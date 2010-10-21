[Индекс номера 157 (28.09.2017)]



Больной вопрос

Скрытая угроза

В нашем городе порой совершаются преступления против сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних. Так, за последние 10 лет от извращенцев в Норильске пострадали более 100 ребятишек, самому младшему из которых было четыре года. Сегодня мы затронем эту страшную и сложную тему, но меньше всего нам хочется горожан напугать. Наша цель — заставить родителей задуматься и быть начеку.

Изнасилование — насильственный половой акт мужчины с лицом противоположного пола (статья 131 УК РФ). Иные действия, имеющие сексуальный характер, — способы получения удовлетворения без полового акта. К ним относят орально–анальные контакты, насилие при помощи различных приспособлений и прочее (статья 132 УК РФ). Стоит отметить, что не каждого, кто совершил подобные преступления в отношении детей, можно назвать педофилом. Дело в том, что педофилия — это психическое отклонение, и педофилами считаются только те, у кого расстройство сексуального предпочтения (не путать с невменяемостью) диагностировано психиатрами. Не все из задержанных в Норильске и осужденных за преступления против сексуальной неприкосновенности детей, по данным экспертиз, страдают этим нарушением. Истинных педофилов не так много. Но именно на их счету больше всего жертв. Например, в 2013 году были задержаны двое норильчан, признанных специалистами педофилами, от преступных действий которых пострадали 22 мальчика (как утверждают психиатры, жертвами педофилов часто становятся именно мальчики). Причем доказанных следственным комитетом эпизодов в отношении этих детей — 515. Парадокс, но о большинстве преступлений этих педофилов следователи узнали от них же самих. То есть родители жертв не обращались в полицию с заявлениями. И не совсем понятно, по какой причине — то ли не знали, что их ребенок подвергся сексуальному насилию, то ли не хотели выносить сор из избы. Остается только догадываться, сколько фактов издевательств над детьми сокрыто от правоохранительных органов... Александр Скумин Следователь Александр Скумин рассказал, что даже когда мамы и папы пострадавших узнавали от сотрудников следственного комитета о том, что произошло с их чадом, они отказывались сотрудничать, объясняя это тем, что не хотят нанести дополнительную травму ребенку, которому придется вспоминать подробности случившегося и рассказывать об этом посторонним. Стоит отметить, что при общении сотрудников правоохранительных органов с детьми и подростками обязательно присутствует психолог. Со следственным комитетом сотрудничают психологи Центра семьи «Норильский». Иногда приглашается психолог из детского сада или учебного заведения, которые посещает ребенок. Также Уголовно–процессуальным кодексом четко определено, как должны проводиться следственные действия с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. В возрасте до семи лет опрос не может продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей сложности — более одного часа в день; в возрасте от семи до четырнадцати лет — более одного часа, в общей сложности — более двух часов; старше четырнадцати лет — более двух часов, а в общей сложности — более четырех часов в день. Так что перед сотрудниками следственных органов стоит задача не только узнать о случившемся с ребенком как можно больше, но при этом сделать все возможное, чтобы он не устал, не расстроился, не испугался и не замкнулся. Александр Владимирович признался, что понимает опасения родителей, но при этом все–таки на первый план встает необходимость привлечь преступника к ответственности. Кстати, статьи 131 и 132 — одни из немногих в Уголовном кодексе РФ, которые за преступления с отягчающими обстоятельствами (в первую очередь против детей) предусматривают наказание в виде пожизненного заключения. Правда, ни один из преступников, задержанных в Норильске, пожизненный срок не получил. Чаще всего насильники несовершеннолетних осуждаются на срок от 10 (один–два эпизода) до 20 лет (несколько потерпевших и множество эпизодов). Сегодня срок давности, по истечении которого не применяются правовые последствия совершения преступления, за сексуальное насилие в отношении детей — 15 лет. Вице–спикер Госдумы Ирина Яровая в феврале этого года предложила ужесточить наказания за «самые страшные преступления против детей», в том числе приостановить действие сроков давности за педофилию и создать единую базу педофилов, чтобы они не смогли работать с детьми. Расследуя дела об изнасилованиях и иных насильственных действиях сексуального характера в отношении детей, Скумин пришел к выводу, что чаще всего жертвами становятся дети из благополучных семей. Причем, как правило, преступником оказывается не «дядя с улицы», а знакомый. По мнению экспертов, количество педофилов, «предлагающих конфетку» на улице, значительно меньше в сравнении с насильниками, которые встречаются среди близких. Мы спросили у Скумина, есть ли признаки, по которым можно определить педофила. Следователь посетовал, что вычислить мужчину, представляющего опасность для ребенка, практически невозможно. Акт педофилии не является классической попыткой изнасилования, а представляет собой тщательно продуманную тактику, реализация которой занимает немало времени. Это действие не внезапное, оно всегда готовится — преступник выясняет, что ребенку нравится, старается завоевать его симпатию. Следователь рассказал, что не припомнит в своей практике ни одного случая, когда судебно–психиатрическая экспертиза признала бы насильника несовершеннолетних невменяемым. То есть каждый, кто совершал насилие над ребенком, осознавал, что делает. В Норильске среди задержанных и осужденных за сексуальные преступления против детей были и граждане с высшим образованием. Как же понять, что ребенок подвергся сексуальному насилию? По опыту как психиатров, так и сотрудников следственного комитета, пережив насилие или став объектом развратных действий, дети, как правило, сразу об этом никому не рассказывают, но их поведение заметно меняется. Даже если дети до конца и не осознают, что конкретно с ними случилось, они все равно чувствуют, что произошло что–то нехорошее, и у них резко снижается настроение. Маму должно насторожить, если ребенок вдруг ни с того ни с сего замыкается в себе, становится нервозным, раздражительным и плаксивым, оставляет обычные увлечения, плохо спит и ест либо, наоборот, спит и ест больше обычного, отказывается выходить из своей комнаты и общаться с людьми. Неспроста совет о том, на какие изменения в поведении ребенка следует обратить внимание, адресован конкретно матерям. Дело в том, что порой сексуальные посягательства совершают отчим или даже родной отец. Поэтому в первую очередь ответственность за безопасность детей лежит на маме. Именно с ней у ребенка должны быть доверительные отношения. Адекватная и внимательная мать обеспокоится, если на вопрос «Чем вы занимались, пока меня не было, с папой (братом, дядей, другом, крестным и так далее)?» ребенок ответит: «Это секрет», или «Он не велел мне говорить», или «Ничем особенным». Когда у ребенка с мамой теплые и дружеские отношения, он обычно делится с ней тем, как проводит время в ее отсутствие. Если же вдруг у ребенка появляются тайны, мама должна насторожиться и понаблюдать за его поведением, постараться быть рядом как можно чаще и не просто присутствовать, а общаться, играть, сообща заниматься какими–то полезными делами по дому, чтобы ребенок видел материнскую заинтересованность и понимал, что ей он может доверить любую тайну. Следователь Александр Скумин посоветовал в случае, если нет полной уверенности в том, что с ребенком что–то случилось, но при этом есть тревога, обратиться к психологу — в детский сад, школу, отдел опеки и попечительства, Центр семьи «Норильский» – и попросить специалиста пообщаться с ребенком, продиагностировать и протестировать его. Если же подозрения крепнут или опасения подтвердились, стоит без промедления обратиться за помощью в правоохранительные органы. В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю действует телефонная линия «Ребенок в опасности». О детях, попавших в беду, стоит сообщить по следующим телефонам: • 123 — только для абонентов Красноярского края; • 8–(953)–585–30–00 (можно не только позвонить, но и передать смс–сообщение); • 8–(391)–285–30–00. Все обращения будут обязательно рассмотрены, а при необходимости будут проведены процессуальные проверки.

Нередко в WhatsApp тиражируются сообщения о страшных преступлениях, якобы произошедших в Норильске. Сотрудники правоохранительных органов призывают горожан не обращать на подобные тексты внимания и, тем более, не распространять их. Потому что, как правило, эта информация либо совершенно не соответствует действительности, либо сильно искажена. Так, например, ложным оказался муссирующийся прошлой зимой слух о маньяке, якобы насилующем девочек в Талнахе и Оганере. При этом среди населения была паника. Сегодня и следственный комитет, и прокуратура, и ОМВД активно сотрудничают со СМИ и оперативно делятся достоверной информацией. Так что именно из газет и телевизионных репортажей можно узнать, что на самом деле происходит в городе.

Надежда Сидор Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Стоит отметить, что не каждого, кто совершил подобные преступления в отношении детей, можно назвать педофилом. Дело в том, что педофилия — это психическое отклонение, и педофилами считаются только те, у кого расстройство сексуального предпочтения (не путать с невменяемостью) диагностировано психиатрами. Не все из задержанных в Норильске и осужденных за преступления против сексуальной неприкосновенности детей, по данным экспертиз, страдают этим нарушением. Истинных педофилов не так много. Но именно на их счету больше всего жертв.Например, в 2013 году были задержаны двое норильчан, признанных специалистами педофилами, от преступных действий которых пострадали 22 мальчика (как утверждают психиатры, жертвами педофилов часто становятся именно мальчики). Причем доказанных следственным комитетом эпизодов в отношении этих детей — 515.Парадокс, но о большинстве преступлений этих педофилов следователи узнали от них же самих. То есть родители жертв не обращались в полицию с заявлениями. И не совсем понятно, по какой причине — то ли не знали, что их ребенок подвергся сексуальному насилию, то ли не хотели выносить сор из избы. Остается только догадываться, сколько фактов издевательств над детьми сокрыто от правоохранительных органов...рассказал, что даже когда мамы и папы пострадавших узнавали от сотрудников следственного комитета о том, что произошло с их чадом, они отказывались сотрудничать, объясняя это тем, что не хотят нанести дополнительную травму ребенку, которому придется вспоминать подробности случившегося и рассказывать об этом посторонним.Стоит отметить, что при общении сотрудников правоохранительных органов с детьми и подростками обязательно присутствует психолог. Со следственным комитетом сотрудничают психологи Центра семьи «Норильский». Иногда приглашается психолог из детского сада или учебного заведения, которые посещает ребенок.Также Уголовно–процессуальным кодексом четко определено, как должны проводиться следственные действия с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. В возрасте до семи лет опрос не может продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей сложности — более одного часа в день; в возрасте от семи до четырнадцати лет — более одного часа, в общей сложности — более двух часов; старше четырнадцати лет — более двух часов, а в общей сложности — более четырех часов в день. Так что перед сотрудниками следственных органов стоит задача не только узнать о случившемся с ребенком как можно больше, но при этом сделать все возможное, чтобы он не устал, не расстроился, не испугался и не замкнулся.Александр Владимирович признался, что понимает опасения родителей, но при этом все–таки на первый план встает необходимость привлечь преступника к ответственности. Кстати, статьи 131 и 132 — одни из немногих в Уголовном кодексе РФ, которые за преступления с отягчающими обстоятельствами (в первую очередь против детей) предусматривают наказание в виде пожизненного заключения. Правда, ни один из преступников, задержанных в Норильске, пожизненный срок не получил. Чаще всего насильники несовершеннолетних осуждаются на срок от 10 (один–два эпизода) до 20 лет (несколько потерпевших и множество эпизодов).Сегодня срок давности, по истечении которого не применяются правовые последствия совершения преступления, за сексуальное насилие в отношении детей — 15 лет. Вице–спикер Госдумы Ирина Яровая в феврале этого года предложила ужесточить наказания за «самые страшные преступления против детей», в том числе приостановить действие сроков давности за педофилию и создать единую базу педофилов, чтобы они не смогли работать с детьми.Расследуя дела об изнасилованиях и иных насильственных действиях сексуального характера в отношении детей, Скумин пришел к выводу, что чаще всего жертвами становятся дети из благополучных семей. Причем, как правило, преступником оказывается не «дядя с улицы», а знакомый. По мнению экспертов, количество педофилов, «предлагающих конфетку» на улице, значительно меньше в сравнении с насильниками, которые встречаются среди близких.Мы спросили у Скумина, есть ли признаки, по которым можно определить педофила. Следователь посетовал, что вычислить мужчину, представляющего опасность для ребенка, практически невозможно. Акт педофилии не является классической попыткой изнасилования, а представляет собой тщательно продуманную тактику, реализация которой занимает немало времени. Это действие не внезапное, оно всегда готовится — преступник выясняет, что ребенку нравится, старается завоевать его симпатию.Следователь рассказал, что не припомнит в своей практике ни одного случая, когда судебно–психиатрическая экспертиза признала бы насильника несовершеннолетних невменяемым. То есть каждый, кто совершал насилие над ребенком, осознавал, что делает. В Норильске среди задержанных и осужденных за сексуальные преступления против детей были и граждане с высшим образованием.Как же понять, что ребенок подвергся сексуальному насилию? По опыту как психиатров, так и сотрудников следственного комитета, пережив насилие или став объектом развратных действий, дети, как правило, сразу об этом никому не рассказывают, но их поведение заметно меняется. Даже если дети до конца и не осознают, что конкретно с ними случилось, они все равно чувствуют, что произошло что–то нехорошее, и у них резко снижается настроение.Маму должно насторожить, если ребенок вдруг ни с того ни с сего замыкается в себе, становится нервозным, раздражительным и плаксивым, оставляет обычные увлечения, плохо спит и ест либо, наоборот, спит и ест больше обычного, отказывается выходить из своей комнаты и общаться с людьми.Неспроста совет о том, на какие изменения в поведении ребенка следует обратить внимание, адресован конкретно матерям. Дело в том, что порой сексуальные посягательства совершают отчим или даже родной отец. Поэтому в первую очередь ответственность за безопасность детей лежит на маме. Именно с ней у ребенка должны быть доверительные отношения.Адекватная и внимательная мать обеспокоится, если на вопрос «Чем вы занимались, пока меня не было, с папой (братом, дядей, другом, крестным и так далее)?» ребенок ответит: «Это секрет», или «Он не велел мне говорить», или «Ничем особенным». Когда у ребенка с мамой теплые и дружеские отношения, он обычно делится с ней тем, как проводит время в ее отсутствие. Если же вдруг у ребенка появляются тайны, мама должна насторожиться и понаблюдать за его поведением, постараться быть рядом как можно чаще и не просто присутствовать, а общаться, играть, сообща заниматься какими–то полезными делами по дому, чтобы ребенок видел материнскую заинтересованность и понимал, что ей он может доверить любую тайну.Следователь Александр Скумин посоветовал в случае, если нет полной уверенности в том, что с ребенком что–то случилось, но при этом есть тревога, обратиться к психологу — в детский сад, школу, отдел опеки и попечительства, Центр семьи «Норильский» – и попросить специалиста пообщаться с ребенком, продиагностировать и протестировать его. Если же подозрения крепнут или опасения подтвердились, стоит без промедления обратиться за помощью в правоохранительные органы.

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