка» рассказывает о заслуженных, а также молодых перспективных воспитателях, но в этот раз мы решили, так сказать, «обратиться к истокам» и узнать, кто выбирает этот путь, где и как обучаются будущие воспитатели и почему делают выбор в пользу столь нелегкой, но такой важной профессии.

В этом году норильская система дошкольного образования празднует 80–летний юбилей. В разные периоды истории города отмечались то рост числа садов — до 99, то резкое сокращение их количества — до чуть более 30. Сегодня их 43, а старейшими детсадами считаются № 49 «Белочка» и № 50 «Огонек», которые в этом и будущем годах, соответственно, отметят 55–летний юбилей. Сегодня норильские сады чаще всего нуждаются в воспитателях и музыкальных работниках. Частично проблему кадров решают с помощью программы приглашения молодых специалистов: приезжают иногородние жители и возвращаются норильские выпускники, окончившие вузы на материке. Причем последние два года наблюдается тенденция, когда в Норильск востребованные в дошкольном образовании специалисты приезжают и вне рамок программы, а «по–декабристски» — за мужем, например. Впрочем, есть и обратный отток — порядка 8–10%, причем в первые полгода–год работы, и кроме сурового климата или высоких цен в городе причиной отъезда часто называют высокий темп работы в детсадах. Стоит отметить, что квота на приглашенных с материка специалистов уже как пару лет довольно мала — всего 20 мест. В последний раз серьезный десант приезжих профессионалов — 57 человек — прибыл в 2013 году. Основной же приток кадров обеспечивает Норильский педагогический колледж. Наличие собственной «кузницы кадров» дает возможность оперативно закрывать вакансии — длительно пустующих у нас нет. Причем высокий темп работы наших студентов не пугает. Все дело в практике, уверены опытные педагоги: важно с самого начала обучения быть ближе к детям, это воздастся сторицей. Тем более если чувствуете, что педагогика — ваше призвание. — Чаще всего выбор в пользу дошкольных профессий делают девочки — так сложилось исторически. Несколько лет назад обучались и юноши, приходили в детсады инструкторами по физкультуре и воспитателями. Например, в детсаду № 82 работал наш выпускник Антон Матвеев, — рассказывает заведующая дошкольным отделением Ирина Лебедева. — Сегодня на отделении дошкольного образования обучаются три курса — всего 66 человек. В этом году мы выпустили 16 специалистов, и все трудоустроены или будут устроены в ближайшее время: профессия в городе очень востребована. Выпускницы колледжа говорят, что понять, правильный ли ты сделал выбор, можно уже на первых практиках, при знакомстве с детьми. Во втором семестре студент включается в работу в группе (пока под руководством воспитателя), и тут наступает момент истины. — Понять, твоя ли это профессия, просто: достаточно определить для себя, хочется ли тебе видеть этих ребят снова и снова. Дети — это всегда «по правде». Они не могут лукавить, с ними сразу понимаешь: или ты их любишь, всех и каждого, или делать тебе в стенах детсада нечего. Эту профессию нельзя выбрать потому, что «мама заставляет». Да и не выйдет: у нас были такие студенты, но, как правило, они уходят в течение первого же года обучения — после одной–двух практик, осознав, какой это труд. Без любви к детям не справиться. Впрочем, бывает и наоборот. Приходит новоиспеченная студентка и говорит: не хочу работать в детсаду, но родители отправляют учиться. А потом выходит на практику раз–другой и вдруг понимает, что это — ее. Вот такое раскрытие себя дорогого стоит, — считает заведующая дошкольным отделением. Сегодня в программе обучения будущих воспитателей основное место занимают психология и педагогика, остальное время отводится на изучение конкретных методик — по организации игровой деятельности, развитию речи у детей и другие. Нынешних первокурсников ждет новый блок обучения: их готовят к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Прежде подобные знания давались в рамках каждой дисциплины отдельно. — У большинства людей представление об этой работе довольно упрощенное: вытереть носы, рассадить по горшкам, присмотреть и выдать вечером родителям. И это сильно снижает престиж профессии. Но представьте: вы пришли в группу, на вас смотрит 25 пар глаз. И все ждут от вас чего–то увлекательного, захватывающего. Им не скажешь: поиграйте сами или сидите тихо. Воспитатель — это не профессия, это образ жизни. Это разносторонний человек, обладающий фундаментальными знаниями психологии, способностью ответить на миллион разных вопросов в день — у кого есть маленькие дети, знают, как это трудно порой. Надо быть личностью: ведь как научить ребенка быть хорошим человеком, если тебе самому неизвестно, что это означает? — делится секретами работы с дошколятами Ирина Лебедева. К слову, из–за низкого престижа профессии сокращается и количество желающих ее получить. Так, в нынешнем году планировалось набрать на дошкольное отделение две группы по 25 человек, но подали документы чуть более 30 абитуриентов. Молодые люди не видят перспективы профессии, карьерного роста. И, кстати, напрасно. Ирина Лебедева: — Я уже не буду затрагивать личностный и интеллектуальный рост, которые очевидны в этой специальности. Она еще и очень интересна, и будет востребована во все времена: дети будут рождаться всегда. Если педагогика — ваше призвание, этого будет достаточно. А если не уверены пока, стоит понимать, что здесь можно построить карьеру: получить высшее образование и ученые степени, а впоследствии и опыт преподавания, обучая уже будущих воспитателей. * * * Пожалуй, эта одна из самых сложных профессий в мире. Вот только представьте, что на вашем попечении 25 детишек, многие из которых едва научились ложкой пользоваться. И каждого надо накормить, переодеть, а еще выслушать, увлечь, помирить, научить жить и т. д. Спасибо тем людям, кто ежедневно берет эти заботы на себя, а также за то, что наши дети с радостью идут в детский сад, потому что их там любят и ждут.

