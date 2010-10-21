[Индекс номера 157 (28.09.2017)]



Благовест

Корабль спасения

«Заполярная правда» узнала о том, как идет строительство храма в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Купол и крест на строящемся храме в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской Олег Ляшенко Олег Ляшенко, представитель подмосковной фирмы «Предслава», которая изготовила для храма купол и кресты из нержавеющей стали, покрытой золотом методом гальваники, поделился c журналистами: — Наши сотрудники работали в Москве, на Сахалине, во Франции, сейчас трудятся в Индии... А теперь наш купол засиял и в Норильске. Три месяца назад я приехал сюда, чтобы заняться кровлей храмового комплекса, рад, что все идет по графику. Купол высотой 3,5 метра и большой, в полтора метра, крест мы делали с учетом ветровых нагрузок в вашем регионе. Кстати, общий вес конструкции — около четырех тонн. Александр Черепанов Александр Черепанов, представитель генподрядчика — ООО «Сатори»: — Сейчас идут работы по возведению звонницы, в ближайшее время, если не подведет погода, установим на ней малый крест. Уже почти закончены работы по утеплению фасада, внутри помещения идет кладка перегородок, начались штукатурные работы, занимаемся гидроизоляцией, вентиляцией, всем, что связано с безопасностью объекта. Особо приятно сообщить, что в марте планируют начать роспись храма, а к лету — завершить благоустройство территории. Но службы могут начаться уже в апреле. Мы также узнали, что сейчас на строительстве храмового комплекса трудятся 50 человек. Раньше было побольше, так как велись масштабные монолитные работы. Сейчас стены храма воздвигнуты, скоро Северным морским путем доставят окна, и, когда помещение будет утеплено, полным ходом начнутся отделочные работы. Строители утверждают, что после возведения купола с крестом словно получили второе дыхание. Говорят, что самое тяжелое время, когда приходилось трудиться на открытом воздухе в жгучие морозы, уже позади. Конечно, скучают без семей, которые остались на материке, но искренне признаются, что ради того чтобы построить храм, стоит и разлуку потерпеть. Многие прохожие, любуясь новым куполом и крестом, спрашивают, что означает полумесяц в основании креста. Как нам объяснила директор епархиального духовно–просветительского центра Татьяна Пучканева, это ладья, символизирующая корабль спасения, который направляет верующих людей по житейскому морю в Царство Небесное...

Напомним, что строительство храмового комплекса на месте ростверка бывшего жилого дома на улице Мира, 6, началось прошлым летом. А за год до этого, в сентябре 2015–го, строительство благословил побывавший в Норильске с первосвятительским визитом Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На почти 3000 кв. метров здания епархии (с музеем, библиотекой, воскресной школой и кельями) и храма, в росписи которого будут использованы и северные мотивы, предусмотрено все необходимое для духовного окормления норильчан.

Святыня с Афона В Норильск прибывает список с чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица», написанный в Греции, на святой горе Афон. Образ выполнен братией монастыря Ватопед по благословению Преосвященнейшего Агафангела, епископа Норильского и Туруханского. Встреча святыни состоится в субботу, 30 сентября, в 17.00 в кафедральном соборе в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Всю следующую неделю, до 8 октября, икона будет доступна для поклонения. Перед образом будут совершаться молебны с акафистом со 2 по 6 октября, два раза в день — в 11.00 и 18.30. Первые иконы Божией Матери с названием «Всецарица» (греч. — Пантанасса) появились в XII веке. На дошедшем до нас образе Божией Матери изображена Пречистая Дева с Младенцем в багряном одеянии, восседающая на царском троне. Правой рукой Богородица указывает на Своего Царственного Сына, как на Спасителя. На заднем плане — два ангела, которые с благоговением осеняют крылами Пречистую Деву. Образ Богоматери «Всецарица», ставший чудотворным, написан в XVII веке и находится в Ватопедской обители святой горы Афон. Не только сам образ, но и списки с него почитаются повсеместно. Известны бесчисленные случаи, когда по молитве верующих перед образом «Всецарицы» заболевшие раком получали исцеление. Пред этим чудотворным образом также молятся об избавлении от зависимости от алкоголя и наркотиков.

Ирина Даниленко Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда , которая изготовила для храма купол и кресты из нержавеющей стали, покрытой золотом методом гальваники, поделился c журналистами:— Наши сотрудники работали в Москве, на Сахалине, во Франции, сейчас трудятся в Индии... А теперь наш купол засиял и в Норильске. Три месяца назад я приехал сюда, чтобы заняться кровлей храмового комплекса, рад, что все идет по графику. Купол высотой 3,5 метра и большой, в полтора метра, крест мы делали с учетом ветровых нагрузок в вашем регионе. Кстати, общий вес конструкции — около четырех тонн.— Сейчас идут работы по возведению звонницы, в ближайшее время, если не подведет погода, установим на ней малый крест. Уже почти закончены работы по утеплению фасада, внутри помещения идет кладка перегородок, начались штукатурные работы, занимаемся гидроизоляцией, вентиляцией, всем, что связано с безопасностью объекта. Особо приятно сообщить, что в марте планируют начать роспись храма, а к лету — завершить благоустройство территории. Но службы могут начаться уже в апреле.Мы также узнали, что сейчас на строительстве храмового комплекса трудятся 50 человек. Раньше было побольше, так как велись масштабные монолитные работы. Сейчас стены храма воздвигнуты, скоро Северным морским путем доставят окна, и, когда помещение будет утеплено, полным ходом начнутся отделочные работы. Строители утверждают, что после возведения купола с крестом словно получили второе дыхание. Говорят, что самое тяжелое время, когда приходилось трудиться на открытом воздухе в жгучие морозы, уже позади. Конечно, скучают без семей, которые остались на материке, но искренне признаются, что ради того чтобы построить храм, стоит и разлуку потерпеть.Многие прохожие, любуясь новым куполом и крестом, спрашивают, что означает полумесяц в основании креста. Как нам объяснила, это ладья, символизирующая корабль спасения, который направляет верующих людей по житейскому морю в Царство Небесное...Напомним, что строительство храмового комплекса на месте ростверка бывшего жилого дома на улице Мира, 6, началось прошлым летом. А за год до этого, в сентябре 2015–го, строительство благословил побывавший в Норильске с первосвятительским визитом Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На почти 3000 кв. метров здания епархии (с музеем, библиотекой, воскресной школой и кельями) и храма, в росписи которого будут использованы и северные мотивы, предусмотрено все необходимое для духовного окормления норильчан.Образ выполнен братией монастыря Ватопед по благословению Преосвященнейшего Агафангела, епископа Норильского и Туруханского. Встреча святыни состоится в субботу, 30 сентября, в 17.00 в кафедральном соборе в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Всю следующую неделю, до 8 октября, икона будет доступна для поклонения. Перед образом будут совершаться молебны с акафистом со 2 по 6 октября, два раза в день — в 11.00 и 18.30.Образ Богоматери «Всецарица», ставший чудотворным, написан в XVII веке и находится в Ватопедской обители святой горы Афон. Не только сам образ, но и списки с него почитаются повсеместно. Известны бесчисленные случаи, когда по молитве верующих перед образом «Всецарицы» заболевшие раком получали исцеление. Пред этим чудотворным образом также молятся об избавлении от зависимости от алкоголя и наркотиков.

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