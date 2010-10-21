[Индекс номера 157 (28.09.2017)]



Мир увлечений

Коллективное творчество

Ваш ребенок — непоседа и непрерывно вертится на стуле? Вводит в ступор своими голосовыми упражнениями соседей, прохожих и случайных собак? Превращает в барабан и трубу все, что попадется под руку? Что ж, такие задатки нужно развивать, а, главное, постараться направить кипучую энергию чада в правильное русло. Сегодня «Заполярка» расскажет о том, где в нашем городе дети могут научиться петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах.

Искусство вечно Музыкально одаренных детей ждут в школах искусств Большого Норильска. Каждая из них может по праву гордиться достижениями своих творческих коллективов. Так, Норильская детская школа искусств известна выступлениями фольклорного ансамбля «Соловушки», хореографического ансамбля «Созвездие», а также мастерством саксофонистов, скрипачей и виолончелистов. На слуху у горожан и педагогические коллективы НДШИ — ансамбль русских народных инструментов, фортепианный квартет, вокальный ансамбль и фольклорный ансамбль «Бабий кут». • Талнахская детская школа искусств приглашает ребят к занятиям в инструментальных и вокальных коллективах: ансамбле бального и эстрадного танца «Дека–dance», ансамбле танца «Арабески», вокальном ансамбле «Отражение» и оркестре струнно–смычковых инструментов «Кантика». Есть тут и два хора — для учащихся младших и старших классов. • В Кайерканской детской школе искусств работают ансамбль народной песни «Горлица», ансамбли русских народных инструментов «Ньюдецима», «Браво, Квинта!» и «Дивертисмент», ансамбль барабанщиков Fling Shot, хореографический ансамбль «Мозаика», камерный ансамбль Play School, оркестр духовых инструментов Brass Banda, оркестры русских народных инструментов, баянов–аккордеонов и камерный оркестр, а также младший и старший хоры. • Гордость Оганерской детской школы искусств — ансамбль народного танца «Оганер», вокально–хоровой ансамбль «Благовест», ансамбль «Доминанта» и детский фольклорный ансамбль «Рябинушка». • В Норильской детской музыкальной школе действуют сразу десять ученических творческих коллективов: камерный оркестр, ансамбли скрипачей младших и старших классов, виолончелистов, духовых инструментов, домристов, а также эстрадный ансамбль, хор младших и старших классов и детский фольклорный ансамбль «Казачок». Помимо этого успехом у норильчан пользуются четыре педагогических коллектива: инструментальное трио преподавателей; инструментальный ансамбль «Доминант»; вокальный ансамбль «Элегия» и эстрадный ансамбль «Экспресс». Сейчас группы во всех школах искусств укомплектованы. Обучение платное. Размер платы устанавливается распоряжением администрации, часть ее финансируется за счет средств местного бюджета, а часть выплачивают родители. Культпоход Занятия в городском Центре культуры и КДЦ не менее популярны среди горожан. В творческие коллективы ГЦК и КДЦ им. В. Высоцкого принимают детвору от трех лет и старше. Заниматься в ансамбле «Улыбка» КДЦ «Юбилейный» можно с семи лет. Занятия в хореографических и вокальных коллективах центров культуры бесплатные, но пошив костюмов, оплата дороги на конкурсы частично происходит за счет родительских средств. Творчество — наш профиль Городские учреждения дополнительного образования делятся на две группы. В первую входят многопрофильные — это Дворец творчества детей и молодежи в Центральном районе, Центр внешкольной работы в Талнахе и Дом детского творчества в Кайеркане. К учреждениям узкой направленности относятся станция детского и юношеского туризма и экскурсий, станция юных техников и социально–образовательный центр. Занятия в творческих объединениях бесплатные. • Во Дворце творчества детей и молодежи принимают детей в возрасте от 5 до 18 лет. Занятия проводятся в детско–юношеских центрах и творческих объединениях на базе школ по следующим направлениям: хореография, вокал, изобразительное искусство, театральное искусство, техническое и декоративно–прикладное творчество, раннее эстетическое развитие, компьютерная грамотность, фольклор, краеведение, английский язык, борьба, историческое фехтование, лего–конструирование, теория решения изобретательских задач, обучение игре на музыкальных инструментах. • Талнахский центр внешкольной работы работает с детьми по пяти направлениям дополнительного образования: художественное, включающее в себя вокал, хореографию, ИЗО, театральное и декоративно–прикладное искусство; техническое — сюда входят техническое творчество, компьютерная грамотность и графика, фотодело; физкультурно–спортивное, социально–педагогическое и естественно–научное. • В Кайерканском доме детского творчества работают творческие объединения по ИЗО, хореографии, декоративно–прикладному искусству и многие другие. Специалисты социально–образовательного центра, который недавно переехал на улицу Мира, 3, работают также с детьми из малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Помимо них с ребятишками работают психологи и социальные педагоги. На базе СОЦ работают хореографические, вокальные, театральные и дизайнерские кружки, клубы моделирования и конструирования одежды и другие творческие объединения. Название станции детского и юношеского туризма и экскурсий говорит само за себя. СДЮТиЭ — это спортивный туризм, альпинизм, краеведение и экскурсии. Станция юных техников ведет научно–техническое, эколого–биологическое и художественно– эстетическое направления. Более подробную информацию об учреждениях культуры и дополнительного образования можно найти на официальном сайте города www.norilsk–city.ru, во вкладке «Управление по делам культуры и искусства». Полный набор Несколько особняком от прочих организаций стоит Дворец культуры. Однако и здесь жизнь кипит. Во Дворце работают хореографические и вокальные студии и ансамбли, набор в которые ведется на конкурсной основе: чтобы попасть туда, ребенку нужно сдать небольшой творческий экзамен. Сейчас идет набор в хореографическую группу ансамбля «Школьные годы». В нее принимают мальчиков и девочек шести лет, мальчиков 9–12 лет и юношей и девушек с 13 лет. Ансамбль бального и эстрадного танца «Бальтанор» приглашает школьников 7–15 лет и ребят в возрасте от 16 лет и старше. В ансамбле шоу–танца «Метелица» ждут девушек от 16 лет и старше. Также в ДК набирают юношей и девушек от 18 лет и старше в вокальную студию «Фьюжн» и вокальную студию «Нормьюзик». Телефоны для справок: 25–10–25, 25–10–17.

Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Музыкально одаренных детей ждут в школах искусств Большого Норильска. Каждая из них может по праву гордиться достижениями своих творческих коллективов. Так, Норильская детская школа искусств известна выступлениями фольклорного ансамбля «Соловушки», хореографического ансамбля «Созвездие», а также мастерством саксофонистов, скрипачей и виолончелистов. На слуху у горожан и педагогические коллективы НДШИ — ансамбль русских народных инструментов, фортепианный квартет, вокальный ансамбль и фольклорный ансамбль «Бабий кут».• Талнахская детская школа искусств приглашает ребят к занятиям в инструментальных и вокальных коллективах: ансамбле бального и эстрадного танца «Дека–dance», ансамбле танца «Арабески», вокальном ансамбле «Отражение» и оркестре струнно–смычковых инструментов «Кантика». Есть тут и два хора — для учащихся младших и старших классов.• В Кайерканской детской школе искусств работают ансамбль народной песни «Горлица», ансамбли русских народных инструментов «Ньюдецима», «Браво, Квинта!» и «Дивертисмент», ансамбль барабанщиков Fling Shot, хореографический ансамбль «Мозаика», камерный ансамбль Play School, оркестр духовых инструментов Brass Banda, оркестры русских народных инструментов, баянов–аккордеонов и камерный оркестр, а также младший и старший хоры.• Гордость Оганерской детской школы искусств — ансамбль народного танца «Оганер», вокально–хоровой ансамбль «Благовест», ансамбль «Доминанта» и детский фольклорный ансамбль «Рябинушка».• В Норильской детской музыкальной школе действуют сразу десять ученических творческих коллективов: камерный оркестр, ансамбли скрипачей младших и старших классов, виолончелистов, духовых инструментов, домристов, а также эстрадный ансамбль, хор младших и старших классов и детский фольклорный ансамбль «Казачок». Помимо этого успехом у норильчан пользуются четыре педагогических коллектива: инструментальное трио преподавателей; инструментальный ансамбль «Доминант»; вокальный ансамбль «Элегия» и эстрадный ансамбль «Экспресс».Сейчас группы во всех школах искусств укомплектованы. Обучение платное. Размер платы устанавливается распоряжением администрации, часть ее финансируется за счет средств местного бюджета, а часть выплачивают родители.Занятия в городском Центре культуры и КДЦ не менее популярны среди горожан. В творческие коллективы ГЦК и КДЦ им. В. Высоцкого принимают детвору от трех лет и старше. Заниматься в ансамбле «Улыбка» КДЦ «Юбилейный» можно с семи лет. Занятия в хореографических и вокальных коллективах центров культуры бесплатные, но пошив костюмов, оплата дороги на конкурсы частично происходит за счет родительских средств.Городские учреждения дополнительного образования делятся на две группы. В первую входят многопрофильные — это Дворец творчества детей и молодежи в Центральном районе, Центр внешкольной работы в Талнахе и Дом детского творчества в Кайеркане. К учреждениям узкой направленности относятся станция детского и юношеского туризма и экскурсий, станция юных техников и социально–образовательный центр. Занятия в творческих объединениях бесплатные.• Во Дворце творчества детей и молодежи принимают детей в возрасте от 5 до 18 лет. Занятия проводятся в детско–юношеских центрах и творческих объединениях на базе школ по следующим направлениям: хореография, вокал, изобразительное искусство, театральное искусство, техническое и декоративно–прикладное творчество, раннее эстетическое развитие, компьютерная грамотность, фольклор, краеведение, английский язык, борьба, историческое фехтование, лего–конструирование, теория решения изобретательских задач, обучение игре на музыкальных инструментах.• Талнахский центр внешкольной работы работает с детьми по пяти направлениям дополнительного образования: художественное, включающее в себя вокал, хореографию, ИЗО, театральное и декоративно–прикладное искусство; техническое — сюда входят техническое творчество, компьютерная грамотность и графика, фотодело; физкультурно–спортивное, социально–педагогическое и естественно–научное.• В Кайерканском доме детского творчества работают творческие объединения по ИЗО, хореографии, декоративно–прикладному искусству и многие другие.Несколько особняком от прочих организаций стоит Дворец культуры. Однако и здесь жизнь кипит. Во Дворце работают хореографические и вокальные студии и ансамбли, набор в которые ведется на конкурсной основе: чтобы попасть туда, ребенку нужно сдать небольшой творческий экзамен.Сейчас идет набор в хореографическую группу ансамбля «Школьные годы». В нее принимают мальчиков и девочек шести лет, мальчиков 9–12 лет и юношей и девушек с 13 лет. Ансамбль бального и эстрадного танца «Бальтанор» приглашает школьников 7–15 лет и ребят в возрасте от 16 лет и старше. В ансамбле шоу–танца «Метелица» ждут девушек от 16 лет и старше.Также в ДК набирают юношей и девушек от 18 лет и старше в вокальную студию «Фьюжн» и вокальную студию «Нормьюзик».Телефоны для справок:

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