Фото новости:

Открытие интернета

[Индекс номера 157 (28.09.2017)]

 Проекты 
Всей семьей в спортзал

На базе талнахского спортивного комплекса за счет грантовых средств благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» открыли фитнес–центр «Радуга».
Новый центр разместился на третьем этаже плавательного бассейна по адресу: ул. Таймырская, 11 (телефон для справок 41–54–10). Там на площади 231 кв. м обустроено четыре рабочие зоны: детский спортивный зал с соответствующим инвентарем и оборудованием, зал фитнеса и аэробики для детей и взрослых, зал для занятий силовыми упражнениями, а также развлекательно–игровая комната для детей. «Норникелю» этот проект обошелся в пять миллионов рублей, еще около четырех миллионов из бюджета спорткомплекса было потрачено на закупку инвентаря. Одновременно в «Радуге» могут заниматься до 40 человек под присмотром четырех профессиональных инструкторов.
По словам Алексея Лягина, директора спортивного комплекса «Талнах», куда входят плавательный бассейн, культурно–оздоровительный центр, спортивные залы «Горняк» и «Восток», крытый каток «Умка» и туристический комплекс «Гора Отдельная», для посетителей свои двери новый фитнес–центр откроет уже в понедельник, 2 октября, при этом до конца января занятия здесь будут абсолютно бесплатные.
– В первую очередь наш центр рассчитан на молодых мам, у которых просто нет возможности оставить детей дома. В «Радуге» к их услугам не только прекрасные тренажеры и квалифицированные тренеры, но и детская зона, в том числе для малышей дошкольного возраста, — рассказывает Алексей Лягин.
Наталья Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике, отметила, что в Центральном районе и Кайеркане подобные фитнес–центры пользовались бы огромным спросом у горожан:
– Я уверена, что с открытием «Радуги» у талнахских мамочек хлопот станет меньше. Спасибо «Норникелю» за оказанную помощь в популяризации семейного отдыха и спорта в целом.
В свою очередь Светлана Рубашкина, начальник управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля», напомнила, что «Радуга» является социальной услугой, и выразила уверенность, что у фитнес–центра будет долгая и продуктивная жизнь:
– Хочу поблагодарить директора талнахского спортивного комплекса Алексея Лягина, который воплотил в жизнь столь востребованную в районе задумку. В рамках нашей благотворительной программы конкуренция всегда высокая, но авторы этой инициативы постарались на славу, и сегодня мы видим отличный результат. Я также хотела бы отметить дополнительный аргумент, сыгравший в пользу авторов этого проекта. Это доверие, которое заслужило МБУ «Спортивный комплекс «Талнах». В прошлом году была переоборудована станция на горнолыжке, где сегодня успешно функционирует детская школа туризма.
Елена Башкатова, старший тренер фитнес–центра «Радуга», работает по специальности более десяти лет. Она создала программу тренировок «Фитнес–культура для детей» и активно ее реализует. Сейчас Елена готова объединить работу со взрослыми и детьми.
– В предстоящие четыре месяца, которые по условиям грантовой программы «Норникеля» мы обязаны предоставлять услуги бесплатно, наша задача — заслужить доверие талнахцев, — говорит Елена. — Мы планируем проводить спортивные праздники, это придаст дополнительный стимул к развитию, ведь в отличие от спортивных секций и хореографических коллективов мы не участвуем в общегородских состязаниях и свои результаты закрепляем только в стенах «Радуги».

Михаил Туаев
Фото Владимира Макушкина
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
Статьи текущего номера:
 
Вопросы здравоохранения стали темой одной из первых рабочих встреч, проведенных главой Норильска Ринатом Ахметчиным. Таким образом, новый глава города обозначил приоритеты в текущей деятельности администрации. Вчера он обсудил с руководителем территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края Кобой Кавтеладзе дальнейшую судьбу здания детской поликлиники на ул. Федоровского, 13.

Есть повод! 
Почти три тысячи человек, работающих сегодня в 43 детсадах города, вчера отметили День дошкольного работника. Каждый год «Заполярка» рассказывает о заслуженных, а также молодых перспективных воспитателях, но в этот раз мы решили, так сказать, «обратиться к истокам» и узнать, кто выбирает этот путь, где и как обучаются будущие воспитатели и почему делают выбор в пользу столь нелегкой, но такой важной профессии.

Мир увлечений 
Ваш ребенок — непоседа и непрерывно вертится на стуле? Вводит в ступор своими голосовыми упражнениями соседей, прохожих и случайных собак? Превращает в барабан и трубу все, что попадется под руку? Что ж, такие задатки нужно развивать, а, главное, постараться направить кипучую энергию чада в правильное русло. Сегодня «Заполярка» расскажет о том, где в нашем городе дети могут научиться петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах.

Проекты 
На базе талнахского спортивного комплекса за счет грантовых средств благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» открыли фитнес–центр «Радуга».

Человек родился 
На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 59 малышей: 22 мальчика и 37 девочек. В их числе — Валерия Харчева.

Больной вопрос 
В нашем городе порой совершаются преступления против сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних. Так, за последние 10 лет от извращенцев в Норильске пострадали более 100 ребятишек, самому младшему из которых было четыре года. Сегодня мы затронем эту страшную и сложную тему, но меньше всего нам хочется горожан напугать. Наша цель — заставить родителей задуматься и быть начеку.

Вопрос недели 
Все родители волнуются за своих детей и хотят уберечь их от любых возможных трудностей. Но что делать, если современный мир полон опасностей, каждая из которых может настигнуть ваше чадо в любой момент? Как избежать беды? Мы решили поднять эту важную тему в сегодняшнем «Вопросе недели» и спросили у норильчан:

Благовест 
«Заполярная правда» узнала о том, как идет строительство храма в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Новости:
 27 сентября 2017 
17:31 Концерт духовной музыки отменяется. Нелетная погода помешала музыкантам прибыть в Норильск.
17:20 В эти минуты завершается встреча медработников Норильска с горожанами.
16:25 Губернатор Виктор Толоконский объявил об отставке.
16:08 Баттл умов. «Норникель» запустил четвертый научно-технический марафон «АрктикPRO» для подростков, интересующихся наукой и техникой.
16:02 Сегодня – День дошкольного работника. Концертами, играми, квестами поздравили воспитанники детсадов педагогов дошкольного образования с их профессиональным праздником.
15:14 В конокомплексе «Родина» пройдет премьерный показ фильма «Парижская опера».
13:09 Детскую коляску теперь можно будет не сдавать в багаж.
12:49 У юных танцоров Норильска появился шанс пройти стажировку в танцевальной студии примы-балерины Мариинского театра Дианы Вишневой.
12:33 На севере края СОБР участвует в ловле браконьеров.
12:24 "Норникель" и МШУ «Сколково» запустили образовательную программу.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх