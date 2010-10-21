[Индекс номера 157 (28.09.2017)]



Проекты

Всей семьей в спортзал

На базе талнахского спортивного комплекса за счет грантовых средств благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» открыли фитнес–центр «Радуга».

Новый центр разместился на третьем этаже плавательного бассейна по адресу: ул. Таймырская, 11 (телефон для справок 41–54–10). Там на площади 231 кв. м обустроено четыре рабочие зоны: детский спортивный зал с соответствующим инвентарем и оборудованием, зал фитнеса и аэробики для детей и взрослых, зал для занятий силовыми упражнениями, а также развлекательно–игровая комната для детей. «Норникелю» этот проект обошелся в пять миллионов рублей, еще около четырех миллионов из бюджета спорткомплекса было потрачено на закупку инвентаря. Одновременно в «Радуге» могут заниматься до 40 человек под присмотром четырех профессиональных инструкторов. По словам Алексея Лягина, директора спортивного комплекса «Талнах», куда входят плавательный бассейн, культурно–оздоровительный центр, спортивные залы «Горняк» и «Восток», крытый каток «Умка» и туристический комплекс «Гора Отдельная», для посетителей свои двери новый фитнес–центр откроет уже в понедельник, 2 октября, при этом до конца января занятия здесь будут абсолютно бесплатные. – В первую очередь наш центр рассчитан на молодых мам, у которых просто нет возможности оставить детей дома. В «Радуге» к их услугам не только прекрасные тренажеры и квалифицированные тренеры, но и детская зона, в том числе для малышей дошкольного возраста, — рассказывает Алексей Лягин. Наталья Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике, отметила, что в Центральном районе и Кайеркане подобные фитнес–центры пользовались бы огромным спросом у горожан: – Я уверена, что с открытием «Радуги» у талнахских мамочек хлопот станет меньше. Спасибо «Норникелю» за оказанную помощь в популяризации семейного отдыха и спорта в целом. В свою очередь Светлана Рубашкина, начальник управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля», напомнила, что «Радуга» является социальной услугой, и выразила уверенность, что у фитнес–центра будет долгая и продуктивная жизнь: – Хочу поблагодарить директора талнахского спортивного комплекса Алексея Лягина, который воплотил в жизнь столь востребованную в районе задумку. В рамках нашей благотворительной программы конкуренция всегда высокая, но авторы этой инициативы постарались на славу, и сегодня мы видим отличный результат. Я также хотела бы отметить дополнительный аргумент, сыгравший в пользу авторов этого проекта. Это доверие, которое заслужило МБУ «Спортивный комплекс «Талнах». В прошлом году была переоборудована станция на горнолыжке, где сегодня успешно функционирует детская школа туризма. Елена Башкатова, старший тренер фитнес–центра «Радуга», работает по специальности более десяти лет. Она создала программу тренировок «Фитнес–культура для детей» и активно ее реализует. Сейчас Елена готова объединить работу со взрослыми и детьми. – В предстоящие четыре месяца, которые по условиям грантовой программы «Норникеля» мы обязаны предоставлять услуги бесплатно, наша задача — заслужить доверие талнахцев, — говорит Елена. — Мы планируем проводить спортивные праздники, это придаст дополнительный стимул к развитию, ведь в отличие от спортивных секций и хореографических коллективов мы не участвуем в общегородских состязаниях и свои результаты закрепляем только в стенах «Радуги».

Михаил Туаев Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Новый центр разместился на третьем этаже плавательного бассейна по адресу: ул. Таймырская, 11 (телефон для справок 41–54–10). Там на площади 231 кв. м обустроено четыре рабочие зоны: детский спортивный зал с соответствующим инвентарем и оборудованием, зал фитнеса и аэробики для детей и взрослых, зал для занятий силовыми упражнениями, а также развлекательно–игровая комната для детей. «Норникелю» этот проект обошелся в пять миллионов рублей, еще около четырех миллионов из бюджета спорткомплекса было потрачено на закупку инвентаря. Одновременно в «Радуге» могут заниматься до 40 человек под присмотром четырех профессиональных инструкторов.По словам, куда входят плавательный бассейн, культурно–оздоровительный центр, спортивные залы «Горняк» и «Восток», крытый каток «Умка» и туристический комплекс «Гора Отдельная», для посетителей свои двери новый фитнес–центр откроет уже в понедельник, 2 октября, при этом до конца января занятия здесь будут абсолютно бесплатные.– В первую очередь наш центр рассчитан на молодых мам, у которых просто нет возможности оставить детей дома. В «Радуге» к их услугам не только прекрасные тренажеры и квалифицированные тренеры, но и детская зона, в том числе для малышей дошкольного возраста, — рассказывает Алексей Лягин., отметила, что в Центральном районе и Кайеркане подобные фитнес–центры пользовались бы огромным спросом у горожан:– Я уверена, что с открытием «Радуги» у талнахских мамочек хлопот станет меньше. Спасибо «Норникелю» за оказанную помощь в популяризации семейного отдыха и спорта в целом.В свою очередь, напомнила, что «Радуга» является социальной услугой, и выразила уверенность, что у фитнес–центра будет долгая и продуктивная жизнь:– Хочу поблагодарить директора талнахского спортивного комплекса Алексея Лягина, который воплотил в жизнь столь востребованную в районе задумку. В рамках нашей благотворительной программы конкуренция всегда высокая, но авторы этой инициативы постарались на славу, и сегодня мы видим отличный результат. Я также хотела бы отметить дополнительный аргумент, сыгравший в пользу авторов этого проекта. Это доверие, которое заслужило МБУ «Спортивный комплекс «Талнах». В прошлом году была переоборудована станция на горнолыжке, где сегодня успешно функционирует детская школа туризма., работает по специальности более десяти лет. Она создала программу тренировок «Фитнес–культура для детей» и активно ее реализует. Сейчас Елена готова объединить работу со взрослыми и детьми.– В предстоящие четыре месяца, которые по условиям грантовой программы «Норникеля» мы обязаны предоставлять услуги бесплатно, наша задача — заслужить доверие талнахцев, — говорит Елена. — Мы планируем проводить спортивные праздники, это придаст дополнительный стимул к развитию, ведь в отличие от спортивных секций и хореографических коллективов мы не участвуем в общегородских состязаниях и свои результаты закрепляем только в стенах «Радуги».

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