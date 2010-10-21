На базе талнахского спортивного комплекса за счет грантовых средств благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» открыли фитнес–центр «Радуга».
Новый центр разместился на третьем этаже плавательного бассейна по адресу: ул. Таймырская, 11 (телефон для справок 41–54–10). Там на площади 231 кв. м обустроено четыре рабочие зоны: детский спортивный зал с соответствующим инвентарем и оборудованием, зал фитнеса и аэробики для детей и взрослых, зал для занятий силовыми упражнениями, а также развлекательно–игровая комната для детей. «Норникелю» этот проект обошелся в пять миллионов рублей, еще около четырех миллионов из бюджета спорткомплекса было потрачено на закупку инвентаря. Одновременно в «Радуге» могут заниматься до 40 человек под присмотром четырех профессиональных инструкторов.
По словам Алексея Лягина, директора спортивного комплекса «Талнах»
, куда входят плавательный бассейн, культурно–оздоровительный центр, спортивные залы «Горняк» и «Восток», крытый каток «Умка» и туристический комплекс «Гора Отдельная», для посетителей свои двери новый фитнес–центр откроет уже в понедельник, 2 октября, при этом до конца января занятия здесь будут абсолютно бесплатные.
– В первую очередь наш центр рассчитан на молодых мам, у которых просто нет возможности оставить детей дома. В «Радуге» к их услугам не только прекрасные тренажеры и квалифицированные тренеры, но и детская зона, в том числе для малышей дошкольного возраста, — рассказывает Алексей Лягин.Наталья Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике
, отметила, что в Центральном районе и Кайеркане подобные фитнес–центры пользовались бы огромным спросом у горожан:
– Я уверена, что с открытием «Радуги» у талнахских мамочек хлопот станет меньше. Спасибо «Норникелю» за оказанную помощь в популяризации семейного отдыха и спорта в целом.
В свою очередь Светлана Рубашкина, начальник управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля»
, напомнила, что «Радуга» является социальной услугой, и выразила уверенность, что у фитнес–центра будет долгая и продуктивная жизнь:
– Хочу поблагодарить директора талнахского спортивного комплекса Алексея Лягина, который воплотил в жизнь столь востребованную в районе задумку. В рамках нашей благотворительной программы конкуренция всегда высокая, но авторы этой инициативы постарались на славу, и сегодня мы видим отличный результат. Я также хотела бы отметить дополнительный аргумент, сыгравший в пользу авторов этого проекта. Это доверие, которое заслужило МБУ «Спортивный комплекс «Талнах». В прошлом году была переоборудована станция на горнолыжке, где сегодня успешно функционирует детская школа туризма.Елена Башкатова, старший тренер фитнес–центра «Радуга»
, работает по специальности более десяти лет. Она создала программу тренировок «Фитнес–культура для детей» и активно ее реализует. Сейчас Елена готова объединить работу со взрослыми и детьми.
– В предстоящие четыре месяца, которые по условиям грантовой программы «Норникеля» мы обязаны предоставлять услуги бесплатно, наша задача — заслужить доверие талнахцев, — говорит Елена. — Мы планируем проводить спортивные праздники, это придаст дополнительный стимул к развитию, ведь в отличие от спортивных секций и хореографических коллективов мы не участвуем в общегородских состязаниях и свои результаты закрепляем только в стенах «Радуги».Михаил ТуаевФото Владимира Макушкинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правда