[Индекс номера 157 (28.09.2017)]



Человек родился

Валерия ХАРЧЕВА

На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 59 малышей: 22 мальчика и 37 девочек. В их числе — Валерия Харчева.

Родилась 18 сентября в 16.45. Рост — 51 см. Вес — 3420 г Папа Валерии, 27–летний уверенный в себе молодой человек, предстал перед нами как «автор сценария и режиссер» собственной жизни. С первого взгляда видно: характер у него сильный, натура волевая и целеустремленная. В процессе общения мы выяснили, что он всегда добивается того, что задумал, надо сказать, замечательная черта для мужчины. Данил, так зовут отца новорожденной, еще в юности был уверен, что у него будет хорошая работа, счастливая семья и обязательно — дочка Лерочка. Так и получилось! Со своей «половинкой» начальник производственного отдела управляющей компании ООО «Жилищный трест» Данил Харчев познакомился на работе — Эльмира трудилась бухгалтером в этой же организации. Стоит отметить, что в истории их знакомства есть некая мистика. Дело в том, что за несколько лет до замужества гадалка нагадала нашей Эльмире, что она «станет женой барина, который поднесет ей какие–то бумаги». Так вот в день знакомства девушка шла по коридору, неся в руках документы, а навстречу ей — Данил. Эльмира вдруг обронила папки, а он помог ей их собрать. Дело закончилось свадьбой — как и предсказала гадалка. Причем за год до этого события Даня надел суженой кольцо на левую руку и с улыбкой сказал: «Будешь себя хорошо вести — появится кольцо и на правой руке...» Данил: — Я верю в чудеса. Жена, например, у меня чудесная. Дочь тоже. Город Норильск, в который я приехал к сестре в 2012 году, довольно быстро стал мне родным. До этого я жил и работал в Благовещенске, занимался ремонтами квартир, получил там строительное образование в колледже. Приехал сюда на полтора года, в итоге уже шесть лет живу тут и радуюсь. Первые три месяца без своего Благовещенска сильно тосковал, а потом привык настолько, что своим тамошним друзьям в один прекрасный день отрезал по телефону: «Все, ребята, я — норильчанин!». Бабушка Валерии Ирина — тоже очень позитивный и решительный человек, она специально приехала из Амурской области для встречи с внучкой. В Норильске она впервые, и ей тут все нравится. «Главное, что ребята здесь счастливы», — считает она. Ну, а наши герои, Даня и Эльмира, уверенно говорят, что не намерены останавливаться на достигнутом и в ближайшее время готовы решиться еще на одного ребенка. Мама хочет сына, ну а папа — дочку Амелию, и «ни вправо, ни влево». Угадайте, кто победит?

Марина Хорошевская Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Папа Валерии, 27–летний уверенный в себе молодой человек, предстал перед нами как «автор сценария и режиссер» собственной жизни. С первого взгляда видно: характер у него сильный, натура волевая и целеустремленная. В процессе общения мы выяснили, что он всегда добивается того, что задумал, надо сказать, замечательная черта для мужчины. Данил, так зовут отца новорожденной, еще в юности был уверен, что у него будет хорошая работа, счастливая семья и обязательно — дочка Лерочка. Так и получилось!Со своей «половинкой» начальник производственного отдела управляющей компании ООО «Жилищный трест» Данил Харчев познакомился на работе — Эльмира трудилась бухгалтером в этой же организации. Стоит отметить, что в истории их знакомства естьнекая мистика. Дело в том, что за несколько лет до замужества гадалка нагадала нашей Эльмире, что она «станет женой барина, который поднесет ей какие–то бумаги». Так вот в день знакомства девушка шла по коридору, неся в руках документы, а навстречу ей — Данил. Эльмира вдруг обронила папки, а он помог ей их собрать. Дело закончилось свадьбой — как и предсказала гадалка. Причем за год до этого события Даня надел суженой кольцо на левую руку и с улыбкой сказал: «Будешь себя хорошо вести — появится кольцо и на правой руке...»— Я верю в чудеса. Жена, например, у меня чудесная. Дочь тоже. Город Норильск, в который я приехал к сестре в 2012 году, довольно быстро стал мне родным. До этого я жил и работал в Благовещенске, занимался ремонтами квартир, получил там строительное образование в колледже. Приехал сюда на полтора года, в итоге уже шесть лет живу тут и радуюсь. Первые три месяца без своего Благовещенска сильно тосковал, а потом привык настолько, что своим тамошним друзьям в один прекрасный день отрезал по телефону: «Все, ребята, я — норильчанин!».Бабушка Валерии Ирина — тоже очень позитивный и решительный человек, она специально приехала из Амурской области для встречи с внучкой. В Норильске она впервые, и ей тут все нравится. «Главное, что ребята здесь счастливы», — считает она.Ну, а наши герои, Даня и Эльмира, уверенно говорят, что не намерены останавливаться на достигнутом и в ближайшее время готовы решиться еще на одного ребенка. Мама хочет сына, ну а папа — дочку Амелию, и «ни вправо, ни влево». Угадайте, кто победит?

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