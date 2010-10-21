Фото новости:

Открытие интернета

[Индекс номера 157 (28.09.2017)]

 Человек родился 
Валерия ХАРЧЕВА

На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 59 малышей: 22 мальчика и 37 девочек. В их числе — Валерия Харчева.
Родилась 18 сентября в 16.45. Рост — 51 см.
Вес — 3420 г
Папа Валерии, 27–летний уверенный в себе молодой человек, предстал перед нами как «автор сценария и режиссер» собственной жизни. С первого взгляда видно: характер у него сильный, натура волевая и целеустремленная. В процессе общения мы выяснили, что он всегда добивается того, что задумал, надо сказать, замечательная черта для мужчины. Данил, так зовут отца новорожденной, еще в юности был уверен, что у него будет хорошая работа, счастливая семья и обязательно — дочка Лерочка. Так и получилось!
Со своей «половинкой» начальник производственного отдела управляющей компании ООО «Жилищный трест» Данил Харчев познакомился на работе — Эльмира трудилась бухгалтером в этой же организации. Стоит отметить, что в истории их знакомства есть
некая мистика. Дело в том, что за несколько лет до замужества гадалка нагадала нашей Эльмире, что она «станет женой барина, который поднесет ей какие–то бумаги». Так вот в день знакомства девушка шла по коридору, неся в руках документы, а навстречу ей — Данил. Эльмира вдруг обронила папки, а он помог ей их собрать. Дело закончилось свадьбой — как и предсказала гадалка. Причем за год до этого события Даня надел суженой кольцо на левую руку и с улыбкой сказал: «Будешь себя хорошо вести — появится кольцо и на правой руке...»
Данил:
— Я верю в чудеса. Жена, например, у меня чудесная. Дочь тоже. Город Норильск, в который я приехал к сестре в 2012 году, довольно быстро стал мне родным. До этого я жил и работал в Благовещенске, занимался ремонтами квартир, получил там строительное образование в колледже. Приехал сюда на полтора года, в итоге уже шесть лет живу тут и радуюсь. Первые три месяца без своего Благовещенска сильно тосковал, а потом привык настолько, что своим тамошним друзьям в один прекрасный день отрезал по телефону: «Все, ребята, я — норильчанин!».
Бабушка Валерии Ирина — тоже очень позитивный и решительный человек, она специально приехала из Амурской области для встречи с внучкой. В Норильске она впервые, и ей тут все нравится. «Главное, что ребята здесь счастливы», — считает она.
Ну, а наши герои, Даня и Эльмира, уверенно говорят, что не намерены останавливаться на достигнутом и в ближайшее время готовы решиться еще на одного ребенка. Мама хочет сына, ну а папа — дочку Амелию, и «ни вправо, ни влево». Угадайте, кто победит?

Марина Хорошевская
Фото автора
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
Статьи текущего номера:
 
Вопросы здравоохранения стали темой одной из первых рабочих встреч, проведенных главой Норильска Ринатом Ахметчиным. Таким образом, новый глава города обозначил приоритеты в текущей деятельности администрации. Вчера он обсудил с руководителем территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края Кобой Кавтеладзе дальнейшую судьбу здания детской поликлиники на ул. Федоровского, 13.

Есть повод! 
Почти три тысячи человек, работающих сегодня в 43 детсадах города, вчера отметили День дошкольного работника. Каждый год «Заполярка» рассказывает о заслуженных, а также молодых перспективных воспитателях, но в этот раз мы решили, так сказать, «обратиться к истокам» и узнать, кто выбирает этот путь, где и как обучаются будущие воспитатели и почему делают выбор в пользу столь нелегкой, но такой важной профессии.

Мир увлечений 
Ваш ребенок — непоседа и непрерывно вертится на стуле? Вводит в ступор своими голосовыми упражнениями соседей, прохожих и случайных собак? Превращает в барабан и трубу все, что попадется под руку? Что ж, такие задатки нужно развивать, а, главное, постараться направить кипучую энергию чада в правильное русло. Сегодня «Заполярка» расскажет о том, где в нашем городе дети могут научиться петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах.

Проекты 
На базе талнахского спортивного комплекса за счет грантовых средств благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» открыли фитнес–центр «Радуга».

Человек родился 
На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 59 малышей: 22 мальчика и 37 девочек. В их числе — Валерия Харчева.

Больной вопрос 
В нашем городе порой совершаются преступления против сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних. Так, за последние 10 лет от извращенцев в Норильске пострадали более 100 ребятишек, самому младшему из которых было четыре года. Сегодня мы затронем эту страшную и сложную тему, но меньше всего нам хочется горожан напугать. Наша цель — заставить родителей задуматься и быть начеку.

Вопрос недели 
Все родители волнуются за своих детей и хотят уберечь их от любых возможных трудностей. Но что делать, если современный мир полон опасностей, каждая из которых может настигнуть ваше чадо в любой момент? Как избежать беды? Мы решили поднять эту важную тему в сегодняшнем «Вопросе недели» и спросили у норильчан:

Благовест 
«Заполярная правда» узнала о том, как идет строительство храма в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Новости:
 27 сентября 2017 
17:31 Концерт духовной музыки отменяется. Нелетная погода помешала музыкантам прибыть в Норильск.
17:20 В эти минуты завершается встреча медработников Норильска с горожанами.
16:25 Губернатор Виктор Толоконский объявил об отставке.
16:08 Баттл умов. «Норникель» запустил четвертый научно-технический марафон «АрктикPRO» для подростков, интересующихся наукой и техникой.
16:02 Сегодня – День дошкольного работника. Концертами, играми, квестами поздравили воспитанники детсадов педагогов дошкольного образования с их профессиональным праздником.
15:14 В конокомплексе «Родина» пройдет премьерный показ фильма «Парижская опера».
13:09 Детскую коляску теперь можно будет не сдавать в багаж.
12:49 У юных танцоров Норильска появился шанс пройти стажировку в танцевальной студии примы-балерины Мариинского театра Дианы Вишневой.
12:33 На севере края СОБР участвует в ловле браконьеров.
12:24 "Норникель" и МШУ «Сколково» запустили образовательную программу.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх