[Индекс номера 157 (28.09.2017)]



Вопрос недели

Как уберечь ребенка от опасности?

Все родители волнуются за своих детей и хотят уберечь их от любых возможных трудностей. Но что делать, если современный мир полон опасностей, каждая из которых может настигнуть ваше чадо в любой момент? Как избежать беды? Мы решили поднять эту важную тему в сегодняшнем «Вопросе недели» и спросили у норильчан:

Анна Недвигина, старшеклассница: – Недавно моя подруга возвращалась из магазина домой, было уже темно. Кто–то сзади крепко схватил ее за руку и не отпускал. Она кое–как вырвалась и со всех ног бросилась бежать. Все обошлось, но страху натерпелась. Не стоит бродить одному в темное время суток и, главное, быть всегда на связи. Я как старшая сестра контролирую младших брата и сестренку, чтобы те не забывали брать телефон с собой. У нас в семье четкий график, кто и когда должен быть дома, если задерживаемся, сразу звоним родителям или они нам.

Игорь, воспитывает сына один: – Главная опасность для ребенка — думать, что ты своим родителям не нужен. Именно одиночество в семье может привести к тому, что подросток будет искать авторитеты на стороне и в итоге окажется в плохой компании. Синяки, шишки и даже более серьезные травмы — ничто по сравнению с израненной душой. Поэтому родителям важно создать такие условия, чтобы ребенок чувствовал их любовь, знал, что он им нужен, и был уверен, что они всегда поймут его и поддержат. И ничто так не сближает, как совместный труд и увлечения. Поэтому чем больше родители и ребенок проводят времени все вместе и с пользой, тем меньше вероятность, что ребенок пострадает.

Маргарита Пятецкая, консультант по красоте: – Мой сын посещает много секций — у него и спорт, и английский язык. Плюс воскресная школа, куда мы его иногда сопровождаем. Но в основном везде он ходит сам. Конечно, волнуемся, но в то же время учим самостоятельности. Здесь для меня главный метод — это беседа с ребенком. Он знает, что делать, если незнакомые люди позвонят в дверь, как вызвать полицию, скорую или пожарных. Дети обязательно должны быть знакомы с правилами дорожного движения. Проигрывайте с ребенком различные ситуации, рассказывайте ему на примерах и, главное, доверяйте, тогда и он будет вас слушаться и доверять.

Наталья Дмитриева, норильская казачка: – Меня эта проблема очень волнует. Я не раз замечала на улице, как неадекватно ведущие себя подростки передают друг другу подозрительные пакетики. Сейчас о детской наркомании громко не говорят, но ведь беда эта существует. Как и алкоголизация подрастающего поколения. Думаю, надо строже и внимательнее относиться к продаже спиртного и сигарет, очень жестко бороться с распространением наркотиков. Те, кто этим занимается, похоже, чувствуют свою безнаказанность. А противостоять пустоте в детских душах, которую они пытаются заполнить всякой дрянью, можно только честным отношением взрослых к их воспитанию. Я пришла в норильское казачество как раз для того, чтобы принять активное участие в патриотическом воспитании ребят, которые приходят в норильскую казачью общину. Я вижу, как дети тянутся к интересным взрослым людям, способным дать им много доброго. И мы будем и дальше работать в этом направлении.

Анна, сталкивалась с проблемой детского насилия: – Родителю важно много читать. О ребенке, о периодах его взросления. Чтобы понимать его лучше, ориентироваться, через какие этапы он проходит. Тогда родитель будет знать, в каком именно возрасте формировать в ребенке базовое доверие к миру, как формировать осторожность, а не повышенную тревожность и невроз. Опасность для ребенка прежде всего представляет его же родитель, самый важный для него человек, если он не считает нужным думать, боится признать свои ошибки. И самой большой опасностью в жизни ребенка является одиночество. Мама и папа — его основные любящие помощники. Ребенок не должен бояться «принести» им свои чувства, причем любые: злость, обиду, гнев, стыд, зависть, радость. А родителям необходимо помочь ребенку переварить все это. Поверьте, самое большое горе — ребенок, который проживает свою беду и вообще всю свою детскую жизнь в одиночестве.

Людмила Стуруа, продавец книжного магазина: – Часто вижу, как вечером подростки гуляют без присмотра, что недопустимо. Куда смотрят родители — непонятно. Также неоднократно была свидетелем того, как малыши охотно принимают конфетки из чужих рук. А ведь мамы и папы должны объяснять своим детям, что нельзя брать угощения от незнакомцев, 99% всех навыков и правил дается ребенку именно в семье. Хотя иной раз бОльшая опасность исходит не от взрослых людей, а от самих подростков, которые сейчас очень агрессивны. Порою страшно проходить мимо оголтелой толпы курящих и матерящихся «недорослей», которые собираются возле подъездов или за углом школы. Правильное воспитание и есть залог безопасности ребенка.

Надежда Шемрук, подполковник таможенной службы в отставке: – Прежде всего надо стараться уберечь детей от потока информации, который обрушился на всех нас. Сплошной стеной идут сюжеты о войне, насилии, убийствах, человеческой распущенности. Бедные наши дети! Страшно даже предположить, как все это влияет на их сознание. А ограждать своих чад от всякой безнравственности прежде всего должны родители. И защитить их от зла можно только любовью и заботой. Если этого нет в семье, то детей может потянуть на улицу, к тем, кто хорошему их не научит. И очень важно — я сужу по своим детям и внукам — увлечь ребят интересными занятиями: рукоделием, различными ремеслами, спортом, танцами, хорошим кинематографом, совместными походами на природу. И еще дети должны понимать, как это важно — творить добро, служить своим ближним, ценить родственные узы. Ничто так не защитит ребенка, как правильные моральные установки.

Инна Саватеева, специалист Молодежного центра: – Если говорить о плохой компании, где ребенку впервые случается попробовать алкоголь и сигареты, то я разделяю общепринятую точку зрения — запретный плод всегда сладок. Что бы мы ни делали, дети всегда захотят пойти против запрета. Поэтому я сторонник того, чтобы ребенок, достигнув определенного возраста, попробовал алкоголь и выкурил свою первую сигарету в присутствии родителей и понял — в этом нет ничего прикольного. Кроме того, есть очень тонкая грань, чтобы не покалечить психику ребенка, рассказывая ему о реалиях современной жизни. Сейчас в обществе много жестокости, и, на мой взгляд, об этом как–то странно рассказывать, к примеру, десятилетнему ребенку. Но, наверное, нужно называть вещи своими именами и доступно все это объяснять ребенку. Если мы говорим малышу, что нельзя общаться с незнакомыми людьми на улице, то мы должны корректно пояснить — почему. Но самое главное — не нужно стесняться разговаривать с ребенком на определенные темы, необходимо быть для него другом и при этом, конечно же, оставаться родителем. Есть смысл почитать книги по психологии, проконсультироваться со специалистами.

Маргарита, мама восьмилетней Даши: — В нашем возрасте залог безопасности — тотальный контроль, благо сейчас мобильные телефоны это позволяют. Но уже сейчас, так сказать, на будущее мы ведем с дочерью разъяснительные беседы: что делать, если встретил агрессивную собаку или подозрительного незнакомца, как переходить дорогу, как избежать конфликтных ситуаций. В результате Даша уже несколько раз самостоятельно прошла от школы до музыкалки. На мой взгляд, самый опасный фактор в Норильске — это не люди, а климат.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда – Недавно моя подруга возвращалась из магазина домой, было уже темно. Кто–то сзади крепко схватил ее за руку и не отпускал. Она кое–как вырвалась и со всех ног бросилась бежать. Все обошлось, но страху натерпелась. Не стоит бродить одному в темное время суток и, главное, быть всегда на связи. Я как старшая сестра контролирую младших брата и сестренку, чтобы те не забывали брать телефон с собой. У нас в семье четкий график, кто и когда должен быть дома, если задерживаемся, сразу звоним родителям или они нам.– Главная опасность для ребенка — думать, что ты своим родителям не нужен. Именно одиночество в семье может привести к тому, что подросток будет искать авторитеты на стороне и в итоге окажется в плохой компании. Синяки, шишки и даже более серьезные травмы — ничто по сравнению с израненной душой. Поэтому родителям важно создать такие условия, чтобы ребенок чувствовал их любовь, знал, что он им нужен, и был уверен, что они всегда поймут его и поддержат. И ничто так не сближает, как совместный труд и увлечения. Поэтому чем больше родители и ребенок проводят времени все вместе и с пользой, тем меньше вероятность, что ребенок пострадает.– Мой сын посещает много секций — у него и спорт, и английский язык. Плюс воскресная школа, куда мы его иногда сопровождаем. Но в основном везде он ходит сам. Конечно, волнуемся, но в то же время учим самостоятельности. Здесь для меня главный метод — это беседа с ребенком. Он знает, что делать, если незнакомые люди позвонят в дверь, как вызвать полицию, скорую или пожарных. Дети обязательно должны быть знакомы с правилами дорожного движения. Проигрывайте с ребенком различные ситуации, рассказывайте ему на примерах и, главное, доверяйте, тогда и он будет вас слушаться и доверять.– Меня эта проблема очень волнует. Я не раз замечала на улице, как неадекватно ведущие себя подростки передают друг другу подозрительные пакетики. Сейчас о детской наркомании громко не говорят, но ведь беда эта существует. Как и алкоголизация подрастающего поколения. Думаю, надо строже и внимательнее относиться к продаже спиртного и сигарет, очень жестко бороться с распространением наркотиков. Те, кто этим занимается, похоже, чувствуют свою безнаказанность. А противостоять пустоте в детских душах, которую они пытаются заполнить всякой дрянью, можно только честным отношением взрослых к их воспитанию. Я пришла в норильское казачество как раз для того, чтобы принять активное участие в патриотическом воспитании ребят, которые приходят в норильскую казачью общину. Я вижу, как дети тянутся к интересным взрослым людям, способным дать им много доброго. И мы будем и дальше работать в этом направлении.– Родителю важно много читать. О ребенке, о периодах его взросления. Чтобы понимать его лучше, ориентироваться, через какие этапы он проходит. Тогда родитель будет знать, в каком именно возрасте формировать в ребенке базовое доверие к миру, как формировать осторожность, а не повышенную тревожность и невроз. Опасность для ребенка прежде всего представляет его же родитель, самый важный для него человек, если он не считает нужным думать, боится признать свои ошибки. И самой большой опасностью в жизни ребенка является одиночество. Мама и папа — его основные любящие помощники. Ребенок не должен бояться «принести» им свои чувства, причем любые: злость, обиду, гнев, стыд, зависть, радость. А родителям необходимо помочь ребенку переварить все это. Поверьте, самое большое горе — ребенок, который проживает свою беду и вообще всю свою детскую жизнь в одиночестве.– Часто вижу, как вечером подростки гуляют без присмотра, что недопустимо. Куда смотрят родители — непонятно. Также неоднократно была свидетелем того, как малыши охотно принимают конфетки из чужих рук. А ведь мамы и папы должны объяснять своим детям, что нельзя брать угощения от незнакомцев, 99% всех навыков и правил дается ребенку именно в семье. Хотя иной раз бОльшая опасность исходит не от взрослых людей, а от самих подростков, которые сейчас очень агрессивны. Порою страшно проходить мимо оголтелой толпы курящих и матерящихся «недорослей», которые собираются возле подъездов или за углом школы. Правильное воспитание и есть залог безопасности ребенка.– Прежде всего надо стараться уберечь детей от потока информации, который обрушился на всех нас. Сплошной стеной идут сюжеты о войне, насилии, убийствах, человеческой распущенности. Бедные наши дети! Страшно даже предположить, как все это влияет на их сознание. А ограждать своих чад от всякой безнравственности прежде всего должны родители. И защитить их от зла можно только любовью и заботой. Если этого нет в семье, то детей может потянуть на улицу, к тем, кто хорошему их не научит. И очень важно — я сужу по своим детям и внукам — увлечь ребят интересными занятиями: рукоделием, различными ремеслами, спортом, танцами, хорошим кинематографом, совместными походами на природу. И еще дети должны понимать, как это важно — творить добро, служить своим ближним, ценить родственные узы. Ничто так не защитит ребенка, как правильные моральные установки.– Если говорить о плохой компании, где ребенку впервые случается попробовать алкоголь и сигареты, то я разделяю общепринятую точку зрения — запретный плод всегда сладок. Что бы мы ни делали, дети всегда захотят пойти против запрета. Поэтому я сторонник того, чтобы ребенок, достигнув определенного возраста, попробовал алкоголь и выкурил свою первую сигарету в присутствии родителей и понял — в этом нет ничего прикольного. Кроме того, есть очень тонкая грань, чтобы не покалечить психику ребенка, рассказывая ему о реалиях современной жизни. Сейчас в обществе много жестокости, и, на мой взгляд, об этом как–то странно рассказывать, к примеру, десятилетнему ребенку. Но, наверное, нужно называть вещи своими именами и доступно все это объяснять ребенку. Если мы говорим малышу, что нельзя общаться с незнакомыми людьми на улице, то мы должны корректно пояснить — почему. Но самое главное — не нужно стесняться разговаривать с ребенком на определенные темы, необходимо быть для него другом и при этом, конечно же, оставаться родителем. Есть смысл почитать книги по психологии, проконсультироваться со специалистами.— В нашем возрасте залог безопасности — тотальный контроль, благо сейчас мобильные телефоны это позволяют. Но уже сейчас, так сказать, на будущее мы ведем с дочерью разъяснительные беседы: что делать, если встретил агрессивную собаку или подозрительного незнакомца, как переходить дорогу, как избежать конфликтных ситуаций. В результате Даша уже несколько раз самостоятельно прошла от школы до музыкалки. На мой взгляд, самый опасный фактор в Норильске — это не люди, а климат.

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