Татьяна Зачупейко Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Сегодня норильские сады чаще всего нуждаются в воспитателях и музыкальных работниках. Частично проблему кадров решают с помощью программы приглашения молодых специалистов: приезжают иногородние жители и возвращаются норильские выпускники, окончившие вузы на материке. Причем последние два года наблюдается тенденция, когда в Норильск востребованные в дошкольном образовании специалисты приезжают и вне рамок программы, а «по–декабристски» — за мужем, например. Впрочем, есть и обратный отток — порядка 8–10%, причем в первые полгода–год работы, и кроме сурового климата или высоких цен в городе причиной отъезда часто называют высокий темп работы в детсадах. Стоит отметить, что квота на приглашенных с материка специалистов уже как пару лет довольно мала — всего 20 мест. В последний раз серьезный десант приезжих профессионалов — 57 человек — прибыл в 2013 году.Основной же приток кадров обеспечивает Норильский педагогический колледж. Наличие собственной «кузницы кадров» дает возможность оперативно закрывать вакансии — длительно пустующих у нас нет.Причем высокий темп работы наших студентов не пугает. Все дело в практике, уверены опытные педагоги: важно с самого начала обучения быть ближе к детям, это воздастся сторицей. Тем более если чувствуете, что педагогика — ваше призвание.— Чаще всего выбор в пользу дошкольных профессий делают девочки — так сложилось исторически. Несколько лет назад обучались и юноши, приходили в детсады инструкторами по физкультуре и воспитателями. Например, в детсаду № 82 работал наш выпускник Антон Матвеев, — рассказывает. — Сегодня на отделении дошкольного образования обучаются три курса — всего 66 человек. В этом году мы выпустили 16 специалистов, и все трудоустроены или будут устроены в ближайшее время: профессия в городе очень востребована.Выпускницы колледжа говорят, что понять, правильный ли ты сделал выбор, можно уже на первых практиках, при знакомстве с детьми. Во втором семестре студент включается в работу в группе (пока под руководством воспитателя), и тут наступает момент истины.— Понять, твоя ли это профессия, просто: достаточно определить для себя, хочется ли тебе видеть этих ребят снова и снова. Дети — это всегда «по правде». Они не могут лукавить, с ними сразу понимаешь: или ты их любишь, всех и каждого, или делать тебе в стенах детсада нечего. Эту профессию нельзя выбрать потому, что «мама заставляет». Да и не выйдет: у нас были такие студенты, но, как правило, они уходят в течение первого же года обучения — после одной–двух практик, осознав, какой это труд. Без любви к детям не справиться. Впрочем, бывает и наоборот. Приходит новоиспеченная студентка и говорит: не хочу работать в детсаду, но родители отправляют учиться. А потом выходит на практику раз–другой и вдруг понимает, что это — ее. Вот такое раскрытие себя дорогого стоит, — считает заведующая дошкольным отделением.Сегодня в программе обучения будущих воспитателей основное место занимают психология и педагогика, остальное время отводится на изучение конкретных методик — по организации игровой деятельности, развитию речи у детей и другие. Нынешних первокурсников ждет новый блок обучения: их готовят к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Прежде подобные знания давались в рамках каждой дисциплины отдельно.— У большинства людей представление об этой работе довольно упрощенное: вытереть носы, рассадить по горшкам, присмотреть и выдать вечером родителям. И это сильно снижает престиж профессии. Но представьте: вы пришли в группу, на вас смотрит 25 пар глаз. И все ждут от вас чего–то увлекательного, захватывающего. Им не скажешь: поиграйте сами или сидите тихо. Воспитатель — это не профессия, это образ жизни. Это разносторонний человек, обладающий фундаментальными знаниями психологии, способностью ответить на миллион разных вопросов в день — у кого есть маленькие дети, знают, как это трудно порой. Надо быть личностью: ведь как научить ребенка быть хорошим человеком, если тебе самому неизвестно, что это означает? — делится секретами работы с дошколятами Ирина Лебедева.К слову, из–за низкого престижа профессии сокращается и количество желающих ее получить. Так, в нынешнем году планировалось набрать на дошкольное отделение две группы по 25 человек, но подали документы чуть более 30 абитуриентов. Молодые люди не видят перспективы профессии, карьерного роста. И, кстати, напрасно.— Я уже не буду затрагивать личностный и интеллектуальный рост, которые очевидны в этой специальности. Она еще и очень интересна, и будет востребована во все времена: дети будут рождаться всегда. Если педагогика — ваше призвание, этого будет достаточно. А если не уверены пока, стоит понимать, что здесь можно построить карьеру: получить высшее образование и ученые степени, а впоследствии и опыт преподавания, обучая уже будущих воспитателей.

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